Micsoda?! Jöhet a negyedik koronavírus-oltás is?

Előbb-utóbb mindenképpen reális lehet a negyedik oltás - erről beszélt Rusvai Miklós virológus.

A Blikknek arról kérdezte a szakembert, hogy itthon reális-e negyedik oltásról beszélni. "Előbb-utóbb mindenképpen reális lehet a negyedik oltás. Én csak akkor fogok felvenni egy esetleges negyediket, addig oltatom be magam fél évente, míg egyszer meg nem fertőződöm" - felelte. Arra is kitért, hogy három oltás után is meg lehet fertőződni, a tünetek viszont enyhébbek ez esetben, mint annál, akit nem oltottak be.

Rusvai Miklós válaszaiból az is kiderült, hogy ő is felvette már a 3. oltást. "Nagyon remélem, hogy meg is fogok fertőződni én is, amíg magas a szervezetem immunitása" - tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a kormány közlése szerint a beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, Rusvai Miklós úgy reagált, hogy ezt nem lehet ellenőrizni, ugyanis hivatalos statisztika ugyanis erről nincs, informális nyilatkozatok vannak csak, de sem a megbetegedettek, sem a lélegeztetettek, sem a halottak oltottsági státuszáról nincsen hozzáférhető adat.

Címlapkép: Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. november 4-én. Forrás: MTI/Komka Péter