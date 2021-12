Meglepő helyeken törhetnek fel Magyarországon az elszálló energiaárak hatásai, résen kell lennie a bankoknak is

Abszolút el tudom képzelni, hogy az elszálló energiaárak és az erre adott energiakereskedői, illetve felhasználói stratégiák meglepő helyeken fognak feltörni a magyar gazdaságban és meglepő helyeken fognak problémát okozni az ellátási láncban – hívta fel a figyelmet a Portfolio-nak adott interjúban Losonczy Géza. A KPMG energetikai és közüzemi tanácsadási üzletágának igazgatója emiatt rámutatott, hogy a bankszektornak különösen nagy figyelemmel kell követnie az eseményeket, mert egyrészt finanszírozzák a kereskedőket, másrészt az értéklánc bármely szereplőjét. Az interjúban szóba került az is, hogy milyen kockázatkezelési stratégiákon keresztül tudják az egyes szereplők sikeresen átvészelni ezt a nehéz időszakot, a távhőszektorban milyen irányú beavatkozásokra lenne szükség, illetve milyen makrogazdasági hatásai lehetnek a többszörösére emelkedő energiaáraknak. Utóbbi kapcsán Losonczy Géza rámutatott, hogy bár ez rövid távon lendületet adhat a megújuló energiás projektek terjedésének, de ha ezzel párhuzamosan nem nőnek a kiegyenlítő energia piacán a kapacitások, akkor a magas kiegyenlítő energiaárak nehéz helyzetbe hoznák a kormányzati megújuló energiás fejlesztési célokat, miközben az ellátásbiztonsági kihívásokat is fokoznák.

Portfolio: A globális energiapiac most a tökéletes vihar állapotában van - ahogy a minap Varró László, a Shell globális forgatókönyvelemző csapatának vezetője fogalmazott nekünk. Ön mit lát ebből a viharból a magyar piacon?

Losonczy Géza: Nagyon jó mondás ez a globális vihar, ugyanakkor Magyarországon ez egy fokkal hamarabb elkezdődött már, azaz a globális hatás előtt is voltak már kisebb viharok. Az egyik legjelentősebb ezek közül az év elején a kiegyenlítő energia piacán bekövetkezett áremelkedés volt, aminek a lényege az, hogy a kiegyenlítő energia költsége kb. ötszörösére nőtt, ami a naperőművek számára egy nagyon fontos tényező volt. E mögött pedig a rendszerszintű szolgáltatások piacának az áremelkedése a kiváltó ok.

Ez nemcsak magyar sajátosság volt.

A jelenleg tapasztalható áremelkedés európai szinten is megfigyelhető volt, ami egyébként összhangban van az Európai Bizottság szándékával és az EU CO2 kibocsátás-csökkentési célkitűzésével is, de részben spekulatív és pénzügyi piaci hatásoknak is köszönhető az, hogy a CO2-kvóta ára az év eleinek nagyjából a 3-4-szeresére emelkedett mostanra.

A kisebbek után mi volt az igazán nagy vihar?

Az elmúlt hónapokban következett az a vihar, ami már ténylegesen globálisnak nevezhető, ez pedig a földgáz árának 100 euró/megawattórára emelkedése. Ez egy soha nem látott szint, az elmúlt években 10-20 euró környékén ingadozott az ár. Mindennek eredményeképpen jelentősen megemelkedett a különböző villamosenergia-ipari termékek ára, mind a zsinór villamos energia termékeknek, mind a csúcsidőszaki termékeknek. Ezek pedig odáig vezettek, hogy

most már napról napra jelennek meg ellátásbiztonsági kockázatokról szóló hírek a sajtóban, ami példa nélküli. Európában a második világháború óta nem volt ilyen helyzet.

Jó példa erre, hogy az osztrák hadsereg adott ki tájékoztatást arról, hogy mit kell csinálni, ha egy hétig nem lesz villany, Németországban pedig arról jelent meg oktatóvideó, hogy mit kell tenni a fűtés tartós hiánya esetén.

