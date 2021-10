Bod Péter Ákos: Lehet-e egy újabb globális válság az Evergrande bukásából?

Kipattanhat-e az Evergrande cégcsoport esetleges csődjéből egy újabb Lehman Brothers ügy? A kérdést újságírók, elemzők hada taglalja most a médiában. Ha valaki az Evergrande Group létezéséről eddig nem is hallott, nincs egyedül. Eddig csak szakmai körökben ismerték a kínai üzleti csoportot, amely sok egyéb mellett lakásépítéssel, ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, jórészt az ország kevésbé felkapott városaiban. De Vuhanról is roppant kevesen hallottak két évvel ezelőtt…

Ami az Evergrande ügyét az ingatlanos és tőkepiaci berkekből a szélesebb nyilvánosság elé röpítette, már eleve a mérete, legfőképp a cégcsoport mostanra felgyűlt tartozásállománya, amely dollárban számolva eléri a 300 milliárdot. Ez rengeteg pénz, nemcsak a magyar GDP-hez mérve, a kínaihoz is: annak 2 százaléka. Ha tehát az villan át az ember fejében, hogy egy pillangó szárnycsapása is kavarhat vihart a világ másik felén, akkor bizony ez a csapkodó teremtmény sárkányméretű. Meghökkentően nagy a tőkeáttétele ahhoz képest, hogy az Evergrande nem pénzügyi felügyelet alatt álló bank, amelynél elfogadott a saját tőkét sokszorosan meghaladó mérlegfőösszeg. A banki hitelek mellett a csoport tartozásai között ott vannak az ügyfelek ezreitől a megépítendő lakásokért felvett előlegek is. Ez az üzleti modell működőképes a lakásárak folyamatos és gyors növekedése mellett, noha időszakos likviditási gondokkal jár.

De ha megtorpan az ingatlan-boom? Ha az építőipari árak emelkedése leelőzi a lakásárakét? Akkor abból inszolvencia fakad, rengeteg kis és nagy, hazai és külföldi érintettel.

Az Evergrande-ról azért lehet elég sokat hallani, mert a BlackRock, UBS, HSBC is a hitelezői között van. De egyébként is tudható volt, hogy a sok éve nyaktörő sebességgel növekvő kínai ingatlanpiacon a szereplők óriási mértékben támaszkodnak hitelre és más idegen forrásra. Az elemzőknek pedig bevillan, hogy mi történt az amerikai jelzálogpiacon 2007-2008-ban, valamint az is, hogy pontosan az ingatlanbuborék volt az, ami a túlfűtött spanyol, ír gazdaságban a gondokat 2008 után súlyos válsággá növelte. Azt megelőzően pedig Japánban vezetett pénzügyi krízishez az ingatlanárak túlfutása, amelynek korrekciója majd évtizedes gazdasági stagnálást okozott. Nem hangulatkeltés hát veszélyhelyzetről beszélni, és a globális következményeket taglalni.

A kínai gazdasági pálya ismerői már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy az építőipar és az ingatlanüzlet a kontinensnyi ország GDP-jének meghökkentően nagy arányát teszi ki. Nemcsak azért, mert kevés a lakás, különösen a belső vándorlás célpontjaiként szolgáló városokban. Az ingatlan elsődleges fontosságú befektetési eszköz is. A mi tervgazdasági múltunkból ismerős, hogy a társadalmi-gazdasági rendszer sajátosságai folytán a lakosság megtakarításainak szerény hányadát adják a pénzügyi termékek, ám annál nagyobbat az ingatlanok. Ezeket pedig a kínaiak mindinkább hitelből vették. Míg a kínai államadósság aránya nemzetközi összevetésben nem túl nagy, addig a lakosság és a gazdasági szereplők együttesen megduplázták az adósságaikat 2008 óta, és azok így 2020-ra a GDP 224 százalékára nőttek. Kontrasztként: ez idő alatt az amerikai magánszektor eladósodása a GDP arányában némileg mérséklődött, most 160 százalékon áll.

Így valóban van alapos oka, hogy egy hatalmas ország vezető gazdasági ágának egy stratégiailag fontos piaci szereplőjét, annak esetleges csődjét feszült figyelem övezze. Akkor is indokolt lenne az aggodalom, ha egyébként az adott országban kiegyensúlyozottak a gazdasági viszonyok, és a világ többi része is kellően reziliens, ütésálló. De egyik feltétel sem áll fent.

