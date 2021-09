Minden, amit az Auchan-üzletről tudni lehet - Interjú Jellinek Dániellel

Magyarországnak nincs, vagy legalábbis nem volt meghatározó, hazai kézben lévő, és megfelelő nemzetközi beszerzési háttérrel rendelkező élelmiszer-kereskedelmi cége, pedig manapság már nem nagyon találni olyan valamirevaló országot Európában, amelyiknek ne lenne ilyen lánca. Az Indotek Csoport most 47 százalékos tulajdonrészt vesz az Auchanban, annak kiskereskedelmi és ingatlantulajdonos vállalkozásában is. A befektetésnek köszönhetően olyan cég jön létre, amelyik egyszerre tudja kihasználni a nemzetközi multilét előnyeit, a megfelelő rugalmasságot és a hazai helyismeretet - mondta el a Portfolio-nak Jellinek Dániel. Az Indotek Csoport alapítójával, többségi tulajdonosával és vezérigazgatójával a jelenlegi portfólió diverzifikációjáról és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk.

Az Indotek kisebbségi részesedést vásárol az Auchan hazai cégeiben. Miért döntött így, hiszen azért a kisebbségi tulajdonnak megvannak a maga veszélyei, emiatt a befektetők gyakran nem kedvelik.

Jellinek Dániel: A számok ugyan kisebbséget mutatnak, hiszen a többség valóban a franciáknál maradt, azonban inkább egyfajta egyensúlyi helyzetben vagyunk, hiszen a fontos kérdésekben lesz beleszólásunk, sőt vétójogunk is. Az Auchan tőlünk függetlenül fog működni, nem is integrálódik majd a csoportba, de kihasználjuk a szinergiákat.

Miért pont élelmiszer-kereskedelem, eddig mintha nem ez érdekelte volna?

A kiskereskedelem, mint befektetési célpont már régóta érdekel. Ezen belül az élelmiszer-kereskedelemhez olyan szaktudás, nemzetközi beszerzési hálózat, volumen szükséges, amelynek az Indotek, mint pénzügyi befektető nincs a birtokában, így a szakmai részért továbbra is az Auchan felel. Ugyanakkor az Indotek portfóliójában jelenleg mintegy 40 bevásárlóközpontot menedzsel, ezek között lesz olyan, ahol az Auchan üzleteket tud majd nyitni. Reményeink szerint a „házasság” után egy még versenyképesebb Auchan jöhet létre.

Elképzeléseim szerint szélesre nyitnánk a kaput a most piacon lévő magyar kereskedelmi láncok és bolttulajdonosok előtt is, és

a legfőbb cél az, hogy létrejöjjön egy olyan magyar élelmiszer-kiskereskedelmi cég, amely, a megfelelő rugalmasság mellett, ki tudja használni a nemzetközi multi előnyeit.

Az Auchan magyarországi ingatlancégébe is beszálltak, mi az elképzelésük az Auchan hiper- és szupermarket egységekkel?

Az Auchan jó áruválasztékkal jó minőségű árukat kínál olcsón. Ezen mi semmit nem akarunk változtatni. Mi abban fogunk megpróbálni segíteni, hogy helyismeretünkkel, piaci jelenlétünkkel a teljes országban mindenki számára elérhetővé tegyük az Auchan-t.

Miért válik meg az Auchan a tulajdonrészének majd felétől?

Elsősorban azért, mert szeretnék növelni a piaci részesedésüket, és ebben az Indotek, mint az ország egyik legnagyobb kereskedelmiingatlan-tulajdonosa, támogatni tudja őket. Egy olyan partnert kerestek, amelynek jelentős ingatlanos kompetenciái vannak. A koronavírus-járvány hatására a kiskereskedelem is a digitális világ irányába mozdult el, az Indotek eközben jelen van a Waberer’sen keresztül a logisztikai szektorban is, ez szinergiák kiaknázását teszi lehetővé a két vállalat között.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A hazai kiskereskedelmi piac abban is sajátságos, hogy jelen vannak a leginkább versenyképes nemzetközi cégek, most alighanem a Lidl és a Aldi jár az élen, őket pedig a Tesco követi. Az Auchant hogyan lehet pozicionálni?