Mindezzel párhuzamosan Magyarország megkötötte Oroszországgal a hosszú távú földgázszerződést, ami ebben a viharos helyzetben lehet, hogy egy kis megnyugvás. Ezek egyenként is akkora viharok, amikre nem volt példa az elmúlt 10 évben.

A magyar energetikai szektor, illetve az energia fogyasztói hogyan fogják átvészelni ezt a vihart? Itt melyek a most látható legfőbb trendek?

Annak ellenére, hogy megkötöttük ezt a földgázvásárlási szerződést, nagyon nagy Magyarország kitettsége az európai energiaárak kapcsán. Magyarország mind földgáz, mind villamos energia tekintetében jelentős importőr. A földgáz ára indirekt módon befolyásolhatja a kiegyenlítő energia árát is, ami elsősorban a megújulók elterjedését érinti. Ha felmegy a kiegyenlítő energia ára, akkor a viszonylag alacsonyabb megtérülés a naperőmű beruházásoknál könnyen negatívba tud fordulni. Nem egy ötszörös, hanem már egy kétszeres kiegyenlítői ár is ellehetetleníti a magyarországi naperőmű-fejlesztési ambíciókat.

Amennyiben ez a trend fennmaradna, az a kormányzati erőműfejlesztési célkitűzéseket is nehéz helyzetbe hozhatná.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közelmúltban lépett ezen a téren. Ezt hogyan értékeli?

Igen, a MEKH valóban lépett: versenyjogi hivatkozással regulálta a kiegyenlítő energia piacát, korlátozta az ár növekedésének lehetőségét. Hozzá kell tenni, hogy a másik oldalon a kiegyenlítő energia áremelkedése mögött fundamentumok is vannak: tényszerűen kisebb az a kapacitás Magyarországon, ami képes rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtani, mint amennyire szükség lesz. Ez főleg igaz lesz akkor, ha megépül majd a tervezett 6,5 gigawatt teljesítményű naperőmű kapacitás.

Amióta megtörtént ez a szabályozási döntés, lát-e a piacon változást a rendezettség felé?

Hogyne. Ennek két dimenziója is van, egyrészt a szerződéses árak is kezdenek konzervatívabbak lenni. Megtapasztalták a szereplők már azt, hogy itt lehetnek problémák. A keresletoldalon is történik egy óvatos lépés. A másik oldalon a hivatal fellépését megelőzően már a szándéknak is volt hatása, gyakorlatilag visszatért a kiegyenlítő energia ára a normális, megszokott mederbe. Viszont ez nem lesz megoldás arra, hogy alapvetően hiányoznak kapacitások erről a piacról, és

ha növekszik az igény, márpedig ha épülnek naperőművek, akkor növekednie kell a kiegyenlítő energia kínálatának is, akkor hiába bármilyen beavatkozás, áremelkedés lesz a piacon. Ennek a hosszú távú rendezése mindenképpen feltétele a megújuló kapacitások építésének.

A MEKH felől rendszeresek a jelzések, hogy túl gyors a napelemek terjedése. Ez valóban nagy problémát jelent, tekintettel a kiegyenlítő energia szűkös kapacitásaira?

Az biztos, hogy a kiegyenlítő kapacitások hiánya korlátot jelent a megújuló energiás fejlesztési célokhoz kapcsolódóan. Két lehetőség adódik: vagy a kiegyenlítő energia kínálatát kell megerősíteni, vagy kevesebb naperőművi kapacitást kell építeni. Azt is hozzá kell tennem, hogy számos szakember felveti azt a kérdést az energetikai iparágban, hogy valóban kizárólag naperőmű kapacitások építésével célszerű-e elérni a kívánt megújuló arányt.

A kérdés mellett mi az, ami biztosan tudható?