Kínában a kommunista ideológia egyeduralma mellett is nagyra nyíltak a jövedelmi és vagyoni különbségek, nagyhatalmú cégbirodalmak születtek; erre reagálva az állampárt éppen most indított kampányt a cégbirodalmak megfegyelmezésére. Ez új belpolitikai irányvonal, így aztán csak találgatják az elemzők, hogy vajon hajlandó-e kimenteni a kínai állam a szóban forgó vállalatcsoportot.

Vagy inkább magára hagyja, akár látványosan is, elfogadva a fájó következményeket? Ám nem lesz-e ebből valóban egy Lehman-féle első dominó-dőlés?

Most azonban nem 2008-at írunk. A két eset túl sokban különbözik. A kommentátorok rögtön emlékeztetnek arra, hogy a kínai államnak sokféle beavatkozási eszköze van. Valóban látni, hogy máris aktivizálódtak az állami tulajdonú pénzintézetek, nyilvánvalóan a politikai elvárásoknak megfelelően. A nyugati üzleti elemzőket talán megnyugtatja az, ha állami bankok segítenek ki bajba került nagyvállalatot, nekünk azonban bőven lehet emlékünk arról, hogy éppen ilyen módon kerültek át tömegével rossz aktívák a bankokhoz, majd bekövetkezett a banki hitelezés leállása (credit crunch), annak komoly nemzetgazdasági következményeivel. Az állami túlsúly nem megelőzi a bajok felhalmozódását, hanem meghosszabbítja. Itteni témánk azonban nem a kínai fejlődési kilátások taglalása, inkább tűnődés a tovaterjedő hatásokról, az esetleges nemzetközi fertőzés esélyeiről. Ehhez pedig rá kell pillantanunk a globális viszonyra.

Az Evergrande esetleges csődje bizonyosan kevésbé érintené a nagy pénzügyi központokat, mint érintette annak idején az amerikai lakásfinanszírozási válság kirobbanása az intenzív hitelezési és tőkepiaci kapcsolatok révén. Ráadásul a nyugati bankok, pénzintézetek tőkehelyzete ma a bázeli BIS felmérései szerint sokkal jobb, mint volt akkor. Érdekes módon a 2020-as járvány-okozta válság az európai, amerikai pénzintézetek többségénél nem okozott sem jövedelemesést, sem érdemi romlást a portfólió minőségében, és a forgalomra sem lehet panaszkodni.

Az ingatlanpiac azonban sok más országban is túl nagyra fújódott. Ha történne valami Kínában, az közvetlenül ugyan alig hatna ki más országokban a lakáspiac keresleti és kínálati viszonyaira, ám a lélektani hatást nehéz kiszámolni.

A finanszírozók most óvatosabbá válnak, a felügyeletek is szigorítanának a hitelezési normákon (mint ahogy a kínai szabályozás is már feszesebb lett, éppen ez élezte ki az Evergrande kitettségének problémáját). A hitelezői óvatosság lassítja az ingatlanágazat dinamikáját, amelyet egyébként is kezd mérsékelni a világban mind gyakoribb kamatemelés. Kínában bizonyosan befékeződik az ingatlanfejlesztés eddigi lendülete, ami az ágazat kiemelkedően nagy nemzetgazdasági súlya folytán szükségszerűen visszafogja a kínai gazdaság növekedési ütemét.

Ez azonban már olyan makrogazdasági méretű ügy, ami kivetülhet a globális gazdaságra. Hallani is olyan vélekedéseket, amelyek szerint a kínai hitelintézeti szektorban felgyűjt bajok és egyéb szerkezeti gondok nyomán Kína eddigi gyors növekedése nemcsak mérséklődik, de akár be is fékeződik az idén, ami azután a világgazdaság mostani törékeny állapotában komoly következményekkel jár, tekintettel Kína globális súlyára.

A nemzetközi gazdasági válság(ok) kitörését aligha lehet kizárni, erre emlékeztet az utóbbi évtizedek gazdaságtörténete, kezdve az 1970-es évek két olajválságával, amelyeket egyetlen (noha stratégiai) termék árrobbanása indított el. Az 1997-es ázsiai pénzügyi krízis nem vált ugyan globálissá, de példát mutatott a gyors gazdasági fertőződésre. Szoros értelemben a Lehman sem vezetett globális krízishez, mert a kedvezőbb helyzetű országok viszonylag kis ütemvesztéssel túljutottak rajta. A koronavírus-járvány viszont ténylegesen világméretű lett, noha a mortalitási és anyagi veszteségek mértéke ez idáig nagyon különböző térségenként. A mai chiphiány vagy egy tankerhajó keresztbeállása a Szuezi csatornában pedig rávilágított arra, hogy a kölcsönös függőségek hálója mennyire sérülékeny.

