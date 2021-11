Mi legyen a kistelepülések kisiskoláival?

Az oktatáspolitikai viták állandó motívuma Magyarországon az a kérdés, hogy mi legyen a falvak kisiskoláival. Egy olyan dologról van szó, amire ideológiai és politikai rétegek sokasága rakódott le, ezért szinte lehetetlen tisztán oktatási, a tanulás minőségéhez kapcsolódó érvek mentén gondolkodni róluk.

A kisiskolák háromnegyede falvakban működik. A 2010 előtti években az önkormányzatok finanszírozási okból és az iskolák elnéptelenedése miatt számos falusi kisiskolát bezártak, ezek jórészét 2010 után újranyitották, az elmúlt évtizedben pedig a számuk lényegében stagnált. Négyötödük állami iskola, a maradék többnyire egyházi tulajdonban van, jóval kisebb arányban nem egyházi magániskola.

Körülbelül a tanulók 7 százaléka tanul olyan iskolában, ahol a tanulólétszám nem éri el a 100 főt.

Visszatérő módon felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e fenntartani ennyire kicsi iskolákat. Az erről szóló döntéseket megnehezíti, hogy a falusi kisiskolák védelme és bezárása melletti érvek – mint minden „átpolitizált” ügy esetében – tipikusan olyan vélelmeken alapulnak, melyeket a tények nem mindig igazolnak vissza. Ráadásul, míg a kisiskolák fenntartása melletti érvelés jellemzően oktatáson kívüli szempontokat érvényesít, mint például a falvak népességmegtartó erejének védelme, a bezárásuk melletti érvrendszer tipikusan oktatási megfontolásokon alapszik, mint amilyenek a minőség és a hatékonyság szempontjai. Vegyük sorra ezeket!

A falvakban működő iskolák védelme melletti leggyakrabban elhangzó érv a települések népességmegtartó erejére való hivatkozás. Az a már önmagában is problematikus megközelítés, mely szerint a népesség életminősége szempontjából a nagyobb lakosság jobb, egy 19. századi nacionalista ideológiai konstrukció hagyatéka, amely szembeállítja az idealizált „magyar” vidéket a vegyes népességű „kozmopolita” (értsd: nem annyira magyar) és „bűnös” várossal.

Gondoljunk is akármit a falu szerepéről nemzeti identitásunk megőrzésében, azt mindenképpen látnunk kell, hogy a kistelepülések népességmegtartó ereje egy rendkívül komplex kérdés.

Települések olyan képesség-együtteséről van szó, ami lehetővé teszi, hogy egészséges lakóhelyként funkcionáljanak, biztosítsák a legfontosabb, a lakók igényeit kiszolgálni képes szolgáltatásokat, rendelkezzenek gazdasági eltartó képességgel és tegyék lehetővé, hogy lakosságuk közösségként funkcionáljon. E képesség-együttesben nyilvánvalóan nagy szerepet játszanak a foglalkoztatási lehetőségek, a tömegközlekedés, az oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a lakóhely minősége, a környezet állapota, a kiskereskedelmi szolgáltatások, a kommunikációs szolgáltatások, a közbiztonság és még rengeteg más dolog. A probléma mindezzel az, hogy mindezek relatív súlyáról – ezen belül a helyben nyújtott oktatás szerepéről – igen keveset tudunk, mégpedig elsősorban azért, mert az településről településre rettenetesen eltérő lehet.

Bár érthető, hogy kis falvak önkormányzatai igyekszenek megtartani az intézményeiket, az az érvelés, hogy az iskola bezárása egy falu elnéptelenedéséhez vezet, önmagában nem igazán meggyőző. A településfejlesztés (vagy ahogy manapság nevezzük: a vidékfejlesztés) főárama szerint a kistelepülések népességmegtartó erejének kulcsa nem az egyes falvak elszigetelt fejlesztése, hanem a kistérségek vitalizációja, amibe akár az oktatási szolgáltatások kistérségi szintű biztosítása is illeszkedhet. A népességeltartó képességnek (amely a népességmegtartó képesség egyik részhalmaza) oktatási szempontból csekély a relevanciája – hacsak nem tekintjük célnak a falvak pedagógusmegtartó képességének erősítését.

Nézzük most a falvak kisiskoláinak bezárása melletti oktatási érveket. Bizonyos makacsul érvényesülő összefüggések látszólag azt igazolják, hogy minél kisebb településen működik egy iskola, annál alacsonyabb az iskolák által nyújtott tanulás minősége.

Minden tanulói teljesítménymérés eredményei – így az alábbi ábrán szereplő PISA adatok is – kimutatják az úgynevezett települési lejtőt.

