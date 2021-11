Van néhány reménysugár, de nagyon megnőtt Magyarországon a gyermektelenek aránya (Interjú)

Miközben Magyarországon a termékenységi ráta évekig tartó stagnálása után 2020-ban emelkedett az arányszám, addig a nemzetközi trendekben érdekes és meglepő változások tapasztalhatók - értékelte a legutóbbi termékenységi folyamatokat a Portfolio-nak adott interjújában Spéder Zsolt. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója beszélt arról is, hogy van néhány olyan trend idehaza, ami arra utal, hogy az elmúlt néhány évtized negatív termékenységi trendje megállt. Ugyanakkor amellett sem lehet elmenni, hogy a következő két évtizedben folyamatosan csökkenni fog a szülőképes korban lévő nők száma. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a termékenységi szint növekedésének legnagyobb akadálya, hogy megnőtt a gyermektelenség. Ismertetése szerint jelenleg egy átmenetben vagyunk: a korai gyermekvállalási mintáról a késői gyermekvállalási minta irányába.

Melyek azok a legfontosabb termékenységi trendek, amelyek meghatározták az elmúlt néhány évet Magyarországot?

Induljunk ki a gyermekvállalási hajlandóság legfontosabb demográfiai mutatójából, a teljes termékenységi arányszámból. Ez az az arányszám, ami azt mutatja meg, hogy ha minden változatlan maradna, akkor élete folyamán átlagosan hány gyermeke születne egy nőnek. Ha a 2011-es mélypontról indulunk, amikor az 1,24 volt, akkor azt látjuk, hogy 2011 és 2016 között folyamatosan javult ez a mutató, egészen az 1,49-es értékig, majd stagnált 2017 és 2019 között.

Új fejlemény viszont, hogy 2020-ban tovább emelkedett az arányszám, 1,55-ig, ami a gyerekszám-növekedésben is megjent.

Háromezerrel is több gyermek született 2020-ban, mint 2019-ben, ami az elmúlt három évtized legmagasabb gyermekszámnövekedése. Mindeközben

a magyar helyzet sajátosságáról nem szabad elfeledkeznünk, csökken a szülőképes korban lévő korhosszok nagysága.

Hagyományosan a 15-49 éves korosztályt, női népességet tekintjük azon népességnek, akik gyermekvállalás szempontjából aktívnak mondhatók, ezen belül talán még érdekesebb, ha csak a 20-39 éveseket tekintjük, hiszen a gyermekek döntő többsége, 90 százaléka ebben a körben születik meg. Az ő létszámuk az elmúlt tíz évben kb. 250 ezerrel csökkent, és ez a jövőben is csökkenni fog.

Hiába növekszik tehát a teljes termékenységi arányszám, mégis kevesebb növekedést jelent a születésszámban?

Így van, hiszen a nagy létszámú „Ratkó-unokák” most lépnek ki a szülőképes korból, már messze negyven felett vannak, és most lépnek szülőképes korba azok a kislétszámú generációk, akik az ezredfordulón és az után születtek, azaz

a következő tíz évben több mint százezerrel csökken a 20-39 éves korosztály.

Ezen túlmenően kisebb változásokra is felfigyeltünk az elmúlt évekből. Tovább nőtt például az idősebb korban gyermeket vállalók részaránya. Alapvetően a 30-as nők, akik esetében a legmagasabb volt a születésszám-növekedés. Egyértelműen növekedett a 40 év felettiek körében is ez a szám. Körükben hiába nőtt meg kétszeresére az összes születésből rájuk jutó arány, az 1,5 százalékról 3,3 százalékra való növekedés az összes születés kis részét teszi ki.

Mennyire kiugró a magyarországi termékenységi ráta emelkedése európai összevetésben?

Érdekes és meglepő változásokat tapasztalunk a nemzetközi trendekben.

Évtizedeken keresztül az északi országokat tekintettük példaként, „bezzeg országoknak” a nemek közötti munkamegosztásban, a családtámogatások univerzalitásában, a magas keresetkompenzációval jellemezhető családtámogatásokban, ahol a férfiak is elmehetnek egy-egy hónapra gyermeket nevelni. Az ő esetükben az elmúlt 8-10 évben nagyon erőteljes csökkenés következett be. 1,8-2 közötti teljes termékenységi arányszám jellemezte őket évtizedeken keresztül, ez Norvégiában, Finnországba, Dániában lezuhant. Finnországban példáját említeném, ahol a mutató értéke 2010-ben 1,87 volt és tavaly pedig 1,34. Óriási csökkenés, pedig ezek az országok régen túl vannak a halasztás időszakán. Ezzel szemben

sok volt szocialista országban jelentősen nőtt a termékenység, a gyermekvállalási hajlandóság.

