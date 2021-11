Az elektromos autók és a LED mutatják az utat a klímaügy megnyeréséhez

A kritikus fontosságú közel félszáz energetikai terület közül mindössze az elektromos autók és az épületek világítási megoldásai esetében elég gyors a haladás a klímacélok eléréséhez – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) helyzetjelentéséből.

Rosszul állunk a harcban

Az ENSZ 26. klímacsúcsán az országok több olyan új vállalást is tettek, amelyek közelebb vihetik az emberiséget a 2015-ös párizsi klímakonferencián kijelölt fő cél eléréséhez, a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokon való korlátozásához, amihez 2050-re el kellene érni a karbonsemlegességet. E célért azonban még azon felül is sokat kell dolgozni, ha a mostani csúcstalálkozón tett ígéretek a korábbiakkal együtt időben teljesülnek, becslések szerint ugyanis a felmelegedés ebben az esetben is elérné az 1,8-2,4 fokot.

Az emberi tevékenységből származó emisszió közel 80 százalékáért az energiaszektor és az ipar felelős (a fennmaradó részt a hulladékkezelés, a mező- és erdőgazdaság, illetve földhasználat teszi ki), ezért a fentiekkel összefüggően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) helyzetjelentése alapján érdemes áttekinteni azt is, hogy áll a klímaügy szempontjából kritikus technológiák fejlesztése és alkalmazása.

E szerint a 46 kulcsfontosságú energetikai technológia és szektor közül

csak 2 fejlődik olyan tempóban, ami a klímakatasztrófa elkerüléséhez elengedhetetlen.

Ez a 2 technológia az elektromos járművek és az épületek energiatakarékos világítási megoldásai, a többi területen viszont elégtelen a fejlődés sebessége. Az elmaradás mértéke területenként változó.

Villamosenergia-szektor

A szektor üvegházhatású gáz kibocsátása körülbelül 3 százalékkal, rekord mértékben esett 2020-ban, ami azonban így is elmarad a klímacélhoz 2030-ig szükségesnek tartott, évi 7,6 százalékos csökkenési ütemtől (2040-ig pedig emissziómentessé kell válnia a szektornak). A szektor jelenleg a teljes,

energiával kapcsolatos emisszió 40 százalékáért felelős,

miközben az elektromos áram részaránya folyamatosan nő a végfelhasználói mixben, ezért érdemes egy kicsit részletesebben is végignézni a főbb technológiáit.

Megújulók

2020-ban a megújuló alapú áramtermelés 7 százalékkal nőtt 2019-hez képest, melynek közel kétharmadát a nap- és szélenergia adták. Így a megújulók részaránya a globális villamosenergia-termelési mixben rekord mértékben, 2 százalékponttal 29 százalékra emelkedett. Az adatot azonban torzítja, hogy a koronavírus-járvány miatt a gazdasági aktivitással együtt az áramigény is csökkent. Ahhoz, hogy 2050-re elérhessük a klímasemlegességet,

2030-ig 60 százalék fölé kellene emelni a megújulók arányát a globális áramtermelési mixben.

Ez azt jelenti, hogy az évtized végéig éves átlagban 12 százalékkal szükséges növelni a megújuló alapú termelést, ami csaknem kétszerese a 2011-2020-as időszakban látottnak.

Földgáztüzelésű-erőművek

A gázerőművek 2020-ban 2 százalékkal termeltek kevesebb áramot, mint a megelőző évben, de idén már várhatóan ismét 1 százalékkal nő a termelésük. Mivel kulcsszerepet játszanak a szennyezőbb széntüzelésű erőművek pótlásában,

termelésük a 2050-es klímasemlegességi forgatókönyvben is tovább emelkedik a 2020-as évek végéig.

E szerint 2030-ban ugyan valamivel nagyobb lesz a gázerőművek termelése, mint 2020-ban, azonban részarányuk a globális árammixben 24-ről 17 százalékra csökken, ráadásul egyre nagyobb arányban lesznek ellátva a szén-dioxid-leválasztás, -tárolás és -hasznosítás (CCUS) technológiájával és fognak olyan, tiszta gázokat is égetni, mint a zöldhidrogén.