2009-ben, amikor a magyar tanulók szövegértési teljesítménye a csúcson volt, ez a lejtő Magyarországon sokkal meredekebb volt, mint a fejlett országok átlagában. A kisebb falvak és a nagyobb városok iskolái közötti teljesítményszakadék több mint háromszor akkora volt, mint ugyanebben az évben a finn és magyar tanulók szövegértési képességei közötti különbség.

A „települési lejtő”. Szövegértési eredmények különböző méretű településeken a fejlett országok átlagában és Magyarországon 2009-ben. Forrás: OECD PISA 2009

Ha azonban a dolog mélyére ásunk, azt találjuk, hogy ezeket a teljesítménykülönbségeket számos különböző ok magyarázza, de a kisebb települések iskoláinak pocsék minősége nincs közöttük: azok általában – például a szociális háttér alapján számított hozzáadott érték tekintetében – nem lényegesen jobbak vagy rosszabbak, mint a máshol működő iskolák. (Van köztük nagyon pocsék és nagyon jó iskola is.) A települési lejtő elsődleges oka a családi háttér elképesztően erős hatása: minél kisebb egy település, annál alacsonyabb a lakosság átlagos szociális státusza, ennek megfelelően annál alacsonyabb a településeken élő tanulók átlagos teljesítménye is. Mivel a családi háttér hatása Magyarországon kimagaslóan erős, meredekebb a települési lejtő is.

Erre az összefüggésre ráadásul az elmúlt évtizedek migrációs trendjei is ráerősítettek. A rendszerváltást követő években a megszűnt városi munkahelyek miatt nagy arányokat öltött az alacsony képzettségű vagy képzetlen emberek falvakba való visszaköltözése, majd az ezredforduló után egyre erőteljesebb lett az értelmiség elvándorlása, részben városokba, egy idő után pedig külföldre költözése. E két folyamat együttes hatására a különböző méretű települések lakossága közötti szociális szakadékok tovább növekedtek.

Mondhatnánk tehát, hogy bár rossz a sajtójuk, alapvetően nincs baj a falvak kisiskoláival, tehát semmi sem indokolja a bezárásukat. Attól tartok azonban, hogy ez nem ilyen egyszerű, ugyanis a települési lejtő meredekségében erősen közrejátszik a magyar közoktatás Európában szinte példátlan mértékű szelektivitása is, ami statisztikailag jól dokumentálható módon drasztikusan felerősíti a családi háttér tanulási eredményekre gyakorolt hatását.

Van tehát számos olyan – egymással szorosan összefüggő - oktatáspolitikai megfontolás, melyek a falusi kisiskolák fenntartása ellen szólnak:

Az első a szociális szelekciót erősítő, a magasabb státuszú családok gyerekeinek elkülönülését eredményező szelektív iskolaválasztási döntések mozgásterének szűkítése. Egyszerűen fogalmazva, ehhez egész egyszerűen csökkenteni kell az elérhető iskolák számát.

A második ok a szegregáció visszaszorítása: ahol a relatíve magasabb státuszú szülők más településre íratják be a gyereküket, melynek következtében az iskola roma gettóvá válik, tudomásul kell venni, hogy a szülők lábbal szavazták le az iskola működését és be kell azt zárni.

A harmadik ok pedig az a nagyon erőteljes hatékonyságromlás, ami a 2010 után létrehozott, az erőforrásokkal gazdálkodni képtelen rendszerben szükségszerűen lezajlott, s melynek következtében a jelenlegi szétaprózódott iskolahálózat mára fenntarthatatlanná vált.

A félreértések elkerülése érdekében: a harmadik, a hatékonyságromlással összefüggő szempont nem egy szűk, semmi másra nem tekintettel lévő fiskális logika érvényesítését jelenti. A kisméretű iskolák bezárásával elérhető pénzügyi megtakarítás az oktatásfinanszírozás egészén belül nagyon csekély, nem több mint a kiadások 3-5 százaléka. Ezt a költségvetésnek el kellene viselnie, ha erős oktatáspolitikai érvek szólnának a kisiskolák fenntartása mellett. A hatékonyságromlás két másik következménye az, ami számos kistérségben az ellenkező oldalra billenti a mérleget.

Az egyik a hatékonyságromlással együtt járó pedagógus túlfoglalkoztatás, ami a középtávon szinte megoldhatatlannak tűnő pedagógushiány körülményei között elképesztő pazarlás.

A másik, a szétaprózódott iskolahálózat szerepe a szelekció és szegregáció erősödésében, melyek ma már egy brutálisan polarizálódott, kasztosodott, az alul lévők számára semmilyen előrelépési lehetőséget nem kínáló társadalom kialakulásához vezettek.

