Kína fejébe vette, hogy kiirtja a koronavírust - az sem érdekli, ha ezzel földhöz vágja a világot

Miután felütötte a fejét Kínában a koronavírus, és onnan kiindulva az egész világon szétterjedt, a kínai vezetés komoly döntést hozott: ezentúl nem engedik terjedni a járványt az országban. Még mindig hihetetlennek tűnik, de ezt sikerrel véghez is vitték, 2020 márciusa óta egyszer sem emelkedtek meg érdemben a hivatalos esetszámok. A zéró COVID politika a gazdaságnak is nagyobb szabadságot adott, de már egyre több a gond: a delta variáns miatt szaporodnak a lezárások. Eközben a világon ellátási válság tombol, amelyen a külkereskedelemben nagy súllyal bíró Kína kikötő- és városlezárásai tovább nehezítenek. Ideje lenne a kínai vezetésnek is feladni a zéró COVID politikát, miután már szinte mindenki be van oltva az országban.

Szinte hihetetlen, de az 1,4 milliárd lakosú, sűrűn lakott városoktól hemzsegő Kínában másfél éve nincs koronavírus-járvány. A kínaiak – azok után, hogy a vírus létezését eltitkolták a világ elől, és késve léptek – sikeresen kezelték a járványt. Ha vetünk egy pillantást a járványgörbére, akkor látszik, hogy 2020 márciusa óta lapos, azaz az új esetek száma szinte elhanyagolható. Mindez kifejezetten szürreálisnak hat, miközben a világ legtöbb országában eközben még mindig a több ezres esetszámokkal és a kórházak túltelítődétől szenvedünk.

Forrás: Oxfordi Egyetem

A kínai járványkezelés sikere mögött egy nagyon következetes és végletekig figyelmezett stratégia áll, amit a zéró COVID politika néven ismert a világ. A stratégia lényege, hogy a járványt teljesen ki kell irtani, a fertőzésgócokat az első esetszámok megjelenésekor azonnal meg kell szüntetni. A kínai kormány nem viccelt, amikor meghirdette a stratégiát: a járványkezelés olyan intézkedéseket tartalmaz, ami az európai járványkezelésben ismeretlen. Nem egy példa volt rá, hogy akár egyetlen új koronavírus-fertőzés feltűnésekor tízmilliós városokat zárnak le, és a lakosság ekkor nem hagyhatja el a várost, amíg mindenkit le nem tesztelnek. Vannak ennél drasztikusabb megoldások is: ha egy városban gócpont alakul ki (a kínaiak már 5, azonos helyen feltárt eset után gócpontot kiáltanak), akkor teljes lakhely-elhagyási tilalmat is elrendelhetnek a lakosságnak az adott városban.

Bár ez nem ritka, többségében azért ennél enyhébb a fellépés: legtöbbször egyes szolgáltató központokat, bevásárlóközpontokat vagy városkerületet zárnak le, amíg – egyébként nagyon rapid módon – le nem tesztelnek ott mindenkit. Ezenkívül hatékony kontaktkutatási rendszerük van (amelyhez szükség van olyan alapjogi szemléletre is, ami Európában elképzelhetetlen), valamint szigorúan korlátozzák a külföldiek beutazását, a repülőjáratok maximálásával. Ha kell, akkor persze egész tartományokra vonatkozóan beutazási tilalmat rendelnek el. A drákói szigor sikeres, a kínai vezetés valóban járványmentes életet biztosít polgárai számára,

de a világgazdaságnak egyre jobban fáj, hogy a kínai fellépés ennyire szigorú.

Földbe áll a kínai növekedés

A kínai zéró COVID politika természetesen sokkal rövidebb ideig tartó, de annál kíméletlenebb bezártságot biztosít a társadalomnak, mintha általános és elnyúló lezárások között kellene élniük. A gazdasági aktivitást is csekélyebb mértékben érinti egy-egy város pár napra történő lezárása, mint a teljes országra vonatkozó, több hónapos intézkedések. Nem véletlen, hogy a kínai gazdaság kifejezetten gyorsan kilábalt a koronavírus okozta válságból, és 2020 első negyedéve óta szép növekedést mutatott. A 2021-es harmadik negyedévre viszont ez elakadt, a kínai növekedés gyakorlatilag megállt.

