Veszélyben a karácsony - Idén nehéz lehet ajándékot venni

Idén hatalmas lutri, hogy mi érkezik majd meg karácsonyra, mivel a nemzetközi logisztikában bőven akadnak fennakadások, és ami most a briteknél történt, az Európa-szerte bárhol megtörténhet a következő években - világított rá a Trans-Sped ügyvezetője a Portfolio-nak adott interjújában. Fülöp Szabolcs arról is beszélt, hogy a meglévő infrastruktúra már nem bírja el az e-kereskedelem ősmodelljét, az ellátási láncokban alapvető átrendeződésre van szükség. Rendkívül fontos a Trans-Sped számára, hogy a Magyarországra jövő import- és a Magyarországról menő exportvérkeringésben is meghatározóvá vállaljon, ennek elérése érdekében fejlesztenek, jelenleg az is napirenden van, hogy hogyan tudnak a régióban is jelentős szerepet betölteni.

Számos globális kihívás gördít akadályokat a nemzetközi logisztika elé: hiány van chipből, konténerből, és a koronavírus-járvány is tetőzheti még a problémákat.

Mondják, hogy a logisztika milyen nehezen tudja lekezelni ezeket a változásokat, lásd Anglia példáját, én meg azt mondom, hogy egy kisebb csoda, hogy ilyen jól le tudja kezelni. Mert ha bemegy valaki egy boltba, a termékek döntő többsége ugyanúgy megtalálható, mint korábban. Ez egyáltalán nem egy triviális dolog.

Ami most Angliában történik, az Európa-szerte meg fog történni,

csak az a kérdés, hogy hol és mikor és milyen termékkört fog érinteni. Fizikálisan nem lehet fenntartani ebben a hullámzó helyzetben, hogy ahogy megszoktuk, az év bármely szakában mindig minden elérhető legyen mindenhol. Az a rossz hír, hogy nehéz választ adni arra, hogy miből lesz hiány. Szokták kérdezni, hogy ideér-e a karácsonyi ajándék, amit megrendeltem egy webshopból. Erre azt a semmitmondó választ lehet adni, hogy ha szerencséd van, és egy olyan ajándékot néztél ki, ami éppen felfért arra a kínai konténerhajóra, ami megérkezett, akkor igen. De vannak olyan termékek, amik már ma sem elérhetők, és már nem is fognak megérkezni februárig, mert most éppen be sem tudják pakolni egy konténerhajóba. Egy hónap, mire be tudják pakolni, aztán egy hónap a szállítás, és kérdés, hogy az európai kikötőben mennyit fog állni, mire kipakolják. Nagy hullámzásra kell felkészülni, és semmi garancia nincs arra, hogy ne legyenek készlethiányos termékek.

Mindenki megpróbál készleteket halmozni, aminek az az eredménye, hogy az ipari szektorban ugyanaz a pánikvásárlás zajlott le, mint a lakosságnál, ami olyan keresleti ingadozásokhoz vezet, hogy folyamatos az áruhiány, olyan készletek állnak, amiket nem tudnak felhasználni, és olyan alapanyagokból meg eszközökből van hiány, ami akadályozza a termelést.

Több szempontot is érdemes a logisztika esetében megemlíteni. Egyrészt a pár nagy szereplő által uralt tengeri hajózás kapacitáshiánnyal küzd, amely miatt rendkívül nehéz kalkulálni az alapanyagok, alkatrészek szállítási idejével. Ennek két nagy hozadéka van, a korábbinál jóval nagyobb megfontolást igényel, hogy mikor éri meg átutaztatni a világon azt, amit lokálisan is elő lehet esetleg állítani. A másik tényező, hogy az infrastruktúrák a "just in time" szállításra és termelésre álltak fel, vagyis arra, hogy nagyon szűk időablakban érkezik a gyárakba, kereskedelmi egységekbe az alapanyag, és csak annyi, amennyire az aznapi vagy kétnapi rendszerbe szükség van, viszont ez nem tartható fenn egy kiszámíthatatlan rendszerben. Ezért mindenki felülvizsgálja a készletezési stratégiákat, és megpróbálnak stratégiai készleteket teremteni. Ez azzal jár, hogy sokkal több készletet kell finanszírozni minden szereplőnek, sokkal több hely kell, hogy ezeket raktározzák, amely önmagában növeli a logisztikai igényeket. Mindez még nem forrta ki magát, idén még nem is fogja, sőt egyelőre még nehéz jósolni is, hiszen az egyik pillanatban úgy tűnik, hogy a távol-keleti tengeri szállítás bedugulása áttereli az áruforgalmat a vasút irányába, aztán kiderül, hogy a vasút infrastruktúrája olyan gyorsan fogy el, hogy még a nagyon drága tengeri szállításhoz képest is drágább vasúton fuvaroztatni, ez sem igazi megoldás.

