Ingyenpénzből napelemet? Ezekre figyelj, ha pályáznál a 3-11 milliós összegre

Közeledik az akár 2,9-11,3 millió forintos, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat december 6-án kezdődő első benyújtási szakasza, ezért az eddigi ajánlatkérések tapasztalatai alapján összeszedtük, a kiírás mely pontjai rejtik a leggyakoribb buktatókat és nehézségeket a pályázók számára, illetve hogy jellemzően melyek az ajánlatkérők által megfogalmazott legnépszerűbb igények.

A pályázat kormányzati oldala folyamatosan újabb információkkal frissül: a pályázók és a kivitelezők dolgát megkönnyítendő, az oldalt a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK) választ adó aloldallal egészítették ki, és folyamatosan bővül a regisztrált kivitelezők listája is.

A több mint félszáz gyakran ismétlődő lakossági kérdés-válasz között számos, a jövedelmi feltételekre vonatkozik, de az ingatlannal, a tulajdoni viszonnyal, az elszámolható munkálatokkal és költségekkel, a technikai részletekkel, határidőkkel vagy a benyújtás egyéb konkrétumaival kapcsolatban is tájékoztatást nyújt. Így például megtudható, hogy ha pályázatíró készíti és adja be a pályázatot, akkor ezen projektmenedzseri tevékenység költsége elszámolható-e (nem); hogy ha a megvalósítás során áremelkedés tapasztalható, akkor a felmerülő többletköltséget a pályázónak szükséges-e állnia (igen); vagy hogy szükséges-e elbontani a régi fűtési berendezéseket (nem).

Cikkünk születése idején már jóval több mint 1000 regisztrált kivitelező és elérhetősége található a listán, melyek közül több mint 700 napelemes rendszerekkel kapcsolatos tevékenységet (is) végez. A pályázni szándékozók célirányosan is rá tudnak keresni a vállalt tevékenységre, kiszűrve a kívánt felújítási munkálatra alkalmas vállalkozókat.

Miután a pályázat a hazai napelemes piacon eddig soha nem tapasztalt mértékű érdeklődést váltott ki, tanulságos lehet az eddigi ajánlatkérések főbb tapasztalatainak és az ezekből levonható hasznos tanácsok ismertetése. Ehhez a hazai napenergia szektor egyik vezetője szereplőjének, az Optimum Solar Home System segítségét kértük, arról is megkérdezve őket, az eddigi tapasztalatok szerint a kiírás mely pontjai rejtik a leggyakoribb buktatókat és nehézségeket a pályázók számára, illetve hogy hogy látják, jellemzően melyek az ajánlatkérők által megfogalmazott legnépszerűbb igények.

Indokolt a körültekintés

A pályázó oldaláról talán a legnagyobb körültekintést a jövedelem igazolása igényli – mondja Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője. A korábbi kiírással szemben már nem az ingatlanba bejelentett lakók számával osztott összes éves jövedelem kell, hogy 4 850 000 Ft / fő alatt legyen, hanem az ingatlan tulajdonosainak összjövedelme a számítás alapja, azaz az ingatlanban lakó, de keresettel nem rendelkező személyek már nem részei az egy főre jutó kereset számításának.

Másrészt a pályázó nevén kell lennie a mérőhelynek, azaz a pályázónak kell a villamosenergia vásárlói szerződéssel rendelkeznie. Nagyon körültekintően kell eljárni a napelemes rendszerméretet illetően is, hiszen kizárólag az igazolható fogyasztást meg nem haladó, de maximum 5 kWp méretű napelemes rendszer kiépítése támogatott. Lényeges buktató lehet továbbá, ha a pályázó olyan kivitelező céget bíz meg az ajánlatadásra, amely nem szerepel a pályázathoz kapcsolódó regisztrált kivitelezői listán.

A kivitelező cégeknek is több lényeges buktatója lehet a pályázatban, könnyen pórul járhat az a vállalkozás, amelyik nem kellően alapos e pályázati projekt esetében.

