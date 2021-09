Szinte minden ellene szól, mégis csökken a napenergia-termelés hazai ára

Meglepő, hogy a legutóbbi METÁR-tenderen tovább mérséklődtek a pályázók által benyújtott ajánlati árak, tekintettel a beruházási költségek elmúlt időszakbeli emelkedésére, illetve a bevételi oldalon várható csökkenésre – véli a hazai napenergia szektor egyik vezető szereplője.

Amint arról korábban a Portfolio is beszámolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a megújuló energia támogatási rendszer harmadik pályázatának bontási adatait. A közzétett adatok ugyan nem egyenértékűek a pályázat végeredményével - melynek kihirdetése 2021 októberében vagy novemberében várható -, de a korábbi tapasztalatok alapján azért nagyon sokat elmondanak a várható végső eredményről is.

A bontási adatok legfontosabb tanulságai a következők:

A 2021. április 30-án meghirdetett legutóbbi METÁR-tenderen benyújtott pályázatok elsöprő többsége a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is naperőművek tervezett létesítéséhez kapcsolódik , mindössze egyetlen más jellegű technológiával (hulladéklerakóból származó gázt hasznosító 0,5 MW-os erőmű) nyújtottak be pályázatot.

, mindössze egyetlen más jellegű technológiával (hulladéklerakóból származó gázt hasznosító 0,5 MW-os erőmű) nyújtottak be pályázatot. A megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelésre kapható támogatásért jelentkező pályázók összesen 1009 GWh-ra igényeltek támogatást a kiosztható 300 GWh-val szemben, vagyis a túljelentkezés (vagy kompetíciós ráta) mintegy három és félszeres volt. Ez ugyan meghaladja a 2019-es első pilot tender 2,6-szoros túljelentkezését, azonban elmarad a 2020-as pályázat 5,5-szörös rátájától, ami az érdeklődés csökkenését jelzi.

Ez ugyan meghaladja a 2019-es első pilot tender 2,6-szoros túljelentkezését, azonban elmarad a 2020-as pályázat 5,5-szörös rátájától, ami az érdeklődés csökkenését jelzi. A túljelentkezés annak ellenére mérséklődött, hogy az előző tenderhez képest 390 GWh-ról 300 GWh-ra (/év), vagyis közel negyedével csökkentették a kiosztható mennyiséget. Az érdeklődés lanyhulása a nagy kategóriában jóval nagyobb mértékű volt , mint a kis kategóriában: előbbieknél 5,3-ról 3,5-re, utóbbiaknál 3-ról 2,6-ra süllyedt a kompetíciós ráta. Pedig a kiosztható mennyiség csökkentése kizárólag a nagy kategóriát érintette.

, mint a kis kategóriában: előbbieknél 5,3-ról 3,5-re, utóbbiaknál 3-ról 2,6-ra süllyedt a kompetíciós ráta. Pedig a kiosztható mennyiség csökkentése kizárólag a nagy kategóriát érintette. Az előző tenderhez képest a kis kategóriában (0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek) 40-ről 50 GWh-ra nőtt a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja, a pályázók által igényelt mennyiség pedig 118-ról 130 GWh-ra nőtt. A nagy kategóriában (legalább 1 MW, de legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek) ezzel ellentétes irányú változás történt, és 350-ről 250 GWh-ra vitték le a korlátot, az igényelt mennyiség pedig látványosan, 1842 GWh-ról 879-re, vagyis kevesebb, mint felére zuhant.

A felső mérethatárral csökkent a lelkesedés

A kis kategóriában az első két METÁR pályázaton jellemzően olyan projektek indultak, amelyeknek a fejlesztése még a KÁT, a METÁR-KÁT és a pályázat nélküli METÁR időszakában kezdődött. Az előző két kiírás során sok ilyen projekt nyert. Míg a KÁT időszakban nagy számban voltak jelen pénzügyi befektetők, addig a jelenlegi pályázati környezetben már inkább a szakmai befektetők aktívak, mivel a pályázatos METÁR várható bevételei messze elmaradnak a KÁT rendszer bevételeitől. A két fenti tényező együttes hatásának egyenes következménye a kompetíciós ráta csökkenése – értékelt Lugos Roland, a megújuló energia hasznosításával foglalkozó Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Az előző kiírásban a nagy kategória felső határa 49,99 MW volt. Azon a pályázaton összesen 1025 GWh-nyi kapacitásra nyújtottak be pályázatot 20 és 49,99 MW közötti teljesítményű kiserőműre, amelyekből 295 GWh-nyi nyert el támogatást, tehát 730 GWh-nyi már fejlesztés alatt áló, vagy lefejlesztett projekt nem indulhatott el a pályázaton. Lugos Roland szerint a nagy kategóriában elsősorban ez lehet az oka a jelentős csökkenésnek.

