Megint itt kopogtat a rém Magyarország ajtaján, kilenc éve nem látott áremelkedést hoz a zsákjában

Péntek reggel közli a KSH a szeptemberi inflációs adatot, a kérdés csak az, hogy már most a júniusi 5,3 százaléknál magasabb áremelkedési ütemet látunk majd, vagy az csak a következő hónapokban jön. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint jó esély van rá, hogy új kilencéves csúcsra emelkedett az áremelkedési ütem, az év végéig pedig akár még 6% feletti értéket is láthatunk.

Kilencéves csúcs jöhet az áremelkedésben

Az augusztusi 4,9%-ról 5,5%-ra erősödhetett az infláció szeptemberben – jósolják a Portfolio által megkérdezett szakemberek. Ez kilenc éve nem látott csúcsot jelentene, meghaladva a júniusi 5,3%-os értéket.

A kérdésünkre nyilatkozó nyolc elemzőből hatan úgy gondolják, hogy a szeptemberi infláció meghaladta a júniusit, vagyis 2012 októbere óta nem látott szintre ugrott. Jól jelzi a várakozások fokozódását, hogy

EGY-KÉT HÓNAPJA MÉG SZINTE MINDEN PROGNÓZIS ARRÓL SZÓLT, HOGY NOVEMBER KÖRÜL MEGKÖZELÍTHETI, TALÁN MEG IS HALADHATJA AZ 5,3%-OT AZ INFLÁCIÓ, DE AZTÁN CSÖKKENNI KEZD. EHHEZ KÉPEST MOST AZ ÉV VÉGÉRE MÁR VAN 6% FELETTI ELŐREJELZÉS IS.

A bázishatás ismét „ellenünk fordult”, így ismét számottevően gyorsulhatott az infláció szeptemberben, a nyári lassulás tehát csak átmeneti volt. Havi szinten az élelmiszerek és a szolgáltatások esetében némi mérséklődés irányába mutathat a szezonalitás, míg a ruházati cikkek árainál a szezonalitás most felfelé hajtó tényező lesz. Az járműüzemanyag-árak mostani drágulása számításunk szerint inkább az októberi adatot „terheli” majd – foglalta össze Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Habár havi alapon nem lesz rendkívüli mértékű az árnyomás, a tavalyi alacsony bázis következtében ez az év/év mutatót jelentősen felfelé módosítja – tette hozzá Virovácz Péter.

Az inflációt jelentősen felfelé hajthatta szeptemberben az üzemanyagárak éves alapon több mint 20 százalékos növekedése, amit a magas világpiaci olajár indokol. Szintén folytatódhatott az áremelkedés a vírushelyzet alatt korlátozások sújtotta ágazatokban, illetve némiképp gyorsulhatott az élelmiszerek áremelkedése is – véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője.

Mi jön itt még?

Ha már most új csúcsra megy az infláció, akkor jogos a kérdés, mi jöhet még, hol lesz a folyamat teteje. Rövidtávon október-novemberben még további emelkedés jöhet, a középtávú kilátások viszont bizonytalanabbak, de inkább felfelé mutatnak:

Az elmúlt napokban az energiaválságtól, a földgáz világpiaci árának elszállásától volt hangos az európai sajtó. Ez Magyarországon a szabályozott lakossági árak miatt egyelőre kisebb súllyal jelenhet meg, de a vállalati költségekbe beépülve hosszabb távon kihatnak az árakra.

Globálisan emelkedő inflációs környezetet látunk, ami alól Magyarország sem tudja kivonni magát.

Januártól további 20%-kal, bruttó 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér, majd február közepéig megkaphatják az szja-visszatérítést a magyar családok. Becslések szerint három hónap alatt mintegy 1200 milliárd forintnyi transzfer érkezik a háztartásokhoz, ez a fogyasztás élénkülésén keresztül szintén inflációs kockázatot hordoz.

A forint sem segít igazán az infláció fékezésében. A jegybanki monetáris szigor bejelentése óta inkább széles sávben ingadozik, mintsem erősödne, az utóbbi hetekben pedig kifejezetten gyengült. A 360-at is elérte az euró jegyzése, ami az importált inflációban jelenhet meg.

A jegybank szeptemberben folytatta a monetáris politika szigorítását, és jelezte, hogy egészen addig emelik a kamatot, amíg az áremelkedési ütem nem éri el tartósan a 2-4%-os jegybanki célsávot, illetve a kilátások nem válnak kiegyensúlyozottá. Ugyanakkor már a Monetáris Tanács is elismerte, hogy a 3%-os jegybanki cél elérése a korábban várt 2022 nyara helyett lehet, hogy csak jövő ősszel lehetséges.

Ismét döntéshelyzetbe kerülhet az MNB

Nagy kérdés, hogy a piac miként értékeli majd, ha valóban ilyen magasra szökik az infláció. Amennyiben úgy gondolják a befektetők, hogy a jegybank ragaszkodik a már bejelentett lépésközhöz a kamatemelési ciklusban (15 bázispont), úgy a forint jelentősebb gyengülését láthatjuk majd – véli Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint azonban várhatóan a piaci befektetők inkább abba az irányba mozdulhatnak, hogy egy a jegybanki várakozást újból felülmúló adat igazodásra készteti a jegybanki döntéshozókat és ismét nagyobb tempóban folytatják a kamatemelést. Egy ilyen piaci percepció némileg erősíthetné a forintot.

Virovácz szerint az utóbbi hetek piaci reakciói azt mutatják, hogy a jelenlegi törékeny nemzetközi hangulatban igen komoly volatilitásra lehet számítani, hiszen nem úgy tűnik, hogy megrögzötten egy irányba állna a piac, vagyis bármi új (vagy csak újnak vélt) információ jelentősen alakíthatja a várakozásokat.

Címlapkép: Getty Images