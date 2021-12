Turbulencia a magyar kötvénypiacon: forintgyengülés, kamatemelési ciklus és a lezárások veszélye

Az MNB nyári kamatemelési jelzése óta folyamatosan emelkednek a hazai kötvényhozamok, azonban az utóbbi két hétben olyan mozgások tanúi lehettünk, melyekre a tavaly márciusi sokk óta nem volt példa. Érdemes tehát tisztázni, milyen folyamatok állhatnak a hazai államadósság finanszírozás egyik legfontosabb pillérének tekinthető intézményi állampapírpiac megnövekedett volatilitása mögött.

Magas infláció, kisebb kamatemelés

A hazai kötvénypiaci mozgásokat alapvetően három tényező határozta meg az elmúlt hónapokban: az emelkedő infláció, a nyáron elkezdett kamatemelési ciklus, valamint a nemzetközi folyamatok. Maga az infláció megugrása nem volt meglepetés, azonban annak mértéke, valamint az elemzők várakozásait is meghaladó értékek tovább erősítették azt a vélekedést, hogy az emelkedés tartósabb lehet, és a jegybanknak lépnie kell(ett). Az augusztustól októberig tartó időszak év/év alapú havi inflációs mutatói 4,6%-ról 6,5%-ra emelkedtek, és ebből a majdnem két százalékpontos ugrásból 0,5% volt a meglepetés, azaz ennyivel volt magasabb a kumulált emelkedés, mint az elemzők által várt. Az utóbbi hónapok inflációs adatai az MNB-t is meglephették, ami azt jelenti, hogy a szeptemberi inflációs riportban vázolt alappályához képest egy olyan kockázati pályára álltunk rá, amelyre a jegybanknak is reagálnia kellett.

Az MNB a szeptemberi döntésével egy havi 15 bázispontos kamatemelési ütemre tért át a korábbi 30 bázispontról, amit negatívan értékeltek a befektetők, és a forint gyengülni kezdett (ekkor 353 forint körül volt egy euró). A csökkentett kamatemelési ütemezés, valamint a dollár megállíthatatlannak tűnő erősödése miatt az EUR/HUF árfolyam a 367-es szinteken várta a november 16-i kamatdöntést. Ekkor már a korábbi jegybanki kommunikáció (havi 15 bázispont a következő inflációs riport megjelenéséig, azaz decemberig) ellenére egyre fokozódtak a kamatemelési várakozások, egyrészt a vártnál magasabb inflációs számok, másrészt a forint gyengülése miatt.

Kedvezőtlen nemzetközi tényezők

A nemzetközi folyamatok nem alakultak kedvezően a fejlődő piaci, így a magyar kötvények számára sem. A dollár számottevő erősödését az amerikai kamatemelési várakozások fűtötték, ugyanis a bejövő kedvező makroadatok (és az egyre magasabb inflációs számok) megerősítették az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed vezetőjét abban, hogy a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programot még az idén el kell kezdeni kivezetni. Egyre több kamatdöntő ülésen került elő a téma, míg végül a november 3-i tanácskozáson bejelentették a „tapering”-et, azaz az eszközvásárlási program kivezetését, ráadásul már novemberi kezdettel. A dollár tovább tudott erősödni a hírre, így ennek következtében az amerikai hozamok is feljebb kerültek a hónap közepére. Ráadásul a régiós jegybankok is a piaci várakozáshoz képest nagyobb mértékben emeltek az alapkamatokon, ami kihatott a magyar kamatemelési várakozásokra is.