Ide sorolnám a mostanában tapasztalható alapanyagár-emelkedést, hiszen, ha az idei évben tapasztalt tendencia folytatódik, a pályázat megvalósítási szakaszában könnyen többletköltség keletkezhet, ami mind a kivitelezőt, mind a pályázót érzékenyen érintheti

– fogalmaz Székely András.

A komplex pályázatok esetében az sem mindegy, hogy egy adott projektben munkanemek szerint milyen vállalkozásokkal szerepel, mivel amennyiben az egyik alvállalkozó nem teljesíti a pályázatban szereplő vállalt feladatait, azzal az egész pályázati projekt megvalósulását veszélyezteti. A pályázó magánszemélyeknek tehát kulcskérdés a sikeres pályázatok megvalósítása szempontjából, hogy olyan szakipari cégeket válasszanak, akik megfelelő szakmai tapasztalattal, stabil piaci szereplőként, megbízható termékeket és garanciákat biztosítanak.

Nagy kihívás a pályázatírás és -kezelés

A legnagyobb ellentmondás éppen a pályázatírás körül látszódik, hiszen míg

a pályázat sajnálatos módon kimondja, hogy a pályázatírás nem elszámolható költség, ugyanakkor tény, hogy erre hatalmas és jogos igény van a pályázatra jogosultak körében

– hívja fel a figyelmet.

Sokaknak a pályázati feltöltés egyik alapfeltétele, az ügyfélkapuval való rendelkezés is kihívásokat jelent. Vannak, akiknél a feltöltés a még megoldható kategóriába esik, azonban ez csak a beadáshoz elég. Az esetleges hiánypótlások, előleglehívások, záró elszámolások, beszámoló készítése, közvetlen kapcsolattartás a pályázati szervekkel stb. érthető módon - különösen munka mellett - már nagy kihívást jelent. A pályázóknak így is nehéz ma megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező kivitelezőt vagy komplex pályázat esetén kivitelezőket találnia. A legtöbben ezért a pályázatíró költségek tudatában is igényt tartanak ilyen szolgáltatásokra.

Amennyire mi látjuk és amennyire ügyfeleink beszámolnak, a napelemes piac szereplői általánosságban kivonják magukat a pályázat kezeléséből. Az Optimum Solar Home Systemen kívül még néhány cég vállal pályázatíró szolgáltatást is, de ezen cégek száma elenyésző, pedig mint említettem, igény lenne rá – emeli ki Székely András, hozzátéve, hogy miután cégük szolgáltatásait mindig igyekeztek a piaci igények szerint is alakítani, így ezen lakossági pályázat esetében többek között pályázati előminősítéssel, komplex pályázatírási szolgáltatással és folyamatos tájékoztatással is segítik megrendelőik napelemes terveinek megvalósítását.

A nagyobb rendszerméretre és inverterre is lenne igény

Az már a pályázati kiírás megjelenése előtt látszódott, hogy évről évre nő a telepített átlagos háztartási naperőmű (HMKE) méret, jellemzően már 7,5 kWp körül volt ez az átlagos lakossági rendszerméret. A pályázat megjelenését követően is ez a tendencia tapasztalható:

a legtöbben nagyobb rendszert szeretnének telepíttetni, mint a pályázatban maximált 5 kWp rendszerméret, ami a komplex pályázatok esetében érthető is, hiszen ott kötelező elemként egy nagyfogyasztó, jellemzően hőszivattyú kerül beépítésre, aminek a fogyasztása önmagában igényelné a pályázható 5 kWp rendszerméretet.

A másik jellemző igény arra irányul, hogy a pályázatban maximalizált 5 kWp napelemes rendszerméret mellé nagyobb invertert szereljen be a kivitelező, a későbbi bővítést szem előtt tartva, azonban a pályázat ezt nem teszi lehetővé.