Végül van még egy a kisiskolák fenntartása ellen szóló oktatásszakmai érv. Az iskolák minőségéről ma már nem gondolkodhatunk a „szakos ellátottsághoz” hasonló minimumkövetelmények alapján. Oktatási minőség alatt egyre inkább az iskola által biztosított tanulási élmények gazdagságát, az oktatás személyre szabottságát és az egyéni fejlesztéshez való hozzáférést értjük. Ennek következtében hosszabb távon előnyt élveznek azok a nagyobb iskolák, melyek az alapszolgáltatás ellátásához szükséges pedagóguslétszámon túl a tanulást segítő, specializált tudással rendelkező szakemberek sokaságát lesznek képesek foglalkoztatni.

Eddig nem tettem mást, mint hogy sorra vettem a kistelepülési kisiskolák fenntartása mellett és ellen szóló vélt és valóságos érveket. Az is kiderülhetett, hogy a jó oktatáspolitikának nem áll módjában szemezgetni a különböző szempontok és a különböző érvek mögött álló tények között, mindezeket az összefüggéseket egyszerre kell(ene) figyelembe vennie.

A mindebből levonható legfontosabb következtetés az, hogy az írás címében szereplő kérdésre nincs minden egyes kistérségre és településre érvényes, országosan egységes válasz, ugyanis a felsorolt szempontok alapján feltérképezhető körülmények településről településre rettenetesen különböznek. A jelenlegi erősen centralizált rendszerben, amely az önkormányzatokat teljesen kiszorította a döntéshozatalból, az egyetlen kormánynak adható tanács az, hogy ne nyúljanak semmihez. (Szerencsére ettől nem kell tartani, mert a választások előtt a kormánypártok nem fogják maguk ellen hangolni a legfontosabb választói bázisukat képező falusi lakosságot.)

Mivel azonban a jelenlegi helyzet sokáig már nem fenntartható, valamilyen oktatáspolitikai válaszra szükség lesz.

E válasz első és legfontosabb előfeltétele annak belátása, hogy ha nincs egységes központi megoldás, akkor bizony decentralizálni kell, a döntést át kell adni olyan helyi szereplőknek, akik nem egy-egy település, hanem helyi (járási, kistérségi) iskolahálózatok formálásáról szóló informált döntéseket képesek hozni.

Ez természetesen messze nem jelenti azt, hogy a központi kormányzat kivonul a problémák megoldásából, sőt: aktívan formálnia kell azt a környezetet, melyen belül a különböző helyi szereplők lefolytatják a döntéshez szükséges alkufolyamatokat.

A kormányzatnak kell rögzítenie, hogy kik, milyen procedúrákon keresztül, kiknek a bevonásával, milyen információk figyelembevételével és milyen nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartásával hoznak döntéseket a helyi iskolahálózatok átszervezéséről.

A kormányzatnak kell gondoskodnia arról, hogy olyan kiszámítható finanszírozási rendszer működjön, amely erősen ösztönöz a hatékonyságra és biztosítja egy átszervezés költségeit.

Olyan közép és hosszú távú kötelező helyi tervezési mechanizmust kell létrehoznia, amely lehetővé teszi az összes oktatási és oktatáson kívüli szempont összehangolását.

A kormányzat felelőssége az, hogy a helyi szereplők informáltan dönthessenek: elérhetővé kell tenni a számukra az iskolák által biztosított minőségre és eredményességre vonatkozó adatokat.

A kormányzatnak olyan szabályokat kell rögzítenie, melyek betartása az iskolahálózatok átszervezése során biztosítják a szelekció csökkentését és a szegregációmentességet.

A kormánynak kell rögzítenie azokat a pedagógus ellátottságra, felszereltségre és a tanulás fizikai tereire vonatkozó standardokat, melyek iskolák működtetésének alapvető feltételeit képezik.

És még valami: a kis falusi iskolákban tanuló gyerekek védelme érdekében vissza kell kerülnie a törvénybe az „aránytalan teher” fogalmának, mely alapján például alsós kisgyerekek nem kényszeríthetők más település iskolájába járni, ha nem adottak a biztonságos közlekedés feltételei.

Ez a lehetséges oktatáspolitikai eszközrendszerről szóló felsorolás messze nem teljes, de annak jelzésére elég, hogy ha nem is bízzuk egy Budapesten székelő minisztériumra annak eldöntését, hogy megmaradjon-e az iskola egy kis borsodi faluban, a kormányzat felelőssége ezzel kapcsolatban szemernyit sem csökken.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