Való igaz, hogy mára az élelmiszer-kereskedelem – talán a friss áruk kivételével – egy volumenüzlet lett, nemzetközi élelmiszerláncok globális megállapodásokat kötnek multinacionális gyártókkal. Nemzetközi beszerzési háttér nélkül egy hazai lánc nem tud versenyképes árakat biztosítani a fogyasztóknak. A most alakuló együttműködéstől azt várom, hogy az Auchan öt éven belül a dobogós szereplők közé kerüljön a kereskedelmi forgalom alapján.

Valóban, ezt a magyar politika is erősen szorgalmazta, ahogyan azt is, hogy a hazai boltok polcaira belföldi termékek, élelmiszerek kerüljenek. Az Auchan révén a magyarországi szereplők jobban hozzáférhetnek majd beszállítóként a globális szerződésekhez is?

Büszke lennék arra, ha ebben tudnánk segíteni a magyar élelmiszeripar versenyképes szereplőit, és így az Auchan hálózatában jobban megjelennének. A termékek belistázásával azonban természetesen nem mi, hanem az Auchan foglalkozik, az Indotek pénzügyi befektetőként az operatív menedzsmentbe és a boltok vezetésébe nem szeretne beleszólni. Mindez nem tartozik a kompetenciánkba, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jó minőséget kedvező áron termelő magyarok pozícióba kerüljenek, akár a hazai Auchan-okban, akár a külföldi üzletekben. Úgy gondolom, hogy ez pont egy olyan kérdés, amiben a politikai térfél mindkét oldala egyetért, hiszen a legtöbb európai országban van meghatározó, hazai kézben levő, de nemzetközi szinten is jelentős élelmiszer-kereskedelmi cég. Annál is inkább, mert a pandémia rávilágított az ellátási láncok biztonságának jelentőségére.

Az Indotek alapvetően az ingatlanpiacon lett ismert, de két további szál is nagyon masszívan bontakozik ki.

Az egyik az erőteljes külföldi jelenlét, a másik az egyéb iparágakban való terjeszkedés. Gondolom, nem véletlen…

Az ingatlanpiacon továbbra is megmarad a jelenlétünk, de rengeteg a szabad befektetést kereső tőke, így Magyarországon a bérbe adott – jövedelemtermelő ingatlanok piacán most kevésbé találunk olyan lehetőségeket, amelyekben úgy érezzük, hogy megfelelő profitot érhetünk el, így a korábbiakhoz képest kevesebb ingatlanügyletet bonyolítunk le. Belföldön az ingatlanfejlesztésben, -átépítésben, -felújításban még inkább van üzlet. Az ingatlanbefektetéseink mostanában ezért elsősorban külföldre irányulnak.

Ingatlan-portfóliónkat a diverzifikáció jellemzi, vannak szállodáink, kereskedelmi ingatlanjaink, irodaházaink, logisztikai parkunk, ipari és lakóingatlanunk is, tehát minden fontos részterületet lefed a cégcsoport, sőt földrajzilag is diverzifikált a holding. A pandémia ugyanakkor rávilágított arra, hogy az iparágak között is érdemes megosztani a befektetéseinket. Korábban is voltak kockázatitőke-befektetéseink, de most létrehoztunk a cégen belül egy olyan professzionális csapatot, amelyik kifejezetten vállalatfelvásárlási lehetőségeket keres Magyarországon és külföldön egyaránt.