Egy másik meglepő fejlemény, hogy néhány olyan országban, ahol évtizedeken keresztül alacsony volt a termékenység, például Németországban, szintén növekedésnek indult az arányszám, itt most 1,54 az érték, ami magasabb, mint az északi országokban.

Van ezekre az eltérő trendekre magyarázat a nemzetközi kutatásokban?

Az okokat empirikus elemzésekkel még nem tárták fel teljeskörűen. Az északi országokban dolgozó demográfus kollégák két tényezőre hívják fel a figyelmet. Az egyik a globalizációhoz kapcsolódó bizonytalanságok növekedése, a munkahely elvesztésétől való félelem, illetve a párkapcsolatok instabilitása. Azt mindig el szoktuk felejteni, hogy

a gyermekvállaláshoz mindenekelőtt egy stabil partnerre van szükség,

és a párkapcsolatok instabilitása minden országban az egyik legfőbb oka annak, hogy ma jóval alacsonyabb a termékenység, mint évtizedekkel ezelőtt.

Ha már a termékenységet és gyermekvállalás alakulását befolyásoló tényezőknél vagyunk, kezdjük az alapfeltételnél, a stabil párkapcsolatnál és Magyarország helyzeténél. A házasságkötések száma idehaza az elmúlt években valósággal felrobbant. Nyilván nem minden esetben, de nagy általánosságban a házasságok egy biztos alapokon álló párkapcsolatot feltéleznek. Összefügg a jelentősen megemelkedő házasságkötések száma a gyermekvállalási szám emelkedésével idehaza?

Az elemzések alapján a házasoknak több gyermekük születik, mint az élettársi kapcsolatban élőknek, talán az északi országokat és Franciaországot kivéve. Valóban, az elmúlt években valódi házasságkötési „boomot” éltünk meg, a házasságkötések száma főleg a családtámogatási intézkedések bevezetésének következtében ugrott meg.

10 évvel ezelőtt annak esélye, hogy egy nő élete során megházasodik, 36% volt, jelenleg ez 94%.

Gyakorlatilag tehát teljes körű házasságkötési esélyekről beszélhetünk. Hogy ez mennyiben hat majd a gyermekvállalási kedvre, azt jelenleg nem tudjuk megmondani. Amit tudunk, hogy a gyermekvállaláshoz, ami egy egész életre szóló, meghatározó, és „visszavonhatatlan” döntés, párkapcsolati stabilitásra van szükség. Bár az élettársi kapcsolat is lehet tartós, és egy házasság is felbomolhat, mindenesetre a nagy számok alapján a házasság stabilabb kapcsolat. Ha pedig nőne a párkapcsolatok stabilitása, akkor van esélye annak, hogy ezért nőni fog a gyermekszületések száma.

Említette, hogy a házasságkötések felfutásában tetten érthetőek a családtámogató lépések hatásai. Milyen okok húzódnak még meg a háttérben?

Nehéz azt szétválasztani, hogy pontosan minek mi is a hatása, de a házasságkötések számának növekedése az elmúlt 6-8 év trendje. A 2008-as válság idején elmaradtak a házasságkötések, és utána jött egy bepótlás. Magyarországon azonban még ehhez képest is kiugró volt a növekedés. Ahogy már említettem, kiemelkedően fontosak a társadalompolitikai intézkedések, az adókedvezmények, és még inkább a babaváró hitel bevezetése, hiszen azt csak házasok vehetik fel. Végül nem zárhatjuk ki, hogy a növekedésben szerepe volt a házasságkötés „szimbolikájának” a megváltozás, a házasságkötésnek, mint az életpálya meghatározó „eseményének” felértékelődése. Izgalmas nyitott kérdés, hogy a magas házasságkötési hajlandóság a jövőben is fennmarad-e?

A babaváró hitel hatása érzékelhető-e a termékenység alakulásában?