Nukleáris energia

Az IEA szerint a 2050-es klímacél eléréséhez fokozni kell az új atomerőmű-kapacitások telepítésének ütemét. Ezek globális beépített teljesítménye 2020-ban 415 GW volt, ami a tervezett új kapacitásokat figyelembe véve 2035-ig 557 GW-ra emelkedhet. Ez valamivel több mint 10 százalékkal marad el az IEA szerint a karbonsemlegesség megvalósításához szükségestől (623 GW), de 2040-ben már több mint 20 százalékos (582 és 730 GW), 2050-ben pedig több mint 40 százalékos lehet a hiány (479 és 812 GW).

Szénerőművek

A szénalapú áramtermelés több éves csökkenő trendet megtörve jelentősen, 15 százalékkal emelkedett 2021 első félévében, nagyrészt a gázárak megtöbbszöröződése és a gazdasági fellendülés hatására. Miután az árak a második félévben ugrottak csak meg igazán, a szén térnyerése folytatódhat, fokozva a CO2-kibocsátást is. A 2021-ben várható jelentős növekedéssel szemben a termelést a klímacélok eléréshez évente átlagosan 11 százalékkal kellene csökkenteni 2030-ig,

2040-ig pedig teljesen ki kellene vezetni a hagyományos szénerőművi termelést az egész világon,

miközben a CCUS-nek és az együtt-tüzelési opcióknak (pl. fenntartható biomassza) egyre nagyobb szerepet kellene szánni. A 2020-ban meghozott végső beruházási döntések által megcélzott új szénerőművi kapacitás ugyan éves összevetésben nőtt és elérte a 20 GW-ot (nagyrészt Ázsia miatt), de a tervezett projektek volumene 80 százalékkal alacsonyabb, mint 5 évvel ezelőtt.

CCUS

Napjainkban az egész világon csak egyetlen kanadai fosszilis tüzelésű erőmű van felszerelve ezzel a technológiával. 2030-ban várhatóan évi 60 millió tonna szén-dioxid légkörbe való kerülését megelőzni képes CCUS megoldás lesz üzemben a villamosenergia-szektorban, messze elmaradva a szükségesnek tartott 430 millió tonnás célszámtól. Az utóbbi években azonban a technológia telepítésére vonatkozó tervezés lendületet vett: a 2030-ra várhatóan megvalósuló új beruházások több mint felét 2020 január és 2021 augusztus között jelentették be, zömmel az Egyesült Államokban. A szükséges nagyságrend eléréshez ugyanakkor az IEA szerint elengedhetetlen a szakpolitikai támogatás fokozása.

Olaj- és földgáz

Az olaj- és földgázkitermelésből, feldolgozásból és szállításból származó emisszió 2020-ban minimálisan csökkent, de még így is

az energiaszektor teljes kibocsátásának közel 15 százalékát teszi ki.

2030-ig 55 százalékkal kellene visszafogni a kapcsolódó emissziót, de egyelőre közel sem vagyunk ezen a pályás, sőt, a 2021-es kereslet- és árnövekedést látva rövid távon a kibocsátás emelkedése valószínűsíthető.

Metánemisszió

Az emberi tevékenységből eredő, a globális felmelegedésben nagy szerepet játszó metánemisszió közel harmadát a fosszilis tüzelőanyagokkal összefüggő műveletek okozzák. Az olajjal és gázzal kapcsolatos műveletekből származó metánemisszió 2020-ban körülbelül 5 százalékkal esett, nagyrészt a kitermelés csökkenésének köszönhetően, de 2021-ben várhatóan már ismét emelkedik. A 2050-es klímasemlegesség eléréséhez azonban fontos lenne, hogy 2020 és 2030 között körülbelül 75 százalékkal mérséklődjön a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos műveletekből származó metánemisszió. Ez már csak azért sem tűnik megvalósíthatatlannak, mert az IEA szerint csupán a 2017 és 2021 közötti átlagos piaci földgázárakkal számolva a 45 százalékos csökkentésnek gyakorlatilag nem lenne nettó költsége. Ráadásul a 2021-től a következő években várható átlagos gázárak várhatóan jóval meghaladják a hivatkozott időszakéit, vagyis az emisszió még nagyobb arányú csökkentése is megvalósítható lehet extra ráfordítás nélkül.

