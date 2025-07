Az újrafegyverkezés olyan ördögi kört indíthat el, ami a bolygónk jövőjét veszélyezteti

Becslések szerint a katonai erők tevékenységei (beleértve a katonai képességek előállítását, de magukat a hadviselési tevékenységeket nem) az összes globális üvegházhatásúgáz(ÜHG)-kibocsátás mintegy 5,5%-át teszik ki. Sőt, kutatások szerint akár kétirányú kapcsolat is létezhet a katonai kiadások és az ÜHG-kibocsátás között , és maga a militarizáció is a nemzetgazdaságok termelési és fogyasztási mintáit a szén-dioxid-intenzívebb rendszerek felé terelheti. Ezen túlmenően maguk a fegyveres konfliktusok lezajlása is jelentős káros környezeti hatásokat okoz, amelyek a háborúk és általuk kiváltott veszteségek ördögi körforgásához vezethetnek.

Az európai NATO-tagállamok katonai kiadásainak növekedése különösen aggasztó, mivel a kutatások azt sugallják, hogy a fejlett országok katonai kiadásai aránytalanul nagy ÜHG-kibocsátást eredményeznek technológiailag fejlett és tőkeigényes katonai erőik miatt. Ezenkívül ezek a hatások túlmutatnak a közvetlenül a katonaságnak tulajdonítható szén-dioxid-kibocsátáson, továbbá a nagy és technológiailag fejlett katonai létesítmények fenntartása is súlyosbítja a szén-dioxid-szennyezést.

Ha a NATO emeli a fegyverkezési kiadásait, akkor a nem-NATO tagországok is ezt teszik (vica versa) a kicsi fejlődőktől egészen az óriásokig, ideértve Kínát, Indiát és Oroszországot is. Ráadásul ebben az esetben nemcsak az ÜHG-kibocsátás növekedéséről van szó, hanem egyéb rendkívül szennyező anyagok lehetséges környezetbe jutásáról, és olyan értékes és a polgári technológiában (pl. egészségipar, autóipar, IT szektor) is használandó ásványi anyagok többletének felhasználásáról, ami a szektorok közötti versenyt kiélezve adott esetben nehezebb hozzáférést jelent a polgári felhasználásban.

Egy friss átfogó kutatás szerint

2013 óta jelentős növekedés figyelhető meg a fegyveres konfliktusok számában,

2015-től kezdődően évente több mint 50 eseménnyel, kivéve 2018-at, amikor 49 eseményt regisztráltak. Az idősoros vonaldiagram általános emelkedő tendenciát mutat a fegyveres konfliktusok számában, különösen 2013 után, ami jól láthatóan egybeesik az ábrán bemutatott éves globális ÜHG-kibocsátások folyamatos növekedésével.

Az ÜHG-k éves kibocsátásának (kt=ezer tonna) idősoros vonaldiagramja és a fejlődő országokban zajló háborúk száma típus (a háború jellege) szerint. (Forrás: ScienceDirect)

Tehát a modern fegyveres konfliktusok egy ún. önmagát erősítő folyamatok láncolatában

az ördögi kört az jelenti, hogy az éghajlatváltozás különféle következményei háborúkat okozhatnak, a háborúk pedig növelik a klímaváltozás intenzitását, az meg fokozza további konfliktusok lehetséges kirobbanásának esélyét.

Szíria és Dél-Szudán

Intő példa a fentiekre Szíria esete, ahol 2011 óta polgárháború dúl. A szakértők egyetértenek abban, hogy az azt megelőzően pusztító aszály jelentős szerepet játszott a háború kirobbanásában. Klímamodell-eredmények azt mutatják, hogy az ÜHG-k kibocsátása kétszer olyan valószínűvé tette az aszályt, mintha csak a természetes időjárás-ingadozást vennénk figyelembe. Az aszály és az éhínség továbbra is sújtja Szíriát. A helyzetet súlyosbította az éghajlatváltozás, és mivel a gazdálkodók kénytelenek voltak városokba menekülni, hogy élelmet találjanak éhező családjaik számára, a feszültségek tovább fokozódtak. Az éghajlatváltozás által szított aszály, valamint Szíria gyenge gazdasága, rossz kormányzása és a társadalmi egyenlőtlenség tökéletes táptalajt teremtett a polgárháborúnak.

Igen erős a kapcsolat egy másik, évek óta húzódó konfliktusban is a klíma megváltozása és a fegyveres konfliktusok kirobbanása között a világ egyik legfiatalabb országában, a 2011-ben függetlenné vált Dél-Szudánban. A polgárháború és az aszály együttes hatása közel 5 millió ember élelmiszer-ellátását veszélyeztette az országban, ami a lakosság több mint 40%-át érintette.

