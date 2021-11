Jön Biden nagy döntése – Nem mindegy, kit ültet a gigantikus pénzgyár élére

Akár még a héten megnevezheti a Fed új vezetőjét Joe Biden amerikai elnök. Jerome Powell megbízatása 2022 februárjában lejár, és bár korábban nagyon jó esélyei voltak az újrajelölésre, a Demokrata Párt balszárnyának ellenvetései miatt ma már ez nem annyira biztos. A másik esélyes jelölt Lael Brainard, aki Powellhez hasonlóan komoly szakmai múlttal rendelkezik - de míg a jelenlegi elnök republikánus, addig Brainard demokrata kötődésű. Korántsem biztos viszont, hogy a jelöltek politikai oldalválasztása dönti el a versenyt, a piac ugyanis Powellt favorizálja, és a demokraták számára is sokkal elfogadhatóbb, mint Brainard a republikánusok számára.

Nem sieti el a döntést Joe Biden amerikai elnök, akinek a napokban kéne megneveznie a Fed következő elnökét. A jelenlegi elnök, Jerome Powell hivatali ideje februárban lejár, és hogy a Szenátusnak legyen még ideje meghallgatni a következő jelöltet, Bidennek még a november 25-i hálaadás előtt meg kell neveznie a személyt. Sokan még erre a hétre várják a bejelentést, úgyhogy még akár magyar idő szerint ma este is megtörténhet a nagy bejelentés.

Az elnöki tisztségért két ember van versenyben: maga Jerome Powell (képünkön jobbra) jelenlegi elnök, és Lael Brainard (balra), a Fed kormányzótanácsának tagja. Az inkumbens Powell a Republikánus Párthoz köthető, míg Brainard inkább a demokraták körében örvend nagyobb beágyazottságnak – de ez egyáltalán nem jelenti, hogy utóbbinak több esélye van a kinevezésre, ugyanis kifejezetten apolitikus tisztségről van szó (legalábbis eddig így volt). Az alábbiakban a két jelölt rövid életútját mutatjuk be, és azt is, hogy mit várna a piac esetleges jelölésüktől.

Trump nevezte ki Powellt, de szinte azonnal megbánta

A most 68 éves Jerome Powell Washington DC-ben született egy jogászcsaládba, így nem meglepő, hogy ő maga is jogtudományból szerezte doktorátusát a fővárosi Georgetowni Egyetemen, ahol főszerkesztője volt az egyetemi lapnak. A végzettsége szerint jogász-politológus Powell viszonylag hamar átnyargalt a pénzügyi szférába, 1984-től befektetési bankárként dolgozott, de több évet eltöltött kockázati tőkebefektető-társaságnál is a ’90-es években, mielőtt George H. W. Bush kinevezte a Pénzügyminisztérium államtitkárának. 2010 és 2012 között a Bipartisan Policy Centre kutatója volt, és ez idő alatt erőteljesen lobbizott az adósságplafon-megemeléséért. Ez ma különösen akkut probléma, októberben ugyanis ismét közel volt a kormányzati leállás a nominális államadósság-plafon elérése miatt, és decemberben ismét napirenden lehet a téma. Powell hivatalos megjelenései során ma is nyomatékosan hangoztatja, hogy az államadósság-plafont a lehető leghamarabb meg kéne emelni, nem szabad hagyni, hogy a folyamat időben elhúzódjon, mert annak káros hatásai lennének a pénzpiacokra és a gazdaságra.

Powell konszenzuskereső személyiség hírében áll, amit az is jól mutat, hogy a Federal Reserve kormányzótanácsába 2012-ben Barack Obama demokrata elnök nevezte ki, noha Powell maga tagja volt a Republikánus Pártnak. Igaz, akkor az egy politikai alku eredménye volt, és a Szenátus támogatásának megnyeréséhez kellett egy republikánus jelölt is egy demokrata mellé a Fed testületébe, kinevezését végül a Szenátus elsöprő többséggel megszavazta. Powell az Obama-adminisztráció alatt az árkok betemetéséről és a mindenkor szakmailag leginkább indokolt döntései miatt vált népszerűvé a republikánusok és demokraták szemében egyaránt.

