Hurrikánok és a klímaváltozás: egy közkeletű tévhit eloszlatása

Folyamatosan ki vagyunk téve a klímaváltozással kapcsolatos vészjósló hírek áradatának, óránként jelennek meg hurrikánokról és természeti katasztrófákról szóló felvételek. Ennek nagy részét azonban egyszerűen csak a CNN-hatás magyarázza – ma már sokkal több kamera veszi fel a természeti katasztrófákat, és azokat folyamatosan visszajátsszák. Ha e téren megfelelő intézkedéseket kívánunk hozni, ahhoz hosszú távú adatokat kell figyelembe venni.

A legátfogóbb adatok nagy része az Egyesült Államokból származik. Annak ellenére, hogy mit hallhatunk a médiából újra és újra, az atlanti-óceáni hurrikánok nem váltak gyakoribbá.

Valójában a kontinentális Amerika partjait elérő hurrikánok gyakorisága enyhén csökkent 1900 óta.

A repülőgépek és műholdak óriási mértékben megnövelték azon viharok számát, amelyeket a tudósok észre tudnak venni az óceán felett. Emiatt a szárazföldet elérő hurrikánok gyakoriságára vonatkozó adat, amelyet 1900-ig visszamenőleg megbízható módon dokumentáltak, jobb statisztikát jelent, mint az atlanti-óceáni hurrikánok összesített száma.

Nem beszélhetünk pusztítóbbá váló hurrikánokról sem. A 3-as kategóriájú és az a feletti besorolású, 1900 óta a szárazföldet elérő hurrikánok gyakorisága is enyhén csökkenő trendet mutat. Bár sokat lehet hallani az egyre erősebb hurrikánokról, a Nature magazin szerint ez „nem egy évszázadot átfogó növekedés, hanem az 1960-as és 1980-as évek közötti időszak minimális szintjeihez képesti emelkedés”.

Habár a világ többi részéből kevésbé átfogó adatok állnak rendelkezésre, ugyanezt a mintát lehet látni másutt is:

Az 1950 és 2020 közötti időszak adatainak legátfogóbb vizsgálata nem mutat emelkedést az összes vagy a nagyobb hurrikánok gyakorisága terén.

Hemzsegnek a hurrikánok okozta pusztításokról szóló felvételek, azonban azt figyelembe kell vennünk, hogy a beépítések és a lakosság száma a partmenti területeken, különösen az Egyesült Államokban, óriási mértékben növekedett az elmúlt évszázadban. Még a néhány évtizeddel ezelőtti helyzethez képest is napjainkban sokkal több ember él a pusztító viharok útvonalában.

A fejlett technológia és a jólét által biztosított jobb infrastruktúra azonban többet tesz az életek és az ingatlanok védelméért, mint a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Napjainkban a hurrikánok világszerte a globális GDP 0,04 százalékának megfelelő károkat okoznak.

Továbbá még ha az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) legfrissebb számítását is vesszük figyelembe, amely szerint az erős hurrikánok aránya növekedni fog, a Nature-ben megjelent tanulmány szerint a globális GDP 0,02 százalékára fog csökkeni 2100-ra az ezen viharok okozta pusztítások mértéke, ahogy a világgazdaság gazdagabb lesz, és az infrastruktúra ellenállóbb lesz a természeti csapásokkal szemben.

Még ha teljesen le tudnánk állítani a klímaváltozást (amit természetesen nem tudunk megtenni), akkor az is csak enyhén gyorsítaná ezt a csökkenési ütemet a globális GDP 0,01 százalékára 2100-ra.

Az USA-ra lecsapó hurrikánokra vonatkozó legjobb hosszú távú adatok csökkenést mutatnak, még az erős hurrikánok esetében is. Emissziócsökkentéssel vagy anélkül, a világ egyre ellenállóbb lesz a hurrikánokkal szemben.

A közelgő novemberi glasgow-i ENSZ klímakonferencia előtt átfogó diskurzusra van szükség a klímaváltozás hatásairól és a meghozott klímavédelmi intézkedések potenciális költségeiről. Az éghajlattal kapcsolatban néhány tudományos tény jellemzően széles körben ismert, és rendszeresen hallani ezekről. Így például köztudott, hogy a klímaváltozás valódi és az ember által kiváltott jelenség, amelynek negatív hatásai vannak. Az éghajlattal kapcsolatos más tudományos tényekről azonban ritkán esik szó, miközben azokról ugyanilyen fontos lenne tudni. Dr. Bjorn Lomborg minden héten itt a Portfolión ilyen érdekes tényeket mutat majd be.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images