A nemzetközi tényezők között fontos megemlíteni a járványügyi folyamatok alakulását. Az újabb és újabb hullámok során a piaci eszközök egyre kisebb mértékben reagáltak a fejleményekre, egyrészt a kormányzati szigorító intézkedések enyhülése, másrészt az átoltottság egyre magasabb szintje miatt. Magam is meg voltam győződve arról, hogy a két kedvező hatásfokú koronavírus-gyógyszer bejelentése után (lásd itt és itt) a Coviddal kapcsolatos hírek már egyre kevésbé fognak számítani a befektetőknek, mivel egyre kisebb lesz a hajlandóság az egyes országok vezetői részéről, hogy drasztikusabb szigorító intézkedéseket hozzanak. Noha látványos volt az utóbbi hónapokban az újabb hullám felfutása Európában, a halálozási, valamint a kórházba kerülési adatok általában messze elmaradtak a korábbi csúcsoktól (azokban az országokban, ahol megfelelően magas volt az átoltottság). Így a befektetők többsége úgy gondolta, hogy meg lehet úszni ezt a telet komolyabb lezárások nélkül.

Az MNB emelései hatottak

Az októberi nagymértékű hozamemelkedés (az 5 éves hozam mintegy 60, a 10 éves hozam 70 bázisponttal került feljebb) után viszonylagos kivárás jellemezte a piacot, a november 9-i inflációs adat után még komoly vevői érdeklődés is érezhető volt a hosszabb lejáratú kötvényeknél, viszont a forint 367 fölé gyengült pár nap alatt. Elérkezett a kamatdöntés napja, amikor a jegybank a piaci várakozásnak megfelelő mértékben, 30 bázisponttal 2,10%-ra emelte az alapkamatot, és bejelentette, hogy a forint likviditást nyújtó FX swapokat teljes mértékben kivezeti.

A kamatdöntés utáni sajtótájékoztatóban a kommunikáció sejtetni engedte, hogy az egyhetes betéti eszköz kamata az alapkamat mértékénél nagyobb lehet már az adott héten, illetve hogy az állampapír-vásárlási program kivezetése esetleg felgyorsulhat. Ez pozitívan hatott a forintra, azonban rosszul érintette a kötvénypiacot, mert a korábban vártnál nagyobb effektív kamatemelést jelent, és kisebb, illetve korábban megszűnő támogatást az állampapíroknak. A hozamgörbe alakja laposabbá vált, mert a rövidebb lejáratú hozamok a döntést követő két nap során nagyobb mértékben emelkedtek (3 év: +41bp, 5 év: +36bp), mint a hosszabbak (10 év: +12bp, 15 év: +7bp). A csütörtöki jegybanki betéti tenderen a kamat már 70 bázisponttal lett magasabb, mint az előző héten. Az MNB gyakorlatilag ezzel az eszközzel próbálja a forint nagymértékű gyengülését megakadályozni (a Monetáris Tanács közleménye szerint „az olyan rövid távú pénz- és árupiaci kockázatok, amelyek jelentősebb változására gyorsan és rugalmasan kell reagálni a jegybanknak.”).

Osztrák lezárások, magyar korlátozások?

Ebbe az „idilli” képbe rondított bele november 19-én az a két címlapsztori, miszerint Ausztria az egész országra kiterjedő lezárást vezet be, és február elsejétől kötelezővé teszi a Covid elleni védőoltást, valamint a német egészségügyi miniszter nyilatkozata, hogy Németországban sem kizárható egy újabb lezárás.

Ez a kötvénypiacot váratlanul érte és a magyar állampapírok hozama szinte felrobbant.

Ennek oka, hogy mind az osztrák, mind a német oltottsági szint magasabb, mint a magyar, ráadásul a magasabb osztrák esetszámok mellett a halálozás, a kórházban ápoltak, valamint a lélegeztetőgépen lévők száma alacsonyabb, mint Magyarországon, így a piaci szereplők megítélése szerint nálunk is nagyon valószínű előbb-utóbb a lezárás.