Ahhoz, hogy 6,5 GW naperőmű kapacitást a rendszerbe lehessen integrálni, jelentős hálózatfejlesztésre, a rendszerszintű szolgáltatások megerősítésére van szükség, de közben kérdéses a fejlesztések megtérülése támogatás nélkül.

A mostani szabályozás szerint a versenypiaci villamosenergia-fogyasztók tarifájában jelenik meg az a támogatás, amit a naperőművek megkapnak, ennek hatása van Magyarország versenyképességére. A másik oldalon pedig az teljesen egyértelmű, hogy a naperőművek által termelt villamos energia a termelés során biztos, hogy teljes mértékben karbonsemleges.

Mi a helyzet a szélerőművi kapacitásokkal, azok bejöhetnek a képbe?

Felvetődik az iparágban az is, hogy miért csak naperőmű-fejlesztés történik, azaz lehetséges-e Magyarországon szélerőmű-fejlesztés is. Önmagában ezt a kérdés kiragadva, hogy csak a naperőművekről beszélünk, nem lehet jól vizsgálni. Itt az egész rendszernek a működésében kell gondolkodni. Egy egészséges rendszerben vannak naperőművek, fosszilis kapacitások, nukleáris kapacitások, és elképzelhető szélerőmű is, és ennek összességében kell ellátásbiztonságot nyújtani és versenyképes rendszert adni.

A villamosenergiaárak elszállása tükrében hol látszanak most a főbb sérülékenységi pontok a magyar gazdaságban?

A villamosenergia-piaci szerződések nagy részét bilaterális módon, kereskedőkön keresztül kötik meg és most közeledünk a 2021-es villamosenergia-év végéhez. Így ez azt is jelenti, hogy ebben az évben még nem jelentkezik hatalmas sérülékenység a megemelkedett piaci árakból. Sokkal inkább az a kérdés, hogy ezek a bilaterális szerződések hogyan, milyen feltételek mellett lesznek megújítva. Az ezekben a hetekben lejáró szerződések kapcsán két út van: vagy újrakötik ezeket a kereskedőkkel az ügyfelek, vagy a keresletnek egy jelentős része a tőzsdére fog kerülni, és például a HUPX-en, vagy máshol kell megvásárolni a villamos energiát.

Attól függően, hogy mekkora lesz végül a tőzsdei keretek közé kerülő villamosenergia vásárlás aránya, a magyar gazdaság sérülékenysége is fokozódik.

Valószínűleg lesznek jelentős szereplők, amelyek ilyen tőzsdei spekulatív pozícióba fognak kerülni, míg más szereplők a mostani magas, sőt ijesztő áron szerződnek le a kereskedőjükkel egy évre, így tehát befixálják az árakat. Ezt vagy a saját tevékenységükben áremeléssel tudják kezelni ezek a cégek, vagy veszteséget lesznek kénytelenek elszenvedni.

Az igazság majd csak a következő évben fog eljönni. Így tehát csak jövőre derül ki, hogy ennek az lesz a hatása, hogy visszaesik a termelés, vagy az lesz a hatása, hogy bár a piacon az ipari fogyasztók meg tudják venni a villamos energiát, de közben továbbhárítják a költségnövekedést és így továbbgyűrűző inflációs hatásként csapódik le a változás.

Egy ilyen helyzetben mit tanácsol egy ipari fogyasztónak? Befixálja magas árszinten egy évre az áramvásárlását, így legalább van egyfajta kiszámíthatóság, vagy elnézve a tőzsdei határidős árak görbéjét, pár hónapig bírja ki a magas tőzsdei árakat és aztán majd jobb lesz?

Ezt mindenkinek a saját helyzete alapján kell eldöntenie, hogy számára mi a megfelelő stratégia.

Általános igazság, hogy az ipari fogyasztóknál a kockázatkezelést a saját profiljához mérten kell alakítani.

