A 2021-es év gazdasági, államháztartási eredményei és gondjai – kitekintve 2022-re is

A második éve tartó, negyedik hullámával támadó járvány-hozta sokk leküzdése, majd a kilábalás menedzselése a világon mindenütt új, kivételes jelentőségű dimenzióba helyezte a gazdaság rugalmas alkalmazkodó képességét, a társadalom túlélésének alapját jelentő államháztartási működést, s az ahhoz forrást garantáló költségvetési stabilitást.

A külső feltételeket mindenütt a pandémiával amúgy is sújtott világgazdaság további nehézségei adják. Nem sok bizodalomra adnak okot a globális energia-ellátás, logisztika, elektronikus alkatrészellátás, illetve a párhuzamos társadalmak megjelenése adta eszkalálódó feszültségek, a globális katonai szembenállás és az ezek nyomán a mind több érdek- és értékütközés, amin a szövetségi rendszerek konfliktuskezelési megoldásai többször rontanak, mint segítenek. Meghatározó a sikerben, hogy a kormányzás felelősségét viselő nemzeti politikai erő milyen egyensúlyokat talál, képes-e a lehetőségeit és a rendelkezésére álló erőforrásait jól számba venni és építeni a fenntartható növekedéshez visszavezető utat. Nem kevésbe fontos, hogy a politikai paletta ellenkező oldala segít-e a nehéz helyzetek oldásában.

A magunk dolgaiban ma nem juthatnánk messzire, ha az államháztartás stabilitása, mozgósítható tartalékainak ereje, a tíz évnyi sikeres honi pénzügypolitika teremtette „ütésállóság” őrzése és erősítése nem lenne napjaink valósága. Ennek köszönhettük és köszönhetjük, hogy a 2020 márciusától ránk zúdult terhet elviselhető sérülésekkel is, de át tudtuk vészelni. 2021-ben pedig a vártnál jóval gyorsabban, az újabb, negyedik járványhullám és a világgazdaságból érkező, bennünket is érintő hatások ellenére esély van arra, hogy a tavasszal módosított költségvetést jóval meghaladó, 6-7 százalékos növekedést érjünk el. Korrigáljuk a 2020. év csökkenő GDP-jét, megalapozva a következő évek fenntartható növekedését.

Elsősorban az erőteljes társadalmi teljesítmény és a gazdaság fehéredése hozta, hogy az adóbevételek ütemesen, a tervezettet meghaladó mértékben folynak be 2021-ben is a költségvetésbe, jelentős mozgásteret teremtve a jóléti, szociális programok továbbviteléhez, a markáns bérfejlesztésekhez.

A 2021. évi költségvetési tervezés szempontjából meghatározó volt a koronavírus-járvány elterjedése, melynek következményei alapjaiban megváltoztatták a globális és a magyar gazdaság 2020. évi kilátásait. Az idei költségvetés tavaszi módosítása a 2020-as tényadatok okán a várható GDP növekedést, mint a makrogazdasági alappályát a korábbinál mintegy fél százalékponttal szerényebbre, 4,3 százalékra tette, lényegében egyezően az elemzői várakozásokkal. Ma már elmondható, hogy a 2021-es év egészének várható teljesítménye - elsősorban a második negyedév kiugró, mintegy 18 százalékos növekedésének köszönhetően - még a kedvező várakozásokat is alaposan túlszárnyalja. Ezt bizonyítja, hogy a magyar gazdaság erős fundamentumai és a bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések biztosítják, hogy Magyarország gazdasági felzárkózása folytatódjon, s a 2021. évi gazdasági teljesítmény meghaladja a 2019. évi szintet. A körülményekhez tartozik, hogy a tavaszi tömeges oltási programok nyárra másfél hónapos előnyt hoztak az újraindulásban. Noha az építőipari áremelkedések már ekkor is jelentősek voltak, de ekkor még az autóipar - chiphiányból és szállítási problémákból adódó – visszaesése nem volt drámai, s a szénhidrogén-piaci árak sem lódultak meg. Emellett az oltatlanok körében dühöngő járvány sem terhelte meg annyira társadalmat, mint a harmadik és a negyedik negyedévben, amikor külső hatások és a belső piac fűtése hozták, hogy az infláció az év végén meghaladhatja a 6 százalékot, még a jövő év első felében is velünk maradva.

Ezzel együtt vagy inkább mindezek ellenére a növekedés az év egészére nézve bizonyítja, hogy dinamikus pályán vagyunk.

