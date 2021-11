Újabb csavar az MNB-től: nagyobbat emelnek, mint elsőre gondoltuk

A következő hónapokban az infláció még emelkedni fog, az MNB célja az, hogy a várakozásokat hosszútávon is kezelje, egy hosszú, tartós alapkamat-emelési ciklust mutassunk be - mondja kérdésre válaszolva Virág Barnabás. Közben az aktuális piaci fejleményeket is kezelni kell az egyhetes betét kamatával, így a rövid- és a hosszútávú kockázatokat is megfelelően akarja menedzselni a jegybank.