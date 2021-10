A közgazdászok szerint Magyarország hosszú időre lemondhat az EU-s forrásokról

A jogállamisági mechanizmus elindulása miatt a viták Magyarországgal és Lengyelországgal hosszú hónapokig fennmaradhatnak, és Magyarország akár 2022 második feléig is EU-s források nélkül maradhat - mondták közgazdászok a Portfolio makrogazdasági konferenciáján. A szakemberek szerint ez ugyanakkor nem fogja jelentős mértékben rontani a magyar gazdasági kilátásokat. A közgazdászok a forint és az infláció kilátásairól is beszéltek: szerintük a jegybankoknak a régióban hosszabb ideig fenn kell majd tartaniuk a kamatemelési ciklust, mint ahogy azt most tervezik.

A világgazdaságban több nehézséget is látunk jelenleg, ezek közül a legfontosabb ma az infláció és az energiaárak problémája. Erről kérdezte a résztvevőket Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján.

Ha energiaárak emelkedésére nézünk, akkor vannak rövid távú problémák és strukturális gondok is - mondta Dan Bucsa az UniCredit Bank kelet-közép-európáért felelős közgazdásza. A ciklikus nehézségek közé tartozik a várhatóan hidegebb tél és egyes termelési kimaradások (például részleges leállások Hollandiában).

Az átmeneti gondok nem fognak megoldódni a következő 6-9 hónapban

- mondta Bucsa.

Az inflációval kapcsolatban a probléma kínálati oldalú, a kereslet stabil, így az áremelkedést elsősorban a kínálati probléma okozza. Az ellátási zavarok ugyanakkor nem először fordulnak elő, és hasonlóra fel kell készülnünk más válságok során is - mondta az UniCredit közgazdásza.

Marek Drimal, a Societe Generale Corporate and Investment Banking stratégája arra számít, hogy a magas áremelkedés egészen 2022-ig kitarthat. Ezzel egyidőben viszont pozitívumok is vannak, például az eurózóna gazdasági kilátása jelentősen javult a fiskális impulzusokkal és a Next Generation EU-val.

Van viszont egy jelentős kockázat, amelynek mértékét most még annyira nem ismertjük, és ez Kína

- mondta Drimal. Kínával kapcsolatban politikai kockázatok is vannak, de ő elsősorban a gazdasági kockázatokat emelte ki: ilyen például az ingatlanszektor eladósodottsága, Kína kereskedelmi nyitottságának csökkenése, ezzel együtt az ellátási láncok átstrukturálódása.

Móró Tamás következő kérdése a monetáris politikára vonatkozott. Szerinte a kelet-közép-európai jegybankok kifejezetten agresszívak: a kérdés, milyen változás várható a monetáris politikában.

Dan Bucsa szerint a Magyar Nemzeti Bank nem nevezhető túlzottan agresszívnek, szerinte a jelenlegi monetáris politikai irányvonal lehetne határozottabb.

Elmondása szerint már márciusban el lehetett volna kezdeni a szigorítást, és a jövőben is lehet, hogy többet kell tennie. Rövid távon a piaci reakciók miatt viszont vannak kockázatok, például a szeptemberi vártnál alacsonyabb kamatemelés is leértékelődést váltott ki a forint piacán, és hasonló jelenségek még előfordulhatnak.

Arra lehet ezen felül számítani, hogy a lakosság spórolni tud valamelyest a többi országokhoz képest az energiaárakon, mivel itt hatóságilag szabályozottak az energiaárak. Emiatt is arra számíthatunk, hogy jelentős lakossági költések jönnek a következő hónapokban Magyarországon. És bár a magyar inflációs cél eleve magasabb, mint a többi régiós tagállamban, Bucsa szerint határozott kamatemelésekre lesz szükség jövőre is. Az UniCredit közgazdásza szerint egyébként a forintnak a jegybank kamatemelési ciklusa miatt erősödnie kellett volna, mégsem ez történt.

Egyetért ezzel Drimal is, aki emlékeztet, hogy a magyar jegybank az egyik leglazább jegybankja volt, és ez totálisan megváltozott: ma a jegybank fenntartja az ortodox monetáris politikát és folyamatosan tartja a szigorításra vonatkozó előrejelzését. Drimal nem ért egyet azzal sem, hogy a legutóbbi kamatdöntés nem volt elég határozott.

A közgazdász arra számít, hogy a jegybank fenntartja az ortodox monetáris politikát a vártnál magasabb kamatemelésekkel.

Drimal és Bucsa is kiemelte, hogy a béremelkedés az egyik legnagyobb Magyarországon, és ez a következő időszakban is így maradhat. Magyarországon ugyanis az egyik legfeszesebb a munkaerőpiac Európában, ez is a további szigorítások irányába mutat. Móró is egyetértett ezzel a meglátással.

Mi lesz a régióban, ha a Fed elkezdi a taperinget? - hangzott a kérdés. Drimal szerint a Fed szigorítása a legfontosabb tényező a feltörekvő piacok számára és ez mindig így volt. Az amerikai tapering hatására a dollár is erősödhet az euróval szemben, ez pedig a forint leértékelődését válthatja ki. Drimal egyébként 2023 első negyedévére várja a kamatemelést. Busca szerint a Fed akár már 2022-ben határozottan szigoríthat, miközben már azt látjuk, hogy a régióból most is kiáramlást látunk. Mindez a régióban, azaz Magyarországon is a hosszú kamatok vártnál nagyobb emelkedését válthatja ki a résztvevők szerint.

A két közgazdász kapott kérdést az EU-val kapcsolatos vitára. Bucsa szerint a gazdasági növekedéshez Magyarországon relatíve kevés hozzájárulása volt a növekedéshez, úgyhogy ez inkább társadalmi mint politikai kérdés. A jogállamisági mechanizmus aktiválásával Bucsa szerint ezek a viták fennmaradhatnak, és

nem is számít arra, hogy 2022 második felében EU-s források érkezzenek.

Emiatt Magyarországnak újabb kölcsönöket kell felvennie a következő év elején (Bucsa nem mondta ki konkrétan, de alighanem devizakötvény-kibocsátásorka gondol). Drimal szintén arra számít, hogy ez a probléma nem oldódik meg hamar, ugyanakkor ennek nem lesz jelentős hatása a gazdasági kilábalására.