Elég egyértelműen látszik a számokból, hogy a családpolitikai akcióterv 2019. februári bejelentés után 9 hónappal, az előző év azonos időszakához képest

nőni kezdtek a gyermekszámok, és ez addig tartott, amíg meg nem érkezett a Covid járvány,

ami ezt átmeneti időre visszavetette, majd a lezáró intézkedések feloldását követően a születések újra növekedésnek indult.

Az a magyar kormányzat pechje, hogy pont akkor érkezett meg a Covid, amikor nagyon jelentős családtámogatási intézkedéseket vezettek be. Így csak az első 8-10 hónapban tudta kifejteni a hatását teljes mértékben.

A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság tehát hozzájárult a javuló trendek elakadásához. Ez mennyire lehet átmeneti hatás?

Volt olyan várakozásunk is, mert voltak arra elemzések, hogy ha valamilyen természeti csapás végigfut egy adott területen, nem biztos, hogy csökken a gyermekszám. A sokat emlegetett példa az áramszünet New Yorkban. Ugyanakkor az európai országokban visszaesett a termékenység a járvány hatására. Hogy az átmeneti visszaesés csak a gyermekek elhalasztását jelenti, vagy majd a születések elmaradással jár, még nem tudjuk. Mindenesetre

Magyarország azon országok között van, ahol az egyes hullámokat követően a termékenység visszaállása látszik.

Ha kivesszük tehát a képből a járványt, amely – bízzunk benne – csak átmeneti megingást hozott, a főbb trendekből mintha az körvonalazódna, hogy az évtizedek óta zajló nagyon negatív termékenységi trendek megálltak és mintha már-már javulásnak indulnának a fontosabb mutatók. Az örök optimista megszólalna bennem ilyenkor és azt mondanám, hogy ezek igencsak kedvező fejlemények, nem?

A teljes termékenységi arányszámban és a gyermekszületések számának növekedése valóban optimizmusra ad okot, viszont az, hogy a szülőképes korban lévő nők száma folyamatosan csökkenni fog a következő két évtizedben, pesszimizmusra ad okot.

Ha már itt tartunk, akkor közelítsünk másik irányból is, hozzunk be még egy fontos mutatót talán ezen a ponton, ami inkább az optimista értékelést támasztja alá: az egyes kohorszok születési deficitjét mérjük az 1960-ban született benchmark évjárathoz képest. Talán mintha itt is elakadt volna egy több évtizedes negatív trend.

Jól nyomon követhető az 1965-ös évjárattól kezdődően, de markánsan még az 1985-ös kohorsz esetében is láthatjuk, hogy egyre későbbre halasztják az érintettek a gyermekvállalást és egészen a 30 éves korig nő az elmaradás az 1960-as években születettek gyermekvállalási gyakorlatától. Ez alapján a lenti ábra alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy

az elmúlt 20-25 évet a halasztás jellemezte, amikor gyermekvállalásról volt szó.

Ez szükségszerűen azt jelenti, hogy fiatalabb korban elmaradunk attól, ahogy a 60-as generáció gyereket vállalt. Ha van egy ún. bepótlási szakasz, akkor behozzuk ezeket az elmaradásokat. Ugyanakkor ezek a számításaink arra utalnak, hogy ahogy elmaradtak a születések, olyannyira elmaradtak, főleg az 1975-ös évjáratnál, és az azt követő évjáratokban, és így a „bepótlás” során csak közelíteni tudják a 60-as évjáratot.

A kohorsz szintű megközelítés megmutatja azt is, hogy

a termékenységi szint növekedésnek legnagyobb akadálya, hogy megnőtt a gyermektelenség.

Míg az 1960 körül, vagy az előtt születetteknél 8-10, addig az 1975-ös évjáratnál 17 százalék a gyermektelenség, azt követően pedig ennél is nagyobb lehet. Ha nagyon sokan maradnak gyerektelenek, akkor kevesebben vannak, akiknek egyáltalán születik gyermekük. Közben nőtt az egy gyermeknél „megállók” aránya is, aminek következtében drasztikusan csökkent a másodikat vállalók részaránya. És

hiába nőtt a három- vagy többgyermekesek részaránya, részben a családtámogatás miatt, ez össztársadalmi szinten nem tudja kompenzálni az elmaradt első és második gyermekeket.

