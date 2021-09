Ők azok, akik feltörik és felforgatják a magyar egészségügyet

A digitalizáció utat tör magának a magánegészségügyi ellátások piacán is, és ennek a trendnek vannak vezéralakjai. Ezek azok a cégek, amelyek megkönnyítik a magánszolgáltatók és a betegek dolgát, más szektorokban már ismert digitális megoldásokkal. Cikkünkben arra vállalkozunk, hogy az utóbbi időszakban pezsdülésnek indult digitális egészségügyi szolgáltatók piacát részletesen bemutassuk: szegmentálás, helyzetkép, tervek, kilátások. Körképünk első részéből kiderül, hogy több hazai cég már nem csak a hazai piacban gondolkodik, viszonylag rövid távon más országok piacát is meghódítanák, elsősorban a régióban.

Több cikkünkben is bemutattuk már, hogy Magyarországon is egyre többen választják a magánegészségügyi szolgáltatókat gyógyulás céljából és így egyre nagyobbra hízik a magánegészségügyi szektor. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy a szektorhoz kapcsolódóan régi-új szolgáltatók erősödnek meg, jelennek meg és új szolgáltatásokat kínálnak. Az elmúlt 1-2 év fejleményei (főleg a Covid-járvány) után ilyen „beszállítói piaccá” kezd felnőni a digitális egészségügyi szolgáltatók piaca. Az itt jelenlévő és nemrégiben új szereplőkkel gazdagodott szektor azonban távolról sem egységes, nem mind ugyanazt csinálják, a piac más és más szegmenseiben vannak jelen, egy viszont közös bennük: a digitalizáció, a trend, ami már számos szektort felforgatott korábban és most idehaza az egészségügyben is felgyorsult ez a folyamat. Mit jelent a digitális magánegészségügy a gyakorlatban? Néhány példa, amire ezek a cégek fókuszálnak:

online időpontfoglaló

valós idejű telemedicina szolgáltatás

tünetellenőrző szolgáltatás a mesterséges intellitencia eszközével megtámogatva

hiteles és megbízható orvosválasztó, és orvos, szolgáltatásértékelő online rendszer

online betegútirányítás

digitális egészségmegőrzés, betegségmegelőzés funkciók

vagy ezek közül akár egyszerre több funkció is egy csomagban

Az egyik szereplő, a Fitpuli társalapítója érzékeltette a piaci szereplők sajátosságát egy válaszában. Békási Sándor úgy vélekedett ugyanis, hogy ez valóban már-már egy piac, de magán hordozza a kialakulóban lévőség jegyeit: egyelőre kissé kaotikus, minden szereplő keresi a helyét ezen az alapvetően heterogén területen (ezt jól jelzi a fogalmi sokszínűség is: digitális egészségügy, e-egészségügy/e-health, m-health, telemedicina, távgyógyászat, távmonitorozás).

A digitalizáció jelenleg nagyrészt az offline szolgáltatások szervezésére irányul. Az online digitális eszközöket magában a gyógyításban egyelőre kevésbé alkalmazzák – érzékeltette válaszában Radnóczi Gergely, a Dokio vezérigazgatója azt, hogy jelenleg hol tart a digitalizációs folyamat idehaza az ágazatban.

Nem mind ugyanazon a pályán játszanak

Cikkünkben 9 piaci szereplőt kerestünk meg (akik nem az orvoslás gyógyítás tartalmát, hanem annak folyamatát változtathatják meg, ezért ez a kör): DokiApp, Dokio, Drport, Fitpuli, foglaljorvost.hu, Health Orientation, Medio, T-Doc és Teladoc. Az ő válaszaikat mutatjuk be, de előtte egy kis csoportosítás.

Ezeket a digitális cégeket több szempont szerint is csoportosíthatjuk. A leglogikusabb, ha a szolgáltatásnyújtás típusa és a tevékenység tartalma szerint tesszük meg (most eltekintünk attól, hogy lehetne célközönség mentén is szegmentálni, de már egyre több korábbi B2C szolgáltató megy rá a B2B piacra).

Időpontfoglaló platformok fizikai magánvizsgálatra. Ide lehet sorolni a Foglaljorvost, a Dokio és a Drport vállalkozásokat.

Tanácsadást nyújtó szolgáltatók. DokiApp, Fitpuli, T-Doc, Teladoc.

Szoftver/platform szolgáltatás: Medio, ManageDoc/Health Orientation

Pontosan mivel is foglalkoznak ezek a cégek?

