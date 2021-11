Új növekedési motor kell Magyarországnak

A rendszerváltás óta nem látott magasságba emelkedett a foglalkoztatottak száma Magyarországon, ami nem kis eredmény úgy, hogy tavaly a koronavírus miatti sokkszerű leállás okozott komoly galibát a munkaerőpiacon. Nem kis eredmény ez egy elöregedő társadalomban, igaz, a foglalkoztatás növekedésében sokat segített a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése az elmúlt években, és az is támogatta a folyamatot, hogy az inaktívitásba vonulás a korábbiakhoz képest egyre nagyobb korlátokba ütközik. Miután a Covid-válság okozta gödörből a vártnál hamarabb mászott ki a magyar gazdaság – és így a munkapiac is –, így most újra ugyanazzal a problémával nézünk szembe, mint a koronavírus előtt: a munkaerőhiány okoz fejtörést és növekedési korlátot.

Ezt mutatja a munkaerőtartalék – vagyis a tágan értelmezett munkanélküliség – alakulása is, amely a válság előtti szintre süllyedt. Egyszerre mérséklődik a munkanélküliek és azon inaktívak száma is, akik dolgozni szeretnének.

A foglalkoztatás bővülésének tehát egyre inkább fogynak a forrásai. Az adatok azt mutatják, hogy nemcsak az összfoglalkoztatás, hanem az elsődleges munkaerőpiac is új rekordon van. Néhány éve még részben a közfoglalkoztatottak számának csökkentéséből lehetett várni az elsődleges munkaerőpiac erősödését, illetve az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok hazacsábítása is benne volt a pakliban.