Az elmúlt években rengeteg látványos üzleti sikert mutatott fel. Kritikusai mindezt politikai szálakkal magyarázzák, rámutatva arra, hogy gyakran köt üzletet a politikához közel álló személyekkel, valamint a politikának tetsző tranzakciókat hajt végre, mint most a kiskereskedelemben, vagy a repülőtér tervezett megvásárlásával. Mit gondol ezekről a véleményekről, és hogyan éli meg, amikor egyik, vagy épp másik oldalra sorolják be?

Én leginkább azzal magyarázom a sikereimet, hogy van egy elkötelezett, profi csapatunk, és 20 éve hajnali 4-kor felkelek, késő estig dolgozom, ha kell, a hétvégén is.

Gyakran érzem, hogy sokan mások sikere mögött valami nagy konspirációt szeretnének látni. Zavar, hogy amikor valaki mer nemzetközi szintű üzleteket kötni, akkor nem a kockázatvállalását és az ambícióját dicsérik, hanem a politikai bekötöttségét kritizálják. Most éppen egy francia nemzetközi céggel készülünk üzletet kötni, de a Waberer’s felvásárlása is egy igazi sikersztori, hiszen a szállítmányozócég nagyon nagy bajban volt, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, jelentős veszteséget termelt. Ezen a helyzeten egy év alatt sikerült változtatni, idén jelentős, több milliárdos nyereség szerepel már az üzleti tervben. A részvény árfolyama 600 forintról felment 2600 forintra, és egyiknek sincs semmi köze a politikához.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A Magyarországhoz hasonló méretű és múltú Csehországban legalább tíz olyan nagyvállalkozó van, akik európai szinten is jelentős céget építettek, és nemzetközi méretű ügyleteket tudnak végrehajtani bárhol a világban, de ugyanez a helyzet Lengyelországban, sőt Romániában és a sokkal kisebb Szlovákiában is sokkal több külföldön is sikeres vállalkozó van. Magyarországon az OTP-n és a Molon kívül nehéz ilyet találni.

Én nem gondolom, hogy van olyan politikai szereplő, aki ne értene abban egyet, hogy az országnak evidens érdeke, hogy legyenek olyan sikeres, nemzetközi szinten is versenyképes tudással és tőkével rendelkező vállalkozói, akik végsősoron vállalatukkal az egész ország gyarapodását segítik elő. Ugyanúgy, ahogy konszenzus van abban, hogy mindannyian büszkék vagyunk az olimpiai bajnokainkra, igenis büszkének kell lennünk azokra a vállalatainkra, amelyek világviszonylatban is megállják a helyüket.

Immár egy igencsak diverzifikált Indotek-cégcsoport kezd kibontakozni előttünk. Mi változott az elmúlt években az üzleti stratégiájában?

Az ingatlanfókusz megmaradt, és meg is fog maradni, de a cégcsoport bizonyos mértékben valóban átalakult. Támaszkodunk a régóta felhalmozott tudásunkra, sok veszteséges céget alakítottunk át nyereségessé, illetve bizonyos iparágakban specifikáltunk, például új megközelítéssel figyeljük a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, az építőipari alapanyaggyártást, az infrastruktúra-befektetéseket, a kiskereskedelmet vagy a pénzügyi szektort.

Földrajzilag milyen irányba mozdulhat a jövőben az Indotek?

Azokat a külföldi piacokat keressük, ahol a makrokörülmények miatt jó árazással tudunk vásárlási célpontokat azonosítani. Régebb óta jelen vagyunk például Romániában, Horvátországban Spanyolországban és Portugáliában, de több üzletet sikerült tető alá hoznunk mostanában Lengyelországban és Szerbiában, és úgy tűnik, hogy Görögországban és Olaszországban is meg tudjuk vetni a lábunkat. Tipikusan inkább ingatlanba fektetünk. Bizonyos országokban, így a régiónkban, vagyis Kelet-Közép-Európában, valamint a Balkánon más szektorokban is azonosítunk felvásárlási céllal vállalatokat. A Nyugat-Balkánon most egy olyan momentum van, amelyet érdemes megragadni.

