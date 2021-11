EMAG-vezér: Mindent akarunk árulni, ami az interneten kapható

Ötszáz csomagautomata telepítését tűztük ki célként az év végéig, amely egy év alatt nagyobbra nőtt, mint az összes más csomagautomata megoldás az országban. Folyamatosan fejlesztjük a piacterünket, a Marketplace-t, a jelenlegi 5 ezer partnerünket a következő három évben 15 ezerre bővítenénk. Pillanatnyilag csaknem 3,5 millió termékünk van, és ezzel a nagy partnerszám-növekedéssel akár 7 millióra is nőhet - árulta el Várkonyi Balázs. Az eMAG-Extreme Digital ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott interjújában a fekete pénteki akciók mellett beszélt arról is, hogy Magyarországról volumenbizniszt üzemeltetni nehéz, de az eMAG és az Extreme Digital fúziójának megszilárdítása után innen indulnának el a további országok meghódítására.

Az elmúlt hetekben újabb és újabb hírek jelentek meg a különböző termékek drágulásáról a chip- és konténerhiány miatt, de munkaerőhiány van a logisztikában, és akkor még a koronavírus-járványról és az energiaárak elszállásáról még nem is beszéltünk. Sokan aggódnak, hogy az idei Black Friday más lesz, mint az eddigiek, a karácsonyi ajándékok beszerzésénél pedig az áruhiány és a termékek árának emelkedése is problémát okozhat. Az eMAG mit tapasztal ezen a fronton, felkészült már az idei fekete pénteki rohamra?

A chiphiány hatásai nálunk is érezhetők: sok műszaki terméknek, főképp az új modelleknek az ára magasabban kezdődik, mint a tavalyi, tavalyelőtti új modelleké. A műszaki termékek mögötti technológia mindig olcsóbb, egy ugyanolyan minőségű tévét elvileg évről-évre olcsóbban lehetett megvenni. A chiphiány ezt állította meg: ezért stagnál vagy emelkedik kissé az ár. Emellett a drágulást hajtja a konténerhiány, a fenntartható csomagolóanyagokra való áttérés is extra költséget jelent, de a szállítás is nehézkesebb lett amiatt, hogy a pandémia során gyárak kényszerültek a leállásra. Ezeket a költségeket nem feltétlenül hárítjuk át a vásárlókra, ez a mi üzemi veszteségünk. Sok innováció kell ahhoz, hogy az ilyen változásokkal tartsuk a lépést. Próbálunk ebben is gazdaságosabban működni, új ötleteket kitalálni a hatékonyságunk növelésére, például zöldautókat üzemeltetünk a logisztika terén, felhasználjuk a régi csomagolóanyagokat. Kevesebb termék gyártása történik, így jövő év elején sem számítunk dömpingre a piacon, ráadásul a gyártók az év végi rohamra készülnek.

November 19-én közös Black Friday-t szervez Magyarország két piacvezető e-kereskedője,

miután az eMAG és az Extreme Digital cégek összeolvadása befejeződött.

Minden fontos termékcsoportból jelentős készletekkel vágunk neki az idei Black Friday-nek

az eMAG Marketplace partnereinkkel együtt, és idén először akciós árú ingatlanok is elérhetők lesznek a kínálatban, de készülünk belföldi utazási ajánlatokkal is, hiszen az utazási nehézségek nyomán ezek tavaly is nagyon népszerűek voltak.

Tavaly a Black Friday akció keretében az eMAG közel 300 ezer termékeket adott el csaknem 7 milliárd forint értékben, a legnépszerűbb termék akkor a belföldi utazások mellett két autó és a féldisznó volt. Idén milyen különlegességekkel készül a cégcsoport?

A két kereskedő közös Black Friday-én az eMAG platformján több mint félmillió termék lesz elérhető akciós áron: olyan szokatlan, de jelenleg nagyon keresett termékekkel is készül a cégcsoport, mint a dízel járművekben használatos, sok helyen hiánycikknek számító AdBlue-adalék, vagy az idén egyébként jelentősen megdrágult téligumi-szettek, amelyeket a hamar ébredő, gyors vásárlók jutányos áron tudnak majd megrendelni. A slágertermékek mint a televíziók, laptopok, okostelefonok, illetve a minden évben népszerű szárítógépek, mosógépek és más háztartási gépekből idén is jelentős kedvezménnyel lesznek elérhetők. Az eMAG és az Extreme Digital által forgalmazott termékeken felül az idei Black Friday-en az eMAG Marketplace kereskedők jelenléte is hangsúlyosabb lesz: több mint ezer partnercég kínál majd fekete pénteki árengedményeket.