Ha már árakról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az üzemanyag drágulását sem, amely az iparág szinte minden szereplőjét sújtja. Ez esetleg kibillentette pozíciójából a Trans-Spedet?

A mi cégünk nincs hátrányban a konkurensekkel szemben, mert drágul az üzemanyag. De az biztos, hogy a logisztika költsége jelentősen növekedett, amit hatékonysággal valamilyen szinten lehet tompítani, de a legjelentősebbek sorrendben a munkabér, az üzemanyag, a harmadik az eszközárváltozás. Illetve az egy dolog, hogy mennyivel nő az egységár, és az egy másik dolog, hogy a megrendelő milyen logisztikai költségekkel szembesül. Ha stratégiai készletet tart abból, amiből korábban nem tartott, akkor 5-10-szer annyi logisztikai költsége van. De mondhatnám azt is, hogy az e-kereskedelmi logisztikához a bolti kereskedelemhez képest 2-3-szor akkora raktári helyre és ötször annyi munkaerőre van szükség a háttérlogisztika biztosításához. Ez is növeli a logisztikai költségeket. Ez csak úgy éri meg, ha a disztribúciós hálózatból, a bolthálózatból meg egyebekből ezt le lehet venni, ezzel együtt az e-kereskedelem egy jól megtérülő üzlet tud lenni. De mikroszinten ennek a logisztikai költsége fajlagosan természetszerűen magasabb.

Mik a harmadik negyedév tapasztalatai, a Trans-Sped fejlődésének útjába álltak a már említett kihívások?

Egy ilyen változó helyzet ugyanúgy tele van kihívással, ami rengeteg lehetőséget, de számos veszélyt is jelent a logisztikai szereplők számára. Előfordul, hogy akár tíz éve létező, stabil és jó partnereink esetében is azzal szembesülünk, hogy csak feleakkora volument tudnak produkálni, ami nekünk óriási kapacitáskiesést jelent. Az ilyen változások miatt előtérbe került az, hogy egy logisztikai cégnek minél rugalmasabbnak kell lennie, skálázhatónak felfele és lefele egyaránt az erőforrások hatékony átcsoportosításával. Az e-kereskedelmi logisztikára például 2020 legelején kezdtünk fókuszálni, még a pandémia felbukkanása előtt. Ha egy évvel korábban elkezdtük volna a felkészülést, akkor ennek egyértelmű nyertesei tudtunk volna lenni, így viszont kissé rohantunk a feladat után, sokszor az igényekre csak utólag reagálva. Mi magyar nagyvállalatként, - amely európai szinten kis logisztikai szereplőnek számít - próbálunk felkapaszkodni az előnyben lévő cégek sorába, informatikai és infrastrukturális beruházásokkal nyertesként kijönni ezekből a változásokból.

A beruházások tekintetében azt látom, hogy bár a logisztikai infrastruktúrák nagy beruházásigénye közismert tény, az EU csak ímmel-ámmal hajlandó finanszírozni, mivel jelenleg az az uralkodó nézet, hogy a logisztika egy környezetszennyező iparág. Erre azt tudom mondani, hogy

mi sem azért fuvarozunk, mert fuvarozni szeretnénk, hanem azért, mert az emberek be akarnak menni a boltba és meg akarják venni például az olasz parmezánt, ahhoz pedig szükség van erre a kiszolgáló infrastruktúrára.