Fáklyázás

Az olajmezőkön a kitermelés melléktermékeként feltörő földgáz nem kis részét helyben elégetik, a gazdaságos hasznosításhoz szükséges infrastruktúra hiánya, illetve a robbanásveszély csökkentése érdekében. 2020-ban a globális olajigény mintegy 7 százalékkal zuhant, de az elfáklyázott gáz mennyisége csak 5 százalékkal csökkent és még mindig elérte a 142 milliárd köbmétert, ami körülbelül megegyezik Közép- és Dél-Amerika éves gázfogyasztásával - miközben jelentős mennyiségű metán, korom és egyéb üvegházhatású gáz is a légkörbe került. A klímacél eléréséhez 2030-ig 90 százalékkal kell csökkenteni az elfáklyázott gáz mennyiségét, és bár egyre több vállalat kötelezi el magát e módszer kivezetése mellett, ehhez új gázbeszerzési stratégiák, üzleti modellek és szabályozások bevezetése is elengedhetetlen.

Ipar

Az ipar az IEA szerint az energiával kapcsolatos

globális ÜHG-kibocsátás körülbelül 26 százalékát fedi le.

A közvetlen ipari CO2-emisszió 2020-ban 1,6 százalékkal csökkent a pandémia következtében gyengülő aktivitás hatására, azonban 2021-ben e téren is fordulat várható, miközben 2030-ig évente átlagosan 2,3 százalékos csökkenésre lenne szükség. Ehhez a megújulók használatának fokozásán túl a nyersanyag- és energiahatékonyság növelése, valamint egyéb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok fejlesztése és telepítése (elsősorban CC(U)S és hidrogén) is fontos lenne.

Ami az egyes részterületeket illeti, a vegyipar emissziója 2,3 százalékkal csökkent 2020-ban, főleg a járvány hatására, de 2021-ben ismét emelkedő pályára állhat, miközben 2030-ig 10 százalékkal kellene mérsékelni 2020-hoz képest. A vas- és acélgyártás CO2-intenzitása viszonylag állandó volt az elmúlt pár évben, azonban évente 4 százalékkal kellene csökkenteni 2030-ig. A cellulóz- és papírgyártás végső energiafelhasználása az elmúlt évtizedben évi átlagban 0,1 százalékkal nőtt, míg a papír- és kartongyártás 0,3 százalékkal bővült. Itt 2030-ig az energiafelhasználás legfeljebb évi 0,5 százakkal bővülhet, amihez az újrahasznosítás és a hulladékhő-visszanyerés fokozása, valamint a bioenergia részarányának növelése szükséges. A cementgyártás közvetlen CO2-intenzitása évente 1,8 százalékkal nőtt 2015 és 2020 között, de évente 4 százalékos csökkenésre lenne szükség 2030-ig. Az alumíniumgyártás karbonintenzitása a közelmúltban stagnált, azonban a 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében 2030-ig évente körülbelül 3 százalékkal mérsékelni kellene az egységnyi gyártás során felszabaduló szén-dioxid mennyiségét.

Az ipari szektorban (ide értve a finomítókat is) az erőművekhez képest jóval több, közel 30 CCUS-sel ellátott üzem működik világszerte, és a helyzet a beruházási környezet vonzóbbá válása, illetve a klímacélok miatt javul. Ezzel együtt telepítésük az IEA szerint "siralmasan" elmarad a kívánt szinttől: míg a jelenlegi tervek alapján 2030-ra mintegy évi 150 millió tonna CO2 becsapdázását lehetővé tevő kapacitás jöhet létre, a fenntarthatóság eléréshez legalább 1,15 milliárd tonna/éves kapacitás kiépítésére lenne szükség.

Szállítási szektor

A járvány miatt e szektorban is több mint 10 százalékkal zuhant az emisszió 2020-ban, azonban 2021-ben itt is felpattanás tapasztalható, így a 7,2 milliárd tonnás éves kibocsátási érték növekedése várható. Pedig a klímacél eléréséhez 2030-ig alaposan, legalább 5,7 milliárd tonnáig vissza kellene szorítani az emissziót.

