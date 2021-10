Zacher Gábor: 5 nem oltottra egy oltott jut az intenzíven

Még mindig nincs arról adat, hogy Magyarországon a koronavírussal megbetegedettek hány százaléka vette fel az oltást. Hivatalos nyilatkozat pedig továbbra sincs arról, hogy a koronavírus-járvány 4. hullámát mennyire tartja súlyosnak a magyar kormányzat. Felkerestük Zacher Gábort, a Hatvani Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvost, hogy mit tapasztal a kórházban. Saját és a kollégáival cserélt tapasztalatairól tudott beszélni, az országos helyzettel kapcsolatban elmondása szerint minden orvos a sötétben tapogatózik, hivatalos adatokat senki sem lát. Tapasztalatok szerint 5 nem oltottra egy oltott jut az intenzív osztályokon.

Miért nem közlik az új betegek oltottságát?

Zacher Gábor azt mondta, továbbra is értetlenül állnak azelőtt, miért nem ismerhetik meg az új koronavírusos betegek oltási adatait. „Az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 2 perc alatt le lehetne hívni azokat az adatokat, hogy az új betegek közül mennyien oltottak és mennyien nem. A vakcinák hatékonyságáról is lehetne egyfajta képet kapni. Ezzel szerintem nem sértenénk semmilyen személyes adatot” – érvelt az oltási nyilvánosság mellett Zacher Gábor. Szerinte így most ő és kollégái is a sötétben tapogatóznak. Állítása szerint egyetlen orvos és a teljes egészségügyi szakma sem a beteg neveire, vagy lakcímükre lenne kíváncsi, hanem arra, hogy miként működnek az oltások.

Ennek híján jelenleg az egymás közötti információcseréből az derül ki, hogy az intenzív osztályra kerülő minden 5. nem oltott betegre jutott 1 beoltott páciens.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűkszavú közleményei hetek óta ugyanazt ismételgetik, miszerint: „az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.”

Azt is megjegyzik, hogy a „koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.”

Arra vonatkozóan nincs hivatalos magyarázat, hogy a bűvös 1 százalék említése milyen adatok alapján jön ki.

Angolszász tanulmányok alapján egyébként 13-14-szeres különbség van halálozásban az oltottak és a nem oltottak között. Lefordítva, aki semmilyen oltást nem kapott, súlyos koronavírus-fertőzés és gyengébb immunrendszer esetén 13-14-szer nagyobb eséllyel hal meg a betegségben, ahhoz képest, mint, aki valamilyen vakcinát megkapott.

Gyorsul a járvány, rövidebb a lappangási idő

A másik nagy kérdés, hogy az emelkedő napi fertőzésszámokat és áldozatszámokat látva mikor szigorít legalább az alapvető járványügyi intézkedéseken a kormány. Másfél hónappal ezelőtt az oltási kormányzati reklámhadjárat egyik meghatározó arca, Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke több pontos javaslatot tett a kormány felé. Ezek a következők voltak:

A kötelező, az oltási hajlandóságot erősen csökkentő regisztráció eltörlése, az oltások széles körű beadási lehetőségének bővítése, az oltások ajánlásában és beadásában dolgozó orvosok lehetőség szerinti tehermentesítése.

A veszélyeztetettek és az idős korosztály antitestszint-mérésének lehetővé tétele állami támogatással.

Az elzárt, gyakran szegénységgel küzdő településeken az oltásban való részvétel támogatási lehetőségeinek feltárása és bevezetése.

Vizsgálatok végzése a vakcina visszautasítása okainak jobb megértésére, valamint az átoltottság területi, szociális és gazdasági egyenlőtlenségeinek feltárása. Ezek alapján pedig megtervezett intézkedések végrehajtása.

A védettségi igazolvány és a maszkviselés előírása a nagyobb tömeget vagy fokozottan érzékeny populációt fogadó, elsősorban zárt térben tartott események látogatásához, amint azt a járványhelyzet alakulása indokolttá teszi. Ez már több európai országban újra gyakorlat, ideértve az éttermek látogatását is.

Ezekből gyakorlatilag annyi valósult meg, hogy a fiatalok körében oltási programot indított a tanév elején a kormány, de egyéb intézkedést nem hozott, pedig a tapasztalatok szerint a járvány gyorsul.

„A delta variáns reprodukciós rátája már 6-os, egy átlagos vírusé 1-es. A lappangási ideje is nagyon lerövidült a korábbi variánsokhoz képest” – mondta el újabb tapasztalatait Zacher Gábor. A Hatvani Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvos szerint jelenleg nincs alternatívája az oltásnak a koronavírus elleni küzdelemben. Arról például nincs tudomása az orvosoknak, hogy valaki 3 vakcina adag után kórházba került volna.

Bár 100 százalékos védelem nincs, de nagyon-nagyon visszaesik annak a valószínűsége, hogy valaki beteg lesz, ha háromszor beoltották

– érvelt újra az oltások mellett Zacher Gábor.

A szem- és kötőhártya-gyulladás az egyik legújabb jele annak, ha valaki a koronavírus deltavariánsával fertőződött meg. Ennél frissebb szimptómát a már ismert tüneteken kívül nem tudnak az orvosok. Zacher Gábor is azt mondta, hogy

legalább a tömegközlekedésben, az üzletekben, az irodákban és más nyilvános zárt terekben visszahozná a kötelező maszkviselést, hogy lassuljon a járvány terjedési sebessége.

Hasonló véleményen van a Magyar Tudományos Akadémia is. Friss közlésükben hangsúlyozzák, a járvány negyedik hullámának jelentkezéséig a szakemberek és a döntéshozók erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő a további nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására – áll az MTA felhívásában. A szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt.

A poszt-Coviddal most többet foglalkoznak

A 4. hullám kapcsán egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a poszt-Covidra. Hivatalos adatok arról sincsenek, hogy Magyarországon hányan szenvednek a Covid utóhatásaitól, de Zacher Gábor korábban erről is beszélt a Portfolio-nak. „Cifra dolgok jönnek elő. A tüdő kötőszövetes károsodását, vagy a szívizomgyulladást még értettük, de azt, hogy a betegség után valakinek miért hullik foltokban a haja, miért csak három kellemetlen szagot érez, a többit pedig nem, vagy miért vannak bőrérzékelési zavarai, amit semmi sem magyaráz, az számunkra is furcsa volt” – sorolta a poszt-Coviddal kapcsolatos eddigi tapasztalatokat Zacher Gábor.

Bár adatok nincsenek, a probléma mégis súlyos, hiszen október 6-án a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete az egyetemi honlapon azt közölte, hogy olyan önsegítő kiadványokat készítettek a poszt-Covid-szindrómával küzdők számára, amely a mentális tünetekről szól. Ezekben a kiadványokban olyan egyszerű technikák találhatók, amelyek jelentősen segítik a tünetekkel való megküzdést. A kiadványok a Magatartástudományi Intézet honlapján érhetőek el.

A poszt-Covid-szindróma alatt azokat a változatos tüneteket értjük, amelyek a fertőzés lezajlása után legalább 4 héttel, a PCR-teszt negatívvá válása után is rontják az életminőséget és nehezítik a mindennapokat. A poszt-Covid-szindróma tünetei nem függnek a fertőzés súlyosságától, enyhe lefolyás után is megjelenhetnek. Többek között ilyen elhúzódó tünetek lehetnek a nehézlégzés, mellkasi fájdalom, köhögés, szapora és szabálytalan szívverés, fáradékonyság, elhúzódó hasmenés, mozgásszervi fájdalmak.

A betegség után azonban változatos idegrendszeri vagy mentális tünetek is jelentkezhetnek, úgy mint az újrafertőződéstől való szorongás, pánikroham, alvászavar, rémálom, az örömérzés elvesztése

– sorolta a jeleket dr. Purebl György egyetemi tanár a Semmelweis Egyetem honlapján.

A kiadványokból az érintettek megtudhatják, hogyan küzdjenek meg a poszt-Covid-szindróma mentális tüneteivel, kitől és mikor kérhetnek segítséget, milyen technikákat, önsegítő módszereket alkalmazhatnak saját magukon, és milyen egyszerű eszközökkel segíthetik például az alvás javítását vagy a biológiai ritmus helyreállítását. Hasznos tippet nyújtanak a szakemberek a hangulat javításához, a hétköznapi tevékenységek fokozatos újraindításához és az örömtelenség leküzdéséhez is. Segítséget kaphatnak ahhoz is, hogyha a szeretteik elvesztését kell feldolgozniuk.

