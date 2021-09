Mitől sikeres egy járványkezelés? Mit tanulhat Magyarország?

Dánia szeptember 10-én feloldotta a járványügyi korlátozásokat. Az 50 év felettiek körében az átoltottság 96 százalékos és a vakcinák elfogadottsága is rekordmagas. De vajon mi a recept az effajta győzelemhez? Szerencsére a járvány kezdete óta tudományos igényességgel követik és elemzik a helyzet társadalmi vetületét és ehhez mérten hoztak döntéseket – így sok tanulság vonható le más országok számára is.

Dániában a rekordmagas oltási kedv ráadásul kötelező oltási szabályok nélkül valósulhatott meg. Az ország toronymagasan vezet a járványt kezelő hatóságokba vetett bizalom terén. Ez talán az egyik legfontosabb tényező. A recept nagyon röviden a következő: transzparens és őszinte kommunikáció; közös cél; megosztottság kerülése és a korlátozások káros hatásainak aktív mérséklése.

A bizalom kulcskérdés

A transzparens, szakértői kommunikáció alapvetően meghatározza a járványügyi hatóságba vetett bizalmat, ezt tudományos igényességgel többször leírták már. Hazánk a program által vizsgált országok közül sereghajtó ebben a tekintetben.

Tömeges tesztelés, vakcina útlevél, maszkviselés - amennyiben a társadalom nagy része partnerként áll mindehhez, és megérti, hogy a járványból kivezető út az a közös cselekvés és összefogás, akkor rendkívül hatékony intézkedéseket lehet jól és jókor meghozni, majd hamar kilábalni.

Azok az országok, ahol nem sikerült döntéshozói szinten összehangolódni és közös álláspontot képviselve, mindenféle politikai vitát félretéve, ott az intézkedések elfogadottsága és az általános bizalom is rosszabb. A politikai hozzáállás tehát szintén kritikusan fontos. Bármely apró politikai csatározás is hatalmas hullámként csapódhat le a társadalomban. Ennek pedig egy bizalommal és összefogással kezelhető vészhelyzetben katasztrofális következményei lehetnek.

Az eddigiekből összességében levonható a következtetés, hogy egy jól összehangolódott, kevés társadalmi feszültséget magán viselő társadalom, amennyiben egy egészségügyi vészhelyzetben megkapja a transzparens szakértői tájékoztatást, akkor képes pontosan úgy reagálni, ami a járványok leküzdésére ideális.

Mi várható a jövőben?

Rövid távra kitekintve, amit most láthatunk, az egy elhúzódó negyedik hullám képe nyugaton, néhány országban a harmadik hullámhoz hasonló fertőzési számokkal, ám jóval kevesebb kórházi kezeléssel és halálozással. Vagyis a vakcinák nyilvánvaló pozitív hatását láthatjuk. Ne feledjük, hogy a járvány legrosszabb arca a kórházi kapacitás terhelésének képében mutatkozik, ez az, amelyre a komolyabb intézkedések is épülnek, de a nyugati adatok egyelőre bíztatóak.

Nálunk is hasonló kimenetelre számíthatunk, ám túl sok tényező határozza meg a pontos forgatókönyvet, így továbbra is hiba lenne pontos előrejelzéseket mondani. A delta variáns jobb terjedési képessége és a vakcináltak körében is megfigyelhető fertőzések - bár legtöbbször enyhe megjelenésűek - mégis terjesztik a vírust, futtatják a járványt, amely így könnyebben rátalál a megfelelő immunitással nem rendelkező emberekre.

Így az oltás mellett érdemes az odafigyelésünk és védekezésünk teljes skáláját bevetni: a maszkviselés, távolságtartás és higiénia aranyhármasa mentén viselkedni. Ezzel lassítani a járvány terjedését, hogy sehol se rúghassa be az ajtót, és a lehető legtöbb ember biztonságban lehessen.

Összegezve a tudományos tényeket, a hatékony járványkezeléshez arra alkalmas társadalmi és végrehajtási rendszer kell. A jövő kihívásainak kezeléséhez létfontosságú lesz levonni a számunkra fontos tanulságokat, egyéni, társadalmi és végrehajtói szinteken egyaránt. Ez különösen igaz, ha hosszabb távra tekintünk, hiszen az újabb és újabb variánsok érkezése egészen addig komoly kihívást jelent majd az emberiség számára, amíg meg nem valósul az egyenlő vakcinaelosztás a világban.

Egyszerű példával élve: a koronavírus, mint minden más járvány is a természetben, amely egy új, még érintetlen közösségben tör ki (ez jelenleg a teljes emberiség), a mérleg billegéséhez hasonlóan újabb és újabb, egyre gyengülő hatású hullámok képében jelentkezik. Előbb-utóbb vége lesz, de még sokat kell tenni ahhoz, hogy inkább előbb legyen vége, mint utóbb.