Ha egy olyan szereplőről van szó, amelynek fontos a kiszámíthatóság, és hosszú távú szerződései vannak különböző termékekre, amelyeket mindenképpen le kell szállítania, akkor nem hiszem, hogy az lenne az üdvös stratégia, hogy tőzsdén spekuláljon az energiabeszerzésénél. Inkább az lehet a megfelelő stratégia számára, hogy hosszú távon tudja a termelését biztosítani, így tehát inkább törekedjen arra, hogy a következő év ne legyen túlságosan rossz a megugró energiaköltségei miatt, a rákövetkező évben pedig majd lépjen tovább ebből a helyzetből.

Ha olyan szereplőről van szó, amelynek lehetősége van arra, hogy a termelését dinamikusan igazítsa a beszerzéséhez, akkor nála az lehet megfelelő stratégia, hogy ha nagyon magas a villamos energia ára, akkor kevesebbet termel, és megpróbálja megvárni, hogy az árak csökkenjenek. A megfelelő stratégiát mindenkinek a saját rugalmasságának és kockázattűrő képességének megfelelően kell kialakítani.

A megemelkedett gáz- és áramárak hogyan hatnak a megújuló energiával kapcsolatos beruházások tervezésére?

Hangulat szempontjából mindenképpen kedvező ez a környezet a megújuló beruházások számára, ugyanakkor, ha valaki egy kicsit is mélyebben beleás ezeknek a beruházásoknak a hatásába, akkor hamar eljut oda, hogy egy megújuló beruházással nem kerül igazából biztonságosabb pozícióba. 1-2 éven belül kerítésen belül meg lehet építeni egy naperőművet, és 2 év múlva könnyen lehet, hogy teljesen más piaci helyzet lesz. Ez a naperőmű praktikusan akkor fog neki termelni villamos energiát, amikor süt a nap. Erre építeni az adott üzem ellátásbiztonságát nem lehet, hasonlóan ahhoz, hogy az egyéni fogyasztóknak is ez csak egy kiegészítő forrás lehet.

Az, hogy magasak az energiaárak, rövidtávon adhat impulzust, de ennek a helyzetnek nem megoldása a megújuló kapacitások fejlesztése.

Tekintettel arra, hogy ezek a kapacitások jellegükből fakadóan nem képesek biztosítani a folyamatos ellátást. Ezt rendszerszinten is nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy pusztán megújuló kapacitások hiába vannak, attól még nyugodtan lehetnek Németországban ellátásbiztonsági problémák. Mindenki arról beszél most, hogy mi van, ha például nem fog fújni a szél.

A magas energiaköltségek szállítói láncokba való tovagyűrűzésének kérdését hogyan látja?

Meg kell különböztetni a jelen pillanatot és a jövő év elejét. Rövidtávon inkább egy-egy probléma jelentkezett, például energiakereskedők dőltek be, amely jelenség mögött spekulációs okok húzódtak meg. Ennél sokkal izgalmasabb lesz viszont a következő év, az új villamosenergia- és földgázszerződések megkötését követően, amikor a különböző ipari szereplők az ellátási láncban különböző pozíciókat vesznek fel, vagy akár csökkentik a termelésüket a magas árak miatt, és ebből fakadóan ezeknek lehet tovagyűrűző hatása, ami akár ellátási láncokat is érintheti, mert például valamelyik szereplő kiesik, vagy megemeli az árát, és a vevője ezt nem fogja elfogadni.

Az is lényeges, hogy a magasabb árak mellett megváltozik az energiaköltségek aránya a teljes működési költségen belül, ezért egyes szereplők jelentős versenyhátrányba kerülhetnek, ami más szereplőknek lehet relatív versenyelőnyt jelenthet.

Ha ezek a magas árak megmaradnak, és a tőzsdéről nem tudják kikorrigálni az energiafogyasztásukat azok, akik nem fixálják magukat teljes mértékben a magasabb árakon, akkor annak biztos, hogy következményei lesznek. Okozhatnak ellátási problémát és közben jelentős inflációs nyomást is nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.

Lát-e különösen sérülékeny iparágakat?

Vannak különösen sérülékeny iparágak, ilyen a műtrágyagyártás, és az alumíniumgyártás. Az autógyártásban is nagyon nagy az energiafelhasználás, de ezeknek a szereplőknek a hozzáállása általában nagyon professzionális, ami a méretükből is fakad. Róluk azt feltételezem, hogy alapvetően hosszabb távú pozíciókat vesznek fel, és nem arra fognak játszani, hogy majd megváltoznak az árak. A nagy léptékű és sérülékeny iparágakban inkább a kockázatkerülő magatartás lesz a jellemző. Viszont az is biztos, hogy valamilyen mértékben szét is fog terülni a hatás, hiszen vagy az adott cégnek van jelentős energiaköltsége, vagy a beszállítójának.

Emiatt abszolút el tudom képzelni, hogy ezek a hatások meglepő helyeken fognak feltörni és meglepő helyeken fognak problémát okozni az ellátási láncban.

Tanácsadói szempontból hogyan érdemes kezelni egy ilyen volatilis helyzetet?

A finanszírozóknak, a bankszektornak különösen nagy figyelemmel kell követnie ezeket az eseményeket. Mivel egyrészt finanszírozzák a kereskedőket, másrészt az értéklánc bármely szereplőjét. Ezek a turbulenciák bármely ponton okozhatnak anomáliákat.

A finanszírozóknak fel kell tudni göngyölíteni, hogy az általuk finanszírozott társaságoknak az értékláncában milyen energiapiaci kitettségeik vannak, és ezek milyen kereskedőkhöz kapcsolódnak.

E kereskedőknek a kockázatkezelését is mérlegelniük kell, adott esetben elvárásokat kell támasztani feléjük annak érdekében, hogy az általuk finanszírozott ellátási lánc vagy kereskedő biztonságosan tudjon működni, és át tudja vészelni ezeket a viharos időket. A teljes értéklánc felgöngyölítését követően a már eddig is alkalmazott kockázatkezelési eszközöket egy fokkal nagyobb szigorúsággal és elvárással kell alkalmaznia a finanszírozóknak.

Mit ért ezalatt konkrétan?

Például magasabb sajáttőke-arányt a forgalomhoz képest, tehát ha valamely ügyfél bedőlne, akkor se vigyék el a kereskedő teljes portfólióját, így ez kifejezetten fontos. Amellett hogy van egy földgáz- és villamosenergia ár-kitettsége a kereskedőnek, még devizakitettsége is van, hiszen mind a földgáz, mind a villamosenergia indirekt módon euróban kerül elszámolásra, tehát ha árfolyamgyengülés következik be, az érinti az energiahordozók árába is.

Hogyan lehet a többféle kockázatot csökkenteni, kivédeni?

Két fedezeti utat is el lehet képzelni. Egyrészt fontos elvárni az energiapiaci szereplőktől a pénzügyi piacokon való fedezést, másrészt a fizikai piacokon történő fedezést is. Így több lábon áll a fedezeti rendszer.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az energiapiaci szerződések jellemzően tartalmaznak valamilyen mértékű indexáltságot és kötelező átvételi mértéket. Ez a földgáz szerződésekben tipikus, de a villamos energia szektorra is jellemző. Kereskedői szempontból az a biztonságos, ha beszerzési oldalon az általuk vállalt indexáltság és kötelező átvétel minél inkább összhangban van az értékesítési oldalon a portfólió indexáltságával és a kötelező átvételi szintjével.

Az is fontos emellett, hogy az energia felhasználójának a saját ügyfélkörében hogyan néznek ki az értékesítési lehetőségek. Ha például valaki indexálás bevállalása mellett vásárolja meg a villamos energiát a kereskedőjétől, de a saját termékének értékesítési ára csak az infláció környékén emelkedhet, akkor ez szintén tudja borítani a kereskedőt.

