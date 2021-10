Lesújtott a napelemekre is az energiaválság: újabb napelemár-robbanás jöhet

A fotovoltaikus napelemmodul-gyártás ellátási láncát is utolérte az energiakrízis, a gyártók pedig várhatóan több lépcsőben jelentős áremelést hajtanak végre. A hatás már tapasztalható a napelemek árában és a szállítások alakulásában is, ám nagyobb problémát jelent a mindent átható bizonytalanság.

A napelemgyártó iparágat domináló Kínában a villamosenergia-igény szárnyalása és a szénhiány hatására, valamint a karbonemisszió csökkentésére irányuló intézkedésekkel összefüggésben a helyi hatóságok igyekeznek visszafogni az energiafogyasztást, ami jelentős visszaesést eredményezett a szilícium gyártásában is. A napelemek előállításához szükséges poliszilícium-gyártást lehetővé tevő szilíciumtermelés a szektorban meghatározó Jünnan tartományban például az augusztusi szint tizedére (!) zuhant, és várhatóan az év hátralevő részében sem emelkedik érdemben.

Korlátozott energiafogyasztás, csökkenő ipari termelés

Az ország már június vége óta küzd villamosenergia-ellátási problémákkal, de míg a fogyasztás korlátozása a nyári csúcsterheléses órákban egyáltalán nem szokatlan jelenség Kínában, ugyanez nem mondható el az elmúlt hetekben jelentkező drasztikus villamosenergia-hiányról és áramszünetekről, amelyek ráadásul immár nem csak a feldolgozóipart érintik. A hiány miatt a kínai iparvidékeken működő vállalatok energiafogyasztásának korlátozását rendelték el, ami gyakorlatilag szektortól függetlenül az ipari termelés csökkenéséhez vezetett.

A problémát az európai gáz- és áramáremelkedéshez hasonlóan részben itt is a gazdasági aktivitás és energia-, illetve árupiaci kereslet járvány utáni fellendülése idézte elő, amihez előbb az ausztrál szénre politikai okokból kivetett (utóbb enyhített) importtilalom, majd utóbb az áradások miatti bányabezárások kínálatszűkítő hatása is hozzájárult. Az ország villamosenergia-termelésének közel háromnegyedét szénerőművek állítják elő, azonban a hatóságilag alacsonyan tartott végfelhasználói áramárak és az emelkedő árakat mutató liberalizált szénpiac kettőssége mellett jelenleg a termelés korlátozása teljesen racionális döntés az erőmű-üzemeltetők részéről is.

A krízist a legkésőbb 2030-tól a karbonemisszió csökkenését, végső célul pedig a 2060-as karbonsemlegességet kitűző kínai klímapolitikai intézkedések is súlyosbították. Ennek keretében a tartományok jelentős részét túlságosan sok fosszilis energiát fogyasztó régióként jelölték meg központilag, és szektortól függetlenül - vagyis a villamosenergia-termelésben is - a fosszilisenergia-felhasználás korlátozását követelték meg tőlük. Közben a globális gazdasági növekedés hatására a Kínában gyártott termékek iránti kereslet erősödött, a két hatás eredőjeként pedig előállt az energiahiányos helyzet, amely egy ideig még eltarthat. Ez a globális ellátási láncokban máris zavart és késéseket okoz, az előállt chiphiány például az okostelefon-gyártástól az autóiparon át a mosógépek és egyéb elektronikai berendezések előállításáig önmagában számos termék esetében súlyos problémát okoz.

Áremelkedés és a mindent átható bizonytalanság

A kínai helyzet a napelemgyártó ipart is érzékenyen érinti - melynek globális kapacitásai zöme az ázsiai országban található. A legfrissebb információk szerint 10 százalék körüli áremelkedés szinte azonnal, majd rövid távon egy újabb, hasonló arányú drágulás várható.

