Soha nem tapasztalt érdeklődést váltott ki az új napelemes pályázat

A hazai napelemes piacon eddig soha nem tapasztalt mértékű érdeklődést váltott ki az eredeti tervezethez képest több ponton pozitív irányba módosult, december 6-tól benyújtható, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat.

Amint arról beszámoltunk, a társadalmi és szakmai véleményezést követően október 18-án megjelent a több mint 200 milliárd forintos keretösszegű, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást ígérő, az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyeknek, családoknak szóló napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat végleges kiírása.

A december 6-tól benyújtható, uniós forrásból finanszírozott pályázat keretében két célra, lakossági napelemes rendszerek kiépítéséhez vagy fűtési rendszerek napelemes rendszerekkel kombinált elektrifikálásához lehet támogatást igényelni, nagyjából a korábban ismertetett összeghatárokig (bruttó 2,9, illetve 11,3 millió forintig), valamint egy főre számított (4 850 000 forint) jövedelmi korlátig. Ezzel együtt a végleges kiírás a korábbiakhoz képest több jelentős módosítást is tartalmaz.

Ilyen újdonság a pályázati felhívásban, hogy az elbírálás pontozásos rendszer alapján történik, ahol előnyben részesülnek a gyermeket nevelők, illetve azok a pályázók, akik fejlesztendő járásokban laknak. Változott a támogatható fejlesztésekre, technológiákra vonatkozó több lényeges előírás, méret-, illetve fajlagos költség korlát is, továbbá a napelemes rendszerek termelésének elszámolásával, illetve szabályozásával kapcsolatos fontos részekkel is kiegészült a kiírás.

Sokszoros túljelentkezés várható

A hazai napelemes piacon eddig soha nem tapasztalt mértékű érdeklődést váltott ki a pályázat és sokszoros túljelentkezés várható, amit jól mutat az is, hogy még a pályázat feltételeinek pontosítása előtt nagy volt az érdeklődés és minket is nagyon sokan kerestek meg – fogalmaz Székely András, az Optimum Solar Home System ügyvezetője. Bár az Optimum Solar Home System az egyik legismertebb vállalkozás a hazai napenergia szektorban, arra mi sem számítottunk, hogy csak az elmúlt 2 hónapban több mint 10 ezer ajánlatkérés érkezik hozzánk. Ezek nagy része a 100% támogatású pályázathoz kapcsolódott, de természetesen az 50%-os támogatás nyújtó Otthonfelújítási programmal is nagyon sokan kerestek meg minket – teszi hozzá.

Általánosságban elmondható, hogy a végleges kiírás az eredeti tervezethez képest több ponton pozitív irányba módosult.

Ilyen többek között a jövedelmi korlát pontosítása, valamint a pontozási súlyozás bevezetése, amiknek köszönhetően valóban az elmaradottabb településeken élő és alacsony jövedelmű családoknak van nagyobb esélye a támogatás elnyerésére. Pozitív fejlemény továbbá, hogy javaslatunknak megfelelően nem csak az adott családi ház tetejére, hanem szükség esetén melléképületekre is telepíthető a napelemes rendszer – mondja.

A megújuló energia hasznosításában és a fenntarthatóságért elkötelezett vállalatként mindenképpen örülünk és rendkívül fontos lépésnek tartjuk az olyan állami támogatásokat, amelyek a hazai és uniós klímacélokkal összhangban segítik a lakosságot – és a vállalati szektort – abban, hogy napelemmel, ablakcserével, fűtési rendszer elektrifikálásával nagymértékű CO2-megtakarítást érjenek el – mondja Székely András, aki szerint ugyanakkor azt is látni kell, hogy a pályázat által nem feltétlenül tudják majd "rezsimentessé" alakítani az adott ingatlant.

Amíg a kizárólag napelemes rendszerre pályázóknál elég lehet az 5 kWp méretű napelemes rendszer a villanyszámla kiváltására, addig a komplex pályázatokon belüli kötelező fűtési rendszerek elektrifikálásából keletkező többlet villamos energia igényt már ez a maximalizált napelemes rendszerméret is csak részben tudja megtermelni.