Van remény arra, hogy az új gyermeket vállaló generációk érdemben javítani tudjanak a fenti folyamatokon?

Érdemes visszanézni akár az elmúlt 30 évre is:

a korai gyermekvállalási mintáról a késői gyermekvállalási mintára való átmenetről beszélünk.

Az átmeneti időszakban minden országban termékenység csökkenés jellemző. A kérdés, hogy hogyan sikerül a „bepótlás”, megszületnek-e az „elhalasztott” gyermekek. Vannak olyan országok, Franciaország, Hollandia, ahol szinte teljes bepótlásól beszélhetünk. Máshol pedig nem. Azt tudjuk, hogy a túl késői életkorra való halasztás nagyban akadályozza az eredeti tervek megvalósulását, még ha a szándékok meg is vannak. A párkapcsolati instabilitás, a biológiai óra is beleszólhat a gyermekvállalási szándékok megvalósításába, továbbá az anyagi helyzetnek, a munkapiaci instabilitásnak és a családpolitikai környezetnek is van szerepe.

A támogató családpolitikai környezet hozzájárulhatott a hosszú távú negatív trendek elakadásához?

Több elemzést végeztünk, illetve ismerünk, amelyekből kiderül, hogy a hazai kormányzati intézkedéseknek van hatása a gyermekvállalási magatartásra. A gyet 1993-as bevezetése növelte a harmadik gyermek megszületésnek esélyét, a Bokros-csomag visszavetette (felére csökkentette) az érettségizett, felsőfokú végzettséggel rendelkezők szülővé válásának esélyét, az 1999-ben bevezetett családtámogatási rendszer a családi adókedvezménnyel szintén növelte a harmadik gyerekek megszületésének esélyét. Végül, ahogy már említettük, a babaváró hitel következtében is nőtt a termékenység, bár e hatás empirikus ellenőrzésre még időre van szükség.

Számtalan más országbeli és nemzetközi összehasonlító vizsgálat is kimutatja, hogy a bölcsődék számának, a szülési szabadság hosszának, illetve a gyesnek és a gyednek van hatása, továbbá a férfiak gyermekvállalási szabadságra való elmenetelének is van pozitív hatása. Persze vannak olyan elemzések is, amelyek a családtámogatási intézkedések elhanyagolható hatását emelik ki. Az az általános összefüggés, ami évtizedekkel ezelőtt volt megfigyelhető, miszerint ott születik több gyermek, ahol a nők foglakoztatotti részaránya alacsonyabb, megfordult. Persze azért is, mert olyan családtámogató intézkedések születtek, amelyek lehetővé tették a nők számára a munka és a gyermekvállalás összeegyeztetését. Nálunk ilyen például a gyed-extra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a magyar édesanyák szeretnének tovább otthon maradni a gyermekükkel, mint más országokban.

Ez összefügg az évtizedekre visszanyúló hagyományokra és az újdonsült anyukák többségének hagyományos értékrendjével?

Magyarországon ma még mindig nagyon erősek azok az értékalapú bevésődések, hogy a gyereknek az a jó, ha az édesanya hároméves koráig otthon marad vele. Számos nemzetközi vizsgálat van már arra vonatkozóan, hogy mi a jó a gyermeknek. A kutatási eredmények szerint különösen fontos, hogy az újszülött az első 1-1,5 évet az édesanyával töltse, azt követően az intézményi ellátás is sokat jelent a gyermek fejlődése szempontjából. A gyed-extra lehetővé teszi, hogy akik meg tudják oldani a gyermek gondozását, hamarabb vissza tudjanak térni a munkapiacra, mert ez nem jelent számukra anyagi hátrányt.

Azt szokták mondani, hogy döntéseinket nagyban motiválják az anyagi támogatások, a gyed-extra alacsony népszerűsége arra utal, hogy nem minden esetben.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk: annak, hogy hány gyermeket vállalunk és annak időzítése sok tényező eredője, az első a stabil párkapcsolat megléte, a második az alapveő értékbeállítódottságok, attitűdök milyensége, és ezt követően jönnek a környezeti tényezők, például a munkavállalás lehetősége és annak összeegyeztetése a családdal, valamint a családtámogatások megléte, típusai és nagyságrendje. Nem lehet csak egy elemet kiemelni, ezek mind fontosak abban, hogy megértsük, hogyan alakulnak a termékenységi viszonyok.