Vannak beruházási terveink, szeretnénk növekedni: Debrecenben például a BMW betelepülésével hamarosan újra meg fog nőni az igény a logisztikai szolgáltatások iránt, de például hazai ipari központokban is elkezdtünk fejleszteni. Az e-kereskedelmi piacon alapelvárás, hogy egy-egy cég ne álljon meg az országhatároknál, hanem legalább egy régiót le tudjon fedni, és mi ebben sem szeretnénk lemaradni. Napirenden van annak a kérdése, hogy hogyan tudunk nemcsak magyarországi, hanem régiós szerepre törni.

Milyen infrastruktúrával rendelkezik a Trans-Sped?

Mivel a Waberer’s újra magyar tulajdonban van, így a Trans-Sped csak a második legnagyobb magyar tulajdonú logisztikai szolgáltató, és a top 10-ben van a ténylegesen logisztikai szolgáltatást végző cégek között. Magyarországon a logisztikai top 20-30 cég között 4-5 magyar tulajdonú cég maradt. A 2020-as évünket 21 milliárd körüli árbevétellel zártuk, ami nagyjából megegyezik a 2019-essel. Az idei évre legalább 10%-is bővülést szeretnénk elérni. Mi úgy vagyunk a legnagyobb szereplők között a magyar piacon, relatíve kevés kamionunk van, de mint komplex szolgáltató, a logisztika minden egyes szegmensét lefedjük testreszabott és specializált szolgáltatásokkal. 750-800 munkavállalónk van, kb. 200 gépjárművel rendelkezünk, jellemzően nagyobb autóink vannak, az ipari szegmensben használatos 40 tonnás szerelvények. Szállítmányozóként pedig alvállalkozóinkon keresztül további több száz járművet forgatunk napi szinten. A gépjárműveink átlagéletkora 1,5-2 év, hároméves csereperiódus a jellemző. A járműpark megújítása folyamatos invesztíciót igényel. Azért tartjuk ezt a hároméves csereciklust, mert a legmodernebb, leggazdaságosabb, legjobb fogyasztású technikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy ezen a professzionális nyugat-európai piacon labdába tudjon rúgni a cég. A raktárkapacitásunk az országban kb. 200 ezer négyzetméter, ebben benne van Debrecen, Körösladány, Tiszaújváros, Tatabánya és Budapest is. Saját tulajdonú raktárunk kb. 60 ezer négyzetméter, a raktári tevékenységünk kétharmada bérelt vagy az adott gyártó cégnek a saját csarnokában végzi a munkáját.

Már tervben van a terület növelése?

Igen. Debrecenben és Tatabányán is van előkészített beruházásunk. Folyamatosan, megfontoltan azokon a területeken, ahol állandó igény van, stabil a terhelés, bővítjük a saját ingatlanállományt. Ha szükséges a növekedéshez, bérelt ingatlanban is szolgáltatunk.

Mely országokba szállít a vállalat, és mely szegmensekben van kiemelkedő szerepe?

A földrajzi értelemben vett Európa minden pontjáról és pontjára szállítunk: Oroszországba, a volt szovjet tagköztársaságokba, Törökországtól a skandináv országokig és Olaszországtól Írország határáig.

Az értékesítésünk kétharmada export, ami azt jelenti, hogy leginkább külföldi cégek megbízásából végzünk szolgáltatásokat. Törekszünk arra, hogy minden iparágban jelen legyünk, de három területen kifejezetten erős a jelenlétünk: az autóipar és ennek a beszállítói rendszere, a vegyipar és ennek mindenféle leágazása, illetve a gyógyszeripar. Tehát a magasabb minőségű áruk szállítmányozásában vagyunk erősek. Ez a három terület lefedi az árbevételünknek nagyjából a kétharmadát. Az egyik legjelentősebb szereplők vagyunk a gyógyszeriparban, ahol nagyon magasak a tárolási előírások, folyamatosak az auditok, a műszaki előírások, a szállításra vonatkozó előírások. Az autóiparban a gyorsaság, a hatékonyság, a precizitás rettenetesen fontos, a vegyiparban a biztonság. De ott vagyunk az elektronikában, az FMCG-ben, a papíriparban stb.

Milyen nagyobb cégek termékeit szállítja a Trans-Sped?

