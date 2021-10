Zacher Gábor: most vittünk be egy oltástagadót koronavírussal

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

Múlt hétig minden koronavírusos beteget a megyei, centrumkórházakba kellett vinniük a mentőknek, most azonban már az enyhe vagy középsúlyos ellátást igénylő betegeket is a helyi kórházakba viszik, speciálisan elkülönített, úgynevezett Covid-osztályokra - értesült a Portfolio. Ez is mutatja, hogy több az eset, romlik a járványhelyzet. Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvos kiemelte: egyre többször fordul elő, hogy amikor nem covidos esethez riasztják a mentőket, kiderül, hogy koronavírus-fertőzött a beteg.