Kilóra megvették a világ egyik legfontosabb versenyképességi rangsorát? Az IMF vezére is belebukhat a hatalmas botrányba

Beke Károly

Nem jelenik meg többet a Világbank Doing Business kiadványa – jelentette be a szervezet csütörtökön. Ez már önmagában hír lenne, hiszen a világ egyik legjelentősebb üzleti környezetre és versenyképességre vonatkozó felméréséről beszélünk. A dolog azonban ennél is tovább mutathat: a kiadványt azért szüntetik meg, mert egy friss jelentés szerint Kína nyomást gyakorolt a szervezetre a jobb helyezés érdekében, sőt személyesen Kristalina Georgieva jelenlegi IMF-vezér járt közbe az érdekükben. A Valutaalap vezérigazgatója tagadja a vádakat, de biztosan lesznek még nehéz percei a jelentés miatt.