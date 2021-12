Ezért fontos, hogy a gyerekek is felvegyék a koronavírus elleni oltást

Mivel a koronavírus delta variánsa a gyermekekre is veszélyes lehet, így a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint fontos, hogy az 5-11 évesek is felvegyék a vakciná t. A gyermekeknél elsősorban nem a koronavírus lefolyása, hanem az azt követő, esetleges sokszervi gyulladás okozhat problémát. Már többszáz fiatalnál észleltek poszt-Covidos tüneteket. A vírus lefolyása főleg akkor válik súlyossá a gyerekeknél, ha a koronavírus más betegséggel együtt jelentkezve támad. Az 5-11 évesek oltása december 15-étől kezdődik, akiket vékonyabb tűvel oltanak majd, mint az idősebbeket. A szakértők úgy vélik, hogy kiemelten fontos lenne viszont a krónikus betegséggel küzdő és az immungyenge gyermekek oltása. Eloszlatták azokat az aggodalmakat is, hogy mi történik abban az esetben, ha valakit úgy oltanak be, hogy közben Covidos.

A gyerekeket is elérheti a betegség

Bár a gyerekeknél a súlyos koronavírusos eset ritka, mert a többségük tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészeli át, de a most domináns delta variáns esetében már az ő szervezetüket is jobban támadja a betegség, ezért nem árt az óvatosság - mondta a Portfolio-nak Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke. Az elmúlt másfélévben a 18 év alatti lakosságnál is előfordult elvétve, hogy sokszervi gyulladása keletkezett egy-egy betegnek.

Többszáz gyermeknél pedig elhúzódó, 3 hónapon túli poszt-Covid tüneteket észleltek, például aluszékonyságot, tanulási zavarokat, hasfájást vagy éppen szédülést.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a Portfolio kérdésére megerősítette, hogy a koronavírus 4. hullámában valóban több a gyerekbeteg, mint előzőleg volt. „Mi ugyan Covid-osztályt nem működtetünk, de kollégákkal beszélgetve tudom, hogy most több súlyos állapotban lévő gyerek van kórházban a delta variáns miatt. Általában a túlsúlyos vagy más súlyos betegséggel küzdő gyermekek szenvedik meg jobban a betegséget.

Főleg akkor alakul ki intenzív ellátásra szoruló állapot gyerekeknél, ha a koronavírus más betegséggel együtt jelentkezve támad

– részletezte a gyermekek veszélyeztetettségét Velkey György. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója azt is megemlítette, hogy ők az előző koronavírushullámok által okozott, sokszervi gyulladással küzdő gyerekbetegeket már ápoltak. Ez általában az akut betegség lezajlása után 1 hónappal szokott jelentkezni. A 4. hullám szövődményes tüneteivel is már kezelnek gyerekeket, valószínűleg január közepén találkoznak majd nagyobb esetszámban ilyen problémákkal a kórházban.

Fontos az oltás számukra is

Éppen az ilyen helyzetek elkerülése végett fontos az oltás felvétele a gyerekek számára is. Az oltás a Karikó Katalin és csapata által kifejlesztett Pfizer/BionTech vakcinával történik majd. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a gyermekek oltása az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál történik majd. „Minden ugyanolyan protokoll alapján történik majd, mint korábban, az idősebb gyermekek oltásánál. A vakcina beadása után 20 percet kell majd várniuk a gyerekeknek. Ha valakinek súlyos allergiás reakciója jelentkezne az oltás miatt, az már 15 perc alatt előjön. Szerencsére csak pár enyhébb ilyen eset volt idehaza az idősebb gyermekek oltásánál” – mondta el Havasi Katalin. A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke hangsúlyozta: a vakcinák beadása itt is kétdózisban történik. A második oltás a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes.

Egyelőre az orvosok azt mérik fel, hogy mekkora az igény a szülők részéről a gyermekek beoltására. Eddig praxisonként 15-50 közötti volt a jelentkezési létszám. Egy átlag háziorvosi praxisban 850 gyermek van, ebbe a korcsoportba pedig 200-400-an tartoznak bele. Ez azt jelenti, hogy egyelőre 10 és 20 százalék közötti arányban mozog az oltási hajlandóság, ami emelkedni fog, ahogy közeledünk az oltás kezdőidőpontjához.

Mindenképpen ajánljuk a koronavírus elleni oltást, mert az Európai Járványügyi Központ adatai szerint a delta variáns megjelenése óta a többszörösére emelkedett a súlyos esetek száma a gyerekeknél is.

– mondta Havasi Katalin. Kiemelte:

A kórházban kezeltek száma idehaza 100 alatti lehet, de közülük is van 1-1, akit intenzíven kezelnek különböző klinikai központokban.

Mikor nem lehet oltani?

Azt persze a gyermekorvosok is hangsúlyozzák, hogy a teljes védettséget a második oltás után két héttel érhetik el a gyerekek, magyarán az első oltottak is csak jövő év január közepére, végére lehetnek teljesen védettek, de a tapasztalatok szerint már az első oltás után 1 héttel drasztikusan csökken a koronavírusos megbetegedés esélye.

„Mire megérkeznek a vakcinák, és elkezdhetjük jelentős számban az oltást, pont belecsúszunk a téli szünetbe. Emiatt egyelőre kérdéses, hogy lesz-e kampányoltás. Főként a házi gyermekorvosi rendelőkben és gyermekkórházakban oltanak majd” – részletezte eddigi információit Havasi Katalin.

Csak nagyon súlyos betegeknél, illetve akkut, lázas gyermekeknél nem javasolt a koronavírus elleni oltás. Ha valaki meggyógyult a lázas állapotából, már oltható.

Az sem probléma, ha valakiről kiderül, hogy épp tünetmentesen volt koronavírusos, de beoltották. Szakemberek szerint nem az oltástól függ, hogy milyen lefolyású a betegség. Nagyon-nagyon ritka, hogy ebben a korosztályban légzési nehézség alakul ki.

Kiemelten fontos lenne viszont a krónikus betegséggel küzdő és az immungyenge gyermekek oltása

– összegzett Havasi Katalin.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója jelezte, hogy december 15-től ők is oltják majd az 5-11 év közötti korosztályt. „Nem tudjuk még, hogy milyen oltási kapacitást kér tőlünk majd a Kormányhivatal, de felkészülünk rá, ahogy korábban az idősebb gyermekek és a felnőttek oltásánál is tettük. Nem volt nálunk súlyos allergiás reakció a korábbi oltások után” – osztotta meg a tapasztalatai Velkey György.

Azt is megemlítette, hogy az 5-11 év közötti korosztályt vékonyabb tűvel oltják, és az egyelőre hezitáló szülőket igyekeznek meggyőzni arról, hogy fontos a koronavírus elleni oltás beadása.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik a gyermek beoltatási szándékát. Egy emailcímről egy gyermeket lehet csak regisztrálni. Arra kérik a szülőket, hogy pontosan adják meg a gyermekük adatait és az elérhetőségeket. Az életkori besorolást komolyan kell venni, tehát csak az ötödik életévet betöltött gyermek regisztrálható érvényesen.