Elektromos autók

A kevés pozitív kivétel egyikét az elektromos autók (tisztán elektromos és plug-in hibrid) képezik, melyekből 2020-ban a világon 3 millió darabot értékesítettek, 40 százalékkal többet, mint 2019-ben, míg a teljes autópiaci forgalom 16 százalékkal esett. Egy évtizednyi gyors növekedés után az elektromos autók globális állománya meghaladja a 10 milliós darabszámot (kétharmaduk tisztán elektromos), ami viszont még mindig csak körülbelül 1 százaléka a teljes autóparknak. A 2021 félévi adatok alapján a növekedés tovább gyorsul, így

2030-ra elérhetőnek tűnik a 60 százalék feletti újautópiaci-részesedés és a 300 milliós globális flotta.

Forrás: IEA

Vasút

A globális személyforgalom 8 százalékát, a teherforgalom 9 százalékát bonyolító vasút energiafelhasználása mindössze a szektor 3 százaléka, ami e közlekedési mód energiahatékonyságát jelzi. A közúti járművekhez és repülőgépekhez képest a vonatok átlagosan 12-szer kevesebb energiát fogyasztanak és 11-szer kisebb az emissziójuk kilométerenként.

A klímacél eléréséhez 2030-ra jelentősen növelni kell a vonatok részarányát,

a személyszállításban nem egészen 9 százalékról közel 13 százalékra, megtörve a csökkenő-stagnáló trendet. Közben a dízel súlyát a személyvonatok üzemanyag-felhasználásában 28 százalékról alig több mint 2 százalékra kell csökkenteni a villany- és hidrogénymozdonyok alkalmazásával.

Közúti üzemanyag-fogyasztás

A 2010-es évtized végén nagyot lassult a személyautók és kishaszonjárművek üzemanyag-hatékonyságának javulása, amiben az SUV-k piaci részesedésének növekedése játszotta a főszerepet. E probléma kezeléséhez agresszív politikai lépésekre van szükség az IEA szerint, egyébként nem lesz megvalósítható az átlagos fogyasztásnak a klímacél eléréshez szükségesnek tartott, 7 liter/100 kilométerről 3,1 literre való csökkentése. Az autóbuszok és teherautók esetében az egyik fő gond az, hogy az értékesítések nagy része még mindig olyan piacokon történik, ahol nincsenek üzemanyag-gazdaságossági standardok. 2020-ban 5 százalékkal csökkent e járművek globális emissziója a kovidhatás miatt, de 2021 nagy valószínűséggel itt is fordulatot hoz, noha évente átlagosan 2,6 százalékkal kellene mérsékelni az emissziót 2030-ig az IEA szerint, amely egyébként a pozitív példák között a magyar Zöld Busz Program nevét is megemlíti.

Bioüzemanyagok

A fenntartható bioüzemanyagok fogyasztása a 2010-es évtizedben átlagosan évi 5 százalékkal nőtt, de

évi 14 százalékos bővülésre lenne szükség.

A bioüzemanyagokat mindinkább olyan alapanyagokból kellene előállítani, mint például a hulladékok és maradékanyagok, amelyek nem foglalnak élelmiszer-termelésre alkalmas termőföldet. Arányukat 2030-ig 45 százalékra kéne emelni a jelenlegi mindössze 7 százalékról.

Légi szállítás

A pandémia hatására a repülés CO2-kibocsátása 2020-ban több mint harmadával, a 1997-es szintre zuhant, ám további intézkedések nélkül 2030-ban már ismét 10 százalékkal a 2019-es, és közel 90 százalékkal a 2020-as érték felett alakulhat. A kibocsátás a fenntarthatósági forgatókönyv szerint is emelkedik 2030-ig, de csak nem egészen 30 százalékkal, 2040-ben pedig már több mint 20 százalékkal a 2020-as alatt kell állnia.

Nemzetközi hajózás

A szektor az energiával összefüggő emisszió 2 százalékát adja, de ahogy minden gazdasági szereplőnek, ennek is ki kell venni a részét a kibocsátáscsökkentésből. 2030-ig mindössze 13 százalékos csökkentésre lenne szükség, de a korábbi években az emisszió összességében enyhén emelkedő trendet követett.