Akárcsak 2018-ban, amikor Donald Trump republikánus elnök Powellt nevezte ki a Fed élére – a kinevezést egyedül a demokraták balszárnyának egyik legradikálisabb képviselője, Elizabeth Warren ellenezte, a demokraták többsége a kinevezés mellett szavazott. Jerome Powell a Fed elnöki tisztségének átvételekor maga is úgy fogalmazott, hogy a Fed elnöki tisztségére apolitikus, pártoktól semleges pozícióként tekint.

Powell komolyan gondolta a kijelentését – olyannyira, hogy nagyon rövid idő alatt sikerült magára haragítania az őt kinevező Donald Trumpot.

Elnökké válása után Powell ugyanis szigorításpárti monetáris politikai irányvonalat képviselt: az általa korábban is kritizált mennyiségi lazítás keretében felduzzasztott Fed-mérlegből elkezdte kisöpörni az államkötvényeket, és a Fed vezetése alatt kamatemelési ciklusba kezdett. Noha ez nyilván nem egyedül Powell döntése volt, hiszen a Fed Nyíltpiaci Bizottságának kell döntenie a lépésekről, a döntés ismertetése és kommunikálása a mindenkori elnökre marad, így a Fed aktuális irányvonalát általában az elnök személyével kötik össze. Így tett Trump is, aki fiskális oldalról támogató politikát folytatott: adócsökkentéseivel a gazdasági növekedést és a részvénypiacok emelkedését szerette volna elérni, és ezzel a céllal némileg szembement a Fed döntése, amely a mennyiségi szigorítással és a kamatemeléssel épp hűteni akarta a gazdaságot.

Később, amikor a Fed felhagyott a kamatemeléssel 2019-ben, Trump rendszeresen nyomást próbált helyezni Powellre, hogy a jegybank csökkentse a kamatot. Amikor pedig a jegybank szinten tartotta az irányadó rátát, Trump elnök rendszeresen személyes sértésekkel illette Powellt. Az elnök valóságos magánhadjáratot folytatott Powell ellen, sorozatos verbális odaszúrásokkal, mint például a 2019-es júniusi kijelentése:

Itt van ez a fickó, senki nem hallotta a nevét korábban. Én emeltem fel, erre most meg akarja mutatni, hogy milyen kemény fickó.

De ez csak egy volt Trump válogatott sértései körül. Az államfő többek között „makacs kisgyereknek”nevezte Powellt, „aki semmit nem tesz ezért az országért”, illetve „egyáltalán nem végzi jól a dolgát”. Az elnök egy ponton kijelentette, hogy még a kinevezését is megbánta. Az elnöki „hadjárat” viszont alighanem akkor érte el a csúcspontját, amikor Trump Kínához hasonlította Powellt, mondván ők ketten a nemzet legnagyobb ellenségei.

Trump magánakcióiból viszont Powell megerősödve jött ki, a személyeskedésre ugyanis egyetlen alkalommal sem válaszolt, a Fed döntéseit szakmai szempontból indokolta. Sokan úgy tekintenek vissza Powell akkori tevékenységére, mint aki megvédte a jegybank függetlenségét a végrehajtó hatalom agresszív nyomásgyakorlásával szemben.

A válság során nőtt meg a tekintélye igazán

Powell elnökségére viszont alighanem a koronaválság és az arra adott válasz kapcsán fog majd emlékezni az utókor (hacsak nem jelölik újra, és a második ciklusában nem történik még a válságnál is nagyobb súlyú gazdasági esemény). Powell elnöksége során alkalmazkodó-képességről tett tanúbizonyságot: amikor arra volt szükség, szigorított, más esetben pedig lazított a monetáris politikai kondíciókon a Nyíltpiaci Bizottság vezetése alatt. A koronavírus-válság megjelenésekor váratlanul 50 bázispontos, rendkívüli kamatvágást hajtott végre a Fed március legelején, majd egy újabb lépésben rekord alacsony szintre, 0,25%-ra csökkentette az alapkamatot. A másik nagyon fontos lépés, hogy Powell vezetése alatt indult el az eddigi legjelentősebb eszközvásárlási program, amely csúcsra pörgetésekor grandiózus összegben emésztette fel az állampapírokat a másodpiacok, a válság csúcsán több mint az új kibocsátás 100%-át.

A mennyiségi lazítással korábban kritikus és a Fed mérleget kezdetben zsugorító Powell volt az, akinek elnöksége alatt rekordmértékben nőtt meg a Fed eszközállománya.

A lépést széles szakmai konszenzus övezte, és még a korábban kritikus Donald Trump is elismerően nyilatkozott. Az eszközvásárlásokat az eurózónában és a legtöbb országban is beindították (alighanem a Fedtől függetlenül, de vélhetően a mennyiségi lazításokat világszerte inspirálta, de legalábbis legitimálta a legnagyobb jegybank döntése). A Fed döntésével szinte egy csapásra normalizálta a kötvénypiacot, megálljt parancsolt a részvénypiaci visszaesésének, biztosította a tetemes kormányzati költések finanszírozását. 2020 tavasza óta pedig valósággal száguldanak a részvénypiacok.

Az extrém lazaságot kezdetben széleskörű szakmai konszenzus övezte, de ma már ez egyáltalán nincs így. A Fed 2021 szeptemberében jelentette be, hogy elkezdi kivezetni az eszközvásárlási programot a magas infláció miatt, sok kritikusnak azonban ez nem elég – szerintük a folyamatot gyorsan le kell folytatni, és a kamatemelésre is a Fed által előre vetítettnél korábban sort kéne keríteni.

Egyelőre nem látszik, kinek lesz igaza, mindenesetre Powell reakciói a jelenlegi helyzetben szintén fontosak. Az elnök eddig megfelelően lavírozott a két irányvonal elvárásai között, pedig a szigorítások kettős megítélése már a Fed Nyíltpiaci Bizottságát is szélsőségesen megosztja. Powellnek (és úgy általában a Fednek) emellett nagyon nehéz a helyzete, a magas inflációs nyomás mellett a munkaerőpiac még nem állt helyre, a válság előttihez képest nagyjából 3 millió munkahely hiányzik. Vagyis ha csak a számokat nézzük, az infláció emelkedése miatt a Fednek szigorítania kéne, a munkaerőpiaci folyamatok miatt lazának kéne maradnia. A Fed a szigorítás irányába mozdult el, amelyet támogathat a munkanélküliség „önkéntes jellege”: míg a válság előtti szinthez képest 3 millió embernek nincs munkája (és csökken), a betöltetlen álláshelyek száma elérte a 10 milliót (és nő).

A legfőbb szakmai kritika így is az Powellel szemben, hogy az időben túlhúzott extrém lazaság miatt a részvényárfolyamok elszakadtak a fundamentumoktól, és az eszközárinfláció buborékok kialakulásához vezet, és az intézményi befektetők körében sokat kritizált kriptovaluták árfolyama is csúcsra járt. Ugyanez a helyzet a lakáspiacon is, ahol csúcsokat döntenek a lakásárak. Kétségkívül lehetetlen most megítélni, hogy a Fed fellépése elkésett volt-e, mindenesetre fontos tudni, hogy

Powell újrajelölését nem azért akarja egy politikai csoport megakadályozni, mert túl laza – hanem mert szerintük túl szigorú.

A demokraták balszárnya galamblelkű jelöltet akar

A másik jelölt, aki szóba jöhet a Fed élére, Lael Brainard. Brainard 1962-ben született Hamburgban, fiatalkorát Németországban és Lengyelországban töltötte. Szakmai múltja neki is hasonlóan gazdag: a Harwardon szerzett közgazdász-diplomát, majd több évig tanított a cambridge-i Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyetemen. Kutatásai során elsősorban munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkozott (például a külkereskedelmi nyitás hatásait kutatta a foglalkoztatásra). Ő is dolgozott a piaci szférában, a McKinsey-nél.

Brainard életútjából látszik, hogy alapvetően demokrata irányultságú jelöltről van szó. Első fontos közéleti tisztségét még Bill Clinton elnök alatt töltötte be, az elnök külügyi apparátusának tagja, személyes tanácsadója volt. Később, Obama elnöksége alatt ő is a Pénzügyminisztérium államtitkára volt, a külgazdasági ügyekért felelt. Széleskörű nemzetközi tapasztalata van, az elnököt rendszeresen elkísérte külföldi utakra, munkája során nagyon aktívan közreműködött a kormány Kínára nehezedő politikájában, amellyel a kínai kormány valutaárfolyam-politikájára akart hatni az amerikai vezetés. Emellett az eurózóna válsága során erőteljesen lobbizott az EU-s vezetésnél, hogy a közösség vállaljon nagyobb szerepet a bajba jutott tagállamok megsegítésében.

A Fed kormányzótanácsába 2014-ben nevezték ki. Mindkét párt többségében támogatta, de kinevezése messze nem volt annyira egyhangú, mint Jerome Powell jóváhagyása ugyanabba a pozícióba. Politikai kötődését jelzi, hogy a 2016-os kampányban aktívan támogatta Hillary Clintont.

Jelenleg a Fed több bizottságának elnöki tisztségét is ellátja. Az elmúlt hónapok során Brainard megnyilvánulásaiból úgy látszott, hogy a Fed két fő célja közül számára fontosabb a teljes foglalkoztatottság elérése, mint az árstabilitás fenntartása, emiatt összességében lazább monetáris politikai irányvonalat követhetne alatta a Fed. Ezért, és a várhatóan szigorúbb bankfelügyeleti szabályok miatt Brainard elsősorban a demokraták balszárnyának, a progresszívnek nevezett csoportosulásnak a jelöltje. Emellett Brainard elkötelezettnek tűnik a digitális jegybankpénz gyors bevezetése mellett, és kevésbé kritikus a kriptovalutákkal szemben, mint Powell.

Ki az esélyesebb?

Ha csak a politikai szempontokat nézzük, Lael Brainard kinevezése lenne logikusabb lépés. Brainard közel áll a demokratákhoz, és Biden több esetben is szemlátomást igyekszik megfelelni a Demokrata Párt balszárnyának – igaz, eddig ez épp a személyi kinevezések terén nem látszott. Emellett Brainard nő, a demokraták pedig több fontos pozícióba is nőket ültettek Biden hatalomátvétele óta, demonstratív jelleggel a Trump-féle „macsókormányzás” után. Brainard mellett szól tovább, hogy Powellt Trump nevezte ki, és leváltása szintén egy szimbolikus lépés lenne (még akkor is, ha a Fed elnöke borzalmasan rossz viszonyban volt Trumppal). Brainard emellett szakpolitikai értelemben is közelebb áll a demokrata gazdaságpolitikai vízióhoz (ha lehet egyáltalán egységes demokrata gazdaságpolitikai elképzelésről beszélni): elnöksége alatt nagyobb esély lenne a pénzügyi felügyeleti szabályok szigorítására, és Fed-elnökként kiemelt figyelmet fordítana a munkaerőpiaci folyamatokra és a klímaváltozásra – bár utóbbira a jegybank csak igen korlátozott választ tud adni.

