Pusztító infláció, rekordgyenge forint: rég volt ekkora nyomás az MNB-n

Nem sűrűn látunk annyira nagy szórást az elemzői véleményekben a Monetáris Tanács kamatdöntése előtt, mint most. Az elemzők véleménye 15 és 90 bázispontos kamatemelés között szóródik, a többség szerint valamennyit gyorsítani fog a jegybank az eddigi tempón, de nem a lépés nem lesz hasonlítható a lengyel és cseh döntésekhez méretében. A lépés pedig a múlt héten történelmi mélypontja közelébe gyengült forint sorsát is érdemben befolyásolhatja, ha csalódást okoz a jegybank, akkor további esés jöhet.

Tovább emelkedik a kamat, de mennyivel?

Abban teljes az egyetértés a Portfolio által megkérdezett szakértők körében, hogy a Monetáris Tanács kedden tovább emeli az alapkamatot a jelenlegi 1,8%-ról. Persze nem kell nagy jóstehetség ehhez, hiszen a jegybank júniusban kezdett kamatemelési ciklusa folyamatos szigorítást hozott hónapról hónapra. Az első három alkalommal egyaránt 30 bázisponttal, majd szeptemberben és októberben már csak 15 bázisponttal emelték a kamatot.

Az utóbbi néhány hétben azonban több olyan tényező is bejött a képbe, ami nehezíti a keddi döntés előrejelzését:

Az eleinte átmenetinek tekintett infláció nem látszik csillapodni, októberben már 6,5%-os volt az áremelkedés Magyarországon, ami kilencéves csúcsot jelentett. Ez persze nem magyar sajátosság, az emelkedő nyersanyagárak és a beszállítói láncok fennakadásai miatt az egész világ hasonló problémával küzd.

November elején a lengyel és a cseh jegybank is demonstratív kamatemelést hajtott végre, Varsóban 75 bázisponttal, Prágában pedig 125 bázisponttal szigorítottak. Ezzel egycsapásra elolvadt az MNB abból eredő előnye, hogy nyáron elsőként reagáltak az infláció emelkedésére.

Szintén november elején a Fed bejelentette, hogy elkezdi leépíteni eszközvásárlási programját, a folyamatot 2022 közepére be is fejeznék. Az amerikai jegybanktól ez az első lépés a szigorúbb monetáris kondíciók felé, jövőre ott is kamatemelések lehetnek.

Közben még az októberi kamatemelés után Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio kérdésére az alábbiakat mondta:

A jelenlegi pályát egy maratoni futáshoz hasonlítanám, minden pályaszakaszt olyan sebességgel kell megfutni, hogy képesek legyünk végig érni a pályán. Ebben a szakaszban 15 bázispontos tempóban haladunk előre, a következő előrejelzést majd decemberben készítjük, amikor megint átfogóan értékeljük a teljes makrogazdasági képet és döntünk a következő időszakról.

Vagyis az alelnök szavai alapján most még maradhatna a 15 bázispontos ütem, de közben egy sor kockázat erősödött az elmúlt egy hónapban. Éppen ezért ritkán fordul elő ennyire megjósolhatatlan kamatdöntés, mint a keddi.

Látszik a táblázatból, hogy a Portfolio által megkérdezett szakértők körében

van 15 bázispontos és 90 bázispontos emelésre vonatkozó előrejelzés is.

A többségi vélemény szerint a középutat választja majd a jegybank: kicsit gyorsít a kamatemelésen, visszatér a 30 bázispontos tempóhoz, nem próbál akkora meglepetést okozni, mint a lengyelek vagy a csehek. A konkrét döntés ellett persze a mostani éles helyzetben legalább annyira fontos lesz a Monetáris Tanács kommunikációja, a közlemény és a várhatóan érkező háttérbeszélgetés hangvétele.

A beérkező adatok, információk alapján az MNB egy dolgot tehet: nem vár a decemberi Inflációs Jelentésre, hanem a gázpedálra lép és felgyorsítja a kamatemelések ütemét. Véleményünk szerint kedden minimum 30 bázispontos szigorításnak kell következnie, de az sem kizárt, hogy a régiós társakhoz hasonlóan a Monetáris Tanács egy jóval nagyobb mértékű emelés mellett teszi le a voksát – foglalta össze a kilátásokat Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

A jegybank várhatóan továbbra is inkább a „lassú víz partot mos” taktikát preferálja, szemben az egyszeri, nagy kamatemelésekkel. Ebben a tekintetben pedig egyértelműen túlzónak tűnik az a piaci várakozás, miszerint legalább 50 bázisponttal emeli a jegybank az alapkamatot novemberben. Ezen elvárások egy jelentős része abból fakad, hogy más régiós jegybankok jóval nagyobb mértékben, ha úgy tetszik agresszívabban reagáltak az emelkedő inflációs környezetre. A lengyelek 75, a csehek 125 bázispontos emelése után jelentősen megnőtt a piaci elvárás.