Meg lehet különböztetni ezeket a cégeket abból a szempontból is, hogy fennállásuk óta hogyan és milyen gyorsan változik az üzleti modelljük. Az elmúlt 1-2 évben több olyan piaci szereplő is volt, amely irányt váltott, és ezek az irányváltások számunkra azt mutatják például, hogy a magánszemélyeknek szánt orvosi távkonzultáció szolgáltatás piaca nem azzal a robosztus dinamikával fejlődik/fejlődött, mint azt a céget várták. Érdekes megfigyelni, hogy erre a helyzetre az alapítók mennyire gyorsan reagáltak és fedezik fel maguknak a piac különböző szegleteit. Egy-egy ilyen váltás ugyanakkor azzal is jár, hogy új versenytársakkal kell szembenézniük.

Annak érdekében, hogy kiderüljön, melyik vállalkozás aktuálisan kivel és milyen eszközökkel versenyez a piacon, körképünkben elsőként azt mutatjuk be, hogy miről is szól az egyes cégek működése.

A DokiApp magát úgy határozta meg, mint egy telemedicinális egészségügyi startup, amely főként nagyvállaltoknak és kkv-knak szolgáltat munkavállalói telemedicina programot, azonnali orvosi és pszichológiai videóhívásokon keresztül, de a szolgáltatás a lakosság számára is elérhető ugyanazon a felületen. Folyamatosan bővülő szolgáltatásuk segítségével szélesítik az otthoni és remote ellátást, elősegítik a prevenciót, tájékozódást, amelynek köszönhetően állításuk szerint egészségesebbek és produktívabbak lesznek a munkavállalók, amely így a vállalatoknak is mérhető anyagi előnnyel jár. A DokiApp vezetői szerint a termékük költséghatékony megoldás, amellyel egyszerűen és gyorsan lehet bevezetni egy wellbeing szolgáltatást vagy kiegészíteni, komplexebbé tenni a meglévőt. Elmondásuk szerint több mint 7000 regisztrált pácienssel rendelkeznek, és 1000+ munkavállalónak biztosítanak telmed megoldásokat, 7 fős csapatukkal. Orvosi és pszichológiai csapatuk összesen körülbelül 50 főt számlál.

A Dokio azzal kezdte bemutatkozását, hogy ez egy egészségügyi platform, amely több száz orvoshoz kínál releváns időpontot pár kattintással. Olyan magánorvosi időpontfoglaló rendszer, amely mesterséges intelligenciára épülő online tünetellenőrzővel és személyre szabott tudástárral a gyógyulás teljes folyamatát támogatja, az első panasztól kezdve. Azt is leszögezték, hogy a Dokio a felhasználók számára teljesen ingyenesen használható. A vállalat bevételi forrását a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerek nyújtják, hiszen ők fizetnek azért, hogy a Dokio-n keresztül új ügyfelek foglaljanak időpontot az egészségügyi szolgáltatásaikra. A célközönség gyakorlatilag a teljes hazai népességet lefedi, hiszen orvosi ellátásra bárkinek szüksége lehet. Az oldalon elérhető orvosok a gyermekellátástól az időskori specialistákig minden szakterületet lefednek.

A drport-nál az egészségpénztári rendszer - szolgáltatói és termék oldalának - digitalizációján dolgoznak. Az alapítók elmondása szerint ugyanis jelenleg több mint egymillió pénztártag nem tudja akadálymentesen elkölteni több mint hatvan-milliárd forintnyi megtakarítását. Egy olyan „digitális folyósót” hoztunk létre, ahol az egyészségpénztári kártyákkal fizethető szolgáltatások/termékek teljes-körűen kereshetőek, foglalhatóak majd egy tranzakción belül megoldjuk a zárolást az elszámolhatóság ellenőrzését a számla kiállítását és beküldését közvetlenül az egészségpénztári rendszerekbe. BtoB célcsoportjuk az egészségügyi szolgáltatásokat kínáló magánrendelők, akiknek az egyészségpénztári tagság odaáramoltatásával plusz pácienseket biztosít a drport úgy, hogy közben megoldja az elszámolás jelenlegi nehézségeit is. Emellett ide sorolhatók az egészségpénztárban elszámolható termékeket forgalmazó webshop-ok is. BtoC tekintetben elsősorban az egészségpénztári tagság a célközönség.