Az e-kereskedelem térhódítása miatt folyamatos kihívás alatt áll a logisztika. Az eMAG és az Extreme Digital esetében milyen kiszállítási idővel érdemes számolni? A Black Friday-kor rendelt termékeket mikor szállítják ki?

A cégcsoport a közelmúltban vezetett egy flexibilis kiszállítási módot, amelynél ha a megrendelőnek nem felel meg a leggyorsabb, másnapi szállítás, akkor kiválaszthatja, hogy mikor szeretné megkapni. A ma megrendelt termékek 60 százalékát másnap ki is szállítjuk, a termékek 97 százalékát 3 napon belül kézbesítjük, megnövekedett kiszállítási idővel csak speciális akciók idején kell számolni. Az idei fekete pénteki rendelések kiszállítását az eMAG - Extreme Digital 14 napon belül, tehát 2021. december 3-áig vállalja. A budapesti üzletekbe rendelt termékek akár még aznap átvehetők, a 400 csomagautomatánkba másnapi szállítást vállalunk. A Black Friday-re a hazai Extreme Digital üzletekben is megjelenik az eMAG, így az utóbbi márkától rendelt rendeléseket ezekben a boltokban is át tudják venni az ügyfelek.

Az üzemanyag drasztikus drágulása mennyire nyomja rá a bélyegét a szállítási költségek emelkedésére?

Az idei árainkat év elején tárgyaltuk le, így azok az év végi rohamra még nem változnak, azonban, ha az üzemanyagárak a jövőre maradnak vagy emelkednek, akkor az valamilyen szempontból meglátszódhat majd a jövő év elején a kiszállítás költségében.

Nehezen lehet olyan terméket mondani, amelyet ne lehetne rendelni már az eMAG-ról, sportszertől kezdve elektronikai eszközön át kutyaeledel és tartós élelmiszer is megtalálható egyebek mellett a kínálatában. 2013-ban jelent meg Magyarországon a 2001-ben alapított romániai cég, amelyet teljes nevén kevesen ismernek. Az S.C. Dante International S.A az indulás óta mennyit fektetett be Magyarországon?

A Dante egy hatalmas méretű vállalat, világszerte az egyik legerősebb szereplőnek számít az e-kereskedelem és a házhozszállítás területén, elsőként Romániában vetette meg lábát, ezt követően terjeszkedett Bulgáriába és Magyarországra is. Az eMAG rájött arra, hogy az e-kereskedelem lokál üzlet, a sikermaximalizálás érdekében történt az összeolvadás az Extreme Digitallal 2019-ben. A Dante Internationalbe ezidőtájt fektetett be a dél-afrikai Naspers nemzetközi konszern, amely a világ TOP 10 vezető cége között szerepel. A Dante Magyarországon eddig 2-4 milliárd forintot fordított a befektetéseire, a szolgáltatásainak fejlesztéseire, az ügyfélszerzésre és a marketingtevékenységre, emellett komoly forrást allokált az operációs osztály, az ügyfélszolgálat kiépítésére is.

Fotó: eMAG

Mi állhat annak a hátterében, hogy a külföldi tulajdonban lévő e-kereskedők fűtik leginkább a magyar piacot?

A magyar online piacon nincs akkora külföldi erő, mint például Olaszországban vagy Franciaországban, ahol sokkal erősebb behatása van a nagy nemzetközi cégeknek, tőkeerős konszerneknek. Magyarországról volumenbizniszt üzemeltetni nehéz, hiszen ehhez kis ország vagyunk, így sokkal sikeresebb e-kereskedelmi modellek vannak ott, ahol lakosságot tekintve a vásárlóerő is nagyobb. Magyarországon az e-kereskedelemben a sikersztorik kapujában állunk még, vannak szépen felívelő cégek, azonban a terület még óriási fejlődés előtt áll.

Hány százalékra nőtt a piaci részesedésük az indulás óta?

Magyarországon az internet kereskedelemben még mindig kevesen hisznek, ehhez alkalmazkodnunk kell, így hibrid modellt működtetünk, az erőket offline és online felületen összpontosítani kell. Magyarországon a teljes kereskedelemnek az online részesedése még mindig csak a 6-7 százalékát teszi ki, ez a járvány alatt 10 százalékra emelkedett, Angliában ez az érték 25 százalék. Az elmúlt két évben rendkívüli mértékben fejlődött az FMCG, ezen termékszegmensek is fejlődés előtt állnak. Úgy vélem, hogy Magyarországon nagyon erős a verseny mind az online-t, mind az offline-t tekintve. Az eMAG Romániában 60 százalékos online piacrészt el tudott érni, itt Magyarországon az eMAG és az Extreme Digital közös piacrésze 20 százalékot tesz ki, ezzel első a teljes internetes piacot nézve.