A komplex pályázat esetében a nyílászárócsere és a fűtési rendszer elektrifikálása mellett az energiatároló létesítése kötelező elem, így ezen pályázatoknál mind az érdeklődés, mind az igény megvan. Ahol viszont nem kötelezően elszámolható elem az energiatároló egység, ott jellemzően a magas költségek miatt kevesen választják ezt a megoldást. Az energiatárolók a napelemes rendszer, a helyszíni sajátosságok és a támogatás alapján jellemzően 5 és 10 kW kapacitásúak.

Az ajánlatot kérő ügyfelek számára nem igazán aggályos, hogy háztartási naperőművük a kiírás szerint a későbbiekben a kedvező szaldó elszámolási rendszerből átkerülhet a következő években bevezetendő bruttó elszámolási rendszerbe, ahogyan az inverter távolról való szabályozhatóságát kikötő feltétel sem jelent számukra problémát. Ez a két kritérium a pályázat sajátossága, és mivel egy 100%-os vissza nem térítendő 2,5-11 millió forint közötti fejlesztést nyerhetnek el, ezek a kompromisszumok Székely András szerint eltörpülnek az ügyfelek szemében, hiszen még így is a legtöbb esetben jelentősen csökkenni fog a rezsiköltségük.

Újra nő az otthonfelújítási támogatás népszerűsége

A 100%-os lakossági pályázat megjelenésekor, az otthonfelújítási támogatás iránt érdeklődők száma szinte a nullára csökkent, hiszen ebben "csak" 50% vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni, többek között napelemes rendszer kiépítésére is.

Ugyanakkor miután megjelentek a 100%-os pályázat kritériumai és követelményei, 3 fő szempont alapján egyre többen választották és választják most is az otthonfelújítási támogatást.

Egyrészt sokan kiestek az alacsony jövedelemhatár miatt, másrészt sokkal kevesebb kötöttségnek kell itt megfelelni: többek között nincs 5 kWp méretkorlátozás, a kedvező szaldó elszámolásban maradhatnak, és nincs távoli szabályozás. Harmadrészt, és talán ez az egyik legfontosabb érv: nincs pontozási sorrend és sokszoros túljelentkezés, azaz amíg az Otthonfelújítási Támogatás nyitva áll és amennyiben megfelelnek a feltételeknek, szinte biztosan meg is kapják maximum a 6 millió forintos beruházás után kapható 3 millió forint támogatást. Így aki rendelkezik a projekt 50%-ának önerejével és legalább egy 25 év alatti gyermek lakik az érintett ingatlanban, az könnyen és gyorsan megvalósíthatja napelemes rendszerének kiépítését – mondta el Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

Előnyben a gyermekesek és a fejletlenebb régiókban élők



A szóban forgó (RRF-6.2.1 kódszámú) pályázat célja, hogy az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára vissza nem térítendő támogatást nyújtson lakóépületeiket megújuló energiaforrással történő ellátásához, illetve egyéb energetikai korszerűsítésekhez. A pályázaton két célra lehet 500 ezertől 2,9-11,3 millió forintig terjedő, 100 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatást igényelni: lakossági napelemes rendszerek kiépítéséhez, avagy fűtési rendszerek napelemes rendszerekkel kombinált elektrifikálásához.



Az éves jövedelmi korlát 4,85 millió forint/fő, és a nyugdíj is jövedelemnek minősül, ahogyan a katás és kivás vállalkozóknál a vállalkozásból származó jövedelmet is figyelembe kell venni. Az elbírálás pontozásos rendszer alapján történik, ahol előnyben részesülnek a gyermeket nevelők, illetve azok a pályázók, akik fejlesztendő járásokban laknak. Ez azt jelenti, hogy a gyermek nélküli, fejlettebb régióbeli pályázók sokkal kisebb eséllyel tudnak 100 százalék vissza nem térítendő támogatást elnyerni napelemre és fűtéskorszerűsítésre amiatt, hogy csökkenő sorrendbe rendezik a beérkezett pályázatokat a pontszámok szerint.



A pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés. A több mint 200 milliárd forintos keretösszegű, uniós forrásból finanszírozott támogatásban várhatóan közel 35 ezer család részesülhet.

Címlapkép: Getty Images