Közel a lélektani határhoz az MNB - véget ért a tízmilliárdos nyereségek korszaka?

Az első félévben mindössze 8,8 milliárd forintos profitot ért el az MNB, ennél alacsonyabb a nyeresége utoljára 2017 második felében volt, ilyen rossz első féléve pedig tíz éve nem volt a jegybanknak – derül ki a most közzétett féléves jelentésből. Szinte minden lényeges eredménysoron rontott az MNB tavalyhoz képest, a devizaváltásból származó nyereség is jelentősen visszaesett, de még így is az hozott szinte csak profitot. Az utóbbi évek folyamatos tranzakciói után ma már egy 340-ig erősödő forint is kellemetlen lenne a nyereség szempontjából.

Évek óta nem volt ilyen alacsony a jegybank nyeresége

Az egy évvel korábbi 217,2 milliárd forint után mindössze 8,8 milliárdos nyereséget ért el az első félévben az MNB – derül ki a jegybank friss beszámolójából. Ennél alacsonyabb féléves profitra utoljára 2017 második felében volt példa, ha pedig csak az első féléveket vizsgáljuk, akkor 2013-ig kell visszalapoznunk alacsonyabb értékért.

Tavalyhoz képest szinte minden soron rontott eredményén a jegybank:

A kamateredmény negatívba fordult, amire utoljára 2016 második felében volt példa. Ezen belül a forint kamateredmény hozott veszteséget, a devizában elszámolt még minimálisan pluszos volt.

A kamateredmény romlása eltörpült a devizaátváltáson keletkező nyereség csökkenése mellett, ezen a soron a tavalyi első féléves 206,6 milliárd forinttal szemben 56,8 milliárdot realizált a jegybank. Erre később még részletesen visszatérünk.

Az egyéb eredménytényezők a tavalyi első félév 23,6 milliárdos vesztesége után 35,7 milliárdos mínuszt mutattak.

Elolvadt a kamateredmény

A jegybanki kamateredmény részleteit megnézve az látszik, hogy forintban a hitelintézetek betétei után majdnem 50 milliárd forinttal több kamatot fizetett ki az MNB, ami az állomány emelkedésének és a magasabb kamatozás felé eltolódásának volt köszönhető. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelentős forint többletlikviditás miatt egyre magasabb egyhetes betétállomány, illetve a sávos kamatozású preferenciális betét, valamint a vonzóbb egyhetes miatt romlott jelentősen a forint kamateredmény. Emellett a központi költségvetés forintbetétei után 2,6 milliárd forinttal magasabb kamatot fizetett a jegybank.

Ezzel ellentétben javította a kamateredményt az eszközvásárlás keretében megvásárolt értékpapírok (államkötvények, jelzáloglevelek) magasabb kamata, illetve az NKP-kötvények emelkedő kamata. Ezek után az értékpapírok után ugyanis kamatot kapott a jegybank, egy évvel ezelőtt pedig még lényegesen kisebb volt az állomány.

Az MNB beszámolója szerint a devizatartalék után a tavalyinál 10,4 milliárd forinttal alacsonyabb kamatbevételt kapott a jegybank az első félévben, ami a devizahozamok alakulásával és a tartalék szerkezetének változásával függ össze.

Így lett összességében a 28,6 milliárdos profitból 13,3 milliárdos veszteség a nettó kamateredményben.

Egyre jobban fájna a forint erősödése

Említettük már, hogy a jegybank devizaátváltáson keletkezett nyeresége is jelentősen visszaesett az idei első félévben, az 56,8 milliárdos összeg két éve a legalacsonyabb volt.

A Portfolio korábban többször foglalkozott a jegybanki nyereséggel, illetve a devizaváltás hatásaival. Most csak röviden idéznénk fel ennek mechanizmusát: amikor az államnak valamilyen devizaigénye keletkezik, akkor a jegybanknál váltja le a forintját, az MNB ezt a devizatartalékból teszi meg. A jegybank a devizatartalékot átlagos bekerülési árfolyamon tartja nyilván, amikor pedig kikerül a mérlegéből, akkor a piaci árfolyamon számolja el.

A devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama azonban az elmúlt években folyamatosan az átlagos piaci árfolyam alatt volt, ezért az ilyen átváltáson a jegybanknak nyeresége keletkezik.

Közben a frissen bevont devizaforrás, ami jellemzően az új kötvénykibocsátásokból és az uniós forrásokból származik, aktuális árfolyamon kerül be a tartalékba, vagyis folyamatosan emelkedik annak átlagos bekerülési árfolyama.

Vagyis a forint gyengülésével az átlagos bekerülési árfolyam is emelkedett, azonban mivel a tartalék egy része még évekkel ezelőtti árfolyamon van nyilvántartva, ezért az átlag továbbra is a piaci árfolyam alatt van. Az MNB féléves jelentése szerint június végén 339,25 volt a tartalék átlagos bekerülési árfolyama, vagyis

340 alatti piaci árfolyam mellett már veszteséges lenne a jegybanknak az átváltás.

Mivel a kamateredmény is elolvadt, ha az árfolyamon is veszteséget szenvedne el a jegybank, akkor jó eséllyel az eredménye is mínuszos lenne. Akkor pedig az utóbbi évek jelentős osztalékfizetésével szemben a 200 milliárd forintos eredménytartalékhoz kellene hozzányúlni, végső esetben pedig a költségvetés befizetésére szorulna az MNB. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire zavarná az MNB-t. Egy időben érezhetően hajtott a nyereségre a jegybank, és kommunikációsan is hangsúlyozta ennek fontosságát. Aztán idővel ez elhalványult, mára leginkább a jegybank már azt hangsúlyozza, hogy a monetáris politikai céljai az elsődlegesek, ezek elérésre felülír mindenféle nyereségmegfontolást.

Most például az infláció szempontjából az erősebb forint lenne ideális a jegybanknak, így az két cél, hogy még profitja is maradjon, de az árfolyam ne növelje a felfelé mutató inflációs kockázatokat akár ténylegesen összeütközésbe kerülhet. Ahogy a tartalékba folyamatosan kerülnek be új devizaforrások aktuális árfolyamon, emelkedik az átlagos bekerülési szint, így

ha megtorpan a forint utóbbi években látott gyengülő trendje, akkor előbb-utóbb eljöhet az a pillanat, amikor veszteség alakul ki.

A jegybank egyéb eredménytényezői 35,7 milliárd forintos veszteséget mutattak az első félévben az egy évvel korábbi 23,6 milliárdos mínusszal szemben. Az emelkedés nagy része a megnövekedett értékvesztésnek volt köszönhető, amit „a monetáris politikai célú értékpapírok állományának növekedése” okozott. Vagyis azzal párhuzamosan, hogy a jegybank egyre több állampapírt, jelzáloglevelet és vállalati kötvényt vásárolt, a nagyobb állományra nagyobb értékvesztést is kellett elkönyvelnie.

A következő évek érdekes kérdése lesz, hogy az MNB hogyan egyensúlyoz majd a profit és az inflációs kilátások között. A kamateredmény eltűnésével ugyanis ha a devizaváltáson elkönyvelt nyereség is eltűnne, azzal az éves eredmény is negatívba fordulna. A mostani időszakban a nemzetközileg is emelkedő infláció mellett úgy tűnik, hogy a nyereségcél még határozottabban háttérbe szorulhat, kicsivel erősebb forint mellett pedig az inflációt könnyebb lenne kordában tartani. A fő dilemma, hogy meddig tart majd ez az időszak, az energiaárak robbanását látva nem úgy tűnik, hogy rövidtávon enyhülne az inflációs nyomás. Hosszabb távon pedig az a kérdés, mi lesz az átmenetileg magasabb infláció után, újra cél lehet-e a forint lassú, fokozatos leértékelése.

