Mekkora hatása lehet a klímaváltozásnak a GDP-re?

Tíz vizsgált országban a 16 és 25 év közöttiek több mint 45 százalékát annyira aggasztja a klímaváltozás, hogy az kihat a mindennapi életükre és ténykedésükre. A fiatal amerikaiak közel fele úgy véli, hogy az „emberiség pusztulásra van ítélve”, és kétharmadik szerint „rémisztő a jövő”. Bár a klímaváltozás valóban problémát jelent, azonban a pánik is indokolatlan.

Az adatok azt mutatják, hogy az emberiség jóval nagyobb fenyegetéseken is felülkerekedett az elmúlt évszázadban.

1900-ban, ha az emberiség megszabadult volna a légszennyezéstől – főként a jelentős füsttel járó üzemanyagok, mint a fa és a trágya okozta beltéri szennyezéstől –, akkor annak kedvező hatása azzal lett volna egyenlő, mintha a globális GDP 23 százalékkal emelkedett volna. A fiatalok számára a GDP a jólét nem megfelelő mérőszámának tűnhet, azonban a magasabb GDP

jobb egészségügyet,

alacsonyabb halálozási rátát,

az oktatáshoz való szélesebb hozzáférést,

illetve általánosságban jobb életszínvonalat jelent.

2050-re a légszennyezés problémája jórészt meg lesz oldva. És ez csak egy abból a sok problémából, amit az emberiség az elmúlt 100 évben elhárított a 21 top közgazdász és általam összegyűjtött adatok szerint.

Forrás: How Much Have Global Problems Cost the World? – A Scorecard from 1900 to 2050, Cambridge University Press

A klímaváltozás által mind a környezetre, mind a társadalomra jelentett kihívás meglehetősen kisebbnek tűnik azokhoz képest, amelyekkel az emberiség már korábban találkozott. William Nordhaus Nobel-díjas klímaközgazdász kimutatta, hogy a 2100-ra történő 3,5 Celsius fokos globális hőmérsékletemelkedés – ami valószínű feltételezés, ha a politikai döntéshozók keveset tesznek a klímaváltozás megfékezésére – a világ GDP-jének csupán 2,8 százalékába fog kerülni évente.

Az ENSZ legfrissebb számítása még ennél is kisebb mértékű, a GDP 2,6 százalékába kerülő költségeket vetít előre egy 3,7 Celsius fokos hőmérsékletemelkedésnél.

Továbbá az ENSZ előrejelzése szerint egy átlagos ember 2100-ra 450-szer lesz gazdagabb a jelenlegi helyzethez képest, ha nem vesszük figyelembe a klímaváltozás költségeit. A jelenlegi hőmérsékleti előrejelzések alapján a globális felmelegedés révén csak 434 százalékkal lesz gazdagabb az átlag ember 2100-ra. Ez valóban probléma, de nem a világ vége.

A környezettel és az emberek jólétével való törődés nem azt jelenti, hogy meg kell rémisztenünk a fiatalokat a klímaváltozás kapcsán. Ehelyett arra kellene bátorítanunk őket, hogy az innovációt segítsék elő. Ez az, ami jóval nagyobb veszélyektől is megmentette az emberiséget a múltban, és ez az, ami segíteni fog nekünk most is.

A közelgő novemberi glasgow-i ENSZ klímakonferencia előtt átfogó diskurzusra van szükség a klímaváltozás hatásairól és a meghozott klímavédelmi intézkedések potenciális költségeiről. Az éghajlattal kapcsolatban néhány tudományos tény jellemzően széles körben ismert, és rendszeresen hallani ezekről. Így például köztudott, hogy a klímaváltozás valódi és az ember által kiváltott jelenség, amelynek negatív hatásai vannak. Az éghajlattal kapcsolatos más tudományos tényekről azonban ritkán esik szó, miközben azokról ugyanilyen fontos lenne tudni. Dr. Bjorn Lomborg itt a Portfolio-n ilyen érdekes tényeket mutat be.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.