Épületek

Az ingatlanszektor szén-dioxid-kibocsátása a 2010-es évtizedben évi átlag 1 százalékkal emelkedett, de a 2020-as, a szolgáltatási szektor aktivitásának gyengüléséből eredő 6 százalék körüli esést megelőzően már 2019-ben mérséklődött kismértékben. 2021 azonban itt is fordulatot hozhat, miközben

2030-ig a 2020-as (9 milliárd tonnás) szinthez képest is több mint 55 százalékos kibocsátáscsökkentés kellene.

Az előrelépéshez az építőanyag-felhasználás, a szigetelés, a hűtés, a fűtés, a hőszivattyúk, a távfűtés, a háztartási elektromos berendezések, valamint az adatközpontok és adatátviteli hálózatok kapcsolódó energiafelhasználásának kordában tartását lehetővé tevő további számos intézkedés szükséges. Az egyetlen olyan ingatlanos területet, ahol a dolgok a terv szerint alakulnak, a különféle épületvilágítási megoldások képviselik.

2021-ben a LED-telepítések száma és a világítási megoldások energiahatékonysága egyaránt nőtt. Számos országban több mint tíz évvel ezelőtt kezdték meg az izzók kivonását, sok helyen pedig már a fénycsövek kivezetése is elkezdődött, még inkább utat nyitva a LED-eknek. A technológia piaci részaránya már több mint 50 százalékos,

a mostani fejlődési tempóval pedig 2025-re meglehet a 100 százalékos piaci részesedés.





Forrás: IEA

Energiaintegrációs technológiák

A rendszer rugalmasságát fokozó energiaintegrációs technológiák nélkülözhetetlenek az egyes tiszta energia technológiák hatásainak maximalizálásához. A klímacél eléréshez az e flexibilitást növelni képes minden eszközben rejlő potenciált ki kell aknázni, beleértve az erőműveket, a(z okos) hálózatokat, a fogyasztó- vagy keresletoldali szabályozást (demand-side respond, DSR) és az energiatároló megoldásokat, illetve hidrogént is. Az IEA - jobb híján - e körben tárgyalja azon technológiákat is, amelyek közvetlenül a légkörből vonják ki a szén-dioxidot. A (direct air capture, DAC) üzemek szerepe ma még marginális, és évente mindössze 0,1 millió tonna CO2-t vonnak ki a légkörből, de e kapacitást 2030-ig 80 millió tonna/év, 2050-re pedig közel 1 milliárd tonna/év szintre szükséges emelni.

2020-ban a villamosenergia-rendszer rugalmasságát a világban nagyrészt még mindig a szénerőművek (33 százalék) adták, de a vízerőművek (31 százalék), a gázerőművek (21 százalék), sőt az olajtüzelés szerepe is meghatározó volt (9 százalék). A nukleáris energia, az egyéb megújulók, illetve a fogyasztóoldali szabályozás mindössze 2-2, illetve 1 százalékkal vette a részét a flexibilitás biztosításából.

2030-ra az arányoknak alapvetően meg kell változniuk: a klímasemlegességi forgatókönyv szerint

az évtized végére a legjelentősebb szerepe (26 százalék) már a vízenergiának lesz

a keresleti és kínálati oldal összehangolását lehetővé tevő rugalmasság megteremtésében. A második legnagyobb súllyal (25 százalék) ugyan még mindig a gázerőművek részesednek majd a feladat teljesítéséből, de mint láttuk, (optimális esetben) ezek jó része már CCUS technológiával lesz felszerelve. Ez remélhetőleg a 2030-ban még jelentős nagyságrendben működő szénerőművekre is igaz lesz (17 százalék). A mainál jóval nagyobb szerepe lehet a flexibilitás biztosításában az összefoglalóan DSR-megoldásoknak nevezett eszközöknek (16 százalék), ahogy a ma még szabad szemmel nem látható részarányt képviselő akkumulátoros energiatárolóknak (6 százalék), az egyéb megújulóknak és a nukleáris energiának (3-3 százalék), illetve a hidrogénnek (1 százalék) is. Ezzel párhuzamban az olajtüzelésű erőművek szerepének jócskán csökkennie kell (4 százalék).