A FitPuli Kft. egy 2017. végén indult startup vállalkozás, amely elsősorban a munkahelyi egészségprogramokra fejlesztett teljesen digitális B2B megoldást a nagyvállalati és a KKV szektor szereplői számára. Kiemelték, hogy a fő hangsúly esetükben a prevención van, orvos alapítókkal teljesen tudományos evidenciákra alapozva. Üzleti modellük B2B célközönségre épül, melynek vásárlója a munkáltató, a végfelhasználó pedig a munkavállaló. A FitPuli alapítói szerint a COVID pandémia rávilágított a telemedicina jelentőségére, ezért az alapvető szolgáltatás a közeljövőben kiegészül egy telemedicina modullal, amely összeköti vállalati ügyfeleinket az ellátóval/egészségbiztosítóval. Krónikus betegségmenedzsment modullal is rendelkeznek, ezek kifejezett előnyt jelenthetnek a népbetegségnek számító magasvérnyomás-, elhízás, cukorbetegség életmódváltásának triggerelésére.

A FoglaljOrvost.hu az orvosi időpontfoglaló piac legrégebbi szereplője, 10 éve indult a szallas.hu és hasonló foglalóoldalak mintájára, hogy a páciensek számára a választást és a döntést elősegítse a magánegészségügyben. Évi többszázezer foglalást végeznek a páciensek a portálon keresztül és jelentős részük véleményezi is az egészségügyi szolgáltatóját. Hiteles forrássá vált az évek alatt összegyűlt valódi páciens vélemények, visszajelzések alapján. Ma a szakma is használja, hogy egy-egy szakterület magánorvosait, magánrendelőit gyorsan áttekintse. A pácienseket az egyre erősödő piaci versenyben online szakemberekből és marketingesekből áll csapat szolgálja ki, hogy független információval ellássák és a legmodernebb naptármegoldásokkal támogassák a klinikákat a hatékony napi folyamatokban.

A Health Orientation Kft. szolgáltatásának célja az orvos és páciens közötti kapcsolat és kommunikáció egyszerűsítése és megkönnyítése, Lényege, hogy bárhol, bármilyen internetre kapcsolható eszköz segítségével kapcsolatba kerülhessenek egymással, időben aszinkron módon is egyeztethessenek időpontot személyes vagy távkonzultációra. Termékük egy felhő alapú platform, a ManageDoc. Ez olyan SaaS szolgáltatás, ami az egészségügyi tér összes szereplője számára egyidejűleg lehetővé teszi a valós idejű időpontkezelést, időpontfoglalást. Alkalmas távkonzultációk biztonságos lebonyolítására és fizetési tranzakciók kezelésére is. Bármilyen medikai szoftverhez integráltan illeszthető.

A Medio alapítói megosztották velünk, hogy a vállalkozásuk egy egészségügyi online foglalási, betegirányítási és telemedicina rendszerre épít, melynek célja, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a páciensek egészségügyi szolgáltatókhoz történő előjegyzését. A Medio kizárólag egészségügyi szolgáltatóknak fejleszti a rendszerét azzal céllal, hogy egyszerűvé és gyorssá tegye a szolgáltatók számára az online páciens kezelési feladatokat. A szolgáltatásba a teljesen testre szabható online foglalási rendszer mellett beletartozik recepció és call center részére kialakított foglalási modul, valamint az egészségügyi piac összes, páciens közvetítőjének online integrációja, mely jelentősen növeli a páciensforgalmat és egyszerűsíti az ezzel járó adminisztratív feladatokat. A Medio használatával továbbá pár kattintással létrehozható videó konzultációs szolgáltatás, mely megfelel az egészségügyi szabályozásnak és az orvosok technikai elvárásainak.

