A gazdát és a malacot is védené a Kometa vezetője

Át kell vennie az HonestFood koncepciónak az ipari mezőgazdaságtól a küldetést, amelyet az mindig betöltött: az egész emberiség élelmiszerellátását stabilan garantálnia kell, miközben tisztességes jövedelmet biztosít az ellátási lánc minden szereplőjének az egészséges életmód szem előtt tartásával, a természet és a környezet védelmével, valamint állatjóléti szempontok figyelembevételével. Ennek eléréséhez kezdeményeztünk párbeszédet a húsipar képviselőivel - mondta egy kerekasztal-beszélgetésen a mozgalom megálmodója Giacomo Pedranzini. A Kometa 99 Zrt. ügyvezetője a Portfolio-nak arról is beszélt, hogy a jövőben megdupláznák a termelési kapacitást, amellyel nemcsak új piacok felé lesznek képesek nyitni, hanem többszáz új munkahelyet is teremtenek majd Kaposváron.

Látszólagos ellentmondás van a modern mezőgazdaság, a környezetvédelem és a fogyasztói igények között. A fogyasztók egyre nagyobb hányada szeretné, ha az élelmiszereket humánus és fenntartható módon állítanák elő, mindezt olyan mennyiségben, mint amennyire szükség van, továbbá megfizethető áron. A jelenlegi termelési formák a versenyképesség figyelembevételével alakultak ki, akkor pedig a környezetvédelem még nem volt olyan hangsúlyos, mint mostanság. Nagy kérdés, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar miként tud reagálni ezen elvárásokra - világítottak rá egy kerekasztal-beszélgetésen, amelyet Giacomo Pedranzini kezdeményezett.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Az olasz többségi tulajdonban álló vállalat mintegy 30 éve van jelen a magyar piacon, az indulásuk idején Magyarországon még 12-13 húsfeldolgozó volt, amelyek közül 2000 és 2015 között számos tönkre ment vagy bezárt mostanra. A magyar piac ellátását jelenleg három jelentősebb szereplő biztosítja. Ezen a problémán Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezetője már évekkel ezelőtt elkezdett gondolkodni, és arra jutott, hogy valószínűleg a szektor csinál valamit rosszul. Ekkor született meg a fejében az HonestFood koncepciója.

Az élelmiszertermelés az elmúlt 40 évben folyamatosan arra törekedett, hogy minél nagyobb mennyiséget állítson elő. Ennek a következménye, hogy a nagy volument egyre alacsonyabb áron kényszerültek értékesíteni, emellett ez negatív hatás gyakorolt nemcsak a szektor gazdasági fejlődésére, az állatjólétre, hanem a környezetre és az emberek egészségére is.

Lehet, hogy a boltok polcaira olcsóbbnál olcsóbb élelmiszerek kerültek az elmúlt években, ezzel párhuzamosan a termelők helyzetét nehezítik a hatalmas áringadozások.

Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezetője is megtapasztalta, hogy mit jelent a szektorra jellemző magas volatilitás: két évvel ezelőtt 2 euró volt a hasított sertés kilogrammonkénti ára, ma 1,20 euró a piaci értéke. Az árak sokszor magasak, máskor alacsonyak - valamikor a termelők sírnak, a feldolgozók és értékesítők nevetnek, és vice versa. Úgy véli, hogy fontos lenne megoldást találni a szélsőséges áringadozás csökkentésére. Egyre többször hallható a profit igazságtalan elosztása az ellátási lánc szereplői között: a termelők, a tenyésztők, a feldolgozók, a kiskereskedők és a HoReCa-szektor nem a befektetett munkával arányosan részesülnek a haszonból. A kiskereskedelmi piacon folyamatosan növekedés és koncentrálódás van jelen, a piaci pozíciók erősödnek, nagy felelősség van rajtuk, hiszen ők az ágazat vezetői. Az elmúlt 30 évben ezen szereplők határozzák meg az élelmiszeripari trendeket. Közben a termelők és feldolgozók hozzájuk képest alulmaradnak, az alkupozícióik folyamatosan gyengülnek, ebben a helyzetben nagy szükség lenne egy olyan modell kidolgozására, amellyel a megtermelt hasznot arányosan oszlatják el a termelési lánc szereplői között.

