Különös dolog történt: elmaradt a hőmérsékleti és áramfogyasztási csúcsdöntés

Major András

Bármennyire meglepőnek is tűnhet a szubjektív hőérzet alapján, az idei augusztus havi átlaghőmérséklete volt az elmúlt öt évben a legalacsonyabb, ezzel is összefüggésben Magyarország áramfogyasztása nem csak a június-júliusitól, de korábbi években látott augusztusi csúcsoktól is elmaradt.