Magyarországon a TIER 1-es, 2-es beszállítók a legfontosabb ügyfeleink, akik autógyárakba autóüveget, futóművet, csapágyat, alkatrészt szállítanak be. Ilyen az AGC vagy a Schaffler csoport. Ügyfeleink a Magyarországon termelő gyógyszergyárak, pl. a debreceni Teva, az Egis, a Sanofi, a Richter, a vegyiparban a Mollal és a Henkellel is szerződésben állunk, ezek mellett a legnagyobb brandeknek is folyamatosan szállítunk, így elég széles palettán mozgunk. Az e-kereskedelemben a legnagyobb megbízónk a Fressnapf, akivel együttműködésben hamarosan egy környezetvédelmi szempontból sokkal előnyösebb szállítási megoldást fogunk bemutatni.

Mit lát a Trans-Sped az e-kereskedelemben, milyen kihívásokkal kell a kereskedőknek szembenézniük, és miben segíthetnek a logisztikai szolgáltatók?

Jelenleg egy felforgató megatrendnek lehetünk tanúi, az évtizedek alatt kiépült ellátási lánc kibillen az egyensúlyából, hiszen eddig még soha nem tapasztalt volumenek terelődnek át az e-kereskedelemre. Magyarországon mintegy 10 százalékra tehető, Nyugat-Európában már bőven átlépte a 15 százalékot, néhány országban a 20-at is, Kínában pedig 50 százalék az e-kereskedelem aránya a teljes kereskedelmen belül. A meglévő infrastruktúra már nem bírja el az e-kereskedelem ősmodelljét, hogy a kereskedőcég a bolt hátuljában összecsomagol néhány terméket, amit felad postán, hanem olyan volumeneket kell lekezelni, amelyekhez már dedikált logisztikai infrastruktúra szükséges.

Most recsegve-ropogva ez az egész logisztikai rendszer elkezdett átalakulni az e-kereskedelmet is elsőrangúan kiszolgálni képes infrastruktúrává.

Nagyon robusztus felület van minden logisztikai folyamat mögött, emiatt a fogyasztók a legtöbb esetben nem is veszik észre, hogy a háttérben milyen változások történnek. A kereskedőcégek online értékesítése rendszerint nem azért omlik össze, mert a szerverek nem bírják a terhelést, hanem, mert az ellátási lánc egyes szereplői nem tudnak kezelni bizonyos árumennyiséget. Emlékezzünk csak a néhány évvel ezelőtti karácsonyi időszakra, amikor az futárcégek elosztóközpontjai nem bírták a terhelést. Ilyen probléma most már nem áll fenn, a csomagszállító szektor akkor is és a koronavírus-járvány alatt is sokat tanult. Most a probléma áttevődött a kereskedőkhöz, a kereskedő cégek logisztikai háttérinfrastruktúrája a szűk keresztmetszet. Minden jel szerint egy nagy átalakulás elején-közepén vagyunk, amely fejlesztéseket sürget a szektor szereplőitől mind az infrastruktúra, mind a humánerőforrás területén.

A logisztikai központoknak, raktáraknak komoly fejtörést okoz az automatizálás beintegrálása a már meglévő folyamatokba, mivel nagyon sok különböző méretű termék mozgatását kell megoldaniuk. A Trans-Sped már felfedezte esetleg már, hogy mi erre a leghatékonyabb megoldás?

A legnagyobb kihívás, hogy nagyon drágák és műszakilag nehezen integrálhatóak, továbbá nem feltétlenül térülnek meg jelenleg a logisztikai háttérrendszerek automatizációs törekvései. A Webshippyvel közösen egy olyan robotizált raktári rendszert állítunk fokozatosan csatarendbe, amikor nem az emberek kószálnak a raktárban a polcok között, hanem a polcokat már a robotok mozgatják a kiszedést végző munkatársakhoz. Ez a feladat kielégítően megoldható robotizált technológiával, azonban számos más feladat esetében nem lehet ilyenre támaszkodni, például egy kamionba sem tud bepakolni egy automata rendszer a tudomány mai állása szerint.

Mennyire nehéz a megfelelő munkaerőt megtalálni és megtartani ma Magyarországon?