Természetesen a zéró COVID politika csak az egyik, nem is a legfőbb oka a kínai lassulásnak – abban nagy szerepet játszott a kínai ingatlanszektor nehéz helyzete is, amely az ország GDP-jének negyedét teszi ki. Az ország emellett nagy ipara miatt extrém módon ki van téve az energiahordozók behozatalának, és ezen a téren rosszul érintették őket a szénkitermelő régiót sújtotta áradások, valamint a kínai pártvezetés Ausztráliát büntető vámjai (a szigetország szállítja a legtöbb szenet Kínába). Az egyéb okokra is visszavezethető energiaválság miatt a kínai ipari vállalatok egy része leállt, amit megfejelt még a kínai kormány zöld energiatermelést ösztönző programja is. Végeredményben a kínai gyárak kevesebbet tudnak termelni,

miközben a zéró COVID-politika arra ösztönzi a lakosságot, hogy termékeket vásároljanak szolgáltatások helyett.

Ez nem általános, Kína-specifikus jelenség: a járványhelyzet okozta lezárások közt az emberek jövedelmük nagyobb részét költik elektronikai termékekre, bútorokra, egyéb tartós és nem tartós javakra, hiszen moziba, fodrászhoz és egyéb helyekre nincs lehetőség elmenni. Amikor lezárnak egy kínai várost, és mindenkit otthonmaradásra ösztönöznek, akkor a lakosság egyedül iparcikkekre tud költeni, azaz nő a kereslet az ipari termékek iránt, miközben kínálati gondok vannak. A másik hatás közvetett: a kínai lakosságnak is csökkenhet a kedve igénybe venni a szolgáltatásokat, ha bármikor bezárhatják azokat velük együtt (például amikor egy szórakoztató komplexumot lezárnak, és nem engednek ki senkit addig, amíg le nem tesztelik).

A legnagyobb problémát a delta variáns terjedése okozza: a fertőzőbb variáns megjelenése miatt egyre több helyen kell a kínai hatóságoknak fellépni, egyre több lezárásról kell dönteni. A harmadik negyedévben a lakosság szolgáltatások iránti kereslete volt az egyik fontos tényező, amely a kínai GDP lassulása mögött állt.

Nemcsak Kínának fáj

A kínai gazdaság lassulása nagyon rossz hír az egész világgazdaságra nézve. Kína gazdasági növekedésben egyre nagyobb szerepe van a belső fogyasztásnak, azaz a kínai fejlődésre egyre nagyobb hatással van, hogy a lakosságnak épp mennyire van kedve és lehetősége költekezni. Kína külkereskedelmi nyitottsága nagyot csökkent az elmúlt 10 évben, függősége a világtól egyre alacsonyabb:

A 35%-os GDP-arányos külkereskedelem nem nagy (Magyarországon ez bőven 100% felett van), de nem szabad elfelejteni, hogy a nyitottság nem a kínai ipari kapacitások csökkenése, hanem a belső fogyasztás arányaiban sokkal nagyobb növekedése miatt van. Kína a világ második legaktívabb szereplője a globális termékáramlásnak:

Így pedig már egyértelmű, miért okozhat külföldön is óriási problémákat Kína gazdaságának lassulása. Ha a lakosság hangulata romlik, és egyre kevesebbet költenek, akkor azzal egyrészt a külföldön megtermelt behozatal csökken (például kevesebb német autót vesznek). Másrészt nemcsak a nominális adatok tekintetében nagy Kína súlya, de a strukturális beágyazottsága is jelentős: Kína kiemelten fontos szerepet játszik a globális ellátási láncokban, az importjának nagy részét azok a köztes termékek teszik ki, amelyekből Kínában végtermékeket állítanak elő (például elektronikában). De ugyanígy gyártanak köztes termékeket is Kínában, amelyeket a német és más iparban használnak. Kína a nehezen helyettesíthető, a globális ellátási láncokba mélyen beágyazott termékeket állít elő, ezért az ország a globális külkereskedelemben szinte megkerülhetetlen.

Azaz a Kínába behajózó és onnan kihajózó termékek számossága elképesztően nagy. A fenti ábra a világ legforgalmasabb kikötőit mutatja, amely döntő része Kínában található. Ez azért fontos a kínai koronavírus-politika szempontjából, mert

Kína egyetlen egy koronavírus-fertőzés miatt is képes lezárni egy egész kikötőt.

