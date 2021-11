Európa vírusgócai voltak, most különösen nagy szigorral indul a síszezon

Európában szigorú védelmi intézkedések mellett kezdődik a síszezon, azonban több magyar gondba kerülhet, akit Szputnyikkal oltottak, ezért érdemes a legfrissebb utazási szabályokat figyelni. Egy négy fős család számára idén 600-900 ezer forintba kerülhet egy egyhetes kikapcsolódás, és sok korlátozás vátható. Mi vár idén a síelőkre?

Már november elején újabb szigorítások jöhetnek Szlovéniában az egyre fokozódó koronavírus-járvány helyzet miatt. Egyik déli szomszédunk döntése különösen a síelést tervezőknek lehet fontos, és persze azoknak, akiket Szputnyikkal oltottak be, mert jelen állás szerint az orosz vakcinát ez az ország és Szlovákia fogadja el, az olasz és az osztrák hatóságok továbbra sem. A nyugati vagy dél-európai sípályákra vágyóknak az sem megoldás, ha harmadik oltásként amerikai vakcinát vesznek fel, mert ezt a kiskaput is bezárták. Védettségi Igazolással és negatív PCR-tesztekkel ugyanakkor mindegyik sípálya igénybevehető majd, legalábbis jelen állás szerint. Egy négyfős családnak most 600-900 ezer forint közötti összegbe kerülhet egy hét síelés, ha ezt utazási irodán keresztül szeretné megtenni. Ebben az árban minden költség benne van.

Tavaly gyakorlatilag elmaradt a síszezon, idén viszont az olasz és az osztrák illetékes vezetők is úgy nyilatkoztak, hogy mindenképpen nyitva tartják a sípályákat

– nyilatkozta a Portfolio megkeresésére Stéger András, a Tensi-Rekreál Sport sí- és rekreációs irodavezetője. Megemlítette, hogy hatalmasak a síelni vágyók körében a várakozások, mert 2020 végére, 2021 elejére esett a koronavírus-járvány második és harmadik hullámának csúcspontja, ami miatt az előző szezon teljesen kiesett az utazási irodák és a vendéglátók számára egyaránt. Ausztriában például jószerivel csak a helyieket engedték fel a pályákra, nem meglepő módon így 85-90 százalékos volt a turisztikai visszaesés. Mivel Európában a koronavírus-járvány 2020 februárjában indult el, és virológusok szerint a gócpontok akkor néha a sípályák és az azt kiszolgáló hotelek és hütték voltak, ezért a síparadicsomnak számító országok most komoly koronavírus elleni szabályokkal készülnek.

A legfontosabb szabály az, hogy csak az foglalhat szállást, aki rendelkezik védettségi igazolással. Ez alapesetben két oltást jelent, de Olaszországban és Ausztriában például csak a WHO által elfogadottakat ismerik el, tehát a Moderna, a Pfizer/BionTech, az Astrazeneca, a Janssen és a Sinopharm oltásokat. A Szputnyikot tehát továbbra sem. Az orosz vakcinával csak a szlovák és szlovén sípályák közelíthetők meg. Valójában minden ország mást ír elő, és ez akár heteken belül változhat. Ezért azt tanácsolják a turisztikai szakemberek, hogy egy út befizetése vagy egy szállás lefoglalása előtt mindenképpen tájékozódjanak a síelni vágyók a magyar konzuli szolgálat honlapján, ahol naprakész információkat lehet találni.

