Koronavírus: ezért lehet nagy baj Magyarországon

Az elmúlt hetekben új mélypontra ért az első oltások beadásának tempója, naponta alig 2200-2300 fő veszi fel újonnan a koronavírus elleni vakcinát Magyarországon. Ez kifejezetten kedvezőtlen trend egy olyan helyzetben, amikor a kormány csak a vakcinára építi a vírus elleni védekezést.

Itthon gyakorlatilag megállt az oltási kampány

A legfrissebb, pénteki adatok szerint idehaza 5,905 millió ember kapta meg az első oltását, míg a második adagot 5,674 millióan. Így a 9,77 milliós magyar lakossággal számolva az első oltásban részesülők aránya 60,45%, míg a két oltással rendelkezők aránya 58,8%.

Az átoltottság gyakorlatilag stagnál ma Magyarországon,

ahogyan az az alábbi ábráról kiderül.

Ez annak köszönhető, hogy az első oltások felvételének üteme tovább romlott és az elmúlt hetekben új mélypontra ért. A napi új első oltás 7 napos mozgóátlaga 2087 fő, ami egészen elkeserítő.

Az őszi oltási kampány hatása, ami szeptember óta plakátokon, reklámokban és online videókban fut (megszólaltatva neves ismert embereket, pedagógusokat, diákokat, nyugdíjasokat), finoman szólva sem volt átütő.

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész az általa vezetett Facebook-csoportban ezt úgy értékelte, hogy az egy hét alatt látott alig 14 ezer fős első oltotti szám növekedése rendkívül kevés, azonban ezt már a korábbi hetekből megszokhattuk. "A két oltást felvettek száma valamelyest tempósabban, de még mindig letargikus mértékben emelkedett" - teszi hozzá a heti 22 ezer fős növekedés kapcsán. Azt is megjegyzi a szakember, hogy "a harmadik oltást felvevők számának pontosságát illetően gyanús, hogy az elmúlt egy hónapban – mint most is - mindig kerek számokat látunk (három nullával a végén), míg az összes és a kétszer oltottaknál sosem. Ez vélhetően nem reális" - vélekedik.

Arra hívja fel a figyelmet posztjában, hogy "az átoltottság hétről hétre legfeljebb tizedszázalékokkal nő, kivéve a harmadik oltásokat, de ezek növekedési tempója sem elegendő ahhoz, hogy a helyzet alakulásába népegészségügyi szinten beleszóljanak".

Kormány: csak az oltás

Arra tegnapi cikkünkben mutattunk rá, hogy az oltás felvételének ilyen mértékű lassulása oda vezetett, hogy egyes korcsoportokban nagyon magas az oltatlanok aránya (lásd a lentebbi táblázatot szeptember közepéről), ami a sokkal gyorsabban terjedő delta variáns miatt nagy kockázat a negyedik hullámban. Nem véletlenül figyelmeztetett arra Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a napokban, hogy gyakorlatilag minden oltatlan el fogja kapni a koronavírust.

A fenti adatok és grafikonok alapján kirajzolódó trend pedig nem éppen kedvező a magyarországi járványügyi kilátások szempontjából. A kormány ugyanis azt vallja, hogy csak a vakcina lehet a megoldás az újabb és újabb járványhullámok ellen. Orbán Viktor legutóbb péntek reggel hangoztatta, hogy az oltás működik, és a harmadik jobb, ha van, mint ha nincs.

Pedig járványügyi szakértők továbbra is úgy vélik, hogy a komplex védekezés lehet igazán hatásos a járvány ellen. Röst Gergely, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport vezetője a napokban egy előadásában úgy fogalmazott, hogy a vakcinára nem lehet csodaszerként tekinteni, nem oldja meg egyik pillanatról a másikra a problémát. "Nem szabad feladni a védekezés többi, nem gyógyszerügyi intézkedését, átfogó védelmi programot kell alkalmazni, a különböző intézkedések ugyanis egymást erősítik" - hangsúlyozta a szakember.

Egy ilyen átoltottság mellett (ahol a különböző vakcinák hatásossága nem ismert a magyar viszonylatban és így azt sem tudjuk, hogy például a kínai vakcina az idősek esetében mennyire véd a kórházba kerülés és a betegség súlyos lefolyása ellen) pedig a védekezési stratégia nyomás alá kerülhet. Erre utalnak az e heti járványadatok is: a kórházban ápoltak száma egy hét alatt 22%-kal emelkedett 650 főre, a lélegeztetésre szoruló betegek száma 100-ra emelkedett, egy hét alatt 19%-kal. A járvány lefutásából pedig azt is tudjuk, hogy a súlyos esetek 2-3 hét alatt alakulnak ki, vagyis ezek a számok a 2-3 héttel ezelőtti valós állapotot tükrözték, jelenleg rosszabb a helyzet.

A védekezés hatásosságának javítása érdekében tehát sürgősen gyorsítani kellene az átoltottak számát (első és második vakcinát felvevők arányát), ellenkező esetben elkerülhetetlennek tűnik a súlyos betegek számának emelkedése és a szabad kórházi kapacitások apadása (ami a nem koronavírusos betegek ellátását is újra veszélybe sodorhatja), valamint - a kormány által most hátrébb sorolt - más védelmi eszközök alkalmazása.

Címlapkép: Egy férfi megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. október 7-én. Forrás: MTI/Komka Péter