Aki uralni tudja az energiatárolást, az uralni fogja az energetikai szektort

Az energiatároló az új napelem, a hidrogéné a jövő, a szélenergiát pedig csak a kormányzati hozzáállás hátráltatja - néhány állítás, melyben az energetikai szektorban érdekelt szakemberek jórészt egyetértettek a Portfolio Sustainable World 2021 konferenciájának energetikai panelbeszélgetésén. A diskurzus során a beszélgetőpartnerek érintették még az elszálló nyersanyagárak jelentette kihívásokat és a kiegyenlítő energia drágulásának problémáit is.

Hogyan látjátok az energiatároló technológiák jelenét és hova futhat ez ki a jövőben? Mekkora problémát jelent a kiegyenlítő energiaárak emelkedése és hogyan lehet kezelni a kockázatokat? Mennyire kell tartani a globálisan elszálló nyersanyagáraktól? Ezeket és hasonló kérdéseket tett fel Szemán Ákos, a Portfolio elemzője a Sustainable World 2021 konferencia energiaipari panelbeszélgetésén.

Az energiatároló az új napelem

- kezdte válaszát az első kérdésre ifj. Chikán Attila, a BCSDH és az ALTEO Nyrt. elnöke és vezérigazgatója, utalva ezzel arra, hogy az energiatároló technológiák hasonló felkapott népszerűségnek örvendenek jelenleg, mint néhány éve a napelemek. "A rendszer felhasználhatóságának köre radikálisan bővülni fog, ahogy a költségek csökkenni fognak és lassan hétköznapi megoldásként is el fog terjedni" - tette még hozzá. A megugró kiegyenlítő energiaárak kapcsán a szakember elmondta, hogy meglátása szerint a piac kettészakadt - az egyik oldalon egy turbófokozatú fejlesztés zajlik, a másikon pedig próbálják ezt utolérni.

A megoldás nem a hatósági árszabályozás oldaláról kell, hogy jöjjön, hanem piaci oldalról.

- hangsúlyozta ifj. Chikán Attila. "A szélenergiába valóban lenne potenciál, ha megváltozna a kormányzati stratégia, valamint a vízenergiában is valóban nagy lehetőségek lennének. A geotermia ki nem használása pedig hatalmas elmaradt lehetőség volt a rendszerváltás utáni években – a jelenlegi infrastruktúra nem elég ahhoz, hogy kihasználja a nagy potenciált" - vélekedett a cégvezető amikor további potenciális megújuló energiahordozókról kérdezték.

"Az energiatárolók elterjedését annak költsége fogja meghatározni. A kérdés az, hogy mi lesz a motiváció az ügyféloldalon? Tapasztalataink szerint azt látjuk, hogy hogy amíg a szaldó elszámolás megmarad lakossági oldalon kevés ösztönzője van az energiatárolók elterjedésének" - mondta Endersz Frigyes, az E-ON Hungária Zrt. stratégiai igazgatója az energiatárolókról szóló kérdésre válaszolva. Az elszálló nyersanyagárak kapcsán elmondta, hogy azok szerinte egészen más trendek mentén működnek, de várnak némi árcsökkenést. "Azzal együtt, hogy emelkedtek az árak, fogyasztási (lakossági oldalon) egyáltalán nem csökkent a kereslet. Nem fognak visszaesni a költségek, viszont a piac fogja tudni ezt tolerálni - véleményezte a Endersz Frigyes az elszálló nyersanyagárakat.

A megújuló energiák innovációja kapcsán a szakember elmondta:

Világosan letesszük a voksunkat a hidrogén mellett.

"Messze vagyunk még attól, hogy a jelenlegi kapacitásokat hidrogénben tudjuk hasznosítani, de a nemzeti energiastratégia egyértelmű irányokat jelöl ki" - zárta gondolatait az E-ON stratégiai igazgatója.

"Az energia egyébként is drágul, drasztikusan. Nem látunk olyan radikális tényezőt, ami azt mutatná, hogy megfordulna a trend, ennek megfelelően pedig a kiegyenlítő energia ára is emelkedni fog. Hosszú távon mindenképp a piaci folyamatok kell, hogy domináljanak, a törvényi szabályozás csak rövid távon jöhet szóba" - válaszolta Fejes Tibor, az , Audax Renewables Kft. ügyvezető igazgatója a kiegyenlítő energiaárak emelkedésére vonatkozó kérdésre. Hozzátette: a 2020-as visszaeső energiafogyasztás után

a gazdaság újraindulásával teljesen megváltoztak az energiafogyasztási szokások, ezzel pedig nagyon nehéz lesz számolni. Ezt kiegyenlítő energiával kell majd pótolni.

"Azt gondolom, én nem nagyon látok olyan radikális jelet, ami a nyersanyagárak csökkenése felé mutatna. Viszont idővel a fogyasztás és a termelés be fog állni egy egyensúlyi szintre. A kérdés az, hogy van-e nekünk annyi időnk, hogy megvárjuk az egyensúly beálltát, meg tudjuk-e várni 2050-et, amikor az energiatermelés 70%-át megújulókból kellene fenntartani - reagált Fejes Tibor az elszálló nyersanyagárakra.

A további potenciális megújuló energiahordozók és innovációk terén meglehetősen nagy egyetértés volt a panel tagjai között, amit mutat, hogy az Audax ügyvezető igazgatója is a Hidrogén mellett tette le a voksát, mint a jövő energiahordozója (feltéve, hogy nem lesz annál jobb), viszont annak is megvannak a maga akadályai, amivel meg kell küzdeni. A hidrogénen túl a geotermiában is hasonlóan hinne a szakember, ha meglenne hozzá a kellő infrastruktúra, valamint a vízben és a szélben is nagy potenciált lát - előbbit viszont a magyarok vízre való érzékenysége, utóbbit a kormányzati stratégia hátráltatja.

Aki uralni tudja az energiatárolást, uralni fogja az energetikai szektort

- fogalmazta meg véleményét Varga László, az MVM Zöld Generáció Kft. ügyvezetője. A megugró nyersanyagárakat a szakember egy átmeneti jelenségnek tartja, melynek okozója, hogy a szállítói kapacitások nem tudnak lépést tartani az igényekkel - a hatását ők személy szerint alig érzékelték elmondása szerint.

"Magyarország energiatartalékait még közel sem használtuk ki maximálisan. Sok munka van abban, hogy ezt úgy ki tudjuk aknázni, hogy közben ne károsítsuk a környezetünket" - vélekedett a további potenciális megújuló energiahordozók kapcsán Varga László.