Már a pandémia előtt, 2019-ben már komoly munkaerőhiány volt szerte Európában a logisztikában is. Komoly diskurzusok folytak arról, hogy hogyan fogunk tudni felvenni kamionsofőröket, kell-e a Fülöp-szigetekről százas nagyságrendben Európába hozni olyan vendégmunkásokat, akik hadra foghatók. Amiről kevésbé beszélnek, mert nem annyira látványos, ami a raktárakban folyik, az európai statisztikák szerint több raktári dolgozó hiányzik, mint kamionsofőr. Ez már 2019 végén is nagyon komoly probléma volt. A koronavírus miatti termelés-visszafogás, kereskedelmi visszaesés miatt ezt hirtelen mindenki elfelejtette, és mindenki azon gondolkodott, hogy kell-e létszámleépítés. Most 2021-ben szinte ugyanott tartunk, mint 2019 végén, hogy megérkezett egy ugyanakkora terhelés, mint amivel akkor szembesült a logisztika, ugyanazok a problémák újra előkerültek, egyáltalán nem oldódtak meg. Ugyanúgy nagyon nehéz bármilyen raktári dolgozót felvenni, nem ritka, hogy egyes vállalatok már 100-as nagyságrendben kényszerülnek vendégmunkásokat alkalmazni.

Legnagyobb hiány a képzett targoncavezetőkből és gépjárművezetőkből van. A logisztikai és termelő cégek egymás elől szipkázzák el a dolgozókat egyre magasabb bért kínálva, sokan igazolnak nyugat-európai cégekhez. Hozzáteszem, egy nemzetközi tehergépjármű-vezető Németországban sem keres radikálisan többet, mint Magyarországon. Olyan szinten egalizálódnak már ezek a bérek, hogy már sokan azt mondják, hogy nem utaznak ki a különbözetért. Egy nemzetközi sofőr 600-800 ezer forintot vihet haza, ez már majdnem megfelel egy nyugat-európai bérnek. A bérezés önmagában rövid távon biztosan nem fogja megoldani a problémát. A sofőrök bére hagyományosan 3-4 elemből tevődik össze. Van az alapbérük, amit mindenképpen megkapnak. Ezen felül részesülnek napidíjban, különböző bónuszokat, prémiumokat kaphatnak attól függően, hogy volt-e rakodásuk, megfelelően csinálták-e az adminisztrációt, végeztek-e egyéb kiegészítő tevékenységet, vagy milyen volt az üzemanyag fogyasztásuk.

Hatalmas fluktuáció jellemzi a szektort, és még arról nem is beszéltünk, hogy nehéz új dolgozókat megszólítani, öregszik a logisztikában dolgozó munkaerőállomány. Még ha ugyanannyian lépnének is be, mint ahányan ki, ahogy nő a kereskedelem és a termelés volumene, ahogy az e-kereskedelem több logisztikát használ, mint a hagyományos kereskedelem,

úgy az igény is a logisztikai szolgáltatásokra folyamatosan növekszik, és ezzel nem tudunk lépést tartani.

Az áremelés önmagában nem oldja meg ezt a problémát, európai és országos szinten a munkaerőhiányt koordinált oktatási, képzési, és karriermenedzsment eszközökkel el kellene kezdeni kezelni. Azok a potenciális dolgozói csoportok, akik most nem találnak munkát, vagy csak alacsonyabb bérű munkákat találnak, vagy olyan területeken dolgoznak, ahol kevesebb a munkalehetőség, be kell csatornázni ezekbe az oktatási rendszerekbe. A logisztikai infrastruktúrában dolgozóknak is meg kellene szervezni az állami képzési rendszerét, csak akkor lenne esély arra, hogy valamilyen szinten enyhüljön ez a munkaerőhelyzet. Én nem nagyon látom azt az akaratot vagy elszántságot, hogy ebben az európai országok vagy Magyarország ténylegesen nagy energiákat mozgósítanának. Az az álláspont alakult ki az állami szereplők részéről - nemcsak Magyarországon, hanem máshol is - hogy ezt majd a piac, a vállalatok úgyis megoldják.

Kötelezővé tették az oltást a dolgozóknak és a sofőröknek?

Nem, de ösztönözzük. Az országos átlagnál jobban állunk, de a kitűzött 80%-os átoltottságot még nem sikerült elérnünk.

Címlapkép forrása: Trans-Sped