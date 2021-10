Átalakulóban a BÁV Zálog: bővül a nagyobb értékű zálogtárgyak és a pénzügyi szolgáltatások köre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jelentős változások zajlanak a BÁV Zálog háza táján. Augusztus 1-je óta a Budapest Bankkal kötött stratégiai együttműködés keretében 10 zálogfiókban az ügyfelek már személyi kölcsönt, babaváró hitelt, valamint hitelkártyát is igényelhetnek, és a cél, hogy a jövő év folyamán a szolgáltatások körét jelzálog alapú hitelekkel bővítsék – mondta a Portfolio-nak Dandé Imre, a BÁV zálogüzletágának igazgatója. Elmondta azt is, hogy az ügyfelek egyre tudatosabbak, sokan voltak, akik épp ezért nem is éltek a moratórium lehetőségével, magas azoknak a száma is, akik nem használják ki a maximálisan adható hitelösszeget.