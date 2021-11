Új világ a magyar vírushelyzetben – Ez már nem csupán az oltatlanok járványa

A koronavírus delta variánsának megjelenése óta világos, hogy a magyar átoltottság nem lesz elég a 4. hullám legyőzéséhez. Sokáig azonban azt lehetett gondolni, hogy az újabb hullám már leginkább az oltatlanok járványa lesz, illetve nem fut fel kifejezetten magasra a halálozás. Ez azonban az elmúlt hetekben megkérdőjeleződött. Amíg a kormány igyekezett a lehető legkevesebbet beszélni a vírusról, addig az expozíció extrém mértékűvé vált Magyarországon. A koronavírus robbanásszerű terjedése miatt a következő hetekben, hónapokban a járvány már nem csupán az oltatlanok problémája lesz, hanem az egész országé.

A 60% nem elég

Magyarország azokhoz a szerencsés országokhoz tartozott, ahol gyorsan elérhetővé vált a koronavírus elleni oltás, amelyet úgy vártunk egy évig, mint a messiást. A kifejezetten súlyos második és harmadik hullám után az átoltottság viszonylag gyorsan 60%-ra emelkedett, azonban innen hónapok óta nincs elmozdulás. Aki akarta, az beoltatta magát, a védettségi igazolványhoz kötődő többletjogok döntő többségének nyári eltörlésével pedig teljesen meg is állt az oltakozási hajlandóság. Nem maradt olyan ösztönző, ami az oltás felvételét segítette volna a bizonytalankodók körében. Végül a régiós országoknál magasabb, de Nyugat-Európánál alacsonyabb oltottságot értünk el. A kormányzat döntéseire rálátó forrásunk ezt így fogalmazza meg:

Ha nem lett volna a második és a harmadik hullám Magyarországon, és nincs a védettségi igazolvány rendszere, akkor most 1-1,5 millió beoltottal kevesebb lenne

Vagyis nagyjából mi is a régiós szinten lennénk. Az oltakozásokért vívott háborúban azonban egyáltalán nem úgy kellene csatákat nyerni, hogy közben rengetegen meghalnak, hanem transzparenciával és az oltások elfogadásának növelésével. A nyári hónapokban viszont a kabinet nem igazán foglalkozott azzal, hogy megállt az oltakozási hajlandóság, azonban a korlátozások feloldásából sokat profitált a gazdaság. A koronavírus olyankor szezonális hatások miatt – akárcsak az influenza – nem igazán terjed, és igazából senki sem tudta megmondani, hogy a 60%-os átoltottság mire lesz elég az őszi-téli járványhullámban. Ahogy közeledett a 4. hullám, úgy lehetett egyre jobban látni a nemzetközi példák alapján, hogy a magyar átoltottság nem rossz, de sajnos kevés ahhoz, hogy megbirkózzon a delta variánssal. Ha még mindig a vuhani lenne a domináns törzs, akkor nagyon valószínű, hogy nem tudna olyan gyorsan terjedni a vírus, a delta azonban sokkal agresszívebb. A kutatások szerint legalább 80-90%-os átoltottság kellene, hogy letörjük a járványt.

A vakcina akkor a legjobb, ha mindenki felvette

Szeptemberben már lehetett tudni, hogy nem értük el a nyájimmunitás határát, most pedig már az is világos, hogy a járvány miatt a kórházakra jelentős teher hárul a 4. hullámban is. Mindez azért is nagy baj, mert a nem Covios betegek ellátása is bizonyára újra nehezebbé válik, illetve ahogy romlik a járványhelyzet, úgy növekszik az oltottak fertőződési esélye is. Miközben a vakcina továbbra is a legjobb módja a védekezésnek a vírus ellen, a koronavírusos esetek számának növekedése rontja az oltottak helyzetét is.

Az oltás működése ugyanis egyszerű: ha a társadalom döntő többsége védett, akkor a vírus nem talál fogékony alanyokat, akiket fertőzhetne, így a transzmissziója rendkívül nehézzé válik. Pontosabban, ha egy társadalomban annyi ember védett, amennyi elég a vírus R értékének 1 alatt tartásához (egy ember átlagosan hánynak adja tovább), akkor a vírus visszaszorul. Magyarországon viszont ez az R érték sajnos hetek óta stabilan 1 felett alakul – és szinte folyamatosan növekszik –, vagyis egy beteg több mint egyet fertőz meg, így tud terjedni a fertőzés. Ezt jelzi az is, hogy a vírus a korábbi gyors terjedés után immár extrém gyors terjedés jeleit mutatja.