Sok minden indíthat el láncfolyamatokat; a kiváltó okok között lehetnek gazdaságiak, mint a nyersanyagok és energia árának felrobbanása, lehetnek politikaiak is, sőt amint most megtapasztalhattuk, járványügyiek is.

Érthető hát, hogy a nemzetközi kockázatok elemzői nem vetik el ma egy újabb nagy megrázkódtatás esélyét. Ebben a hangulatban vált váratlanul vezető témává a kínai ingatlanhelyzet. Ugyanakkor érdemes kimondani, hogy a kínai gazdasági növekedés esetleges nagy lassulása ma már nem ugyanolyan kockázati tényező, mint lett volna egy évtizede. Nem köztudomású, hogy Kína viszonylag rövid idő alatt miként vált külgazdaságilag rendkívül nyitott országból átlagos nyitottságúvá; a kivitel/GDP arány 2010-ben 27,2 % volt, 2020-ra ez 18,4 %-ra mérséklődött a Világbank adatai alapján (összevetésképpen: az euróövezet külső nyitottsága ez idő alatt 38,9 %-ról 42,5-re nőtt). Kína időközben a „feltörekvő gazdaság” kategóriájából a „közepesen fejlettek” közé került: az egy főre jutó GDP-je ma lényegében a világátlagnak felel meg. Gyors növekedésével nem vált máig fejletté, noha számos ágazatban kétségkívül az élre tört, ám egy országot nemcsak a csúcságazatai és fényes központjai jellemzik, hanem a második és harmadik fejlettségi körbe tartozó térségei és ágazatai is.

Ebből nem következik, hogy ne lenne roppant fontos mindaz, ami a nagy ázsiai gazdasági erőközpontokban történik, a nemzetközi kereskedelem alakulását azonban ma egy fokkal kevésbé határozza meg Kína növekedési ütemének változása. Egy árnyalattal az amerikai gazdaság is kevésbé vált kitetté a nemzetközi árupiacoknak a legutóbbi időkben, részben politikai-stratégiai döntések nyomán, részben pedig a járvány-okozta termelési megrázkódtatásokra adott üzleti válaszok következtében.

A helyzet azonban európai szemmel nézve igencsak más. Európa külgazdasági függése nem mérséklődött, így a nemzetközi kereskedelem bármilyen zavara vagy nagy piacaink bővülésének megtorpanása minket sokkal erőteljesebben érint. Nem nehéz közvetlen kapcsolatot találni a kínai ingatlanfejlesztő cégcsoport esetleges zajos csődje és a német prémiumautók kínai eladásának lehetséges megtorpanása között (amiből azonnal következmények fakadnának a magyar járműiparra nézve is).

Ám sajnos vannak bőven további kockázati tényezők is. Az energiaárak hirtelen meglódulása erős aszimmetrikus hatásokkal jár a világgazdaságban az ásványvagyonnal való egyenlőtlen ellátottság miatt. A klímaváltozás mindenkire kihat, de nem egyformán érint mindenkit. A hatalmas állami konjunktúraösztönző csomagok inflációs hatásának és az államadósságok felgyülemlésének együttese olyan bizonytalanságokat visz a pénzügyi világba, amely szintén aránytalanul hat az eleve kockázatosabbnak ítélt és az átlagnál jobban eladósodott országokra, térségekre. A politikai kockázatok pedig rég nem voltak ekkorák a világban, mint most. Nemcsak félelmetes fegyveres erők néznek egymással farkasszemet, de a nem-konvencionális vetélkedés is mind nyilvánvalóbb.

Ha a koronavírus hirtelen feltűnése ilyen nagy globális bajt okozott, rossz végiggondolni egy olyan szcenáriót, amelyben technológiai vírusok nyomán az ITC szektorok szenvednek el akkora leállást, mint a vendéglátás és turizmus az elmúlt időszakban.

Ilyen a kor: egy túlméretezett üzleti csoport súlyos bajaitól ma rövid áttételekkel eljuthatunk valóban globális jellegű veszélyekhez. Cselekvési, alkalmazkodási készség, együttműködési képesség – ezek most többet számítanak cégszinten és országos méretekben egyaránt, mint önmagában a méret, a tőkeerő, az eddigi „legjobb gyakorlat” követése. Ha 2008 után a mikro- és makrogazdasági prudencia lett a kulcsfogalom, akkor most okkal esik annyi szó a rezilienciáról.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images