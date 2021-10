Nagyon sok a jó magyar ötlet, de van még hová fejlődni a szellemitulajdon-stratégiát tekintve

Nézőpontváltásra van szükség Magyarországon – mondta Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Hivatalának elnöke a hivatal sajtóreggelijén. A magyar vállalkozások mindössze 3 százaléka rendelkezik oltalommal, ez nagyon kevés. Pedig számtalan jó ötlet van, de a magyar megoldások sokszor nem hasznosulnak üzleti előnyként. Lehet és nem is nehéz ezen változtatni, Pomázi optimista, szerinte már érezhető a fejlődés.

A szellemi tulajdon, az oltalom jog a 21. század olaja

– kezdte a Szellemi Tulajdon Hivatala által szervezett sajtóreggelin Pomázi Gyula, a hivatal elnöke, aki hangsúlyozta, a K+F+I tevékenység eredménye nagyon sok esetben publikáció, és nem egy hasznosított végtermék, így viszont megvan annak a veszélye, hogy amin valami publikus, az közkinccsé válik, a benne foglaltakat nem lehet már oltalom alá helyezni, a kutatás tárgya szabadon másolható. Ugyanez igaz az egyetemi hallgatók látható innovációs teljesítményeire is.

Mint mondta, az innováció hasznosítását, piacon való értékesítését tekintve jelentős lemaradásban vannak a magyar cégek, emiatt pedig nagyon sok magyar kkv szenved hátrányt a nemzetközi piacokon.

Magyarországon ugyanis a kkv-k mindössze 3 százaléka rendelkezik oltalommal, ez nagyon kevés,

messze elmarad a közel 9%-os EU-s átlagtól. Pomázi kitért arra, a cél, hogy rövid időn belül elérjük legalább a 6 %-ot.

Egy vállalkozás tízmilliókat is bukhat azon, ha nem védeti le az újításait, az átgondolatlanul eladott ötlet pedig a lehető legrosszabb üzlet

– emelte ki.

Van még hová fejlődni, de elindult a változás

Magyarország a tavalyihoz képest egy helyet előrelépve a 34. helyen végzett a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) idén közzétett Globális Innovációs Indexében. Pomázi elmondta, jó irányba tartunk,

a szabadalmi bejelentések számában szinte minden területen javultak a mutatóink a tavalyi és tavalyelőtti szinthez képest.

A szellemi tulajdon a következő 10 év legfontosabb versenyképesség növelő tényezője: az oltalom védettséget ad a másolatok ellen, de a szabadalomnak, mint hasznosítható jognak van üzleti értéke. Magyarországon a befektető már nem csak azt nézi, milyen a menedzsment, hiszen az változhat, fontos a gyártástechnológia, de egyre értékesebbek az immateriális javak, mint például a szellemi tulajdonhoz köthető jogok.

Egy oltalom 10%-os gazdasági versenyelőnyt jelent, ha viszont valaki oltalom-portfólióban gondolkozik, akkor ez máris felkúszik 30%-ra

mondta az SZTNH elnöke, aki szerint nagyon fontos, hogy kitörjünk a bérgyártásból és a kreatív, innovatív megvalósításokat levédjük.

Mire jó a szabadalom?

- Monopoljogot teremt

- Véd a hamisítás ellen

- Felhasználási jogot is lehet értékesíteni

- A befektetők számára vonzóbbak az oltalmakkal rendelkező vállalkozások.

Arról is beszélt, hogy a jogérvényesítés terén is nagy a lemaradás, ami több szempontból is aggályos. Egyrészt viszonylag kevés az a szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vállalkozás számára, hogy az általa védjegyoltalommal ellátott termékek piaci forgalmazása esetén szóljon, ha valaki ezt lemásolja vagy hamisítja. Másrészt a tervek szerint pár éven belül egységes szabadalmi rendszer és egységes szabadalmi bíróság lesz Európában. Ez pedig azzal jár, hogy a magyar kkv-knak bizonyos esetekben nemzetközi bíróságokkal kell majd szembenézniük a tekintetben, hogy ténylegesen jogszerűen használnak-e bizonyos technológiákat, termékeket, az ehhez szükséges licenceket megvették-e a tulajdonostól. Csakhogy a legtöbb vállalkozás nem rendelkezik a szükséges jogokkal.

Az egyetemek is jó irányba haladnak

Az egyetemi modellváltás azzal is együtt járt, hogy az egyetemi finanszírozásnak lett egy új oldala: a náluk lévő tudástőkét hogyan lehet értékesíteni? A modellváltó egyetemek számára az egyik bevételi forrás a védett szellemi tulajdon hasznosítása, és ezt fel is ismerték.

Megújult a szerzői jogi törvény

Lábody Péter, az SZTNH megbízott, jogi elnökhelyettese kitért arra is, hogy a júniusban életbe lépő új szerzői jogi törvény változása már nagyon esedékes volt, hiszen a szabályozás nagyon lemaradt a digitális világ fejlődéséhez képest. Példaként a digitális távoktatást említette, a digitális térben korábban ugyanis nem volt szerzői jogi lehetőség a tartalmak diákokkal való megosztására, olyan szabályozást kellett kialakítani, ami a távoktatási tevékenység esetén például a különböző műveknek a felhasználását lehetővé teszi.

Mint a szakember mondta, a modernizált jogszabály jelentősége abban rejlik, hogy több ponton is megkönnyíti a tartalmakhoz való hozzáférést és azok felhasználását, miközben meg is erősíti a szerzők és jogosultak helyzetét ebben a környezetben, például a nagy online platformok jogdíjfizetési kötelezettségének bevezetése révén.