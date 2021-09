Kemenesi Gábor a harmadik oltásról mondott véleményt

A napokban jelenik meg egy olyan tanulmány Kemenesi Gábor víruskutató szerint, amely Izrael harmadik oltással kapcsolatos tapasztalatait mutatja be.

A The New England Journal of Medicine folyóiratban megjelenő anyag lényegét úgy foglalta össze, hogy

12 nappal a harmadik Pfizer oltást követően a megfertőződés és a súlyos megbetegedés relatív kockázata is nagyjából tizedére csökkent.

Arra is kitér a pécsi kutató, hogy ezt több mint egymillió, 60 év feletti ember adataiból állapították meg. Kemenesi Gábor Facebook-posztjában felteszi azt a kérdést, hogy miért is fontos a tanulmány megállapítása.

"Mára ismert tudományos tény, hogy a delta variáns némiképp csökkentette a vakcinák hatásosságát. Ez nem jelenti, hogy ne lennének továbbra is bevethetőek a súlyos megbetegedés és halálozás kivédésében,

ám a fertőzés esélye az oltottak körében is megnőtt.

Ezen a most szemlézett tanulmány adatai szerint

a harmadik oltás a hatvan év felettiek körében képes volt jelentős mértékben javítani.

Ez egyéni szinten jobb védelmet, társadalmi szinten pedig a vírus nehezebb terjedését jelenti" - vonta le a következtetést a víruskutató és ezzel érvelt a harmadik oltás mellett.

A hétfő reggeli adatok szerint idehaza a második oltást is felvett emberek száma 5 millió 545 ezernél jár, a harmadik oltásukat is felvetteké pedig 512 ezernél. Mindez azt jelenti, hogy lakossárányosan rendre 59,8%-nál, 56,7%-nál és 5,2%-nál jár az átoltottság.

Címlapkép: Egy férfi megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. szeptember 13-án. Forrás: MTI/Komka Péter