A jövőben marad-e a két márka egymás mellett?

Az eMAG a Marketplace-szel együtt egy óriási piactér, mindennel foglalkozó globál brand, míg az Extreme Digital kizárólag műszaki márka. Ebbe az ún. esernyő modellbe befér az, hogy az eMAG alá berendezkedjen egy erős műszaki szereplő. Ez jó az Extreme Digital vásárlóinak, is, mert új perspektívát tud adni az eMAG szolgáltatásaiban és termékkínálatában, és az eMAG-nak is jó, mert a vásárlók egy sokkal professzionálisabb műszaki megoldással találkoznak. A weboldalon is egyre több a közös megjelenés, az eMAG oldalán megjelent az Extreme Digital és fordítva.

Mennyi volt a csoport árbevétele tavaly, és mennyit nőtt az előző évhez képest?

A 2021. március 31-én véget ért üzleti évünk teljes árbevétele 117 milliárd forint volt, az előző évben pedig 81,7 milliárd. Idén a pandémia lecsengésével sokkal mérsékeltebb növekedést várunk, 10-12 százalékos növekedéssel tudunk kalkulálni. Az adózott eredmény tavaly érte el a nulla fölöttit a két cég esetében, úgy, hogy a korábbi években veszteséget mutatott az eMAG. A befektetések az eredményben is látszottak, idén tudjuk tartani ezt a szintet úgy, hogy mellette jelentős invesztíciót hajtunk végre csomagautomatákban, logisztikában, marketingben.

Az eMAG részesült már valamilyen vissza nem térítendő támogatásban a magyar államtól?

Nem, de tárgyalásokat folytatunk a HIPA-val annak érdekében, hogy mit lehetne azért tenni, hogy Magyarország erős kiszolgálóegysége legyen egész Kelet-Európának, és az eMAG kelet- és közép-európai fejlődését Magyarországról szolgáljuk ki. Ehhez még több invesztícióra lehet szükség, és akár együttműködésre is a magyar állammal. Az Extreme Digital jelenleg hat országban van jelen, és az a terv, hogy a fúzió megszilárdítása után innen induljunk el a további országok meghódítására.

Jelenthet-e komoly fenyegetést az Amazon megjelenése?

Ezt a kérdést szeretem is, meg nem is. Az Amazon itt van, jelentős szerepet játszik az európai piacon, nem koncentrál kiemelten Magyarországra, nincs magyar nyelvű oldala, nincs magyar raktára, az ő Marketplace-ében a magyar partnerek nem kimondottan erősek. Azáltal, hogy nekünk az egyik leggyorsabb szolgáltatásunk van, a leggyorsabban tudjuk eljuttatni a csomagot a vásárlónak, magyar beszállítókkal, magyar kkv-kkal vagyunk a Marketplace-en, ezzel sokkal előrébb vagyunk. Ha egy nagy versenytárs megérkezik ide a piacra, nagy invesztícióval és koncentrációval, abban biztos vagyok, hogy ez jelentősen át fogja alakítani a piacot, a beszállítók hozzáállását és az ügyfelekét is. Egyelőre az online a teljes kereskedelemnek még csak 10 százalékát teszi ki, így egy nagy szereplő akár még serkentheti is ennek a növekedését. Nem gondolom, hogy ez bárkit csődbe vinne majd, elvinné bárkinek a forgalmát, de biztosan átalakítja a piacot, amelyre új marketingfolyamatokkal, beszállítói szerződések megkötésével kell majd reagálni.

Mennyi vásárlója van az eMAG-nak Magyarországon, és mekkora az átlagos kosárérték?

Körülbelül 4 millió vásárló van Magyarországon, ennek mintegy 70 százaléka már legalább egyszer rendelt tőlünk. A kereskedelemben 12-13 ezer forintot költenek átlagosan, nálunk ez akár a duplája is lehet az FMCG területen történt bővülésnek köszönhetően. A legnépszerűbbek az elektronikai termékek, a kis háztartási gépek, a barkács (DIY) szegmens, az FMCG, illetve a divat, a két új óriás csillag, ami 200-300 százalékos fejlődésben van. Egy átlagos vásárlónk valamilyen műszaki terméket vesz, és mellé berak a kosarába valami egyéb kategóriát, egy átlagos vásárló 2,2 terméket rendel.