A T-DOC csapata úgy különbözteti meg magát, hogy állításuk szerint ők indították el idehaza az integrált digitális egészségügyi szolgáltató piacot. Céljuk, hogy a teljes ügyfélproblémára választ adjanak, és nem zárják be magukat a digitális területre. Szerintük nem külön telemedicináról, vagy digitális piacról kell beszélni, hanem az egészségügyi szolgáltatásról, amelynek szerves része a digitális egészségügy is. A T-DOC hibrid egészségügyi megoldásokat kínál pácienseinek. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus egészségügyi ellátásokat digitális egészségügyi megoldásokkal, valamint betegútirányítással egészítik ki, így a probléma felmerülése pillanatától fogják az ügyfél kezét a teljes folyamat közben. Szolgáltatásai között szerepel az Egészségügyi Hotline, az orvosi ügyelet, a szakorvosi chat, a másodvélemény, a videókonzultáció, a járóbetegellátás időpontfoglalás, és hamarosan az e-recept írás is. Mindezek mellett az egészségügyi intézményeket is képesek megszólítani: esetmenedzsment, valamint orvosi konzílium platform biztosítás szolgáltatásokkal. Bemutatkozásuk szerint egyszerre három piacot képesek kiszolgálni: egyrészt a B2C piacot, azaz a végfelhasználókat. Előfizetéseiken belül, és azon kívül, külön-külön is igénybe vehetik szolgáltatásainkat is a betegek. A vállalatok, mint munkáltatók jelentik számukra a B2B piacot. Előfizetési csomag logikában kínálunk egészségügyi szolgáltatásokat munkavállalóik részére. Az egészségügyi intézményeket is külön piacnak tekintjük.

A Teladoc ügyfelei elsősorban nagy biztosító társaságok és nagyvállalatok. A biztosítók a biztosítási termékekbe beépítve, a nagyvállalatok pedig a dolgozóknak nyújtott juttatásokon keresztül teszik elérhetővé a dolgozóiknak, illetve a biztosítottaknak a Teladoc virtuális orvosi szolgáltatásait. A B2C terméküket pedig nemrég mutatták be. Megállapításuk szerint egyértelműen érezhető az érdeklődés, de még sok munkát kell fektetni az edukációba ahhoz, hogy jelentős ügyfélkört érjenek el. A Teladoc erénye, hogy 2006 óta, tehát 15 éve működik, 140 fővel egy nagy szervezet, saját orvosokkal, nővérekkel, évi több 100 ezer fogadott hívással, 100 ezres nagyságrendű megszervezett ellátással, és ugyancsak 100 ezres nagyságrendben nyújtott virtuális orvosi ellátással (távkonzultáció). Több int 500 magánklinikából álló országos partnerhálózattal rendelkeznek, a magánszolgáltatókon keresztül orvosok ezreihez tudják eljuttatnia betegeket. A Teladoc szerint az anyavállalat 50 ezres nemzetközi orvoshálózata már csak hab a tortán. A világ legtapasztaltabb orvosaiból áll ez a csapat és rajtuk keresztül nyújtják a második orvosi véleményeket.

Tükröm, tükröm, mond meg nékem milyen fejlesztéssel rendelkeznek a cégek?

Arra is kíváncsiak voltunk piaci körképünkben, hogy közép távon milyen növekedési tervekkel rendelkeznek.

A DokiApp ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy abszolút céluk, hogy középtávon elérjék a több tízezer munkavállalói előfizetést, amit elsődlegesen organikus növekedés táplálna. Ehhez folyamatosan szélesítjük és bővítjük termékpalettánkat, abban a szellemiségben, hogy a munkavállalóknak a lehető leggyorsabban és legmodernebben tudjunk egészségügyi válaszokat adni – fogalmazott kérdésünkre Somogyi Tibor alapító.

A Dokio egyik fő célja a regionális terjeszkedés. „Szeretnénk országos szinten tovább bővíteni a szerződött szolgáltatók körét, hogy bárhol is él egy ügyfelünk, könnyen találhasson a lakhelyéhez közel megfelelő szakorvosi vagy diagnosztikai szolgáltatót. A meglévő szolgáltatásainkat – például a tünetellenőrző rendszert - folyamatosan fejlesztjük, illetve az év második felében felhasználóink igényeihez igazodva további funkciókat is tervezünk bevezetni a Dokionál. Fejlesztéseinket a folyamatos bővülésnek köszönhetően most már a tőkebefektetések mellett saját bevételeinkből is finanszírozzuk” – írta válaszában Radnóczi Gergely, a Dokio.hu ügyvezető igazgatója.

Nagy Attila, a DrPort ügyvezetője érdeklődésünkre elárulta, hogy szeretnék országos szinten „elterjeszteni” a digitális egészségpénztári elszámolást, majd hosszabb távon a szerződéses partnereiknek további lehetőségeket kínálni. Itt példaként megemlítette, hogy az egészségügyi turizmussal összefüggő digitális szolgáltatások révén külföldi pácienseket közvetítenének a hazai szolgáltatókhoz. Azt is hozzátette, hogy a további fejlesztéseiket a piaci bevételeinkből tervezik finanszírozni, de egyéb források reményében indulnak Európai Uniós pályázatokon is.