Az energiaválság áremelő hatása már tapasztalható a napelemmodulok árában és a szállítások alakulásában is, ahogy szinte minden fontos szektorban, ám nagyobb problémát jelent a mindent átható bizonytalanság – fejtette ki Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio-nak. Elmondása szerint a piacon most mindenki a jelenlegi készleteit próbálja értékesíteni és a további árukról csak feltételes módban tudnak nyilatkozni. A szállítók szinte minden részletet, így a szállítási határidőt és árakat illetően is a kínai helyzetre hivatkoznak, ahol az áradások miatt szénbányákat kellett bezárni.

A napelemek szállítása továbbra is nagyrészt tengeren történik – az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálásnak egyik lehetősége a vasúti szállítás lehet, ám ennek elterjedéséhez a csomagolástechnikán is változtatni kellene. A tengeri szállításban nem történt változás, tehát továbbra is hektikus és drága: az árak 2021-ben is drasztikusan emelkedtek, és olyan helyzetek is előfordulnak, hogy a várt hajó a jelzett kikötőben nem áll meg és további egy hetet kell várni a következő hajó érkezésére –mondta.

Rohamosan fogyó készletek

A kialakult helyzet akár a globális energiaátmenetet is lassíthatja, amint azt öt vezető modulgyártó közös nyilatkozata is jelzi. Ebben a napelemmodulok ellátásának válságára figyelmeztettek, az együttműködés fokozására sürgetve a termelő és kereskedő vállalatokat, egyben felszólítva a projektfejlesztőket, hogy fontolják meg a beruházások elhalasztását.

Nyílt levelükben a LONGi Green Energy, a JinkoSolar, a Trina Solar, a JA Solar és a Risen Energy hangsúlyozták, hogy a nyersanyag- és logisztikai költségek elszállása miatt számos, már felvett megrendelés súlyos veszteségeket okozhat és komolyan veszélyeztetheti az iparág fenntartható fejlődését. Azt követően, hogy a poliszilícium-piac az év korábbi részében is szűkös kínálattal és emelkedő árakkal nehezítette az ágazat helyzetét, az elmúlt hetekben további drágulás következett be, miután a kínai kormány szilícium-finomítók bezárását rendelte el a mélyülő energiaválság közepette. A levél emellett arra is emlékeztetett, hogy míg tavalyhoz képest a napelemes üveg árak közel 20, a ragasztófóliáké pedig 35 százalékkal emelkedtek, közben a napelemes modulok csak viszonylag szerény mértékben, 9 százalékkal drágultak 2021 folyamán.

Ennek eredményeképpen az ipar fejlődése válságos ponthoz ért - állítják a napelemgyártók, akik az ágazat egészségének fenntartása érdekében rendkívüli módon arra sürgették a kínai és más országok illetékes állami szerveit, hogy igyekezzenek fékezni a negyedik negyedéves telepítési rohamot. Az ellátási problémákat ugyanis az is súlyosbítja, hogy a globális napelem-telepítéseket tekintve is világelső Kínában hagyományosan az utolsó negyedévben jön létre a legnagyobb új kapacitás a határidők miatt. A gyártók ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy közösen koordinálják az erőforrásokat az ellátás stabilizálása érdekében.

Mindemellett a vállalatok az ügyfeleket is arra kérték, hogy a kapacitások csökkenésére tekintettel késleltessék azon projektjeiket, amelyek halasztást tűrnek, az iparági szövetségeket és más testületeket pedig arra, hogy fokozott figyelemmel követve a termelési és kereskedelmi kapacitásokat, igyekezzenek elősegíteni a kereslet-kínálati egyensúly fenntartását.

A gyártók és a kereskedők körében már általános gyakorlat, ahogy nálunk az Optimum Solarnál is, hogy minden esetben felhívjuk az érdeklődők és napelemes beruházást tervezők figyelmét arra, hogy a meglévő napelempanel és egyéb egységek készletei rohamosan fogynak, ezzel párhuzamosan az árak nőnek, ezért még most érdemes elindítani az adott megújuló energia projektet, legyen szó lakossági felhasználóról, tehát egy családról vagy egy vállalkozásról

– fogalmazott Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, aki arra számít, hogy az árak a következő másfél évben a jelenlegi megemelkedett szinten ragadhatnak, azt követően azonban jelentősen, akár 20-25 százalékkal is mérséklődhetnek.

Címlapkép: Getty Images