A világválság után is Európa egyik leggyorsabban bővülő gazdasága a magyar. Beérnek a támogató költségvetési politika, a gazdaságvédelmi és újraindítási intézkedések eredményei: tavaly 5,5 százalékpontot tett, idén pedig 8,4 százalékpontot tesz hozzá a költségvetés a gazdaság teljesítményéhez. Erre tavaly a költségvetés külső források nélkül tudott mozgósítani a GDP 20 százalékának megfelelő összeget. Természetesen a gazdaság eredményei és a foglalkoztatottak számának emelkedése kölcsönhatásban van, közel 4,7 millióan dolgoztak az év szeptemberében. A munkanélküliségi rátánk 4 százalék, miközben mind az EU egészében, mind az euro-övezetben ennek közel duplája.

A kiváló eredmények tényszerű elismerése mellett szólni kell a nehézségekről, kockázatokról is, amelyek alapvetően rajtunk kívül álló okokra vezethetők vissza, de van néhány olyan honi összefüggésük, amit érdemes szóvá tenni.

A válság utáni újraindulás, a globális energia-áremelkedés, valamint az autóipar alkatrész hiánya és más okok a döntő tényezői az utóbbi hónapok inflációs folyamatainak

Ezeket elfogadva, számomra aggodalomra ad okot, hogy a honi fiskális politika költségvetési forrásokból és hitelekből - inflációs hatásokat is vállalva – továbbra is erőteljesen bővíti a gazdaság finanszírozását, a monetáris politika pedig azt szűkíteni igyekszik. A „gáz és a fék” egyidejű használata a rally versenyek kanyartechnikájára emlékeztet, gyorsabb a kocsi, de nagyobb a kisodródás kockázata. Mi mindnyájan ebben az autóban ülünk, s szurkolunk, hogy sikerüljön a kanyarban előzni….

A pandémia hozta válság brutális egészségügyi ellátórendszerbeli és gazdaságvédelmi kiadásai nyomán megváltozott az államháztartási hiány és az államadósság tervezett GDP-arányos mértékei. Előbbi 2021-ben a költségvetés módosításával összhangban 7,5 százalék körül alakulhat. A maastrichti kritériumot meghaladó hiányt a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Európai Tanács határozata 2021-ben és a 2022-ben is lehetővé teszi. Nem lóg ki az uniós sorból, alacsonyabb, mint az uniós átlag 2020-ban és várhatóan 2021-ben is. A GDP-arányos államadósság a 2014-ben indult gazdasági fellendülés eredményeként a koronavírusválság kitöréséig, 65,5 százalékra csökkent, azonban 2020 végére 80,4 százalékra emelkedett vissza, s 2021-ben is előreláthatóan csak néhány tized százalékkal marad alatta. Már a 2021-es költségvetés módosításának időszakában látszott, hogy ha a növekedés hozta nagyobb fiskális mozgástér megengedi, akkor a tervezettnél markánsabb hiánycsökkentés és vele államadósság mérséklés valósulhatna meg, még kedvezőbb feltételeket teremtve a költségvetési egyensúly 2022. évi lényeges javulásához és az államadósság-mutató fenntartható mérsékléséhez.

A 2022. évi költségvetési törvény fókuszában a munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtés támogatásának erősítése, az emberek életminőségének javítása mellett a gyorsan alkalmazkodó és fenntartható gazdaság létrehozása áll. A költségvetés magas, 5 százalék feletti gazdasági növekedésre épít. Ez megvalósítható, feltételezve, hogy a világban a feszültségek enyhülnek, a tömeges oltások megteremtik a nyitás alapjait. A válságból történő kilábalást azonban bizonytalanságok is övezik

A járvány hozta gazdasági visszaesés időszakában a kormányzati kiadások növelése javította a gazdaság „ütésálló képességét”.

2022-ben a költségvetési politikától viszont már a gazdasági feltételek alakulásához való rugalmas alkalmazkodás lenne elvárható. Ebből kiindulva célszerű volna egyes kiadási előirányzatok felhasználását feltételhez kötni és csak akkor elkölteni, ha a gazdaság dinamizálásához azokra szükség van.

Visszanézve a 2021. év honi gazdasági folyamataira, az állam pénzügyeivel foglalkozó egyetemi emberben egyrészt a nagyszerű, a várakozásokat messze meghaladó gazdasági növekedés bizakodásra okot adó valósága munkál. Másrészt a tornyosuló, bár egyelőre még inkább kockázatként megélt újabb járványhullám(ok) és a külső, egyre fagyosabb gazdasági feltételek hozta nehézségek láttán vannak aggodalmai. A társadalmi finanszírozás biztonságát féltve, egy COVID mentes országban a hiány- és teljesítmény-arányos adósságcsökkentést és az infláció mérséklését látná 2022-ben szívesen.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Shutterstock