Tizennégy éve nem látott rém kopogtat Magyarország ajtaján – De mikor csökkenhet végre az infláció?

Novemberben 7% fölé emelkedhetett az infláció, ami 2007 óta nem látott rekordot jelentene – derül ki a Portfolio elemzői felméréséből. A jó hír, hogy decembertől talán már lassú csökkenésnek indulhat az áremelkedési ütem, legalábbis az elemzők nagy része erre számít. Viszont a csökkenés a korábban reméltnél lassabb lehet, a többség szerint még 2022-ben is csak álom marad a 3 százalékos jegybanki cél elérése.

Még mindig van feljebb

Októberben 6,5%-ra emelkedett az infláció Magyarországon, ami már majdnem kilencéves csúcsot jelentett. Ráadásul az elemzői várakozásokat is meghaladta a drágulás, a Portfolio konszenzusában 6,1 százalékos előrejelzés szerepelt.

Azt ugyanakkor már hónapok óta sejthető volt, hogy

a novemberi infláció lehet a csúcs.

Legutóbb az MNB is elismerte, hogy 7 százalék feletti drágulásra számít novemberben, a Portfolio által összegyűjtött friss előrejelzések mediánja 7,3%.

Ha bejön a szakemberek várakozása, akkor ez azt jelentené, hogy

2007 vége óta a legmagasabb áremelkedési ütemet mérhették Magyarországon.

Az üzemanyagárak maximálása sem sokat segített

Az árakra ható tényezők – így többek közt az energiaárak és a termelői költségek gazdaságot feszítő gyors emelkedése, a háztartások még mindig erős fogyasztói kereslete, a hónapok óta gyengülő forint, valamint a tavalyi alacsony bázis – nem hagynak kétséget afelől, hogy novemberben folytatódott a fogyasztói árak gyors emelkedése – kommentálta kérdésünkre Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője.

A szakember kiemelte, hogy a tavaly ilyenkor ingyenessé vált a parkolás, valamint az üzemanyagok és az élelmiszerek ára is csökkent, ezek együttesen jelentős bázishatást generálnak az éves indexre. A vágtató gáz-, és áramárak másodkörös begyűrűzése a fogyasztói árakba elkerülhetetlen és valószínű, hogy már az októberi index megugrásában is jelentős szerepet játszott.

Az üzemanyagok kiskereskedelmi árának befagyasztása véleményünk szerint érdemben nem tudja lassítani az árdinamika trendjét

- emelte ki az Unicredit elemzője.

Azt már az előző hónapban is láttuk, hogy már nem csak a kínálati sokkok mozgatják az inflációt, hanem bizony megjelentek ezen sokkok másodkörös hatásai, valamint a túlkereslet okozta árnyomás is – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője hozzáteszi, hogy a maginfláció már októberben nagyot ugrott, novemberben pedig szintén 5% fölé emelkedhetett.

Az árnyomás pedig egyre szélesebb körűvé válik és aligha lesz olyan termékkör ahol érdemben enyhülhet az infláció

- teszi hozzá.

Az egyik legnagyobb kérdés, hogy vajon a KSH milyen módon számolja el a fogyasztói kosárban az üzemanyagok árát, ugyanis pontosan a hónap közepétől vezették be a maximalizált árat. Ugyanakkor a KSH az adatfelírásokat az adott hónap első és huszadik napja között végzi, vagyis ez alapján még az üzemanyagok átlagára jóval 480 forint felett kellene, hogy alakuljon – emelte ki Virovácz.

De hol lesz ennek a vége?

Az elemzők többsége szerint most novemberben tetőzhetett az áremelkedési dinamika, egyedül Halász Ágnes vár még minimális emelkedést decemberre. Ennek ellenére a prognózisok mediánja már enyhülést jelez előre az év utolsó hónapjára. Arra korábban is lehetett számítani, hogy az év utolsó hónapjaiban láthatjuk a csúcsot, ugyanakkor az utóbbi hetekben elsősorban az energiaárak emelkedése miatt a korábban vártnál lassabb csökkenésre rendezkedtek be az elemzők is.

Ma már a többség azt gondolja, hogy még 2022-ben is végig A jegybanki cél felett lesz a pénzromlás üteme, és csak 2023 első felében láthatjuk a 3%-os célon legközelebb az árindexet.



Van olyan elemzői vélemény is, mely szerint legkorábban 2024-ben érhetjük el a hőn áhított inflációs célt, most azonban ez még kisebbségben van.

Jelenleg egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy decemberben is 7 százalék felett alakul majd az infláció, vagyis az év egészében átlagosan 5-5,1 százalékos lehet az áremelkedési ütem. Ami 2022-t illeti, rendkívül nagy a bizonytalanság és bár a jelenlegi alapforgatókönyvem 4,8 százalékos inflációval kalkulál, a kockázatok nagy mértékben felfelé mutatnak - hangsúlyozza az ING Bank elemzője. A drasztikus béremelkedés, az energiaválság, a szállítási költségek emelkedése, az ellátási láncot érintő problémák mind egy irányba mutatnak: a magasabb infláció irányába. Nem véletlen, hogy az OECD friss előrejelzése már 6 százalékos inflációt jelez előre. Sajnos a jelenlegi helyzetet látva bizony egyre kevésbé tűnik extrémnek ez a feltételezés – tette hozzá Virovácz Péter.

A költségek drámai növekedésének kényszerű áthárítása a következő hónapokban is folytatódni fog, amit leginkább az befolyásol, hogy mennyi tartaléka van az egyes vállalatoknak, milyen hosszútávú szerződéssel rendelkeznek – vélekedik Suppan Gergely. A Takarékbank és a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint jelentős bizonytalanságot hordoznak a januári átárazások, az eddigi hírek alapján igen jelentős drágulásra kell készülni az év elején.

A legtöbb nyersanyagár esetében nem várható, hogy visszaesik a korábbi szintekre, legfeljebb csak a mostani felfokozott szintekhez képest némileg alacsonyabb szinteken – de a korábbiaknál jóval magasabban – stabilizálódhatnak – teszi hozzá Suppan.

A következő időszak inflációs folyamatai kapcsán félő, hogy a növekvő infláció beépül a várakozásokba, így az öngerjesztő folyamattá válik

- figyelmeztet Regős Gábor.

A Századvég Gazdaságkutató elemzője szerint többek között ennek megelőzésére szigorít a jegybank a monetáris kondíciókon. A kamatemelések ellenére az infláció jövőre is megközelítheti az 5 százalékot: bár több bázishatás kikerül és a dohánytermékek jövedéki adója sem emelkedik tovább, az energiaár emelkedése, illetve a növekvő bérek felfelé húzhatják a pénzromlást.

Kulcskérdés lesz, hogy hogyan alakul a forint árfolyama, hiszen ahhoz, hogy az inflációt visszatereljék a jegybanki célhoz, a jelenleginél erősebb forintárfolyamra lesz szükség – véli Regős.

Címlapkép: Getty Images