Az EUR/HUF árfolyam a hírek után két nappal történelmi csúcsot ért el 370 forint felett (a második legrosszabbul teljesítő fejlődő piaci deviza volt aznap a török líra után), míg a hazai hozamgörbe 40-50 bázisponttal került feljebb. Hasonló mértékű mozgásra az állampapírpiacon legutóbb tavaly márciusban volt példa, akkor a koronavírus járvány kitörésének okán. A piac egyértelműen újabb kamatemelést kezdett el árazni, ráadásul már a következő heti jegybanki betéti tender során. Ez meg is történt: a jegybanki betét hozama (az „új” effektív hazai rövid oldali kamatláb) újabb 40 bázisponttal 2,90%-ra emelkedett november 25-én. Az intézkedést követően átmenetileg megnyugodtak a kedélyek, azonban a koronavírus újabb variánsáról (azóta már neve is van: omikron) szóló hírek, valamint a miniszterelnök azon nyilatkozata, hogy nálunk sem zárható ki a lezárás, újra elindította a hozamok emelkedését, és megállította a forint erősödését.

Vegyes kilátások

A kilátások kettősek a magyar állampapírpiaccal kapcsolatban. Egyrészt a gyorsan változó környezet miatt a jegybank is láthatóan bizonytalan a szükséges kamatemelések mértékében, így a kamatemelési ciklus végét is nehéz belőni. A rövid távú kockázatokat (forint gyengülése, energiaárak emelkedése, fejlődő piacokkal szembeni kockázatkerülés) a jegybank a hetente változtatható betéti kamatok alakításával igyekszik kontrollálni, ami lényegesen eltérhet az alapkamattól. Ennek további teret adhat a kamatfolyosó szélesítése, melyet a jegybank a Monetáris Tanács november 30-i ülésén kiszélesített, így lehetővé vált akár 2%-os eltérés is az egyhetes betét kamata és az alapkamat között (ez jelenleg 80 bázispont).

Ezek mindenképpen magasabb kockázati prémiumot indokolnak a kötvénypiacon.

Másrészt több fejlett piaci jegybank is a kamatok emelésén gondolkozik (van aki már meg is tette, van aki még csak most gondolkodik rajta, mint pl. a Fed), nem is beszélve az öles léptekkel meginduló cseh és lengyel kamatokról. Ez ceteris paribus szintén magasabb hozamokat eredményez hazánkban is. Ugyanakkor az új variáns terjedése átmenetileg megakaszthatja, lassíthatja ezt a folyamatot a gazdasági aktivitást csökkentő hatásával.

A másik fontos tényező a megemelkedő hozamok következtében javuló relatív pozíció, ami pozitív lehet az állampapírpiac nem lakossági szegmensének. Jelenleg az egy éves diszkontkincstárjegy 3% feletti hozama jóval meghaladja az elérhető lakossági rövid állampapírok hozamát, ráadásul a 3 és 5 év lejáratú intézményi állampapírok hozama is egyre versenyképesebb a lakossági változatokhoz képest. Ez hozhat némi többletkeresletet a lakossági szegmensből közvetlenül az intézményi piacra. Másrészt az utóbbi egy évben sokat szenvedő kötvényalapok relatív vonzerejét emelheti meg a magasabb kamatkörnyezet, így ezeken a termékeken keresztül közvetetten is érkezhet friss tőke az állampapírpiacra. Jelenleg az infláció tetőzése és a kamatemelési ciklus teteje jelenti a legnagyobb bizonytalanságot, de a hozamgörbe jelenlegi alakja már árulkodó lehet.

Az állampapírhozamok a három és húsz év közötti lejáratokon a 4,1%-4,5%-os sávban tartózkodnak, míg a swapgörbe (ahol változó kamatozást, pl. 3 vagy 6 havi Bubort cserélnek a piaci szereplők fix kamatozásra, és a görbe ezt a fix hozamot mutatja lejáratonként) a 9 hónapos és 10 éves lejáratok között invertált: a csúcspontja 9 hónapnál 4,5%, míg 10 évnél 4,2%-on lehet üzletet kötni.

A jelenlegi árazás szerint tehát a piac valahol 4,0-4,5% között várja a kamatemelési ciklus tetejét.



Természetesen valamilyen külső sokk képes megváltoztatni ezeket a várakozásokat és azon keresztül a hozamgörbe alakját, pl. az omikron variáns terjedése, vagy egy újabb lezárás bejelentése, de érdemes kiemelten figyelni a hozamgörbe alakjának változását a következő egy évben.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