Ahogy növekszik a járvány, úgy találkoznak mind az oltatlanok, mind az oltottak a vírussal egyre nagyobb eséllyel és egyre többször. Az oltatlanok esetében nincs kérdés: döntő többségük végül el fogja elkapják a betegséget, és így szereznek védettséget, sokan súlyos áron. Az oltottaknál viszont a vakcinát minden egyes alkalommal próbára teszi a vírus, amikor találkoznak. Nem lehet tudni, hogy mi az a kritikus kitettség (expozíció), aminél az oltás már nem tudja elkerülni a megbetegedést, de az biztos, hogy

minél többször és minél hosszabb ideig találkozik valaki a vírussal, annál valószínűbb, hogy oltottként is megfertőződik.

Óriási expozíció Magyarországon

Az oltás tehát nagy biztonsággal védhet, ha valaki néha-néha találkozik a vírussal, de feladhatja a küzdelmet, ha úton-útfélen találkozik a fertőzéssel, mert extrém mértékű a kitettség. Természetesen továbbra is jó hír, hogy egyrészt oltottként sokkal nehezebb elkapni a vírust, másrészt ha el is kapja valaki, akkor nem szórja olyan nagymértékben, mint az, aki nem vette fel a vakcinát, harmadrészt aki oltottként betegszik meg, annál sokkal enyhébb lesz a lefolyás, vagyis jó eséllyel nem kerül lélegeztetőgépre és nem hal meg. De ez nem biztos, ugyanis a való életből származó tapasztalatok szerint a koronavírus mortalitási rátáját 1-2%-ról kb. 0,1%-ra viszi le a vakcina, vagyis az influenza szintjére.

A biztosítékot az jelentené, ha a társadalom döntő többsége – kivéve, aki egészségügyi okokból nem veheti fel a vakcinát – be lenne oltva. Amikor szinte az egész társadalom be van oltva, akkor a vakcina extrém jól tud küzdeni egy új, magas kórházi terheléssel és halálozással járó járványhullám kialakulása ellen. Megkímélve az országot az újabb szigorú korlátozó intézkedésektől, megkímélve a gazdaságot az újabb lezárásoktól, szolgáltatások védettséghez kötésétől, és megelőzve az egészségügyi rendszer túlterhelődését – ami a Covidos és a többi beteg érdeke is lenne.

Amikor viszont sokan nincsenek beoltva és terjesztik a vírust, akkor gyorsan robban be a járvány, és bizony egyre több oltott is megfertőződhet, akik közül lesznek olyanok, akik kórházba, rosszabb esetben az intenzív osztályokra kerülnek. A felelősen gondolkodók most egyetlen dolgot tehetnek: újabb jó döntést hoznak meg, és az expozíció gyors növekedése és a védettségi szint csökkenése miatt felveszik a 3. oltást, amikor az indokolttá válik. A vírus berobbanása miatt a kormány is döntési helyzetbe került, hiszen a romló járványadatok sem lendítették fel az oltakozási kedvet – igaz, a kabinet sem tett túl sokat azért, hogy az emberek transzparens tájékoztatást kapjanak a vírussal, a megbetegedésekkel, az oltottak fertőződésével, kórházi kezelésével, halálozásával kapcsolatban. Sőt, a 4. hullám kapcsán egészen a korlátozó intézkedések bevezetéséig igyekezett minél kevesebbet kommunikálni: mintha nem is lenne itt semmi látnivaló. Hétvégente nincsenek Covid-adatok, nincs hír az oltottak kórházi kezeléséről, az Operatív Törzs tájékoztatói napi több ezer fertőzött esetén sem indultak újra, semmit sem lehet tudni az iskolák fertőzöttségéről, és a sajtó vírussal kapcsolatos kérdéseire alig-alig érkeztek válaszok.

Lépéskényszerben a kormány

Éppen ezért sokakat derült égből villámcsapásként érhettek a múlt heti bejelentések a szigorításokról, még úgy is, hogy a virológusok hetek óta szorgalmaznak ilyen lépéseket. Ha a kormányzat el akarja kerülni az expozíció extrém méretű további növekedését és a kórházak túlterhelődését, akkor