A piaci erőfölénnyel való visszaélés évek óta európai szinten visszatérő téma,

az unió több szabályt is bevezetett ennek a megakadályozására. Ezen felül az állatjólét is kiemelt figyelmet kapott az elmúlt évtizedben. Mindez azzal a pozitív változással jár együtt, hogy a hangsúly áthelyeződik a nagy mennyiségben gyártott olcsó ételekről a transzparens módon készült, környezetbarát, finom, egészséges és megfizethető élelmiszerek készítésére. A Kometa ügyvezetője szerint "ezzel a szemléletváltással mindannyian csak nyerhetünk, ugyanakkor a problémákat nemcsak felvetni kell, hanem megoldást is kell találni rájuk. Az általam javasolt megoldás erre az HonestFood koncepció. Hiszem, hogy újra kell gondolni a tradicionális, iparosított mezőgazdaság módszereit, valamint a teljes ellátási láncot, hogy a józan eszünket használva megtaláljuk az egyensúlyt.

Meg kell változtatnunk a berögződéseket, hogy egy igazságosabb, fenntarthatóbb és hatékonyabb ellátási lánc alakuljon ki

- ismertette, hozzátéve, hogy a szemléletváltás csak a fogyasztókkal együtt mehet végbe. El kell fogadni, hogy

Egy egészséges minőségi termék nem lehet olcsó, de nem is lehet drága...

A jó élelmiszereknek elérhető ára kell, hogy legyen. Eközben az utóbbi évtizedek arról szóltak, hogy minél olcsóbb termékeket kell eljuttatni a fogyasztókhoz. A fogyasztók tudtára kell adni, hogy a minőségi termék bizonyos árszint alatt nem vásárolható meg.

Az HonestFood koncepciónak három fő célja van:

Az egészséges életmód szem előtt tartása.

A természet és a környezet védelme, valamint állatjóléti szempontok figyelembevétele.

A profit fair elosztása a termelési láncban.

Az ügyvezető szerint az HonestFood előtt hosszú út áll, annak eredményei évekkel később lesznek majd láthatók. A kezdeményezéshez bármelyik piaci szereplő csatlakozhat.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A Kometa a magyar húsfeldolgozás egyik legmeghatározóbb szereplője, üzeme Kaposváron található. A vállalat húskészítményeinek a részesedése a magyar piacon 7 százalékot tesz ki, míg az általa előállított húsoké 15 százalék. Idén termelési mennyisége pedig eléri a 80 ezer tonnát, ebből 15 ezer tonna húskészítmény, 65 ezer tonna pedig a friss, fagyasztott és védőgázas csomagolt hús.

Kiemelt figyelmet fordít a Kometa a korszerű táplálkozás elősegítésére, a termékei magas hústartalommal rendelkeznek, hozzáadott glutamát mentesek, szójamentesek, gluténmentesek és a termék típusától függően laktóz-, és tejfehérjementesek is. 2018 április óta közel az összes terméke sótartalmát 25 százalékkal csökkentette.

2012-ben 18 milliárd forint volt a vállalat forgalma, amely idén közel 60 milliárdra emelkedett. 2012-ben 480 embert foglalkoztattak, idén mintegy 900 dolgozójuk van. Több tízmilliárd forintot költöttek a fejlesztésekre, amelyeket a jövőben is terveznek.

Céljaik között szerepel a kapacitás megduplázása, amellyel többszáz embernek is munkát adnának.

Fontos szempont a beruházások szempontjából az innovatív technológiák, a digitalizáció és robotizáció lehetőségeinek kiaknázása. Az olasz családi többségi tulajdonban álló vállalat termékeit főleg a hazai piacon értékesíti, de a világ több mint 40 országába is exportál, exportaránya eléri a közel 50 százalékot. Legfontosabb exportországuk Olaszország, amelyet Szlovénia és Horvátország követ, továbbá szállítottak a távol-keleti országokba is, ugyanakkor ez most az afrikai sertéspestis miatt szünetel, így az európai piacon való terjeszkedésben gondolkodnak.

Címlapkép: Portfolio/Stiller Ákos