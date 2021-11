Energiaválság: történelmi csúcsra ugrott a magyar áramár, komoly áremelést kap a nyakába a cseh lakosság

Egy havazást és kevés szelet hozó hidegfront Észak- és Nyugat-Európában még a viszonylag stabil orosz gázszállítások mellett is oda vezetett kedden, hogy megint durván meglódultak a tőzsdei gáz- és áramárak. Emiatt a magyar másnapi tőzsdei áramár történelmi csúcsra ugrott 283 euró közelében, miközben a forint is történelmi mélypont körül jár az euróval szemben.

Az átlagosnál hidegebb időt és havazást hoz december elejéig egy Észak- és Nyugat-Európa fölé beúszó hidegfront, amely eleve fokozza a fűtési és áramtermelési célú gázigényt, ez pedig mind a gáz, mind az áram árát felhajtja. A holland TTF gáztőzsdén a másnapi gázkontraktus ára 8%-kal 91 euró/MWh fölé ugrott kedden zárásra, a decemberi egész havi kontraktus ára pedig kb. 7%-kal szintén 91 eurón zárt.

A gáz árának emelkedése az áramtermelés költségét is felhajtja, és mindezt a hatást tovább fokozta az, hogy közben kevesebb szél fúj Németországban, Franciaországban és Hollandiában az említett front miatt, így a szél alapú áramtermelés volumene csökken. Ez pedig oda vezetett, hogy Németországban például minden idők második legmagasabb szintjére, 273 euró/MWh-ra ugrott a másnapi zsinór áram tőzsdei ára – derül ki a Bloomberg összeállításából. Ma reggel szerencsére nagyobb szakadás látszik a német áramárban 222 euró körülre.

A másnapi zsinór áramárak alakulása Európában (euró/MWh). Forrás: https://www.energylive.cloud/

Amint az alábbi grafikonon látható, a fenti folyamatok tegnap a magyarországi másnapi zsinór áram árát is történelmi csúcsra, 282,8 euró/MWh-ra hajtották. Ma azonban a német árak szakadása mellett várhatóan a magyar ár is jócskán esik majd.

A történelmi csúcsra ugró magyar áramár, illetve a mai eséssel még mindig extrém magasságban tartózkodó ár azért ijesztő, mert amint tegnap megírtuk: a koronavírus-válságból eredő termelési bizonytalanságok miatt sok nagyobb magyarországi energiafogyasztó nem kötött az elmúlt hónapokban hosszabb távú áramvásárlási szerződést, így kénytelen a tőzsdéről, akár napi szinten beszerezni az áramigényét, ez pedig extrém nyomás alá helyezi ezeket a termelő- szolgáltató cégeket. Nem véletlen, hogy emiatt sok ipari nagyobb áram (és gáz-)fogyasztó is azon gondolkodik, hogy mérsékli a termelését, esetleg leállítja az ennyire magas energiaárak mellett.

Közben a történet másik szála az, hogy sok energiakereskedő is bajba kerülhet egyrészt amiatt, hogy az ügyfeleivel fixált energiamennyiség egy részét a tőzsdéről kénytelen beszerezni extrém magas árak mellett, másrészt amiatt, mert az ügyfelei egy része a magas energiaszámlákat majd nem lesznek képesek rendben teljesíteni. Amint tegnapi másik cikkünkben rámutattunk: ezért akár dominószerű bedőlési folyamatok is lehetnek a magyar energiaszektorban, miközben külső szerzőink arra is rámutattak, hogy várhatóan hónapokig extrém magasak maradnak még az áram- és gázárak, és nem is térnek már vissza a nagy felfutás előtti szintekre. így erős állami beavatkozásokra van kilátás.

Itthon a lakossági és majd januártól a kkv rezsicsökkentés megvédi a durva áremelkedéstől az érintetteket (miközben az MVM Next kikapcsolási moratóriumot hirdetett az ünnepi időszakra a nemfizető ügyfeleknek), de a cseheknél az Innogy energiaszolgáltató tegnap azt jelentette be, hogy január 1-től a lakosságnak és a kisebb fogyasztású cégeknek 15%-kal emeli a gáz, és 19%-kal az áramszolgáltatás díját.

Címlapkép forrása: Getty Images