korlátozásokat vezet be, amit persze sok oltott nem érez igazságosnak, hiszen ők mindent megtettek a vírus visszaszorítására, ám a jelenlegi, alacsony oltottsági szinten ezek a lépések őket is védik, vagy felvállalja a kötelező oltás bevezetését, amivel megemeli az átoltottságot arra a szintre, ahol a vírus már nem tud komoly csapást mérni a társadalomra, vagy a fentiek valamilyen kombinációját alkalmazza.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a „hoztam is, meg nem is” stratégiát választotta a kabinet. A szakértők által javasoltnál jóval enyhébb korlátozásokat vezetett be, illetve a vállalatok kezébe adta a kötelező oltás lehetőségét, éppen azért, hogy kiszervezze a felelősséget a cégeknek. A vállalatok viszont elég nehéz helyzetben vannak, hiszen akik eddig nem vették fel az oltást, azok nem véletlenül döntöttek így. Ők valamiért nagyon nem szeretnék ezt. A járvány időszakában megtépázott mérlegű vállalatok a munkaerőhiány miatt gyors béremelési kényszerrel néznek szembe, miközben a munkavállalók részéről megmaradt az igény a home office-ra és a hibrid munkavégzésre, ami szintén rugalmasságra készteti a vezetőket. Ebben a környezetben könnyen lehet, hogy nem sok cégvezető meri elővenni a kötelező oltás kérdését, így ennek a sikere legalábbis kérdéses.

Ha nem akarod, hogy felmondjanak, akkor nem vezeted be a kötelező oltást. Nem fogsz helyettük új dolgozókat találni

- mondta a Portfolio-nak egy nagyvállalat vezetője, aki szerint a versengő vállalatok esetében nem megoldás a kötelező oltás lehetősége. Esetleg ott működhet, ahol a piaci átlagnál jóval magasabb bért fizetnek. Akkor érne valamit a kötelező oltás, ha az állam előírná ezt, és nem a cégekre bízná. Ugyanis versenyhátrányba kerül az a vállalat, amelyik ezt bevezeti. Annyi viszont mindenképpen kedvező az átoltottság szempontjából, hogy az állam a közszférában bevezeti, ez pedig megdobhatja az átoltottságot.

Minden bizonnyal a kabinet is tudta, hogy szigorúbb lépésekre lenne szükség a vírus visszaszorításához, mint amit most bejelentettek, és a kötelező oltás lehetősége is inkább a probléma kiszervezését jelenti. De egyik pillanatról a másikra nem tudott fordulatot végrehajtani a „nem lesznek korlátozások” és a „magyar embereknek nem lehet kötelezővé tenni az oltást” kommunikációból a „vasszigor, korlátozás, csak védettségivel lehet dolgozni” irány felé. Ha minden zárt térben kötelező lenne a maszk és csak védettségi igazolvánnyal lehetne menni dolgozni (de facto kötelező oltás), akkor pillanatok alatt legyőznénk a vírust. Ilyen gyorsan azonban lehetetlen az irányváltást levezényelni a korábbi kommunikációhoz képest; újra el kell kezdeni hozzászoktatni az embereket a korlátozásokhoz.

Nem csak az oltatlanok járványa

Most látszik, milyen károsak voltak az olyan nyilatkozatok nyáron, hogy Magyarországon nem lesz 4. hullám. Az egyre romló adatok alapján ugyanis már mindenki számára nyilvánvaló, hogy azoknak a szakértőknek volt igazuk, akik nyáron sem dőltek hátra. Alapvető fontosságú lenne a vírus szekvenálása – melyik variáns terjed, az mire képes –, a kontaktkutatás, a széleskörű tesztelés, a házi karanténok kiszabása, az iskolák és munkahelyek ellenőrzése, hogy laposabb legyen a járványgörbe. A mostani helyzet mellett mindez azért is fontos lenne, mert nem tudjuk, hogy a deltát felváltja-e esetleg egy olyan variáns, ami kerüli a vakcinát, még fertőzőbb, vagy még súlyosabb tüneteket produkál – ha a vírus előtt járnánk, és nem mögötte, akkor nagyobb esélyünk lenne a sikerre. Sajnos éppen a vírus gyors terjedésének és az új variánsok megjelenésének az esélyét növeli az a közeg (félig oltott populáció, érdemi védekezés nélkül), amellyel Magyarországon találkozik.

A koronavírus legyőzéséhez a fentiek mellett szükség lenne még transzparens kommunikációra, az oltásról szóló tények, tudományos ismeretek közlésére, az oltási regisztráció egyszerűsítésére, a leszakadó rétegek, a társadalom perifériájára szorultak – inaktívak – oltakozásának támogatására, oltóbuszok forgalomba állítására, a védettségi igazolvány visszavezetésére, a munkavállalás oltáshoz kötésére, miközben messziről kerülni kellene mindenfajta elbizonytalanítást (pl. „az mRNS túlságosan új”) a vakcinákkal kapcsolatban. Mindez azért lenne különösen fontos, mert az oltatlanok a járvány ezen pontján már nem csupán magukat veszélyeztetik.

Címlapkép: Oltáshoz készítik elő a német-amerikai fejlesztésû Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot, a Comirnaty-vakcinát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton Miskolcon 2021. október 25-én. MTI/Vajda János