Jelenleg milyen infrastruktúrával működik az eMAG, mennyi városban hány darab átvételi box üzemel, ez mennyiben váltotta be a hozzá fűzött reményeken?



A fúzió előtt mindkét cégnek saját raktára, saját logisztikai megoldásai voltak, ezek összeolvasztása még jelenleg is tart. Mostanra már megvalósult, hogy egy készlet álljon a két márka mögött. Az eMAG-nak jelenleg két raktára van, az Extreme Digital is két nagy raktárral működik, pillanatnyilag mintegy 30 négyzetmétert használunk raktározásra.

A meglévő üzleteinket jelenleg közös üzletekké alakítjuk, illetve új eMAG üzleteket nyitunk folyamatosan, legutóbb az Árkádban, de most már van eMAG bemutatóterem az Etele Plazában is. Fejlesztéseinket tekintve megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia, a robotizáció vagy automatizálás kérdésköre, így mi is foglalkozunk ezekkel, ugyanakkor jelentős manuális raktárkialakításon is kell dolgoznunk, hiszen sok olyan termékkörünk van, amelyet még nem lehet automatizálni rakodás, szállítás szempontjából a mérete miatt. Folyamatosan dolgozunk az automatizált, félautomatizált megoldások behozatalán, a raktárban már elkülönített terület van, ahol az automatizálással foglalkozunk, erre jelentős forrást is fordítunk. A szállítás kapcsán megjegyezném, hogy Magyarországra hoztuk az eMAG leányvállalatát is, ez a Sameday, amely a csomagpont hálózatunkat kiszolgálja, illetve saját logisztikai megoldásokat is tesztel.

Fotó: eMAG

Országszerte működnek csomagautomaták, az eMAG miért döntött a saját boxhálózat létrehozása mellett?

Sokan azt mondják, hogy az e-kereskedelem egy logisztikai üzlet. Mi egy éve kezdtük el az Easybox-hálózat kiépítését, ekkor már a Magyar Posta és a Foxpost is már aktívan jelen volt a piacon, ugyanakkor ők teljesen más elméleten voltak hozzánk képest. Csomagautomatáink elhelyezésénél törekedtünk arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, azok nemcsak átvételi pontként üzemelnek, hanem a termékek visszaküldésére is használhatók. A MasterCarddal kötött együttműködésünk biztosítja, hogy törzsvásárlóinknál a boxba zárást követően a termékért visszajáró pénz azonnal megjelenik számlájukon. Az induláskor az ügyfélélmény növelése érdekében eldöntöttük, hogy az év végéig 500 ilyen automatát telepítünk, tehát kétszer annyit, mint amennyi az összes más automata az országban. Romániában kicsit előrébb vagyunk, ott már ezer ilyen automatánk üzemel: itt van, ahol már teljes a lefedettség, vagyis 500 méteren belül mindenki talál egy Easyboxot. Egyik pillanatról a másikra nem fogja mindenki használni, ezért úgy vélem, hogy az átállás körülbelül 2 évet vesz majd igénybe, Budapesten a teljes rendelési szám 25 százaléka már ezekbe az automatákba megy. Az automatának van egy méretkorlátja, egy nagy tévé, egy bicikli vagy egy hűtő nem fér be. Egy 50x50-es méret az, amit be lehet tenni. De az FMCG termékek átvételére tökéletes megoldás a csomagautomata, és az emberek nagyon szeretik ide rendelni ezeket a termékeket.

A raktárban a félautomizált megoldások és manuális kiszolgálás jelentős dolgozót igényelhet, az e-kereskedelemben tapasztalható a munkaerőhiány?

Augusztusban már alulról karcoltuk az ezer főt, csak idén több mint 250 emberrel bővülünk és még toborzunk. A járvány előtt nagyon nehéz volt megszerezni és megtartani az új dolgozókat, főképpen a kék gallérosokat, tehát azokat, akik az üzletekben, a raktárban, illetve a logisztikai területen dolgoznak, nagy a fluktuáció az ügyfélszolgálaton, ahol jelenleg problémát jelent a pozíciók tartós betöltése. A 2019-es év HR szempontból nem volt egyszerű, akkor döntöttünk a bérfejlesztésekről is, a pandémia alatt sokan jelentkeztek hozzánk, jelenleg pedig azt látjuk, hogy a 2019-es állapotok térnek vissza, így jelentős bérugrások lehetnek még szükségesek a munkavállalók megszerzése és megtartása érdekében.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavasszal zárult vizsgálata megállapította, hogy az eMAG akciótartási gyakorlata tartósan tisztességtelen volt a fogyasztókkal szemben. A hatóság a jogsértésért 200 millió forintos bírságot szabott ki és nagyságrendileg 4 milliárd forint összegű jóvátételre kötelezte az online áruház üzemeltetőit. Ebből milyen tanulságokat vontak le?