Ez azt jelenti, hogy a lezárás napjaiban se be-, se kihajózni nem lehet a kínai kikötőkből. A természetes kereslet járvány utáni visszapattanása mellett a kínai zéró COVID politika is hozzájárult a konténerek árának idei elpattanásához:

A globális konténerárak alakulása. Forrás: Drewry

Ideje lenne feladni

A kínai import és export akadozása elsősorban a környékbeli, a Kínai gazdaságnak jelentős mértékben kiszolgáltatott országoknak fáj – de messze nemcsak nekik. A kínai külkereskedelemből nagy részt hasítanak ki a fejlett nyugati országok, az Egyesült Államok és Németország is, amelyek a fent bemutatott módon szintén kiszolgáltatottak az ellátási láncokon keresztül Kínának.

A nyugati világban pedig óriási végtermék-, alapanyag-, köztes termékhiány van. A német cégek 70%-a küzd valamilyen jellegű hiánnyal, az ipari vállalatok közt ez 90% (a válság előtt ez sosem volt 20% felett). Az okok egy része keresleti jellegű, a válság során ugyanis nőtt a kereslet az iparcikkek iránt a szolgáltatások beszakadásával. A legfőbb okok viszont kínálati oldalon vannak jelen: akadozik a szállítás, üzemkimaradások vannak a gyárakban, nincs elég konténer, nincs elég sofőr. Végeredményben pedig elszállnak az árak, miközben a kínálati fennakadások fékezik a növekedést (a szolgáltató szektorban pedig a koronavírus-válság okoz bajokat). Természetesen messze nemcsak a kínai zéró COVID politika tehet arról, hogy ma ez a helyzet,

de amikor ilyen súlyos ellátási nehézségek lépnek fel a világon, a kínai vezetésnek mérlegelnie kéne, hogy felhagy ezzel a szigorú járványpolitikával.

A gazdasági okok az ilyen döntés mellett nyomósak, de nem egyedüliek – a zéró COVID politika ugyanis egészségügyi szempontból sem tartható. A vuhani vadvírus és az alfa variáns terjedése még nem volt olyan gyors, hogy a döntéshozók ne tudtak volna azonnali elfojtással reagálni rá, de a delta variáns terjedési sebessége már kétségbeejtő. Kínában is egyre több járványgóc jelenik meg, azaz egyre több lezárásról kell dönteni, pedig a zéró COVID politika lényege, hogy a tartós és területileg kiterjedt lezárásokat meg tudják előzni.

Emellett nem is feltétlenül indokolt már fenntartani ezt a megközelítést, a kínai lakosság nagy része ugyanis be van oltva koronavírus ellen, és kulturális okok, valamint a politikai berendezkedés a társadalom sokkal könnyebben oltakozásra bírható, mint a Nyugaton. Az országban már a három éves gyerekeket is oltják. Nem véletlen, hogy a tömeges oltások megjelenésével együtt több délkelet-ázsiai ország is feladta a zéró COVID politikát, ahogy felütötte a fejét a delta.

A kínaiak átoltották ugyan a lakosságot, de egyelőre meg sem próbálják letesztelni, hogy a magas átoltottság mire volt jó. A szakértők szerint márpedig Kínában nagy eséllyel maradni fog a zéró COVID politika, több okból is. Ilyen ok például, hogy a Kommunista Párt politikai vereségként élné meg, hogy feladták a járvány elleni harcot, de fontos ok lehet az is, hogy a Kínában alkalmazott Sinopharm és Sinovac oltások kevésbé hatásosak, mint a nyugati vakcinák, nyugati vakcinákat pedig politikai okokból nem alkalmaznak tömegesen. Emellett két fontos esemény is lesz, amelyet Kína vírusmentesen szeretne megrendezni: az egyik a 2022-es téli olimpia, másik a 2022. novemberi pártkongresszus.

A realitás tehát arra enged következtetni, hogy a kínai vezetés a megváltozott realitás közepette is ragaszkodni fog az eddigi álláspontjához (mint például az Ausztrálok elleni kereskedelmi háborúban, amelyet Kína látványosan elveszített) akkor is, ha ezzel saját magának és a világgazdaságnak is kárt okoz.

Címlapkép: Getty Images