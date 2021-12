IMF-vezér: Nem győzzük hangsúlyozni, hogy be kell oltani a világot, különben nagy baj lesz a gazdasággal

A Nemzetközi Valutaalap várhatóan lefelé módosítja majd az eurózóna növekedési előrejelzését az omikron variáns okozta bizonytalanságok, az újonnan bevezetett lezárások miatt, miközben az inflációs nyomás továbbra is tartós marad az IMF előrejelzése szerint.

Az IMF októberben még úgy vélte, hogy az eurózóna idén 4,3%-os növekedést mutathat, de tegnap az intézmény már jelezte: valamelyest lefelé módosíthatja előrejelzését a következő hetekben érkező előrejelzésében - mondta Kristalina Georgieva IMF-vezér a CNBC-nek.

A legfőbb kockázatokat a magas energiaárak, az egyre növekvő ellátási gondok és az egyes koronavírus elleni intézkedések újbóli bevezetése jelenti. Eközben megjelent a gyorsan terjedő omikron variáns is, amely növeli a kockázatokat.

Továbbra is a koronavírus jelenti az első számú kockázatot a gazdaságra nézve.

"Már egy ideje a hegy tetejéről ordítunk, hogy a koronavírus jelenti a legfőbb gazdasági kockázatot a világra. Nagyon erőteljesen javasoljuk, hogy oltsák át az egész világot. Volt előrelépés, de nem elég" - mondta Georgieva.

A koronavírus-esetszámok megemelkedése miatt több európai ország újra lezárások mellett döntött, például Németország és Ausztria is (utóbbi az oltottakat is korlátozza), Görögországban is erőteljesen korlátozzák az oltatlanok mozgását, ennek pedig hatása lesz a gazdasági aktivitásra. Georgieva emellett kiemelte, hogy erőteljes összefüggést látnak az átoltottság és a kilábalás között, ezért elsősorban az a cél, hogy az átoltottságot növeljék.

Az IMF a monetáris politikai kilátásairól is beszélt. Múlt héten a valutaalap jelezte, hogy a Fed eszközvásárlási programja kivezetésének felgyorsítása indokolt lenne, az eurózónában azonban más a helyzet:

az IMF is osztja az EKB érvelését, mely szerint az infláció 2022-re a 2%-os cél alá esik.

A valutaalap szerint az EKB részéről helyes döntés, ha támogató marad, ugyanis egyelőre nem látszik, hogy a bérnyomás növelné az inflációs kilátásokat, miközben a kínai gazdaság lassulása erőteljes lefelé mutató kockázatot jelent. Az IMF előrejelzése szerint nemcsak jövőre lesz 2% alatt az infláció, de középtávon sem éri el a jegybanki célt. Ugyanakkor azt hozzátette az IMF elnöke, hogy az európai bértárgyalásokra oda kell figyelni.

Georgievát megkérdezték a korábbi botrányról is, amely szerint ő személyesen érintett volt a Világbank kiadványának manipulálásában. Arra a kérdésre, hogy az IMF mit fog tenni a megítélése helyreállításáért, Georgieva azt válaszolta, hogy

Nagyszerű a megítélésünk.