Volt egy megállapodásunk a versenyhivatallal, amely olyan kereskedelmi formákat, árképzéssel kapcsolatos kérdéseket fedezett fel mind nálunk, mind a Marketplace-partnereinknél, amelyek szerintük megkérdőjelezhetők. Nekünk ebben más a véleményünk, de másfél éves huzavona és tárgyalás után az volt a lényeg, hogy meg tudjunk állapodni.

Nem egy óriási kigáncsolást kaptunk, hanem a fejlesztéseinket olyan irányba állítjuk, ami hosszú távon a szektor minden szereplőjének érdekét szolgálja.

A GVH-val kötött vállalás része volt, hogy bruttó 3 ezer forint értékű vásárlási utalványt bocsátunk ki minden olyan ügyfélnek, aki az előző 12 hónapban az eMAG.hu-n vásárolt. Ennek egy 3 millió eurós, azaz 1,08 milliárd forintos - úgynevezett minimumvállalás is a része volt. A több mint egymilliárd forintos összeg nagyjából a felét már be is váltották egy-egy vásárlás során, tehát jól halad a kuponok felhasználása. A kuponok fennmaradó részének döntő hányadát pedig már elmentették a felhasználók az eMAG-fiókjaikba (ehhez a kapott kódot az eMAG.hu-s fiók megfelelő menüjében kellett hozzáadni). Ezeket az utalványokat a soron következő, legalább bruttó 10 ezer forint értékű rendelés feladásakor egy gombnyomással be fogják tudni váltani. Valószínűleg sokan a Black Friday alkalmából fogják felhasználni a kupont, hiszen így az eleve kedvezményes árból további 3 ezer forintos összeget takaríthatnak meg. Az eMAG arra számít, hogy a fekete pénteki akcióban fel fogják használni az egymilliárd forint értékben a kuponokat, ha mégis a vállalás alatt maradna az összérték, a jótékony célra fordítja a különbözetet a cég a GVH-val kötött megállapodás alapján.

A Marketplace, azaz a piactér működése miatt a termékek nemcsak az eMAG és az Extreme Digital raktárából érkezhetnek, ezért akár egy több elemből álló megrendelést a jelenlegi gyakorlat szerint eltérő időpontokban is szállíthatják a fogyasztónak. Dolgoznak már ennek a folyamatnak a javításán?

Pillanatnyilag ez egy fejlesztendő terület. Aki az eMAG Marketplace oldalán keresztül becsatlakozik hozzánk, a saját termékeit el tudja kezdeni árulni: ez egy olyan kereskedelmi forma, amikor a kereskedőnek nem előre kell fizetni, mint a Google-ban vagy egy ár-összehasonlító oldalon, hanem csak konkrét vásárlás után kell bizonyos százalékot nekünk átadnia. Most 5000 ilyen partnerünk van, és a következő három évben ezt 15 ezerre szeretnénk bővíteni. Pillanatnyilag csaknem 3,5 millió termékünk van, és ezzel a nagy partnerszám-növekedéssel akár 7 millióra is nőhet.

Mindent akarunk, ami az interneten kapható, hogy először minket keressenek a vevők, mint Amerikában az Amazont.

Egyelőre a teljes forgalom sokkal nagyobb része a saját forgalom, majdnem 70 százalék, és a fennmaradó hányadot generálják a Marketplace partnerek.

A Marketplace-partnereknek külön raktáruk van, külön logisztikai szolgáltatójuk, ezért nehéz összehangolni, hogy ha három dolgot rendel valaki három szállítótól, azt hogyan kapja meg azokat, ez pedig három különböző élményt jelent, akár három szállítási móddal és költséggel. Azon dolgozunk, hogy ezeket a partnereket integráljuk a saját logisztikai megoldásainkba, pl. az Easyboxba, mert ha ott át lehet venni minden partner csomagját, akkor egy költséggel, egy logisztikai megoldással, egy időben lehet csomagot átvenni.

Fotó: eMAG

Címlapkép forrása: eMAG