Véleményem szerint azonban a piac csalódni fog

- emelte ki Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A szakember szerint a 30 bázispontos emelésen túl új üzenet lehet, hogy decembertől a jegybank áttér egy jóval rugalmasabb monetáris politikára, vagyis nem vési kőbe a következő hónapok kamatemelésének mértékét, nyitva hagyva a kaput a lépésköz további növelésére, amennyiben ez szükségessé válik. Emellett a jegybank szerinte kihangsúlyozza, hogy dolgozik a transzmissziós mechanizmus javításán és jóval aktívabb likviditáskezelésre tér át. Összességében tehát a korábbinál szigorúbb hangvételű közleményre számít Virovácz.

Amennyiben a jegybank reagálni kívánna a devizapiaci turbulenciákra, úgy alternatív esetben elképzelhetően tartom, hogy novemberben ismét elválasztja egymástól az alapkamatot és az egyhetes betéti kamat. Előbbit 30, utóbbit 50 bázisponttal emelve novemberben. Egy ilyen lépés nagyobb valószínűséggel tudná visszalökni az euróval szembeni árfolyamot 360 közelébe – véli az ING szakembere.

Az alapesetben számított 30 bázispontos kamatemelés a szigorúbb hangvétellel is akár elég lehet ahhoz, hogy a 360-365-ös sávban tartja az euró-forint árfolyamot, bár kétségtelen, hogy az azonnali piaci reakció inkább negatív lehet, vagyis a forint gyengülésének irányába hathat – teszi hozzá.

Mivel rövidtávon az infláció 7-8%-ig is emelkedhet, már most nagyot kell szigorítania a jegybanknak ahhoz, hogy a forint ne szakadjon be. Meglátásunk szerint ebben a helyzetben hozniuk kell a piac által elvárt 50 pontot, legalább

– véli Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője.

A jelenlegi inflációs folyamatok mellett szinte lehetetlen előrejelzést adni, nem lenne meglepetés, ha még egy 30 bázispontos kamatemelés is csalódást okozna a piacon, ezért jelentős felfelé mutató kockázatokat látunk – mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Tekintettel arra, hogy az infláció okainak érdemi része (például energiaárak, hiánytermékek és alapanyagok áremelkedése) nem Magyarországon belülről fakad, így az inflációt az alapkamat emelése csak részben tudja konszolidálni. Ha azonban az alapkamat nem nő a piac által elvárt mértékben, akkor az a forint gyengüléséhez vezet, ami az inflációt tovább gerjeszti, így a jegybank lépéskényszere egyértelmű – érzékeltette a Monetáris Tanács előtt álló dilemmát Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató szakértője.

A költségoldali inflációt nem igazán lehet monetáris politikai eszközökkel kordában tartani, miközben a rendkívül expanzív fiskális politika és a bérkilátások emelik a keresletoldali infláció kibontakozásának valószínűségét. Ebben a helyzetben továbbra is az érdemben erősebb forintárfolyam segíthetne érdemben az infláció fékezésében. Kifejezetten kedvezőtlen azonban, hogy a meglévő belső kockázatok mellett a nemzetközi piaci folyamatok, azaz az éppen kibontakozó dollárerősödés is a forint ellen „dolgoznak” – vélekedik Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint úgy tűnik, hogy az árfolyam stabilizáláshoz a korábban vártnál magasabb rövid kamatok szükségesek, s a kamatpálya csúcsa magasabb szinten lehet.

Mire lehet elég a kamatemelés a forint piacán?

Látszik, hogy szinte minden elemző valamilyen módon megemlítette a forint árfolyamát, ami azért fontos jelenleg, mivel péntek estére 367 fölé gyengült a magyar deviza az euróval szemben, így

kevesebb mint egy százalékra van történelmi mélypontjától, amit másfél éve láttunk 370 közelében.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Ez pedig csak növeli az MNB gondjait, hiszen kiemelten figyelniük kell arra is, hogy ha csalódást okoznak a keddi döntéssel, akkor az könnyen további forintgyengülést hozhat, ami új csúcsra repítheti az euró jegyzését. Ennek persze elsősorban lélektani jelentősége van, illetve kommunikációs szempontból lehet kellemetlen.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A határidős kamat-jegyzések egyébként egy hónapon belül körülbelül 50 bázispont, 2 hónapon belül pedig összesen 90-95 bázispontos emelést áraznak, vagyis egy 30 bázispontos kamatemelés komoly lökést biztos nem tudna adni a forintnak – emelte ki a várható piaci reakcióval kapcsolatban Trippon Mariann.

Címlapkép: Getty Images