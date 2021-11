Zacher: a járvány 4. hullámában egyre több gyermek kerül kórházba, szigorítás kell a teljes lezárás elkerüléséhez

Már ma el kellene kezdeni az oltási kampányt, ugyanis a járványhelyzet hétről hétre romlik - mondta a Portfolio-nak Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa. A járvány ezen pontján széleskörű maszkhasználatot és a védettségi igazolvány megkövetelését tartja szükségesnek. Újdonságként említette, hogy nemcsak a 20-30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul. Ez a korábbi 3. hullámban csak elvétve volt megfigyelhető, de most jóval gyakoribb. Fontosnak tartja, hogy felvilágosító kampány induljon az 5-12 évesek oltásával kapcsolatban, hiszen hamarosan nekik is elérhetővé válik a vakcina.

Most kellene a kampány

Nem értem, hogy miért kell várni a koronavírus elleni oltási kampánnyal november végéig? Miért nem tegnaptól vagy mától oltunk

– vetette fel Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa arra a kérdésre, hogy megfelelőnek tartja-e a november 22-28-i közötti oltási akcióhetet, amikor regisztráció nélkül, több kórházban is beoltathatja magát az, aki eddig nem tette.

Kiemelte: a védettsége az ekkor oltottaknak ugyanis karácsonyra lehet megfelelő, jelen várakozás szerint viszont december elejére tetőzhet a járványhullám, amíg sok áldozata lehet a 4. hullámnak. Az orvos szerint hónapok óta azt kommunikálja a kormány, hogy van elegendő oltóanyag, tehát ezen nem múlna az újabb kampány sikeressége.

Gyerekek kórházban

Zacher Gábor szerint érezhetően, hétről-hétre romlik a járványhelyzet. Bár a kórházak bírják kapacitással, a hatvani kórházban dolgozó orvos úgy látja,

érdemes lenne az oltási kampányt erőteljesebb maszkhasználattal kiegészíteni, illetve a nyilvános rendezvényeken való részvételhez megkövetelni a beoltottságot.

„Tavaly ilyenkor majdnem pontosan ennyi áldozata volt idehaza a koronavírus-járványnak, mint most, a felfutó 4. hullámban. Magyarország túlságosan elöl van az 1 millió főre vetített koronavírus áldozatok számában” – értékelt Zacher Gábor.

Szerinte most leginkább a nem beoltottak vannak a legnagyobb veszélyben. Nemcsak az a 300 ezer fős idős populáció, aki semmilyen oltást nem kapott, de a fiatalabbak is. Újdonságként említette, hogy nemcsak a 20-as, 30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul. Ez a korábbi 3. hullám esetében csak elvétve volt megfigyelhető, de most jóval gyakoribb.

„Miután a Pfizer az Egyesült Államokban már engedélyt kapott az 5-12 év közötti korosztály beoltására is, a felnőttekéhez képest kisebb dózisokkal, nem ártana itthon is elkezdeni ezzel kapcsolatban a felvilágosító kampányt, hogyha ez az európai döntés alapján idehaza is lehetővé válik, a magyar szülők is dönthessenek róla” – érvelt Zacher Gábor a további korosztályok beoltása mellett.

Az oltás sem 100%-os

Továbbra is igaz az, hogy minden hetedik-nyolcadik oltatlanra jut egy beoltott beteg az intenzív osztályokon. A beoltott, intenzív terápiára szoruló betegek többségükben egyébként olyanok, akiknek más alapbetegségeik is vannak. Hangsúlyozta:

az oltás nem ad 100 százalékos védelmet, de radikálisan csökkenti az esélyét annak, hogy valaki súlyos állapotba kerül, vagy esetlegesen belehal a betegségbe.

Korlátozások

„Oltás, maszk, kézmosás, távolságtartás és szigorúbb rendezvényszervezési szabályok. Ezeket az eszközöket egyszerre kellene használnia a kormánynak, nem szabadna csak az oltásra hagyatkozni” – osztotta meg az aggályait Zacher Gábor. Azt is megemlítette, hogy

nemcsak a közlekedési eszközökön, hanem valamennyi zárt térben kötelezővé tenné újra a maszkhasználatot, ezen kívül a nyilvános rendezvényeken megkövetelné, hogy csak oltottként lehessen rajtuk részt venni.

A védettséget pedig a hatvani kórház orvosa szerint a 2. oltás utáni 14. napon kellene kinyilvánítani. „A valódi védettség elérése előtt senki se mehessen be egy nyilvános rendezvény zárt légterébe, például moziba, koncertre. Ez a lépés talán megemelné újra az oltási hajlandóságot is” – mondta el Zacher Gábor.

A maszkhasználat hatásosságával kapcsolatban az orvos az itt megnézhető videót ajánlotta, ahol mindenki meggyőződhet róla, hogy mi a különbség a védettségben maszkkal és anélkül. Zacher Gábor egyetértett Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy még egy a tavalyihoz hasonló lezárást nem bírna el az ország, éppen ezért tartaná fontosnak, hogy az oltások mellett más eszközökkel is csillapítsa a járvány mértékét a kormány.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán