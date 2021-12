Széldzsekiben a fagyban? Ezért kell a magyar jegybanki politikának megváltoznia

Ez a cikk arról szól, hogy miért nem fenntartható az az unortodox hazai jegybanki politika, amelyik a növekedés támogatása köré rendezte a stratégiáját az elmúlt években, és ehhez irreálisan alacsony kamatkörnyezetet rendelt. Arról is szól a cikk, hogy milyen szinten tetőzhet a hazai kamatszint, és miért?

Itt van a hideg, megérkeztek a fagyok, nemsokára havazhat is. Ilyenkor az ember igyekszik melegebben öltözködni, nehogy megfázzon. Az esős őszi időben viselt könnyű széldzseki helyett ilyenkor fel kell venni a nagykabátot. A gazdasági környezet is változik, amihez szintén alkalmazkodni kell minden gazdasági szereplőnek. A pandémia okozta sokk, majd a recesszióból való kilábalás a gazdaság számtalan területén okozott jelentős, esetenként földcsuszamlásszerű, változást. Az egyik ilyen fordulat az, hogy miközben a válságot megelőző egy évtizedben a fejlett gazdaságokban alig-alig volt infláció, most csak kapkodjuk a fejünket az olykor évtizedek óta nem látott magas számokon; immáron 5-6%-os inflációról beszélünk az USA-ban és Németországban, Magyarországon pedig nemsokára a népmesei hetes számot fogjuk majd az inflációs számként emlegetni.

Változtatni, alkalmazkodni kell, és ez akár magától értetődőnek is tűnhet. Azonban mindig vannak olyanok, akik számára nehezen megy a változás.

Tény, hogy a széldzsekinek számtalan előnye van egy télikabáthoz képest. Például könnyebben lehet benne mozogni, kevesebb helyet foglal, nem olyan nehéz stb. Azzal is érvelhetnek a változástól vonakodók, hogy mindjárt itt a tavasz, tehát minek is most azt a sok problémát magunkra venni – szó szerint –, ami egy télikabát viselésével jár? Némi asszociációval és egy merész átkötéssel, erre gondolkodásmódra emlékeztetnek azok a jegybankok is, amelyek azt a mantrát hajtogatják, miszerint az infláció mostani megemelkedése csak átmeneti, és a monetáris politika horizontjának tekintett egy-másfél év múlva majd magától újra csökkeni fog, és visszatér az inflációs cél közelébe. Ők azok, akik „keresztülnéznek” az „átmenetileg” megemelkedő infláción. Azzal szemben azonban, hogy azt biztosra lehet venni, hogy a tél után majd a tavasz jön, azt sajnos egyre csökkenő valószínűséggel lehet gondolni, hogy másfél éven belül az infláció tényleg – és magától — visszatér a jegybanki célokhoz (erről bővebben Látogatás a fogkrémgyárban: ezért lesz magasabb az infláció, mint gondolod).

Tehát lépéskényszerben vannak a jegybankok: ha nem várható, hogy magától csökken az infláció, akkor cselekedniük kell, hiszen erre kötelezi őket az elsődleges mandátumuk, ami az árstabilitás megteremtéséről szól.

A válságkezelés során elindított vagy megnövelt eszközvásárlási programokat ki kell vezetni, és a kamatokat el kell kezdeni emelni, mindezt pedig egy olyan hiteles jegybanki kommunikáció mellett kell megtenni, amelyik felkészíti a piaci szereplőket a következő lépésekre (erről bővebben itt írtam: Van, aki forrón szereti – Miért kell kamatot emelnie az MNB-nek?). Mindezek mellett rendelkezni kell azzal a képességgel, hogy önmagát ki tudja igazítani, ha a gyorsan változó környezet ezt szükségessé teszi, és ezt is jól kell tudni kommunikálni. Nem lehetetlen küldetés, de közel van hozzá – sokat és sokszor lehet hibázni.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a fentiekből tulajdonképpen mindent felmutatott az elmúlt fél évben. Már május elején elkezdett a kamatemelésről beszélni, és júniustól elindította a kamatemelési sorozatot, továbbá fokozatosan és folyamatosan vezeti ki a mennyiségi lazítási eszközeit. Valamint sokat és sokszor hibázik. Hibázott akkor, amikor szeptembertől lelassította a kamatemelések havi ütemét a korábbi havi 30 bázispontról 15 bázispontra.

Hibázott akkor is, amikor ezt októberben nem korrigálta, és hibázott akkor is, amikor a novemberi kamatmeghatározó monetáris tanács-ülésen csak 0,3%-os kamatemelésről döntött, valamint tévedés volt a monetáris politika bonyolítása az alapkamat és az irányadó kamat különválasztásával. Ennek leginkább az volt az üzenete, hogy az MNB magyaros furfanggal szeretné megúszni a hitelességi szempontból kardinális jelentőségű nagymértékű kamatemelést - amit a csehek és a lengyelek egyébként megtettek (erről bővebben itt írtam: Hogyan védekezhetne hatékonyan az MNB az inflációval szemben?).

Ez képletesen olyan, mintha valaki a téli fagyokban a széldzsekije alá venne fel néhány pólót, ahelyett, hogy a télikabátot választaná. Végeredményben sokra nem jutott az MNB, november végén az irányadó kamat mégiscsak 1,1%-kal magasabb, mint a hónap elején volt.

A képlet egyébként roppant egyszerű: ugye nem szeretnénk, hogy az infláció 6-7% maradjon jövőre is. Egyelőre 3% aligha lesz, de legalább legyen valahol a 3% és a 7% között. Ez hogyan valósítható meg? Az inflációs kosár egy kisebb része (kb. annak a 7%-a) szabályozott árú. Ezzel nem lesz gond, itt nem lesz áremelkedés. Az inflációs kosár valamivel több mint a fele hazai előállítású termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz. Ezekre a tételekre vonatkozóan az a legvalószínűbb, hogy a gyors jövedelemkiáramlás, a költségvetési osztogatás és a munkaerőhiány együttes hatása önmagában fenntartja a magas, minimum 6-7%-os áremelkedési ütemet. A fogyasztói kosár fennmaradó része importált termék és szolgáltatás. Az, hogy ezeknek az ára hogyan változik, egyrészt függ a külső inflációs környezettől (ami adottság), másrészt a forint árfolyamától. Itt van szerepe az MNB-nek és a kamatpolitikának. Ha erősebb a forint, akkor kisebb az importált infláció. Az erősebb forinthoz pedig magasabb kamat szükséges, legalábbis ez az, amivel leginkább az MNB hozzá tud járulni.

De mekkora az a kamatszint ami elég magas ahhoz, hogy a forint erősebb legyen? Több szemszögből is meg lehet vizsgálni ezt a kérdést. Az egyik szempont az, hogy a reálkamat ne legyen negatív. Ha az infláció jövőre 4-5% közötti lesz, akkor az MNB az irányadó kamata sem térhet el ettől lefelé. A másik szempont a regionális összehasonlítás: ha például Csehországban a kamatok 3,5-4% között tetőznek majd a kamatemelési sorozat végén (amiről szól a cseh jegybank kommunikációja, és amivel azonosak a piaci várakozások is), akkor itthon ehhez képest valamennyivel biztosan magasabb kamat lenne a nagyobb kockázatok miatt. (A hazai jegybanki unortodoxia 2017-től kapcsolt teljes sebességbe – az azelőtti néhány évben átlagosan kb. 1%-ponttal volt magasabb itthon a kamatszint, mint Csehországban).

Ha a fentieket elfogadjuk, akkor a hazai kamatemelési sorozat vége 4-5% közötti lehet majd.

Ma az alapkamat 2,1%, a referenciakamat pedig 2,9% – eszerint messze van még a kamatemelés vége, vagyis van lehetőség arra, hogy az MNB javítson a kommunikációján is: célszerű volna belátni azt, hogy a monetáris politikában manapság nincs helye a magyaros furfangnak, azt, hogy a hazai jegybanki unortodoxia is a Covid áldozata lett. Nincs mese, fel kell venni a nagykabátot, vagyis magasabb kamatok kellenek – ezt pedig tisztán és érthetően szükséges kommunikálni. Van még mit tanulnia az MNB-nek, de a helyzet nem reménytelen.