A Fitpuli tervei között szerepel az ellátókkal történő együttműködés, és a következő időszakban a lakossági felé nyitnának. „A hazai tapasztalatok alapján a nemzetközi piacralépés mindenképp szerepel közeli terveinkben, első lépésként a régiós jelenlét van fókuszban, majd a globális jelenlétet tartanánk célnak, amely előkészítés és a stratégiaalkotás fázisában van” – részletezte Békási Sándor társalapító. Azt is kiemelték, hogy a fentebb már említett telemedicinális modullal egészítik ki a Fitpuli alapfunkcióit, így a magánegészségügyi szereplőknek is markáns értékajánlattal készülnek.

Straub Fanni, a FoglaljOrvost.hu alapítója szerint az egyre növekvő piacon sikerült az első helyüket megőrizniük és tovább erősödniük. „Számunkra fontos, hogy egy klinika hálózat vagy magánklinika sem áll a tulajdonosi háttérben, ezáltal tudunk a páciensek felé is teljes transzparenciát ígérni, így mi EU-s forrásokból és hitelből finanszírozzuk az innovációinkat” – magyarázta az alapító, aki a folyamatos újítások között említette a kártyás előfizetés bevezetését, az egészségpénztári kártya elfogadását, vagy a telemedicina időpontok kezelése, a páciensek számára láthatatlan, ám ebben a szektorban annál fontosabb, adatbiztonság, a rendszer skálázhatósága a növekvő foglalásszám kiszolgálására. Azt is érzékeltette válaszában, hogy a járvány nemcsak a pácienseket szoktatta rá a digitális megoldásokra, de az orvosok és a szakszemélyzet is egyre jobban igényli és felismerte a digitális megoldások hasznosságát, talán itt történt a legnagyobb elmozdulás.

A járvány felgyorsította a digitális kapcsolattartás alkalmazásba vételét, és ez számunkra is nagyobb növekedési potenciált jelent – kezdte válaszát Branyiczki Attila, a Health Orientation ügyvezetője, aki a hazai ügyfélkör bővítését és a szolgáltatásuk határon túli értékesítését is tervezi. Utóbbi finanszírozásához kockázati tőke bevonása is szükséges lesz – árulta el.

Gáspár Péter, a Medio alapítója középtávú célként említette meg, hogy a magyar egészségügyi szolgáltatók számára a működésüket egyszerűsítő és ezáltal jelentős hatékonyságnövekedést elérő rendszert biztosítsanak. Azt is hozzáfűzte, hogy a Mediot folyamatosan fejlesztik a partnereiktől beérkező igények alapján, ennek a stratégiának köszönhetően tudnak egyre jobb terméket biztosítani. A kelet-közép-európai régióban 2022-ben tervezi a külföldi piacra lépést és ami sokat elárul a tevékenységükről az az, hogy tőkét bevonni a fejlődéshez most nem terveznek, saját erőből lépnek előre.

A digitális világ megállíthatatlanul fejlődik, amit szeretnénk mi is lekövetni, így már most terveink között szerepel, hogy szolgáltatásainkat tovább bővítsük – fejtette ki Tobákos Ferenc, a T-DOC Service ügyvezető igazgatója, aki azt is aláhúzta, hogy ahogy a legtöbb területen, úgy a gyógyászatban is egyre nagyobb érték az adat. „Ennél többet egyelőre nem szeretnénk megosztani, illetve további fejlesztések finanszírozása kapcsán is még most folynak tárgyalások, melyről jelenleg még nem áll módunkban információt kiadni” – nyilatkozta.

Egyértelműen bővülni szeretnénk a vállalati és az egyéni ügyfelek piacán is – osztotta meg velünk határozott elképzeléseit Karai Gábor, a Teladoc ügyvezetője, aki annyit még hozzátette, hogy jelenleg is fejlesztenenk új terméket, ami várhatóan őszre készül el. „Emellett szeretnénk a Teladoc csoporthoz tartozó más leányvállalatok termékeit behozni a magyar piacra, tehát nem csak lokális, de globális termékekkel és szolgáltatásokkal is megjelenni. A másik stratégiai irány a régiós növekedés, ami azt jelenti, hogy Magyarországról kiindulva lépünk be a szomszédos országok piacaira. A fejlesztésekhez saját és az anyavállalattól kapott források egyaránt rendelkezésre állnak” – részletezte.

Címlapkép forrása: Getty Images