Ha egy finanszírozó biztonságosan akar eljárni, akkor ezt az egész történetet a teljes ellátási láncában vizsgálja, hogy vannak-e ebben kockázatok.

Ha a kereskedőnél borul a dominó, az borítja a láncát, de ha a láncban borul valamelyik szereplő, az visszahathat a kereskedőre is.

Ha tőle nem veszik át az energiát, és neki kell azt átvenni, akkor valószínűleg nagyot tud veszíteni.

Ha már említi a visszahatás jelenségét, ezeknek a magas árszinteknek lehet-e visszaható hatása az energiakereslet mennyiségére?

Akár lehet is, bár ez környezetvédelmi szempontból pozitív hatásnak tekinthető. Az alapösszefüggés az, hogy ha egy terméknek nő az ára, akkor kevesebbet fogunk belőle fogyasztani. De egy másik csatornán keresztül is eljuthatunk kedvezőtlen GDP-hatáshoz. Ha azok az iparági szereplők, amelyek képesek csökkenteni a termelésüket a magas energiaárak mellett arra számítva, hogy majd lejjebb mennek a tőzsdei árak, de mégsem így történik, akkor ez csökkenti a termelésüket és így az energiaátvétel mennyiségét is.

Összességében ezeknek a magas energiaáraknak jelentős lehet a makrohatása.

Mi a helyzet a távhőpiacon, amely nagy gázfelhasználó?

A távhőszektor körül több fontos hullám is látszik. Egyrészt lejár a támogatások 10 évre szóló engedélyezése, amely támogatások egyébként is olyan helyzetet tartanak fent, hogy a tarifából a távhőszolgáltatók nem tudják magukat finanszírozni. Emiatt más szereplőkön keresztül történik ez a finanszírozás.

Másrészt tudni lehet, hogy ez a szektor nagyon jelentősen kitett a piaci CO2 és földgáz áraknak, miközben a lakosságnak a tarifája az elmúlt években alig változott.

Mindezzel együtt is fontos hangsúlyozni, hogy

a távhőszektor problémái miatt nem fognak ellátási láncok bedőlni, de a következő egy évnek a tarifakérdések és támogatási kérdések rendezése biztos, hogy az egyik kulcstémája lesz.

Már a két hónappal ezelőtti gázárakkal is a duplájára kellene hogy növekedjen a távhőkassza nagysága, és ha ezek a gázárak fennmaradnak, akkor meg a 3-4-szeresére kellene emelkednie.

Kik kerülhetnek igazán nehéz helyzetbe és mi lehet a tartós megoldás a szektor számára? Önmagában a távhőkassza emelése megoldja a bajokat?

A távhőszolgáltatók kerülhetnek igazából nehéz helyzetbe, de ha ők bajba kerülnek, akkor a távhőtermelők is. Sok szolgáltatónál ez a két tevékenység egy cégen belül van, tehát van egy szolgáltató egy kisvárosban és neki van néhány hőtermelő egysége. Ezeknél a cégeknél a mostani árkörnyezet egy az egyben problémát fog okozni. Ha külön van a termelő és a szolgáltató, akkor mindaddig, amíg a szolgáltató tud fizetni a termelő felé, addig a termelő is tud működni.

Mindezzel együtt az egész távhőszektor finanszírozását újra kell gondolni.

Az, hogy Magyarországon van egy jól működő távhőszektor, az egy érték, ami környezetvédelmi célokból kiválóan használható, és ez egy előremutató dolog. Véleményem szerint a jövő energiaszolgáltatói között a távhőszektornak jelentős szerepe lesz. Ugyanakkor ebben a mostani állapotban, ezekkel az árakkal és termelési szerkezettel a távhőszektor nem fog tudni megállni a lábán. Vagy támogatási oldalról, vagy rendszerszintű oldalról bele kell nyúlni.