Komoly igény van a szervezett síutakra is. A családok elkezdték foglalni a téli utakat, de azért nem olyan dinamikával, mint mondjuk 2019-ben

– osztotta meg a jelenlegi helyzettel kapcsolatos információkat a Portfolio-val Stéger András. Szerinte az egyhetes foglalások a jellemzőek a csoportos síutakra, az egyéni utaknál változott ez a tendencia, ott a 2-3-4 napos kikapcsolódások a jellemzők. Főleg az osztrák, a szlovén és az olasz sípályákat részesítik előnyben a magyar családok. „Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak, mondjuk egy háromcsillagos hotelben, félpanziós ellátással, 6-900 ezer forint között érhető el egy olaszországi kikapcsolódás. Ebben az árban már a síbérletek és a síoktatás is benne van” – részleteztet a lehetőségeket Stéger András. Aazt is megemlítette, hogy az utakhoz most már kapcsolódik minden esetben az útlemondási biztosítás. Ennek megkötésével, akár 1 nappal az indulás előtt is lemondhatja az utas a tervezett programját, és a befizetett összeg 80 százalékát visszakapja. Ezt persze csak a biztosításban meghatározott esetekben teheti meg, ha mondjuk beteg lesz, kórházba kerül vagy baleset éri. A Tensi szakembere azt is hozzátette, hogyha egyénileg utazik valaki,

ne kockáztasson azzal, hogy védettségi igazolás nélkül vagy az előírások be nem tartásával akar sielni.

Már a szálláshelyre való becsekkolásnál elkérik a papírokat, és ha nincs, akkor nem adják ki a szobát. Ugyanez vonatkozik a sípályákra. Ott valószínűleg majd a bérlet vásárlásakor kell igazolni azt, hogy valaki oltott vagy fél éven belül átesett a betegségen, esetleg van egy 72 órán belüli negatív koronavírus elleni tesztje.

Zakar Jozef, az Invia.hu Kft. ügyvezető igazgatója már Ausztriával kapcsolatban mondta el a legfrissebbeket. „Ausztriában egyszerre 17 városban jelentették be a téli üdülésre vonatkozó szabályokat, így rekordméretű kampánnyal, tárt karokkal és felkészülten várják az idei síszezont. Minden sípályának a nyitási időpontját is közzé tették” – mondta Zakar Jozef. Az Invia.hu Kft ügyvezetője megemlítette, hogy a nyáron bevezetett szabályok maradnak érvényben, azaz: beoltott, gyógyult vagy tesztelt. 12 év alattiakra nem vonatkoznak ezek a szabályok.

„A legtöbb kiemelt dátumra már nem lehet foglalni, nagyon nagy az érdeklődés és intenzív a foglalás a sí szálláshelyekre. Október végén nyitottak a gleccser pályák, sok magyar síző is ott volt már az ünnepek alatt. December 3-tól rengeteg síterep tervezi a nyitást, például a magyar síelők körében népszerű síterep, a Kreischberg. Itt december 4-én szombaton kezdik meg a síszezont” – részletezte az eddig ismert információkat Zakar Jozef.

Az Invia.hu Kft ügyvezetője az osztrák sípályák szabályaira is felhívta a figyelmet. Kötelező a maszk használata a zárt helyeken, például a kabinos liftekben és a lecsukható buborékkal ellátott, ülő lifteken. A 7 év alatti gyermekeknek nem kell maszkot viselniük, a 7és 14 év közöttieknek elegendő a símaszk, 14 év felett viszont FFP2-es maszk használata szükséges.

A hüttékben is szabályok érvényesek: aki nincs beoltva, vagy nem esett át a betegségen, 48 órás negatív PCR teszt vagy 24 órás negatív antigén teszt szükséges számára. Az APRÉS SKI rendezvényeken, vagyis a bulizáson, esetleg szaunázáson és wellness programokon csak a beoltottak, vagy a betegségen átesettek vagy a negatív PCR teszttel rendelkezők vehetnek részt. Itt már antigén teszt vagy antitest szám igazolása nem elfogadott.

Mivel csak védettségi igazolással rendelkezők síelhetnek, így megszűnik a távolságtartás szabálya. Tehát sorban állva nem kell 1,5-2 méteres távolságot tartani

– közölte Jozef Zakar. Elmondta azt is, hogy a sílifteken sem lesz létszámkorlátozás, tehát maximális kapacitással közlekedhetnek a felvonók. Ausztriában az igazolásokat a sípályán szúrópróba szerint ellenőrzik, ezért a síelőknek maguknál kell tartaniuk az igazolásaikat.

Címlapkép: Getty Images