Powell újrajelölése mellett is szólnak politikai szempontok. A republikánusok elsöprő többsége támogatja őt, és a középutas demokraták körében is népszerűbb, mint Brainard – leginkább a kormány tanácsadói favorizálják Powell újrajelölését. A szakmai indokok pedig inkább Powell mellett szólnak: bár a jövőbeli inflációs folyamatok fényében utólag változhat a jelenlegi Fed megítélése, eddig konszenzus van arról, hogy vezetése alatt a jegybank sikeresen ellensúlyozta a válság hatásait. Emellett kifejezetten bizonytalan időket élünk, amikor a jegybanki kontinuitásnak óriási jelentősége lenne. Ellene szól viszont, hogy a progresszív demokraták kifejezetten vehemensen ellenzik újrajelölését, Elizabeth Warren például egyenesen veszélyes embernek nevezte. Biden Powell újrajelölésével azt kockáztatná, hogy tovább mélyül a törésvonal a Demokrata Párt bal- és centrista szárnya között. Emellett Powell elnöksége alatt derült fény arra, hogy a Nyíltpiaci Bizottság tagjai kereskedést folytatnak olyan instrumentumokkal, amelyekre a Fed politikája közvetlen hatást gyakorol.

A fógadóirodák 70-30 arányban mégis Powellt tartják esélyesnek, de a verseny egyáltalán nem tűnik lefutottnak: Biden mindkét jelöltet meghallgatta, és a kiszivárgott információk szerint Brainarddal nagyon elégedett volt. Sokan már a meghallhatás tényén és az elhúzódó folyamaton is meglepődtek, de a demokraták megosztottságát látva alighanem ez volt a minimum Biden részéről: ha a progresszívek által favorizált jelöltnek még a látszatesélyt sem adná meg az elnök, az nagyon rossz üzenet lenne a kormánypárt balszárnya felé. Sherrod Brown, a Szenátus bankügyi bizottságának elnöke mindenesetre azt mondta, hogy

mindkét jelöltnek kellő politikai támogatottsága van, így vélhetően egyikük kinevezésével sem lesz gond.

Fontos azt is elmondani, hogy mind Brainard, mind Powell kiváló kapcsolatot ápol a jelenlegi pénzügyminiszterrel, a Fed korábbi elnökével, Janet Yellennel, és bár a jegybank független, épp Trump elnöksége alatt láttuk, hogy kellemetlen helyzethez vezet, ha a gazdaságpolitika két vezető szervének ellentétes az elképzelése.

Milyen piaci reakciók várhatók?

Érdemes pár sort (de nem többet) áldozni a várható piaci folyamatokra is. Powell újrajelölésének híre minden bizonnyal nem hoz majd kilengéseket a piacon, a befektetők ugyanis eleve ezt árazzák, és elégedettek is az elnökkel.

Brainard jelölése egészen más helyzetet hozna, ez ugyanis magában foglalja a meglepetésfaktort. Másrészt Brainard összességében lazább felfogású jegybankárnak tűnt eddig, így jelölésével együtt nőhetnek az inflációs várakozások, valamint a befektetők akár egy lassabb taperinget és későbbi kamatemelést is árazhatnak, ami alacsonyabb hozamokat és valamelyest gyengébb dollárt is hozhatna.

Legalábbis elméletben, nem tudjuk ugyanis, hogy a Brainarddal szembeni várakozások mennyire bizonyulnak majd igaznak, a jelenlegi magas inflációs környezetben ugyanis könnyen lehet, hogy az egyébként lazább Brainard is a jelenlegi, szigorodó irányvonal fenntartása mellett tesz majd hitet. Az is fontos persze, hogy Brainard egy személyben nem dönthet, és ha a Nyíltpiaci Bizottság egyre szigorúbb lesz, egy laza elnök önmagában nem elég az irányvonal megváltoztatására.

Összességében viszont az elemzők arra számítanak, ha lesz is mozgás a piacokon Brainard jelölésének hatására, az enyhe lesz és átmeneti. A Fed-elnökjelölt bemutatása tehát várhatóan nem robbantja fel a piacokat,

és ez azért van, mert mindkét jelölt kifejezetten alkalmasnak tűnik.