Szudán nyugati részén fekvő, jelenleg is polgárháborúval sújtott Dárfúrt több szakértő az "első klímaváltozási konfliktusnak" nevezte, tekintettel a véres konfliktushoz vezető környezeti és politikai tényezők együttes hatására. Szudán és a dárfúri régió változatos ökológiai zónáknak ad otthont, az északi száraz sivatagoktól a déli féltrópusi környezetekig. A 2003-as háború kitörését megelőző évtizedekben a Szahara sivatag évente csaknem egy mérfölddel dél felé haladt, és az éves medián csapadékmennyiség 15-30%-kal csökkent.

Ezek a hosszú távú éghajlati trendek jelentős következményekkel jártak Szudánban két domináns – és néha egymással versengő – gazdálkodási rendszerre: az esővel táplált termelésre támaszkodó kistermelőkre és a nomád pásztorokra. A szudáni földművesek túlnyomórészt etnikai afrikaiak, míg a pásztorok legnagyobbrészt arab etnikumúak. A gyorsan terjedő elsivatagosodás és az aszály lassan tönkre tette a megélhetést, és e két csoport békés együttélését támogató természeti erőforrások rendelkezésre állásának felborulása okán a feszültségek nőttek a régióban. Szudánban a régóta fennálló legelők és legelőfolyosók olyan sebességgel kezdtek zsugorodni, amelyet a hagyományos közösségi földbirtoklási rendszerek nem tudtak feldolgozni.

Biztos, hogy a klímaváltozás több konfliktust hoz?

Andrew Harper, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) klímavédelmi főtanácsadója véleménye szerint az éghajlatváltozás, a konfliktusok és a lakóhelyelhagyás közötti kapcsolat összetett és kontextusfüggő – a túlzott leegyszerűsítés nem megfelelő vagy hatástalan fellépéshez vezethet. Ennek ellenére, hacsak nem fektetünk többet az éghajlati vészhelyzet frontvonalában lévő közösségek támogatásába, hogy jobban alkalmazkodjanak és felkészüljenek az elkerülhetetlen szélsőséges időjárási események növekedésére, akkor valószínűleg fokozódnak a konfliktusok és az erőszak előfeltételei. E tekintetben a világ számos részén jelenleg is tartó aszályokra, a kiszámíthatatlan csapadékmintákra (ahol vagy nincs elég, vagy túl sok eső), az ebből fakadó élelmezésbiztonsági fenyegetésekre kell gondolni, amelyeket súlyosbít a jelenlegi ukrajnai konfliktus a búza és egyéb termények eljutásában az aszállyal sújtott területekre, hiszen közel 50 ország búzaimportjának legalább 30%-át Oroszországtól és Ukrajnától szerzi be, és ezek közül 36 ország a búza több mint 50%-át.

A Notre Dame Egyetem új kutatása rávilágít a klímaváltozás regionális instabilitásra és az erőszakos konfliktusokra gyakorolt váratlan hatásaira. Korábbi tanulmányok összefüggésbe hozták az aszályt az intenzív konfliktusok eseteivel. Mivel a klímaváltozás várhatóan forróbb, szárazabb körülményeket hoz a világ több régiójában, és ezzel valószínűsíthetően ez együtt jár a konfliktusok kiterjedésével is. De ez a felfogás árnyaltabb, áll a Notre Dame Egyetem tanulmányában, amely azt vizsgálta, hogy a csapadékmennyiség változékonysága hogyan hat a gazdálkodókra, és hogyan mérlegelhető az alacsonyabb hozamok alternatív költsége a konfliktusokból származó potenciális zsákmányhoz képest.

A kutatás során összevetették a csapadék-, termés- és konfliktusmodelleket, hogy elemezzék a víz rendelkezésre állásának realisztikus változásának következményeit. Például a klímaváltozás gyakoribb terméskieséshez vezet, ami csökkenti a mezőgazdasági hozamokat. Ugyanakkor a klímaváltozás csökkenti a mezőgazdasági területek hosszú távú jövedelmezőségét is, ami kevésbé vonzóvá teszi a támadásokat. És nem mindig világos, hogy melyik hatás dominál.

„Sokan azt gondolják, hogy a klímaváltozás hatásai automatikusan zordabb körülményeket és így több harcot jelentenek” – mondta Diogo Bolster, a tanulmány egyik társszerzője.

Ha azonban a klímaváltozás összességében kevesebb erőforrást is jelent, és ezek az erőforrások ösztönzik a harcot, akkor a konfliktus talán nem éri meg a költségeket.