Bekavarhat az alapanyagárak emelkedése

A fajlagos költségekről összességében elmondható, hogy nagyságrendileg a jelenlegi piaci árat tükrözik. Ezzel önmagában nem lenne probléma, hiszen így a pályázat ki tudja zárni az úgynevezett pályázati nyerészkedőket és a lehető legtöbb projektet lehet megvalósítani egységnyi forrásból.

Azonban azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az alapanyagárak minden érintett szektorban drasztikusan és folyamatosan nőnek, legyen szó akár a napelem panelek, a tartószerkezetek vagy az egyéb villamos szerelési anyagok áráról. Ezért amennyiben az alapanyagárak drágulása miatti árnövekedés továbbra is kitart, egyre kevésbé lesznek megvalósíthatók a pályázatban meghatározott fajlagos árakon a projektek – véli a szakember, aki szerint az előbbiek miatt a következő, 2022. szeptemberi 2-i ütemre már minden bizonnyal emelni szükséges a fajlagos költségkeretet a piaci áraknak megfelelően, hogy fenntartható legyen a 100% támogatási intenzitás.

Székely András szerint várható volt, hogy bevezetik azt a feltételt, mely szerint a kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza, hiszen már az Otthonfelújítási Támogatásban is tettek próbát erre azzal, hogy akik valamilyen támogatási formában valósítja meg otthonuk napelemes rendszerét, annak vállalnia kell, hogy lemond a kedvezőbb éves szaldó elszámolásról. Másrészt, európai uniós irányelv is vonatkozik a bruttó elszámolás általános bevezetésére 2024. január 1-től, hiszen a közcélú hálózat nem használható ingyenes energiatárolóként a végtelenségig.

A pályázat népszerűségét ugyanakkor ez szerinte nem fogja jelentősen befolyásolni, mivel akármelyik elszámolási módba is kerül az érintett ingatlan, az leszögezhető, hogy így is, úgy is nagymértékben csökkenni fog a közművek irányából vételezett energia mennyisége. Emellett ezzel kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni azt is, hogy

aki továbbra is a kedvezőbb szaldó elszámolásban kíván maradni és/ vagy kiszorult a kereseti feltételek módosított számítása miatt ezen pályázatból, annak továbbra is nyitva áll a keret kimerüléséig az 50 % támogatási intenzitású Otthonfelújítási Támogatás. Ez a pályázat lehetőséget biztosít az 5 kWp méretnél nagyobb napelemes rendszer megvalósítására is, ráadásul amennyiben a pályázó megfelel a kevésbé szigorú feltételeknek, szinte biztosan megkapja ezt a támogatást, míg a 100%-os támogatású lakossági pályázatnál a túljelentkezések és a szigorúbb pontozási rendszer miatt jóval kevesebb esély van sikeresen pályázni.

A fenntarthatóság megteremtésének alapfeltétele

Új pontja a kiírásnak az is, hogy kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek telepítése támogatható, melyek alkalmasak arra, hogy a későbbiekben az elosztó vagy az aggregátor távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni. A gyakorlatban ez azt jelenheti, hogy távolról menedzselhető, összeilleszthető lesz a háztartások és a közcélú hálózat közötti villamosenergia tárolása és elosztása, azaz nem a villanyszámla jövőbeni alakulását hivatott befolyásolni, hanem célja a villamosenergia-ellátás stabilitása, valamint a gazdaságos és racionális energiagazdálkodás elősegítése. Ez olyan előremutató szemléletet tükröz, amely szükséges feltétele annak, hogy Magyarország villamosenergia-rendszere is teljes egészében kompatibilis legyen a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználásával, ami végsősoron a fenntarthatóság megteremtésének egyik alapfeltétele – húzza alá Székely András, az Optimum Solar Home System ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images