Az ajánlati árak csökkenése ugyanakkor a korábbiakhoz képest kisebb verseny mellett is folytatódott.

A legalacsonyabb ajánlati ár most 15,73 Ft/kWh volt (nagy kategória, legutóbb 16,18 forint; kis kategóriában most 18,50, legutóbb 21 forint/kWh), az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár pedig 18,41 Ft/kWh volt a bontás alapján, míg az előző, 2. tenderen az átlagos ajánlati ár 20,66 forint volt, vagyis több mint 2 forinttal, 10 százalékkal csökkent.

Forrás: MEKH

Ez alapján valószínű, hogy a harmadik pályázati kiírás még a tavalyi árakhoz képest is további árcsökkenést hoz majd. Akkor a nyertes ajánlatok súlyozott átlagára összességében 17,82 forint volt (kis kategória: 22,35, nagy kategória: 17,22 forint). Ez különösen a piaci villamosenergia-árak idén látható drasztikus emelkedését látva örvendetes fejlemény fogyasztói szempontból.

Az árcsökkenés annak ellenére következett be, hogy több tényező is ezzel ellenkező irányban hatott. A mostani pályázaton csak legfeljebb 20 MW-os erőművel lehetett pályázni, míg tavaly akár 50 MW-ossal is, ami kisebb méretgazdaságosságot is jelent egyben, és elvileg a villamosenergia-termelés fajlagos költségének emelkedése irányába hat.

Emellett az idei évben megugrottak a hazai napenergia-termelők, illetve a menetrendezési szolgáltatást nyújtó cégek által a villamosenergia-rendszer kiegyenlítéséhez kapcsolódóan fizetendő szabályozási pótdíj összege is.

Ráadásul a naperőművek alkatrészei és az ezekhez szükséges fő nyersanyagok piacán az elmúlt időszakban jelentős drágulás történt.

Érdekes üzleti tervek születhetnek

Az előző pályázaton nyertes árak véleményünk szerint nem indokolják a további árcsökkenést, ezért meglepett minket az árak ismételt csökkenése – fogalmaz az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, aki szerint a nyertes pályázatók számára vélhetően komoly kihívást jelent a fenntartható gazdálkodás megteremtése.

Az elmúlt időszakban – részben a pandémia hatására - a nyersanyagok, a napelemek, a vas és acél, a szállítás és az élőmunka árai mind-mind emelkedtek, jellemzően 25-40 százalékkal, amelyekben a várakozások és iparági információk alapján nem várható csökkenés rövid távon. Tehát a beruházás fajlagosan biztosan többe fog kerülni. Ehhez jön még a bevételi oldal csökkenése, amelyek a szakember szerint együtt érdekes üzleti terveket szülhetnek.

Mindez a technológia további fejlődésére, így a napelem modulok teljesítményének növekedésére, valamint a napkövetős tartószerkezet általánossá válására utal, amely azonos beépített teljesítmény mellett jóval nagyobb termelést tesz lehetővé a fix tartószerkezethez képest.

A jelenleg használt modulok 440-450 wp teljesítményűek, a most épülő erőművek jellemzően ekkora panelek kerülnek beépítésre. Viszont az tudni kell, hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló erőművek építése várhatóan 2022 év végén kezdődhet meg az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt – ám ekkor a 440-450 wp-es teljesítmény már elavult lesz. A nagyobb gyártók már 540-600 wp teljesítményű paneleket gyártanak, vagy a közeljövőben ezekre állítják át a gyártósoraikat, így a jövőben ezekkel épülhetnek a naperőművek; sőt laboratóriumi körülmények között már tesztelik az ennél nagyobb teljesítményű paneleket is – fejtette ki Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Elmondása szerint a napkövetős rendszerek közül jellemzően az egytengelyes napkövetős rendszerek az elterjedtek. Ezen rendszerek átlagosan 20 százalékkal több energiát termelnek a fix tartószerkezetű rendszerekhez képes. Ha csak a tartószerkezet árát hasonlítjuk össze, akkor az egytengelyes napkövetős tartó ára kb. 35-40 százalékkal magasabb, mint a fix tartószerkezet ára. Ha egy napelemes kiserőmű bekerülési költségeit nézzük, akkor egy egytengelyes napkövetős rendszer körülbelül 7-9 százalékkal többe kerül, mint egy fix tartószerkezettel épülő rendszer.

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György