A tanulmány új perspektívát kínál arra vonatkozóan, hogy az éghajlat és annak változása hogyan járul hozzá a konfliktusokhoz, és rávilágít arra, hogy az elvárások és az alkalmazkodás hogyan változtathatják meg az előre jelzett eredményeket. Különféle más mechanizmusok is magyarázatot adhatnak a vízellátás és a konfliktusok közötti múltbeli összefüggésre, ezért a világ vezetői számára nem elég pusztán annyit tudni, hogy a vízhiány és a konfliktusok összefüggésben állnak egymással.

Az is igaz, hogy szinte általános megállapítás kutatói körökben, hogy a hosszú távú fegyverkezési adatok és az ehhez kapcsolható környezeti indikátoradatok nagyon nehezen hozzáférhetők. A különböző konfliktushelyzetekben és -helyszíneken végzett összehasonlító vizsgálatok lehetnének ígéretesek az eredmények általánosíthatóságának javítására, amelyek jobban rávilágíthatnának a katonai konfliktusok és a környezeti biztonság közötti bonyolult folyamatokra, amelyeknek egy egyszerűbb modellje látható az ábrán.

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger-oksági teszt kapcsolati becslései a fegyverkezés környezeti hatásaira (Forrás: ScinceDirect)

A Vöröskereszt 7 pontja

A Nemzetközi Vöröskereszt hét pontban összegzi a legfontosabb ismereteket a klímaváltozás és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról:

A klímaváltozás által leginkább veszélyeztetettnek ítélt 25 ország közül 14-et konfliktus sújt. A konfliktusövezetekben élők a leginkább kiszolgáltatottak a klímaválsággal szemben, és az éghajlatvédelmi fellépések leginkább elhanyagolják őket. A klímaváltozás nem okoz közvetlenül konfliktusokat, de közvetve növelheti a konfliktusok kockázatát a meglévő társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők súlyosbodásával. Például, amikor a szarvasmarha-tenyésztőket és a mezőgazdasági termelőket arra kényszerítik, hogy megosszák a csökkenő erőforrásokat a változó éghajlat miatt, ez feszültségeket szíthat azokon a helyeken, ahol hiányzik az erős kormányzás és a befogadó intézmények. A bizonytalanság korlátozza az emberek képességét az éghajlati sokkok kezelésére. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás viszonylag egyszerű is lehet, de bonyolulttá is válhat a folyamat. Bizonyos körülmények között elegendő lehet a termesztett növények megváltoztatása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás azonban jelentős társadalmi, kulturális vagy gazdasági változásokat is igényelhet. Előfordulhat, hogy egy egész mezőgazdasági rendszert kell megváltoztatni, vagy egy adott földrajzi területen új betegségekkel kell foglalkozni. Háború idején az alkalmazkodásra irányuló összehangolt erőfeszítések általában korlátozottak. A természeti környezetet túl gyakran támadják vagy károsítják közvetlenül a háborúk. A támadások víz-, talaj- és földszennyezéshez vezethetnek, vagy szennyező anyagokat juttathatnak a levegőbe. A nemzetközi humanitárius jog (IHL) védelmet nyújt a természeti környezetnek. Az államok már 1977-ben jogi védelmet nyújtottak a természeti környezetnek a széles körű, hosszú távú és súlyos károkkal szemben a Genfi Egyezmények I. kiegészítő jegyzőkönyve előírásai szerint. A klímaválság megváltoztatja a humanitárius válságok jellegét és súlyosságát. A humanitárius szervezetek már most is nehezen tudnak reagálni, és nem lesznek képesek kielégíteni a klímaváltozás okozta exponenciálisan növekvő szükségleteket.

Lépni kellene, míg nem késő

Jelenleg szinte az egész világ a fegyverkezés felgyorsításával törődik, és egyre nagyobb összegeket fordít a fegyvergyártásra, amelyekre szánt extra pénzügyi források egy részéből is fel lehetne számolni egy évtizeden belül a több milliárd embertársunkat sújtó vízhiányt, ezért talán nem ezzel az eleve is káros tevékenység növelésével kellene foglalkozni, amivel a világ vezetői még súlyosbítják is a környezeti terheket, gyorsítják a klímaváltozást, mélyítik a katasztrofális következményeket.

Végre komolyan kellene venni azt a csaknem 60 éves, ENSZ-ben kidolgozott fogalomrendszert, az ún. non-proliferációt, amelyet a nukleáris fegyverkezés elterjedésének megelőzése és visszaszorítása érdekében hoztak létre, és alkalmazni kellene a hagyományos fegyverkezésben is.

Bátran kezdjünk bele egy jelentős, minden ország számára kötelező egységes leszerelésbe, mert ami most folyik, annak valamennyiünk számára – emberi és ökológiai értelemben is – földi pokol lesz a vége.