Mi ez a pillanat?

Valami olyat érzékelünk Észak-Macedóniában, Montenegróban vagy Albániában, ami nálunk a rendszerváltás környékén volt tapasztalható: kevés a pénz és a külföldi befektető, a járvány miatt a transzferek megszűntek. Albániában és Koszovóban a GDP jelentős része abból származik, hogy az emberek Nyugat-Európában dolgoznak, és hazaküldik a pénzt, ez azonban most hirtelen megszűnt. Nekik nincs a gazdaságot sokmilliárddal támogató nemzeti bankjuk, uniós transzferjük és támogatásaik, így az árak nagyon-nagyon leestek. Több olyan céget, üzleti elképzelést azonosítottunk, amelyek érdekes célpontok lehetnek.

Melyik az a markáns ingatlan, vagy akár vállalat, amely felkeltette mostanában az Indotek érdeklődését, amelynek megvásárlása a csőben van?

A célpontokról nem szoktunk beszélni, de az egyik célterületet, amelyen dolgozunk, példaként szívesen megosztom. Spanyolországban a második gyenge turistaszezon után a hotelbefektetések vételárai borzasztóan leestek, érdekes befektetési lehetőségnek tartom például azokat a 3 csillagos szállodákat, amelyek olyan repterek mellett vannak, ahová fapados gépek közlekednek. Az a koncepcióm, hogy ez a térség korábban is felkapott üdülőhelye volt az angoloknak, a franciáknak és a németeknek, és az ő pénztárcájuk megengedte a szállodai szállásárakat, ugyanakkor eddig nem mentek nagy számban Spanyolországba nyaralni a lengyelek, a csehek vagy a magyarok. Ám a fapados járatokkal már ők is megszólíthatók az életszínvonal emelkedése miatt, és aludni majd ők is szeretnének valahol.

Milyen forrásból tudják ezt a rengeteg tervet megvalósítani?

A terjeszkedés forrásának komoly részét képezik az elmúlt években szép haszonnal eladott ingatlanaink, illetve azok a vállalati követelések, amelyeket még a 2010-es évek közepén olcsón megvásároltunk. Nem titok, sohasem szégyelltem, hogy az igényérvényesítés és az átvett ingatlanok eladása generálta a profitunk meghatározó részét.

Ezen kívül kötvénykibocsátást tervezünk, és befektetési alapokat is létrehoztunk, amelyekbe rajtunk kívül intézményi magyar és külföldi befektetők tettek tőkét. Több alapot indítottunk, illetve tervezünk indítani, amibe a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank is tesz be forrást, illetve hitelgaranciát nyújt. Az eddigi sikeresek befektetéseink alapján naponta kapunk megkeresést különböző nemzetközi intézményi és privát befektetőktől, bankoktól, hogy szívesen fektetnek be rajtunk keresztül, velünk közösen vagy finanszíroznák az ügyleteinket. De a terveink között szerepel, hogy a Diófa Alapjain, és amennyiben a menedzsment ezt támogatja, az Appeninn részvényein keresztül a magyarországi kisbefektetőket is bevonjuk a terveinkbe.

És ez a jövő, vagy már más a víziója a cégcsoportjának?

Ma azt gondolom, hogy ez a csoport akkor is ingatlandomináns portfólióval működik majd. A stratégiánk része, hogy alapvetően nem spekulánsok és nem is tipikus kockázatitőke-befektetők vagyunk. Egyik befektetésünkre sincs kiírva, hogy nem eladó, de alapvetően nem azzal a filozófiával vásárolunk meg cégeket, ingatlanokat, hogy azokból rövid távon kiszálljunk, az Indotek a befektetéseit tekintve 15-20 éves időhorizonton gondolkodik. Azt remélem, hogy tíz éven belül Európa egyik meghatározó tőkebefektetési vállalatává fejlődik az Indotek, amely büszkén magyar, de nemzetközi.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos