Barna Tamás: „Nem normálisan viselkedő emberekhez nem normális cégek kellenek"

Szinte mindenki pontosan emlékszik, hol volt és épp mit csinált 2020. március 13-án, pénteken este, amikor kiderült, hogy a koronavírus-járvány miatt hétfőtől nincs iskola, jön a digitális oktatás és a home office. Barna Tamás, a Republic Group igazgatósági elnöke és a BrandFestival alapítója szerint a kezdeti sokk után mindenki szépen-lassan megtanulta, hogyan lehet a pandémia árnyékában élni, de a folyamat még nem ért véget, hiszen most, 2021 őszén is még sokminden bizonytalan, kiszámíthatatlan. Az egyik legismertebb hazai reklámszakemberrel többek között arról beszélgettünk, hogyan hat mindez a fogyasztókra, a márkakommunikációra, a reklámszakmára, mi jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást a reklámszakmában, és kitértünk arra is, ebben a változékony közegben, amikor különösen felértékelődött az emberek számára a biztonságérzet, mekkora kockázatot rejt az, ha egy Magyarországon több mint 20 éve jelen lévő cég nevet és arculatot vált, mint ahogy azt a Netpincér tette.

2020. márciusában egyik pillanatról a másikra változott meg az életünk a koronavírus-járvány miatt. Hogyan érintette mindez a magyar fogyasztókat, a márkákat, a márkakommunikációt és a reklámszakmát?

A COVID-19 miatti korlátozások egyik napról a másikra léptek életbe, jó eséllyel mindenki emlékszik, hol volt március 13-án, pénteken este, amikor a kormányfő bejelentette, hogy március 16-a hétfőtől új élet kezdődik, bezárnak az iskolák, jön a home office. Kicsit olyan ez, mint szeptember 11. Mindenkit sokként ért, mindenki lemerevedett. Aztán kicsit mindenki magához tért és elkezdtük megtanulni, hogy hosszú távon velünk marad a vírus, átalakul, hogyan dolgozunk, hogyan éljük az életünket, és ebben igazából mindenki magára volt hagyva. Mindenki berántotta a kéziféket, az emberek, a cégek és márkák is. Mostanra megtanultunk együtt élni a koronavírussal, de az, hogy mi most személyesen beszélgetünk egy interjúhelyzetben, egyáltalán nem evidens. Az életünk egy jelentős részét online éljük, a találkozásokra már máshogy tekintenek az emberek, mint a vírushelyzet előtt.

A változásokhoz a reklámszakmának alkalmazkodnia kell, és szerintem most nem a felszínt kell kapargatni, hogy a TikTok jobban megy-e, mint az Instagram, vagy, hogy mennyire dominálnak az influenszerek, vagy többen vásárolnak online, mint korábban. Ezek a következmények. A márkáknak és a vállalatoknak, amelyek létrehozzák a márkákat, ezeket a folyamatokat tudni kell irányítani, ahhoz pedig érteniük kell, mi történik a fogyasztókkal. Ezért is az a célja a BrandFestival idei programjának, hogy bemutassa a viselkedéstudomány irányait, ami véleményem szerint minden eddiginél jobban fel fog értékelődni.

A fogyasztói döntések mögötti motivációkat kell megérteni, nem a hirtelen változásra reagálni,

mert az kb. annyit ér, mintha egy épp autóbalesetet szenvedett embernek megmérnénk a vérnyomását és látnánk, hogy magas a pulzusa, a kezelés pedig annyiból állna, hogy adunk neki vérnyomáscsökkentőt. Garantált a félrediagnosztizálás egy ilyen helyzetben.

Pánikban vannak az emberek, nem azt csinálják, nem úgy viselkednek, mint normál esetben. Nem normálisan viselkedő emberekhez pedig nem normális cégek kellenek. Ezért vissza kell fejteni, hogy mik a valódi motivációk, meg kell érteni azt a pszichés állapotot, amiben vannak az őket ért sokk után, és arra kell reagálni. Ez a márkák igazi kihívása a következő egy évben.

De ezt elég nehéz megfejteni, a pszichológia is nagy erőkkel dolgozik rajta. A szakemberek egyetértenek abban, hogy mindenkire tartós hatással van a járvány, komoly pszichológiai következményei vannak a kialakult helyzetnek, és sokaknak nehéz megtalálni a mindennapokban az apró örömöket, amelyek könnyítenek a terheken.

A termékek és szolgáltatások vásárlása általában mindig okoz valamilyen primer örömet, ez egy "quick win" helyzet. Az ember vesz magának egy ruhát vagy egy autót, vagy levágatja a haját, ezekben az esetekben mindig van egy gyors, azonnali örömérzet.

Meggyőződésem, hogy megfejteni és reagálni a fogyasztók valódi motivációjára nem kommunikációs, hanem vállalati kihívás, mivel a vállalatok egyre kevésbé gyártanak terméket, hanem inkább szolgáltatásokat adnak el így vagy úgy.

Ezért ezzel a legmagasabb vállalati szinten kell foglalkoznia a vezetőknek. Nem a cipő az érdekes, hanem a körítés, az az érzés, amit mellé teszel. Nem a száraz terméket vásárolod meg, hanem azzal együtt rengeteg emóciót is.

Vagyis a termékfejlesztés és a vállalatok működése szempontjából is kulcsfontosságú, hogy megértsük az emberek viselkedését. Sőt, ez a belső HR-folyamatok szempontjából is igaz. Éppen ezért tettük az idei BrandFestival központi témájává a viselkedési közgazdaságtan praktikusan használható elemeit. Olyan megoldásokat szeretnénk bemutatni, amelyeket gyorsan és egyszerűen tudnak a cégek alkalmazni. A "behavioural science" legelismertebb képviselői érkeznek nemzetközi porondról mint például a fogyasztói magatartás legelismertebb szakértője Michael Solomon vagy a 21 Cannes-i oroszlánnal büszkélkedő Ian Mackenzie. De ugyanitt szeretném kiemelni Daphne Chaungot, aki a Walt Disney storytellingjéért felelős szakembere, aki rengeteg inspirációt adhat mindenkinek, aki ezekben az időkben valami érdekeset akar a márkájáról vagy a szolgáltatásáról a fogyasztóknak mesélni.

Hogyan változtak a fogyasztók - vagy ha már említette a HR-t -, a munkavállalók?

Az emberek elveszítették a biztonságérzetüket azáltal, hogy tejesen megszűnt a korábban megszokott rendszer az életükből. Nem olyan bonyolult ez: a gyereknek is rendszerre van szüksége, még a legliberálisabb nevelési elveket valló családoknál is van bizonyos rendszer, ami biztonságérzetet ad. Ez tűnt el tavaly márciusban egyik pillanatról a másikra. Véleményem szerint a munkaadó és a munkavállaló közt is egyfajta paternalista viszony van: a munkaadó előírja, mit mikor kell csinálni és azt is, hogy mindezért milyen jutalomban részesül a munkavállaló.

Most olyan helyzet állt elő, mintha egy szülő azt mondaná a gyerekének, nem tudja megmondani, merre tovább, mi lesz most, és ahogy a gyerekeknél, úgy a munkavállalóknál is van egy réteg, aki szerencsés és jól jön ki a helyzetből, feltalálja magát, a szerencsétlenebb pedig elkallódik. A bizonytalanság az élet minden területén jelentkezett,

még a bevásárlásnál is: miből mennyit vegyek? Ez a sok apró bizonytalanság egész egyszerűen sokkol mindenkit. De ennek is vége szakad egyszer, ahogy a felrázott hógömb belsejében a pelyhek idővel leülepednek, úgy az életben is minden visszaáll a szokásos pályára. Az lesz az igazán fontos momentum, amikor ez megtörténik, de még nem tartunk itt.

Nem ez az új "normális", most még minden változik.

Rengeteg a paradoxon: a cégeknél óriási kérdés a home office, de ennek lehetősége nyilván iparágfüggő is. A kreatív iparágakban kontaktus nélkül ötletelni nagyon nehéz, nem lehet egymást inspirálni, ugyanakkor sok szempontból a bejárásnak nincs semmi értelme, hiszen sokan el tudják végezni otthon is a munkát. Volt egy féléves időszak, 2020. márciusától augusztusig, amikor mi is tejes home office-ban dolgoztunk, ehhez minden feltétel adott volt. Nem csak az emberek, a piac is sokkot kapott, az ügyfelek is, hirtelen minden leállt.

Vezetőként nagyon nehéz döntés, hogy meddig látsz előre, hogyan lavírozol, kivársz, vagy elbocsátások lesznek? Közben az is felmerül, hogyan állsz ki az embereid mellett, akik nehéz helyzetbe kerültek úgy, hogy közben a céget is életben kell tartani. Én az őszinteség híve vagyok, nem is igazán értettem, amikor különböző cégek azt kommunikálták, hogy mindenáron megtartják a dolgozókat. Sokan próbáltak jó PR-t csinálni ebből. Azt gondolom, hogy

ha nem tudatosítjuk a munkavállalókban a reális helyzetet, az olyan, mint amikor egy családban eltitkolják a gyerek elől, hogy baj van, apa például munkanélküli lett, komoly anyagi nehézséggel küzdenek, de közben azt mondogatják a gyereknek, hogy minden rendben.

Épp ezért kezdettől fogva szembesítettem a többieket a tényekkel, hogy lássák, mi a helyzet. Nem azt kommunikáltam, hogy mi lesz, és ez óriási különbség, hanem hogy mi van aktuálisan és mire számítunk, éppen ezért létrehoztunk egy alapot azoknak, akik bajba kerültek, hogy tudjunk segíteni.

2019-ben beszélgettünk utoljára, akkor azt mondta, a reklámszakma egyik legnagyobb kihívását a munkaerőhiány jelenti, hogy tehetséges, kreatív emberekre van szükség. Mi a helyzet most?

Az a munkaerőhiány, ami az elmúlt három évben jellemezte a reklámpiacot, óriási hígulással is járt. Most olyan helyzetbe kerültem, hogy muszáj volt átnéznem alaposabban a folyamatokat.

A válságnak van egy olyan aspektusa is, hogy rájön az ember, nem biztos, hogy mindent jól csinált az elmúlt időszakban.

Az olyan cégeknél, mint amilyenek mi vagyunk, a legnagyobb veszélyt a középszerűség jelenti. A koronavírus okozta helyzetnek köszönhetően elindultunk azon az úton, hogy hogyan kell nagyon jól dolgozni, hogy ne legyen középszerű az egész történet. Mindezt úgy, hogy üzletileg életünk legjobb éve volt a tavalyi.

Vagyis meglátták a lehetőséget a helyzetben?

Nem, nem erről van szó. Én nem a lehetőséget láttam meg ebben, hanem elkezdtem félni attól, hogy építettünk egy óriási hajót, ami kibír egy vihart, kettőt, de lehet, hogy a harmadikat már nem fogja átvészelni.

A koronavírus megjelenése után naponta mondtak fel szerződéseket, ez sokkoló volt. Azt láttam meg, hogy egy túlélőbb szervezetet kell építeni, amelyik ilyen viharokon át tud evezni. Ilyen szempontból volt egy biztonságérzetem, soha nem kellett úgy lefeküdnöm, hogy azt érezzem, hogy a Republic Group nem marad meg.

Visszatérve a munkaerőhiányra: mi a helyzet most? Még mindig óriási a hiány a kreatív elmékből?

Ma Magyarországon nagyon nehéz egy fiatalnak felépíteni az egzisztenciáját. Olyan nehéz, hogy szerintem igazából nem is lehet. Amikor én elkezdtem dolgozni, tudtam, hogy nagyon keményen kell dolgoznom, de belátható időn belül lesz eredménye, lehet autóm, lakásom. Most ez sokkal nehezebb.

Szerintem nem éri meg feleslegesen széthajtani magát valakinek plusz 50 ezer forintért, mert érdemben nem változik meg ettől az élete. Ezért is van az, hogy sokan most keresik magukat, hirtelen váltanak pályát, vagy kezdik átképezni magukat. Káosz van, a bizonytalanság érdekes dolgokat hoz ki az emberekből, úgy látom, hogy most sokan bolyonganak, keresik a helyüket a világban, és ez az egész országra, de talán az egész világra is igaz.

Ahogy mondtam, fontos, hogy ne legyünk középszerűek. Ehhez pedig az kell, hogy aki marketinggel foglalkozik, az értsen valamilyen szinten a pszichológiához is, ez ma már elengedhetetlen. Egy jó reklámcégnél kell, hogy értsük a társadalmi és az egyéni folyamatokat, motivációkat, döntéseket, be kell emelni a pszichológia tudományos eredményeit, nem elég a felszínt kapargatni, nem elég, ha valaki jól ír vagy jó grafikus.

Többször hangsúlyozta, hogy az élet minden szintjén nagy most a bizonytalanság. Ebben a helyzetben, amikor az emberek ragaszkodnak a biztos ponthoz, mekkora kockázata van annak, ha például egy 20 éves márka, a NetPincér bejelenti, hogy teljesen új névvel, új arculattal,foodpandanéven működik tovább? Ráadásul mindezt pont egy olyan időszakban, amikor a piaca szárnyal?

A névváltás mindig pénzkérdés és üzleti döntés. Kommunikációs szempontból akkor van igazán értelme, ha fontos, hogy egy céget minden országban ugyanúgy hívjanak. Ennek például a szponzoráció szempontjából is van lehetősége: nemzetközi eseményeken, szponzorációkban, például a Forma-1-ben hirdetni így van értelme, így éri meg.

Megfelelő pénzügyi támogatással el lehet érni, hogy a fogyasztókban tudatosuljon, hogy ez ugyanaz a cég, amelyiktől évek óta rendelnek vacsorát, de

amikor egy ismert márka bármilyen okból kifolyólag nevet, arculatot vált, az a fogyasztók részéről diszkomfort érzéssel jár, sokan úgy érezhetik, hogy egy új szolgáltatást próbálnak ki.

Közben ott a konkurencia, a régi néven, hasonló szolgáltatást kínálva. Vagyis fennáll a veszélye, hogy a vásrárlók egy része átszokik a versenytárshoz, mert amit korábban megszoktak, amit ismertek, az bizonyos szempontból megszűnt. Ez egy rizikó, amire a nevet váltó cégnek reagálnia kell. Erre vannak megfelelő módszerek: átszoktató promóciók, kedvezmények, kuponok, játékok, marketing szempontból sok energiát kell ebbe fektetni, mert különben veszíthet a márka.

