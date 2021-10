Melyik a legjobb koronavírus-oltás Magyarországon? Végre megérkezett a válasz

A Moderna és a Pfizer vakcinákkal oltottaknak a legmagasabb az ellenanyagszintjük, míg a Sinopharmmal oltottaknak a legalacsonyabb – derült ki a Videoton munkavállalói körében végzett vizsgálat eredményéből. A leghatékonyabbak az mRNS-vakcinák, erős védelmet nyújtanak az adenovírusos technológiák is, azonban az elölt vírust tartalmazó Sinopharm esetében mindenképpen a 3. dózis felvételét tartja indokoltnak a cégcsoport. Az újabb dózis felvétele után viszont hatalmas mértékben nő az ellenanyagszint. Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója arról is beszélt a Portfolio-nak, hogy vakcináktól függetlenül nagyjából három hónap alatt harmadára esik az antitestek száma, így idővel valószínűleg mindenkinél ismétlő oltásra lesz szükség.

Az mRNS a legjobb

Több száz ellenanyag-vizsgálat után úgy tűnik, hogy a Moderna és a Pfizer koronavírus elleni vakcinája nyújthatja a legerősebb védelmet – mondta Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak a vállalat Covid-ellenanyag mérései alapján. Hangsúlyozza, hogy ezek a mindennapi mérések tapasztalatai, nem tudományos eredmények, mégis fontosak, hiszen Magyarországon alig lehet tudni valamit a vakcinák teljesítményéről. A Videoton már több mint 800 ellenanyag-mérésnél tart, júliusban, a 3. hullám után kezdték el, és jelenleg is tartanak még a vizsgálatok, a mérésig a Covid-fertőzés vagy a 2. oltás után 4 hónapnak kell eltelnie. A Janssen oltásán kívül mindegyik vakcina esetében nagyszámú oltottat tudtak vizsgálni, ezt a vakcinát azért nem, mert túl alacsony a minta elemszáma, vagyis náluk túl kevesen kapták ezt az oltást. Az eddigi eredmények alapján a

Modernával oltottaknál kb. 8000 AU/ml,

A Pfizer esetében kb. 5600 AU/ml,

Az AstraZenecánál és a Szputnyiknál kb. 1550 AU/ml,

a Sinopharmnál pedig kb. 600 AU/ml ellenanyagot mértek.

Fontos megjegyezni, hogy a védettséget jelentő minimumszint 50 AU/ml. A vizsgálati eredményekből kiszűrték azokat, akik oltás előtt Covid-fertőzésen is átestetek, náluk ennél magasabb az ellenanyag szint, de az részben a korábbi fertőzés eredménye, azaz nem csak az oltás váltotta ki.

Sinkó Ottó összegzésképp azt mondta, hogy a nyáron kezdődött vizsgálatuk eredménye alapján az mRNS-alapú vakcinák magas ellenanyag-szintet produkálnak, míg az adenovírusos oltások alacsonyabbat, ám ezek az oltások is erős védelmet nyújtanak.

Egyedül a Sinopharm esetében merülnek fel kérdések, különösen a 60 év felettiek esetében sokaknak nagyon alacsony szintű a védelme, és voltak, akik a vizsgálat időpontjában egyáltalán nem rendelkeztek védettséggel.

Nagyon hatékony a 3. dózis

Ezzel egybeesik egy korábbi vizsgálatuk eredménye is, amely azt mutatta, hogy minden vakcina mindenki esetében kialakítja az antitestes védettséget, kivéve a Sinopharm. A kínai oltása után a 60 évnél idősebbek kb. egyharmadánál nem volt elegendő ellenanyag. A Videoton akkor elvégzett egy drága, további tesztet is azoknak az esetében, akiknek nem volt ellenanyaguk. Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem. Vagyis az elérhető tesztek alapján nem volt kimutatható védettségük. Hasonló megállapításra jutott Sarkadi Balázs orvos, biokémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus is. Ők elvégezték a Sinopharm-vakcina vizsgálatát neutralizáló antitestek mérésével, amely kimutatta, hogy 60 év felett gyenge, illetve az életkor előrehaladtával romló a Sinopharm hatékonysága.

Sinkó Ottó a nyári, friss vizsgálatok eredményei alapján a Portfolio-nak hangsúlyozta:

akiknek alacsony volt az ellenanyagszintjük vagy negatív az eredményük, azoknak azt javasolták, hogy mindenféleképpen vegyék fel a harmadik oltást.

A harmadik oltást követően újra megmérték az ellenanyagszintet, és nagyon kedvező eredményt kaptak. Azoknál, akiket két Sinopharmmal oltottak be, és vállalták a harmadik dózist, hatalmas mértékben nőtt az antitestjeik száma. Ebben a 60 év feletti csoportban a második dózis után az átlagos antitestszám 141 AU/ml volt, közülük sokaknak a kritikus, védettségi minimumnak számító 50-es érték alatt alakult. A harmadik dózis felvétele után azonban – amely minden esetben Pfizer volt – átlagosan 18000-re emelkedett az antitestszám.

A két Sinopharmra beadott harmadik Pfizer tehát elképesztően hatásos

– fogalmazott.

Idővel csökken az antitestek száma

Sinkó Ottó azt is elmondta, hogy igyekeznek idősort is képezni az ellenanyagszintek alakulásáról az oltottak esetében. Attól függetlenül, hogy milyen oltást kaptak az emberek, nagyjából 3 havonta harmadára csökken az ellenanyagszint. Ez azoknál okoz problémát, akik eleve alacsony ellenanyagszintről indultak – fejtette ki. Emlékeztetett az idős, Sinopharmmal oltottak esetére, akiknek egy része már az oltás után sem érte el a megfelelő ellenanyagszintet, míg a másik része, akik kezdetben még elérték, 3 hónap után már könnyen lehet, hogy a minimumszint alá süllyedtek.

„Amíg a Pfizerrel vagy Modernával oltottaknak akkor is magas marad az ellenanyaguk, ha harmadára csökken, a Sinopharmnál már nem ez a helyzet. Ha egy eleve alacsony, 100-150-es érték csökken a harmadára, máris a kulcsszint alá kerül az illető” – értékelte az eredményeket.

Összességében két Sinopharm után tehát mindenképpen szükséges egy harmadik, szerintem lehetőleg Pfizer-oltás

– hangsúlyozta Sinkó Ottó.

A Videoton tapasztalata összecseng azokkal a nemzetközi kutatásokkal, amelyek szerint a Moderna hosszabb távon nyújthat magasabb szintű védelmet, mint a Pfizer, hiszen a kiinduló antitestszám is magasabb a Moderna estében. Így három hónap múltán, amikor nagyjából harmadolódik az antitestek száma, a Moderna még magasabb szintű védelmet nyújt.

Sinkó Ottó szerit nagyon fontos a védettség kialakítása és fenntartása a 4. hullám kezdetén. Az országos napi esetszámok felfutását a Videotonnál is tapasztalják. Augusztus második hetében találták az első pozitív esetet kb 10 eseménytelen hét után, azóta nagyon lassú felfutást látnak ők is. „Nagyjából 5-6000 ember közül mostanában átlag heti 2-4 pozitív eset jut a tudomásunkra. Ez továbbra is alacsony esetszám, de mutatja, hogy a 4. hullám megérkezett Magyarországra” – tette hozzá.

Covid és influenza

Úgy érzem, hogy megváltozott az emberek hozzáállása a Covidhoz. A korábbi hullámokban a félelem és az óvatosság uralkodott, most viszont mindenki igyekszik elbagatellizálni a problémát és a 4. hullám jelentőségét

– mondta Sinkó. Úgy vélekedett, hogy a cégcsoport irodai dolgozói körében, ahol 90% feletti az átoltottság, már nem lesz súlyos járványhullám, azonban a gyártócsarnokokban az országos átlagot alig meghaladó az átoltottság. Ez az egyenlőtlenség az egész országban meglehet, ami miatt egyes csoportokban, közösségekben vélhetően gyorsabban tud terjedni a vírus, mint máshol. De arra is utalnak jelek, hogy a gyártócsarnokok a nagyobb légtér és a technológiai légcsere miatt talán biztonságosabbak.

Szerinte a következő időszakban fontossá válik, hogy ki lesz beoltva Covid és influenza ellen egyaránt.

Orvosok és virológusok is egyre többet beszélnek arról, hogy a két vírus egyszerre nagyon súlyos járványt okozhat. Amíg tavaly a korlátozások nemcsak az Covidot, de az influenzát is visszaszorították, addig idén mindkét vírus terjedhet télen. „Hosszú évek óta ingyenesen biztosítja a Videoton az influenza elleni oltást. Bízom benne, hogy idén nem fordul elő az, ami tavaly megtörtént, amikor nem kaptuk meg az általunk időben megrendelt Vaxigrip típust, mert a kormányzat lefoglalta azokat a terhes anyák számára, vélhetően mert elfelejtettek rendelni belőle” – mondta Sinkó.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Pfizer és a Moderna termeli a legtöbb antitestet a Videoton tapasztalati alapján, de az adenovírusos oltások is magas szintű védelmet nyújtanak.

A Sinopharm teljesít a leggyengébben, a vakcina esetében mindenképpen indokolt a 3. dózis beadása, különösen az időseknek, amely a vizsgálatok szerint sokszorosára emeli az antitestek számát.

Három hónap után az antitestek száma vakcinától függetlenül nagyjából harmadolódik, amely az ismétlő oltás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Címlapkép: Oltáshoz készítik elő a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet oltópontján. MTI/Komka Péter