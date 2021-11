Tárt karokkal várja Nyugat-Európa a külföldi dolgozókat, ha be vannak oltva

Míg a koronavírus-járvány első és második hullámában egy időre szinte teljesen leállt a munkaerőáramlás az Európai Unióban, addig most más a helyzet. Vannak ugyan korlátozások, illetve elvárások a munkavállalókkal szemben, de oltottként könnyű külföldi munkát vállalni. Akik nincsenek beoltva, azok sokkal nagyobb nehézségekkel néznek szembe.

Az első és második járványhullám idején a vendéglátásban és a szállodai szektorban voltak jelentős elbocsátások és létszámstop, a harmadik hullámban már kevesebb embert küldtek el. A negyedik hullámban azonban ennek egyelőre semmi jele. Most mindenhol keresik a munkaerőt, főleg Ausztriából és Németországból. „Nemrég közvetítettünk ki egy 50-60 fős csoportot Ausztriába, egy üzembe mentek ki dolgozni. Nagy hullám azért nincs, inkább a hazai munkahelyeken lenne most szükség külföldi munkavállalókra, akkora egyes szektorokban a dolgozói hiány” – vázolta a helyzetet G. Nagy Balázs.

A Trenkwalder Kft. ügyvezetője szerint a szellemi munkát vállalókat, az úgynevezett fehérgallérosokat könnyebb közvetíteni külföldi cégekhez, mert ők mindent intéznek maguk, ami a helyi járványügyi szabályok alapján felmerülhet, tehát a koronavírus elleni oltást, illetve az azt igazoló dokumentumokat. A fizikai munkásoknál ez már nagyobb probléma, mert ott egyszerre több tucat dolgozó külföldi munkavállalása merülhet fel egyszerre, és egyáltalán nem biztos, hogy mindegyikőjük oltatni akarja magát.

Nem kérhetem el a munkavállaló oltási könyvét, sőt, az uniós adatkezelési törvény, a GDPR miatt nem is tarthatom nyilván, hogy beoltották, vagy nem

– említette meg az egyik leginkább felmerülő problémát G. Nagy Balázs. Szerinte arra sincs joguk, hogy a külföldre közvetített munkaerőnél kötelező oltást rendeljenek el. Erre csak a leendő munkáltató kérheti meg a munkavállalóit, de kötelező jelleggel csak néhány munkakör esetében. Ilyen tipikusan például az egészségügy.

„A helyzet nem túl sokat változott a koronavírus-járvány előtti évekhez képest. Akinek volt munkája, az visszament, bár sokan haza sem jöttek. Új kivándorlási hullám nincs, aki akart, már kiment, emiatt nehéz új embert találni külföldi munkavégzésre” – elemezte a jelenlegi helyzetet Pataki Zoltán, az euJobs HR-Group egyik tulajdonosa. A fogadó, foglalkoztató cégnek kell betartania a helyi szabályokat, tehát a munkaerőközvetítő cégeknek extra kötelezettségük nincs, de ettől függetlenül minden aktuális beutazási szabályról tájékoztatják a munkavállalókat, hisz ez közös érdekük, hogy időben, terv szerint munkába tudjanak állni - mondta Pataki Zoltán.

A németországi munkavégzés megkezdése előtt kötelező a 72 órás PCR-teszt vagy 48 órás antigén-teszt kell, oltástól függetlenül.

Aki nyugati oltást kapott, és negatív tesztet produkál, azok számára nincs karantén. Orosz, kínai oltással, vagy oltás nélkül 10 napos karantént írnak elő magasan fertőzött országból érkezőkre. A járványügyi szabályok egyébként Németországban akár tartományonként eltérőek lehetnek. Németországi munkavállalás előtt ráadásul egy online beutazási űrlapot is ki kell tölteni, ezért a szakemberek mindenképpen a tájékozódást javasolják a munka megkezdése előtt.

Ausztriában most még 72 órás PCR vagy 48 órás antigéntesztet kérnek a beutazáshoz a magyar állampolgároktól jelenleg. Oltásként csak a nyugati vakcinákat fogadják el, a Szputnyikot és a Sinopharmot itt sem. Online beutazási űrlap kitöltése az ausztriai munkavállalás előtt is kötelező, ráadásul a szabályok egyre szigorodnak az oltatlanok számára. A tervek szerint pedig jövőre már kötelező lesz az oltás.

Összességében tehát szigorú járványügyi szabályok mellett kell lavírozniuk a munkaerőközvetítő és kölcsönző cégeknek, illetve azoknak, akik külföldre mennének dolgozni.

Abban a szakértők egyetértenek, hogy aki jól beszéli a nyelveket, az közvetítő cég segítsége nélkül is el tud helyezkedni Németországban és Ausztriában, főleg akkor, ha hiányszakmában keres munkát. A beoltott munkavállalókat természetesen jobban szeretik külföldön is a munkáltatók, de nem lehetetlen oltás nélkül sem, hogy valaki külföldön dolgozzon.

De nemcsak a nyugat-európai országoknak van szükségük több dolgozóra, hanem Magyarországnak is. „A gyáriparba Ukrajnából, Szerbiából hozunk be dolgozókat, de újabban már figyeljük Ázsiát is. Indonéz, filippínó, mongol, kazah és vietnámi munkavállalók megjelenése várható Magyarországon” – sorolta a munkaerőimport szempontjából felmerülő országokat G. Nagy Balázs.

Szerinte általában fél vagy egy évre szerződtetnek innen embereket, ugyanakkora bérért, mint, amit a magyarok kapnak.

A szállás, meg persze a munkaerőközvetítő jutaléka merülhet fel pluszköltségként a munkáltatók számára. Az Európai Unió irányelve szerint egyébként maximum 5 évig lehet Magyarországon, vagy más uniós tagállamban a világ más tájairól toborzott munkaerő.

Címlapkép: Getty Images