Lázár János: ilyen földterülete még a Mészáros és Csányi Csoportnak sincs

Október 28-án jegyezték be hivatalosan a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt, amelyet a törvény szerint két vagyontárgy illet: az egyik a Nemzeti Ménesbirtok részvényeinek száz százaléka, a másik pedig egy vagyonkezelői jog biztosítása mintegy 8200 hektárnyi termőföldön és közel 1500 hektárnyi erdő felett. Az alapítvány megkapja a tízezer hektárt vagyonkezelésbe, amelyet a Földhivatal jegyez be, arra elidegenítési és terhelési tilalom vonatkozik, csak a saját tulajdonban lévő Nemzeti Ménesbirtok Zrt.-nek adható bérbe - mondta egy háttérbeszélgetésen az alapítvány elnöke, Lázár János, aki kormánybiztosként a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felel. Azt is tudatta, hogy terjeszkedési ambícióik is vannak, a cég menedzsmentje és a kuratóriumi tagok azt tanácsolják a kormánynak, hogy támogassák a Nemzeti Ménesbirtokot, hogy vásároljon esetleg más agrárcégeket is akár itthon vagy külföldön a mezőgazdasági alapanyagtermelésben való szintlépés érdekében.